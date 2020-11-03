Октябрьские дожди не улучшили ситуацию в водохранилищах оккупированного Крыма
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Больших запасов воды вокруг Симферополя для восполнения вододефицита нет, поэтому оккупационные власти "готовы к худшему". График подачи воды населению сохранится еще минимум на год.
Об этом сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
В частности, согласно отчету Гидрометцентра Крыма, выпавшие в октябре осадки не улучшили ситуацию в водохранилищах полуострова, а минувший месяц выдался аномально теплым.
"Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и составил: Белогорское - 0.587 млн куб.м, Симферопольское - 0.347 млн куб.м, Счастливое - 0.112 млн куб.м, Чернореченское - 0.0, Партизанское - 0.0", - говорится в сообщении.
По данным Гидрометцентра, продолжалась интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока.
"Общий суммарный запас воды в водохранилищах к началу ноября составил 43.829 млн куб. м, что на 8.611 млн куб. м меньше, чем месяц назад", - отметили синоптики.
На прошлой неделе Крым.Реалии сообщали, что Аянское водохранилище естественного стока, расположенное в южной части Симферопольского района, заполнено менее чем на треть. Аналогичная ситуация наблюдается в Изобильненском водохранилище под Алуштой. За месяц оно уменьшилось почти на 1 млн кубометров.
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а у кацапни в крыму-водичка по той же цене будет...
його вже декілька років в Криму не було.
Від того й посуха
Только животворяшяя струя )(уйла может опоить окупантов Крыма
Теперь "крымскую нацию" обязали «быть благодарными»… За присоединение к «Великой Рассее»…И тут они "сели на жопу" ... Ведь это "им все обязаны"!!! Это "рассеяне должны радоваться за их "согласие"!!!...
Они всегда в пути, первопроходцы:
Не все еще заплеваны колодцы…
Захапав же - насрали и ушли!"
(Сергей Терсимонов 1953-2012 Донецкий поэт).
"І дебрь-пустиня неполита,
Зцілющою водою вмита,
Прокинеться; і потечуть
Веселі ріки, а озера
Кругом гаями поростуть,
Веселим птаством оживуть...".(Т. Шевченко, ІСАІЯ. ГЛАВА 35
(Подражаніє)А тепер рівняйте Крим при "поневоленні" Україною, і при "звільненим" Росією...