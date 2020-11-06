Води для людей, які проживають в окупованому Криму, вистачає, - Єрмак
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Для людей, які живуть на території тимчасово окупованого Росією Криму, і їхніх потреб води вистачає.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в інтерв'ю програмі "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1" заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Відповідаючи на запитання про те, чи буде "кримська війна за воду", Єрмак сказав: "Знаєте, нас лякають війною з 2014 року. Ні, її не буде. Я вважаю, що це така маніпуляція, яка існує в суспільстві. І давайте говорити відверто, що сьогодні води для людей, які проживають у Криму, вистачає".
Представники української влади вже неодноразово заявляли, що Україна не поставлятиме воду до Криму до його повної деокупації, і ніякі переговори з РФ на цю тему не ведуться.
Будь ласка, зачекайте...
Сидит Ванька в нужнике, а мимо идет соседка
- Ванька туды твою растуды, ты хоть бы дверь то навесил! Все твои яйцы видать!!!
Ванька: - Дверь? А на хрена? Че тут брать то??
Помоешь жопу...и тебя тут же облепят роем....ГЕИ!)
Приїхав чоловік у Крим, у тривале відрядження. Тиждень живе, другий. Пора вже й помиться. Питає "місцевих":
- А де у вас баня знаходиться?
- А у нас бани нет...
- А де ж ви миєтеся?
- В море...
- А зимою?
- А... Что той зимы... Началась да кончилась!...
бяда в том, шо она -пресной водой разбавляетца
В камнях с неба, надеюсь, тоже недостатка не будет?
Муж: И чего я должен жалеть чужого мужика.
.................Ну когда они бегали по Крыму и просили , что бы ***** им ввел и ***** в результате ввел , чем они недовольны . В Черном море воды всегда хватает , так что им не кто не мешает ею пользоваться , а то что она соленая , то для настоящего кацапо патриота вообще значения не имеет.