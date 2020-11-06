Воды для людей, которые проживают в оккупированном Крыму, хватает, - Ермак

Для живущих на территории временно оккупированного Россией Крыма людей и их нужд воды хватает.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1" заяил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Отвечая на вопрос о том, будет ли "крымская война за воду", Ермак сказал: "Знаете, нас пугают войной с 2014 года. Нет, ее не будет. Я считаю, что это такая манипуляция, которая существует в обществе. И давайте говорить откровенно, что сегодня воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает".

Представители украинской власти уже неоднократно заявляли, что Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации, и никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся.

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