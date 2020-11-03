Жовтневі дощі не покращили ситуацію у водосховищах окупованого Криму

Великих запасів води навколо Сімферополя для заповнення вододефіциту немає, тому окупаційна влада "готова до найгіршого". Графік подачі води населенню збережеться ще мінімум на рік.

Про це повідомив підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Зокрема, згідно зі звітом Гідрометцентру Криму, опади, що випали в жовтні, не поліпшили ситуацію у водосховищах півострова, а минулий місяць видався аномально теплим.

"Приплив води у водосховища природного стоку був незначним і становив: Білогірське - 0.587 млн ​​куб.м, Сімферопольське - 0.347 млн ​​куб.м, Щасливе - 0.112 млн куб.м, Чорноріченське - 0.0, Партизанське - 0.0", - сказано в повідомленні.

За даними Гідрометцентру, тривало інтенсивне спрацювання запасів води водосховищ природного стоку.

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"Загальний сумарний запас води у водосховищах до початку листопада становив 43.829 млн куб. м, що на 8.611 млн куб. м менше, ніж місяць тому", - зазначили синоптики.

Минулого тижня Крим.Реалії повідомляли, що Аянське водосховище природного стоку, розташоване у південній частині Сімферопольського району, заповнене менш ніж на третину. Аналогічна ситуація спостерігається в Ізобільненському водосховищі під Алуштою. За місяць воно зменшилося майже на 1 млн кубометрів.

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