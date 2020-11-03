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Октябрьские дожди не улучшили ситуацию в водохранилищах оккупированного Крыма

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Октябрьские дожди не улучшили ситуацию в водохранилищах оккупированного Крыма

Больших запасов воды вокруг Симферополя для восполнения вододефицита нет, поэтому оккупационные власти "готовы к худшему". График подачи воды населению сохранится еще минимум на год.

Об этом сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В частности, согласно отчету Гидрометцентра Крыма, выпавшие в октябре осадки не улучшили ситуацию в водохранилищах полуострова, а минувший месяц выдался аномально теплым.

"Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и составил: Белогорское - 0.587 млн куб.м, Симферопольское - 0.347 млн куб.м, Счастливое - 0.112 млн куб.м, Чернореченское - 0.0, Партизанское - 0.0", - говорится в сообщении.

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По данным Гидрометцентра, продолжалась интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока.

"Общий суммарный запас воды в водохранилищах к началу ноября составил 43.829 млн куб. м, что на 8.611 млн куб. м меньше, чем месяц назад", - отметили синоптики.

На прошлой неделе Крым.Реалии сообщали, что Аянское водохранилище естественного стока, расположенное в южной части Симферопольского района, заполнено менее чем на треть. Аналогичная ситуация наблюдается в Изобильненском водохранилище под Алуштой. За месяц оно уменьшилось почти на 1 млн кубометров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Для снабжения оккупированного Симферополя прокладывают еще один водовод. ФОТО

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+32
Хоч якісь добрі новини.
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03.11.2020 20:43
+28
Проблемка в том, что ватники не очень широко отрывают свои пасти, поэтому часть дождевых капель безвозвратно уходит в грунт. Тем более одних понаехов в Крыму - 500 000 голов. Так ни дождей ни града на всех любителей рускага мира не напасешься.
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03.11.2020 20:44
+21
Октябрьские дожди не улучшили ситуацию в водохранилищах оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 6266
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03.11.2020 20:44
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Хоч якісь добрі новини.
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03.11.2020 20:43 Ответить
биндэры ушли и вода ушла Жовтневі дощі не покращили ситуацію у водосховищах окупованого Криму - Цензор.НЕТ 8742
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03.11.2020 21:07 Ответить
"готовы к худшему" ???? Жовтневі дощі не покращили ситуацію у водосховищах окупованого Криму - Цензор.НЕТ 2825
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03.11.2020 22:47 Ответить
Хоч камні с нєба...
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04.11.2020 02:35 Ответить
Проблемка в том, что ватники не очень широко отрывают свои пасти, поэтому часть дождевых капель безвозвратно уходит в грунт. Тем более одних понаехов в Крыму - 500 000 голов. Так ни дождей ни града на всех любителей рускага мира не напасешься.
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03.11.2020 20:44 Ответить
та може хоть молний хватит? Октябрьские дожди не улучшили ситуацию в водохранилищах оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 1011
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03.11.2020 20:45 Ответить
Молний хватит только в случае их направления на мокшан крылатыми ракетами и Байроктарами. А это еще не наступило. Поэтому придется подыхать от жажды пока.
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03.11.2020 20:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=v2AC41dglnM&list=PLPWW9uRMth8ep04S8DaDzGRWkwxr12TYd&index=31
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04.11.2020 01:41 Ответить
та то у турок оковитая в олинклюзив в холодильниках Октябрьские дожди не улучшили ситуацию в водохранилищах оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 2092.
а у кацапни в крыму-водичка по той же цене будет...
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03.11.2020 20:44 Ответить
Октябрьские дожди не улучшили ситуацию в водохранилищах оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 6266
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03.11.2020 20:44 Ответить
Нічо...Незабаром зима - снігу натоплять.
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03.11.2020 20:45 Ответить
Из морозилки?
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03.11.2020 21:25 Ответить
який сніг, дорогенька?
його вже декілька років в Криму не було.
Від того й посуха
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03.11.2020 22:49 Ответить
А потім літо - помитися можна
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04.11.2020 02:37 Ответить
Дожди не помогут..
Только животворяшяя струя )(уйла может опоить окупантов Крыма
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03.11.2020 20:47 Ответить
зачем нам об этом знать?
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03.11.2020 20:48 Ответить
Дайте им камней с неба да побольше! Ведь они этого хотели?
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03.11.2020 20:52 Ответить
Естественно не улучшили, сентябрь-октябрь сосвокупно очень сухие даже на севере Украины, что уже про Крым говорить.
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03.11.2020 21:11 Ответить
Десна и Днепр, в начале ноября - на "минимуме"... Ребята пишут, есть место в Чернигове, где Десну можно перебрести в "вейдерсах" - район Горсада... А лет тридцать тому там проходили "Ракеты" и баржи...
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03.11.2020 21:19 Ответить
а чому наші цим переймаються? Там є окупаційна влада і то їх проблеми...
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03.11.2020 21:13 Ответить
Не понимаете вы "крымчан каренных"... Ну, тех, что "с рязанскими мордами"... Они родились и выросли с мыслью, что "им все должны"... Отдыхающие должны быть им благодарны за то, что они им позволяют наслаждаться крымским пляжем, морем и воздухом. Взамен отдыхающие должны платить им за эту возможность... "Хахлы" должны им быть благодарны за то, что они соглашаются считать себя частью Украины... "Хахлы" должны были платить им за это водой и дешёвыми продуктами питания, поставляемыми с материка... Потом, когда крымские татары начали возвращаться на родину, они должны были быть благодарны за то, что им разрешили просто жить на Родине... А теперь, когда "каренные крымчане" начали требовать благодарности от России, за то, что они согласились с оккупацией, "получили в грызло"... И "АБИДЕЛИСЬ"... Вой стоит неимоверный... А что вы хотели? За всё в жизни полагается платить...
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03.11.2020 21:14 Ответить
едак у ніх бєз вади і русскій язик атсохнєт...
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03.11.2020 21:15 Ответить
Даже умирая, "каренные рязанские крымчане" будут проклинать "хахлов", которые не дали им воды - они им эту воду были должны!!!
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03.11.2020 21:21 Ответить
Добавлю к своему посту: "
Теперь "крымскую нацию" обязали «быть благодарными»… За присоединение к «Великой Рассее»…И тут они "сели на жопу" ... Ведь это "им все обязаны"!!! Это "рассеяне должны радоваться за их "согласие"!!!...
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03.11.2020 21:43 Ответить
Снег запасайте на лето) хаха)
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03.11.2020 21:22 Ответить
А вони це вміють?!!! За півстоліття не навчилися, думали, їм вода "просто так" тече...
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03.11.2020 22:33 Ответить
Ти не був у "сільському" Криму, не бачив різницю між тим, як використовують воду татари і ""каренние кримчане"... У цих вода бризкала цілий день, з розприскувачів, робила "водяні лінзи" на листі, які припалювали його... Рослини хворіли, давали поганий (відносно) урожай... Татарин починав полив, коли сонце сідало. Вода йшла по "аричках", до коріння, а розпушений грунт на поверхні грав роль ізолятора, не випускаючи вологу назовні... Там, де кацап витрачав бочку води, татарин витрачав відро... За півстоліття ця "бикота" так і не навчилася раціонально користуваться водою...
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03.11.2020 22:45 Ответить
Хаха, зачем? Кричали они, прогуливая школу) только дурак ходит в школу и тратит время на университет, бумажка уже ничего не решает) Многие так говорят. И как с дураками построишь лучший мир? Умный человек, запросто мог в таких условиях создать пассивную гидропонику с системой циркуляции воды и общими дренажными стоками. Систему первичной очистки воды, тоже можно сделать без огромных вложений. Но как ты сказал, эти быки, ничему не научатся и через 1000 лет)
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04.11.2020 16:56 Ответить
Не так страшно. Пол-лимона кубов воды подошло, в январе еще чуть добавит, выживут кое-как.
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03.11.2020 21:32 Ответить
Выживут не все. Только самые грязные, с "руской" челюстью, привыкшей к соленой, рыжей, вонючей жиже...
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03.11.2020 22:15 Ответить
Искренне надеюсь что в следующем году всё высохнет полностью и окончательно, и Крыс вернёца в то же состояние в котором он был до того как стал Украинским - высохшая солончаковая пустыня.
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03.11.2020 21:37 Ответить
"Все больше русским надобно земли,
Они всегда в пути, первопроходцы:
Не все еще заплеваны колодцы…
Захапав же - насрали и ушли!"
(Сергей Терсимонов 1953-2012 Донецкий поэт).

"І дебрь-пустиня неполита,
Зцілющою водою вмита,
Прокинеться; і потечуть
Веселі ріки, а озера
Кругом гаями поростуть,
Веселим птаством оживуть...".(Т. Шевченко, ІСАІЯ. ГЛАВА 35
(Подражаніє)А тепер рівняйте Крим при "поневоленні" Україною, і при "звільненим" Росією...
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03.11.2020 21:52 Ответить
ну не улучшили так не улучшили... і пофіг на тих зрадників
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03.11.2020 21:51 Ответить
Навіть небесна канцелярія на боці кримських татар. Тільки вони, володарі своєї землі знали, як там вижити та де і як шукати воду. Кацапи все одно незабаром повтікають з Криму, а киримли залишаться.
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03.11.2020 22:08 Ответить
На це і надія... Однак, поки втікать будуть, засеруть все, що можна...
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03.11.2020 22:28 Ответить
Жовтневі дощі не покращили ситуацію у водосховищах окупованого Криму - Цензор.НЕТ 4673
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03.11.2020 22:22 Ответить
Только и слышно из Крыма:"мало воды - мало воды".... Зачем им так много воды? Хотят в каждом дворе музыкальные фонтаны оборудовать или бассейнов понастроить?
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03.11.2020 22:33 Ответить
Предлагаю заместительную уринотерапию.
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04.11.2020 01:43 Ответить
 
 