Воды для людей, которые проживают в оккупированном Крыму, хватает, - Ермак
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Для живущих на территории временно оккупированного Россией Крыма людей и их нужд воды хватает.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1" заяил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Отвечая на вопрос о том, будет ли "крымская война за воду", Ермак сказал: "Знаете, нас пугают войной с 2014 года. Нет, ее не будет. Я считаю, что это такая манипуляция, которая существует в обществе. И давайте говорить откровенно, что сегодня воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает".
Представители украинской власти уже неоднократно заявляли, что Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации, и никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся.
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Сидит Ванька в нужнике, а мимо идет соседка
- Ванька туды твою растуды, ты хоть бы дверь то навесил! Все твои яйцы видать!!!
Ванька: - Дверь? А на хрена? Че тут брать то??
Помоешь жопу...и тебя тут же облепят роем....ГЕИ!)
Приїхав чоловік у Крим, у тривале відрядження. Тиждень живе, другий. Пора вже й помиться. Питає "місцевих":
- А де у вас баня знаходиться?
- А у нас бани нет...
- А де ж ви миєтеся?
- В море...
- А зимою?
- А... Что той зимы... Началась да кончилась!...
бяда в том, шо она -пресной водой разбавляетца
В камнях с неба, надеюсь, тоже недостатка не будет?
Муж: И чего я должен жалеть чужого мужика.
.................Ну когда они бегали по Крыму и просили , что бы ***** им ввел и ***** в результате ввел , чем они недовольны . В Черном море воды всегда хватает , так что им не кто не мешает ею пользоваться , а то что она соленая , то для настоящего кацапо патриота вообще значения не имеет.