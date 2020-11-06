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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26014) вода (880) Ермак Андрей (1183)

Воды для людей, которые проживают в оккупированном Крыму, хватает, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Воды для людей, которые проживают в оккупированном Крыму, хватает, - Ермак

Для живущих на территории временно оккупированного Россией Крыма людей и их нужд воды хватает.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1" заяил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Отвечая на вопрос о том, будет ли "крымская война за воду", Ермак сказал: "Знаете, нас пугают войной с 2014 года. Нет, ее не будет. Я считаю, что это такая манипуляция, которая существует в обществе. И давайте говорить откровенно, что сегодня воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает".

Представители украинской власти уже неоднократно заявляли, что Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации, и никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Октябрьские дожди не улучшили ситуацию в водохранилищах оккупированного Крыма

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+28
Русские жопу не моют. Не скрепно!
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05.11.2020 23:41
+11
Помыть жопу раз в неделю)
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05.11.2020 23:39
+10
Замахнулся на скрепу школе?)
Помоешь жопу...и тебя тут же облепят роем....ГЕИ!)
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05.11.2020 23:43
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Помыть жопу раз в неделю)
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05.11.2020 23:39 Ответить
Русские жопу не моют. Не скрепно!
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05.11.2020 23:41 Ответить
Деревня, в полста км. от Москвабада.
Сидит Ванька в нужнике, а мимо идет соседка
- Ванька туды твою растуды, ты хоть бы дверь то навесил! Все твои яйцы видать!!!
Ванька: - Дверь? А на хрена? Че тут брать то??
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07.11.2020 14:21 Ответить
Замахнулся на скрепу школе?)
Помоешь жопу...и тебя тут же облепят роем....ГЕИ!)
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05.11.2020 23:43 Ответить
Духовность...как и девственность жопы... в этой жизни ОДНА!
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05.11.2020 23:46 Ответить
Прочитал: "девяноственность жопья.."
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06.11.2020 00:00 Ответить
Прочитал:" облепят гои.."
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06.11.2020 00:01 Ответить
а какой им смысл, находясь полностью в жопе, даже раз в неделю мыть жопу?
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05.11.2020 23:51 Ответить
жопы можно и в море помыть.
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06.11.2020 00:02 Ответить
В Криму,ще в радянські часи, анекдот ходив:
Приїхав чоловік у Крим, у тривале відрядження. Тиждень живе, другий. Пора вже й помиться. Питає "місцевих":
- А де у вас баня знаходиться?
- А у нас бани нет...
- А де ж ви миєтеся?
- В море...
- А зимою?
- А... Что той зимы... Началась да кончилась!...
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06.11.2020 03:33 Ответить
если не хватит, мы Чёрное море выкопали, ещё подкопаем !
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05.11.2020 23:40 Ответить
Надоел , гебнявый , на подработке секретутом у клоуна ! Сгиньте нечести
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05.11.2020 23:43 Ответить
Та нам піфуй! Хватає їм чи ніт! Чому цей кремлівський шпійон постійно про воду згадує? Шо він замислив?
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05.11.2020 23:43 Ответить
прошу Вас, сообщите это Шмыгалю, а то у него, время от времени, какой-то нездоровый энтузиазм просыпается
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05.11.2020 23:44 Ответить
Нащадкам угрофінів, потоптаних монголами, була б горілка. А вода їм зайва.
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05.11.2020 23:47 Ответить
та даже если и не хватает, пусть камни сушёные сосут, без соли )
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05.11.2020 23:49 Ответить
Да ну на. Мы ж не звери, соли там мама не горюй.Хай жруть.
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05.11.2020 23:51 Ответить
) ну ладно, так и быть, пусть тогда сосут свои сушёные камни с солью.
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05.11.2020 23:53 Ответить
Вот это по братски, мы же адиннарот!
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05.11.2020 23:55 Ответить
камней им полный рот! )))
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05.11.2020 23:59 Ответить
и туда тоже можно..
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06.11.2020 00:03 Ответить
Для вийсковых парашестану а також новоприбывших переселенцев пропоную заместительную уринотерапию.
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05.11.2020 23:50 Ответить
Езжай в квартал 95 к лысому. Там расскажешь про воду в Крыму.
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05.11.2020 23:50 Ответить
Так и закроем эту тему воды там. Но много говорим здесь. А оно не легчает тут что там.
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05.11.2020 23:51 Ответить
Опять тему воды затронули. Сколько уже можно ковырять грязным пальцем в ране Украины? Или позлить народ ето метод властей узнать смирились ли холопы или еще нет?
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05.11.2020 23:52 Ответить
В очередной раз поражаюсь тупости кацапья. В море полно днепровой пресной воды - бери не хочу. Не, надо ж поскулить про зверства биндер.
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05.11.2020 23:53 Ответить
Когда Ермак затрагивает тему воды, давайте будем затрагивать тему Вагнеровцев, которых Ермак отпустил, чтобы понравиться *****
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05.11.2020 23:54 Ответить
есть у меня токо один спасительный "рецепт" для крысман - сухая вода Води для людей, які проживають в окупованому Криму, вистачає, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6447
бяда в том, шо она -пресной водой разбавляетца Води для людей, які проживають в окупованому Криму, вистачає, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6447
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05.11.2020 23:54 Ответить
видел сгущённую пастеризованную воду - разбавляется сухой водой.
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05.11.2020 23:58 Ответить
ради Бога, только чтоб была не солёной, потому что, сейчас токо стоит резко крикнуть "СОЛЬ" - крысмане падають аки от взрыва !
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06.11.2020 00:06 Ответить
В крайнем случае могут водки попить.Чай, не отрава.
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06.11.2020 00:17 Ответить
слово - материальное, только не говорите им что водка солёная, будут кривляться и могут мало выпить
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06.11.2020 00:22 Ответить
Вы не понимаете. Водка это дистиллят. Он пресный. Поскольку вес молекул соли вельми тяжелее молекул спирта.
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06.11.2020 00:28 Ответить
Мені розповідав колишній кримчанин який вже живе тут. Дзвонив своїй колишній. Та каже шо всьо харашо, а поруч була її дочка. Було чути як вона сказала що у нас повна жопа. Навіть голову помити нічим, волосся як дрот від солоної води.
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06.11.2020 00:02 Ответить
Сколько лет доче?
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06.11.2020 00:04 Ответить
Розумієш, чим більше людина раділа і надіялася на щось хороше, тим більше вона, після розчарування, буде чіпляться за свою мрію... І як би їй погано не було, заради "понтів" вона буде розповідать, що в неї все добре - не буде ж вона погоджуваться, що вона - ідіотка...Так і з тією мамою... Не вона перша... Повно таких у Криму... На ринку був торгаш один - торгував рибальськими причандалами. Недолюблювали його сусіди по прилавку рибальського павільйону. Гоноровий надто... Усе хвалився, як "жирно" живе його зять у Криму... Зять - старший лейтенант ВСУ, військовий перекладач. Прийшла весна 2014-го. Зятьок в Україну не повернувся... Дав присягу Росії. Через півроку звільнили... Зараз працює сторожем... Дочка потерпіла трохи, та повернулася до батьків, дітей забравши... А йому дорога закрита... Бо, навіть, не "дезертирство" світить, як просто "нєвозвращенцу", а "зрада Баьківщині"... (а, враховуючи наші контакти з англомовним світом, НАТО, ЕС, у нього тут був-би "непочатий край роботи" і непогана військова кар"єра...).
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06.11.2020 03:48 Ответить
Это типичная манера поведения неудачливых эмигрантов в США. Никто из тех, кому не фартануло, не признается, что не вписались в социальную структуру и находятся на её обочине.Мало того, они обирают новоприбывших, предлагая различные "услуги", а у некоторых это чуть ли не основной вид заработка.
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06.11.2020 08:39 Ответить
а звідки той мудак-дєрьмак про це так добре знає? є питання до сбу
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06.11.2020 00:32 Ответить
То есть завезенные рашистами в Крым 500 000 понаехов не являются людьми. Может тут Ермак и прав.А как же военные ватники ?
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06.11.2020 00:39 Ответить
Вода - не водка, много не выпьешь.
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06.11.2020 01:40 Ответить
Ну я за них рад. ))
В камнях с неба, надеюсь, тоже недостатка не будет?
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06.11.2020 02:39 Ответить
Судя по струям, таки да, хватает.
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06.11.2020 02:50 Ответить
А Ермак отбеляет свою репутацию позицией по Крыму....
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06.11.2020 03:15 Ответить
скількі в лайно не додавай меду, воно лайном і залишиться.
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06.11.2020 05:45 Ответить
Что й-то много воды в словах этого шпиона. К чему бы это?
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06.11.2020 04:03 Ответить
єрмак прикидається державником. Можеш не старатися, ми і так знаємо що ти кацапська лічінка.
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06.11.2020 05:44 Ответить
Мене дивують коментарі від Єрмака, який досі не ловів свою непричетність до попередніх скандалів ЗЕ влади.
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06.11.2020 08:02 Ответить
Ми чекаємо коли росіянські окупанти підуть з Українського Крима.
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06.11.2020 08:21 Ответить
Звичайно води вистачає в Криму. Наприклад, в водяному отоплені можна її тихенько забирати з батарей, чи в змивному бачку її вистачить і для чайника і зуби прополоскати. Головне танці на площах, в знак єдінєнія з тоталітарною мокшой, де править узурпатор. Скоро в Крим прийде велика вода в бочці, яку привезуть пани Кравчук і Фокін на зеленій кобилі. Ждітє - і обрящєтє.
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06.11.2020 08:31 Ответить
Жена ругаясь с мужем : Я уйду к другому мужику , ты еще пожалеешь .
Муж: И чего я должен жалеть чужого мужика.
.................Ну когда они бегали по Крыму и просили , что бы ***** им ввел и ***** в результате ввел , чем они недовольны . В Черном море воды всегда хватает , так что им не кто не мешает ею пользоваться , а то что она соленая , то для настоящего кацапо патриота вообще значения не имеет.
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06.11.2020 08:54 Ответить
це усе брехня від агента кремля! Нещодавно актив свідків другого приходу сфотографував частину водовода, котрий найманці зелених агентів кремля риют у Крим !

Води для людей, які проживають в окупованому Криму, вистачає, - Єрмак - Цензор.НЕТ 609
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06.11.2020 09:01 Ответить
Справді? - А то я вже почав переживати...
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06.11.2020 09:21 Ответить
Воды хватает для людей ПРОЖИВАЮЩИХ ДО начала оккупации.
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06.11.2020 11:25 Ответить
 
 