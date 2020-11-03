Октябрьские дожди не улучшили ситуацию в водохранилищах оккупированного Крыма

Больших запасов воды вокруг Симферополя для восполнения вододефицита нет, поэтому оккупационные власти "готовы к худшему". График подачи воды населению сохранится еще минимум на год.

Об этом сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В частности, согласно отчету Гидрометцентра Крыма, выпавшие в октябре осадки не улучшили ситуацию в водохранилищах полуострова, а минувший месяц выдался аномально теплым.

"Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и составил: Белогорское - 0.587 млн куб.м, Симферопольское - 0.347 млн куб.м, Счастливое - 0.112 млн куб.м, Чернореченское - 0.0, Партизанское - 0.0", - говорится в сообщении.

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По данным Гидрометцентра, продолжалась интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока.

"Общий суммарный запас воды в водохранилищах к началу ноября составил 43.829 млн куб. м, что на 8.611 млн куб. м меньше, чем месяц назад", - отметили синоптики.

На прошлой неделе Крым.Реалии сообщали, что Аянское водохранилище естественного стока, расположенное в южной части Симферопольского района, заполнено менее чем на треть. Аналогичная ситуация наблюдается в Изобильненском водохранилище под Алуштой. За месяц оно уменьшилось почти на 1 млн кубометров.

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