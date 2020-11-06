Води для людей, які проживають в окупованому Криму, вистачає, - Єрмак

Для людей, які живуть на території тимчасово окупованого Росією Криму, і їхніх потреб води вистачає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в інтерв'ю програмі "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1" заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде "кримська війна за воду", Єрмак сказав: "Знаєте, нас лякають війною з 2014 року. Ні, її не буде. Я вважаю, що це така маніпуляція, яка існує в суспільстві. І давайте говорити відверто, що сьогодні води для людей, які проживають у Криму, вистачає".

Представники української влади вже неодноразово заявляли, що Україна не поставлятиме воду до Криму до його повної деокупації, і ніякі переговори з РФ на цю тему не ведуться.

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