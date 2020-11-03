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Жовтневі дощі не покращили ситуацію у водосховищах окупованого Криму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Жовтневі дощі не покращили ситуацію у водосховищах окупованого Криму

Великих запасів води навколо Сімферополя для заповнення вододефіциту немає, тому окупаційна влада "готова до найгіршого". Графік подачі води населенню збережеться ще мінімум на рік.

Про це повідомив підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Зокрема, згідно зі звітом Гідрометцентру Криму, опади, що випали в жовтні, не поліпшили ситуацію у водосховищах півострова, а минулий місяць видався аномально теплим.

"Приплив води у водосховища природного стоку був незначним і становив: Білогірське - 0.587 млн ​​куб.м, Сімферопольське - 0.347 млн ​​куб.м, Щасливе - 0.112 млн куб.м, Чорноріченське - 0.0, Партизанське - 0.0", - сказано в повідомленні.

За даними Гідрометцентру, тривало інтенсивне спрацювання запасів води водосховищ природного стоку.

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"Загальний сумарний запас води у водосховищах до початку листопада становив 43.829 млн куб. м, що на 8.611 млн куб. м менше, ніж місяць тому", - зазначили синоптики.

Минулого тижня Крим.Реалії повідомляли, що Аянське водосховище природного стоку, розташоване у південній частині Сімферопольського району, заповнене менш ніж на третину. Аналогічна ситуація спостерігається в Ізобільненському водосховищі під Алуштою. За місяць воно зменшилося майже на 1 млн кубометрів.

Читайте також: Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик
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Топ коментарі
+32
Хоч якісь добрі новини.
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03.11.2020 20:43
+28
Проблемка в том, что ватники не очень широко отрывают свои пасти, поэтому часть дождевых капель безвозвратно уходит в грунт. Тем более одних понаехов в Крыму - 500 000 голов. Так ни дождей ни града на всех любителей рускага мира не напасешься.
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03.11.2020 20:44
+21
Октябрьские дожди не улучшили ситуацию в водохранилищах оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 6266
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03.11.2020 20:44
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Хоч якісь добрі новини.
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03.11.2020 20:43 Відповісти
биндэры ушли и вода ушла Жовтневі дощі не покращили ситуацію у водосховищах окупованого Криму - Цензор.НЕТ 8742
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03.11.2020 21:07 Відповісти
"готовы к худшему" ???? Жовтневі дощі не покращили ситуацію у водосховищах окупованого Криму - Цензор.НЕТ 2825
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03.11.2020 22:47 Відповісти
Хоч камні с нєба...
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04.11.2020 02:35 Відповісти
Проблемка в том, что ватники не очень широко отрывают свои пасти, поэтому часть дождевых капель безвозвратно уходит в грунт. Тем более одних понаехов в Крыму - 500 000 голов. Так ни дождей ни града на всех любителей рускага мира не напасешься.
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03.11.2020 20:44 Відповісти
та може хоть молний хватит? Октябрьские дожди не улучшили ситуацию в водохранилищах оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 1011
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03.11.2020 20:45 Відповісти
Молний хватит только в случае их направления на мокшан крылатыми ракетами и Байроктарами. А это еще не наступило. Поэтому придется подыхать от жажды пока.
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03.11.2020 20:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=v2AC41dglnM&list=PLPWW9uRMth8ep04S8DaDzGRWkwxr12TYd&index=31
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04.11.2020 01:41 Відповісти
та то у турок оковитая в олинклюзив в холодильниках Октябрьские дожди не улучшили ситуацию в водохранилищах оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 2092.
а у кацапни в крыму-водичка по той же цене будет...
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03.11.2020 20:44 Відповісти
Октябрьские дожди не улучшили ситуацию в водохранилищах оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 6266
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03.11.2020 20:44 Відповісти
Нічо...Незабаром зима - снігу натоплять.
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03.11.2020 20:45 Відповісти
Из морозилки?
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03.11.2020 21:25 Відповісти
який сніг, дорогенька?
його вже декілька років в Криму не було.
Від того й посуха
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03.11.2020 22:49 Відповісти
А потім літо - помитися можна
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04.11.2020 02:37 Відповісти
Дожди не помогут..
Только животворяшяя струя )(уйла может опоить окупантов Крыма
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03.11.2020 20:47 Відповісти
зачем нам об этом знать?
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03.11.2020 20:48 Відповісти
Дайте им камней с неба да побольше! Ведь они этого хотели?
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03.11.2020 20:52 Відповісти
Естественно не улучшили, сентябрь-октябрь сосвокупно очень сухие даже на севере Украины, что уже про Крым говорить.
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03.11.2020 21:11 Відповісти
Десна и Днепр, в начале ноября - на "минимуме"... Ребята пишут, есть место в Чернигове, где Десну можно перебрести в "вейдерсах" - район Горсада... А лет тридцать тому там проходили "Ракеты" и баржи...
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03.11.2020 21:19 Відповісти
а чому наші цим переймаються? Там є окупаційна влада і то їх проблеми...
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03.11.2020 21:13 Відповісти
Не понимаете вы "крымчан каренных"... Ну, тех, что "с рязанскими мордами"... Они родились и выросли с мыслью, что "им все должны"... Отдыхающие должны быть им благодарны за то, что они им позволяют наслаждаться крымским пляжем, морем и воздухом. Взамен отдыхающие должны платить им за эту возможность... "Хахлы" должны им быть благодарны за то, что они соглашаются считать себя частью Украины... "Хахлы" должны были платить им за это водой и дешёвыми продуктами питания, поставляемыми с материка... Потом, когда крымские татары начали возвращаться на родину, они должны были быть благодарны за то, что им разрешили просто жить на Родине... А теперь, когда "каренные крымчане" начали требовать благодарности от России, за то, что они согласились с оккупацией, "получили в грызло"... И "АБИДЕЛИСЬ"... Вой стоит неимоверный... А что вы хотели? За всё в жизни полагается платить...
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03.11.2020 21:14 Відповісти
едак у ніх бєз вади і русскій язик атсохнєт...
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03.11.2020 21:15 Відповісти
Даже умирая, "каренные рязанские крымчане" будут проклинать "хахлов", которые не дали им воды - они им эту воду были должны!!!
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03.11.2020 21:21 Відповісти
Добавлю к своему посту: "
Теперь "крымскую нацию" обязали «быть благодарными»… За присоединение к «Великой Рассее»…И тут они "сели на жопу" ... Ведь это "им все обязаны"!!! Это "рассеяне должны радоваться за их "согласие"!!!...
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03.11.2020 21:43 Відповісти
Снег запасайте на лето) хаха)
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03.11.2020 21:22 Відповісти
А вони це вміють?!!! За півстоліття не навчилися, думали, їм вода "просто так" тече...
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03.11.2020 22:33 Відповісти
Ти не був у "сільському" Криму, не бачив різницю між тим, як використовують воду татари і ""каренние кримчане"... У цих вода бризкала цілий день, з розприскувачів, робила "водяні лінзи" на листі, які припалювали його... Рослини хворіли, давали поганий (відносно) урожай... Татарин починав полив, коли сонце сідало. Вода йшла по "аричках", до коріння, а розпушений грунт на поверхні грав роль ізолятора, не випускаючи вологу назовні... Там, де кацап витрачав бочку води, татарин витрачав відро... За півстоліття ця "бикота" так і не навчилася раціонально користуваться водою...
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03.11.2020 22:45 Відповісти
Хаха, зачем? Кричали они, прогуливая школу) только дурак ходит в школу и тратит время на университет, бумажка уже ничего не решает) Многие так говорят. И как с дураками построишь лучший мир? Умный человек, запросто мог в таких условиях создать пассивную гидропонику с системой циркуляции воды и общими дренажными стоками. Систему первичной очистки воды, тоже можно сделать без огромных вложений. Но как ты сказал, эти быки, ничему не научатся и через 1000 лет)
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04.11.2020 16:56 Відповісти
Не так страшно. Пол-лимона кубов воды подошло, в январе еще чуть добавит, выживут кое-как.
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03.11.2020 21:32 Відповісти
Выживут не все. Только самые грязные, с "руской" челюстью, привыкшей к соленой, рыжей, вонючей жиже...
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03.11.2020 22:15 Відповісти
Искренне надеюсь что в следующем году всё высохнет полностью и окончательно, и Крыс вернёца в то же состояние в котором он был до того как стал Украинским - высохшая солончаковая пустыня.
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03.11.2020 21:37 Відповісти
"Все больше русским надобно земли,
Они всегда в пути, первопроходцы:
Не все еще заплеваны колодцы…
Захапав же - насрали и ушли!"
(Сергей Терсимонов 1953-2012 Донецкий поэт).

"І дебрь-пустиня неполита,
Зцілющою водою вмита,
Прокинеться; і потечуть
Веселі ріки, а озера
Кругом гаями поростуть,
Веселим птаством оживуть...".(Т. Шевченко, ІСАІЯ. ГЛАВА 35
(Подражаніє)А тепер рівняйте Крим при "поневоленні" Україною, і при "звільненим" Росією...
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03.11.2020 21:52 Відповісти
ну не улучшили так не улучшили... і пофіг на тих зрадників
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03.11.2020 21:51 Відповісти
Навіть небесна канцелярія на боці кримських татар. Тільки вони, володарі своєї землі знали, як там вижити та де і як шукати воду. Кацапи все одно незабаром повтікають з Криму, а киримли залишаться.
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03.11.2020 22:08 Відповісти
На це і надія... Однак, поки втікать будуть, засеруть все, що можна...
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03.11.2020 22:28 Відповісти
Жовтневі дощі не покращили ситуацію у водосховищах окупованого Криму - Цензор.НЕТ 4673
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03.11.2020 22:22 Відповісти
Только и слышно из Крыма:"мало воды - мало воды".... Зачем им так много воды? Хотят в каждом дворе музыкальные фонтаны оборудовать или бассейнов понастроить?
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03.11.2020 22:33 Відповісти
Предлагаю заместительную уринотерапию.
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04.11.2020 01:43 Відповісти
 
 