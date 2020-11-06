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Помпео призвал власти Беларуси прекратить репрессии и провести новые выборы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Помпео призвал власти Беларуси прекратить репрессии и провести новые выборы

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал опубликованный 5 ноября доклад ОБСЕ о ситуации в Беларуси. Глава Госдепартамента призвал власти Беларуси прекратить репрессии и провести новые выборы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В докладе ОБСЕ описываются систематические нарушения прав человека и злоупотребления, безнаказанно совершенные в массовом порядке белорусскими властями как во время фальсифицированных выборов, прошедших 9 августа, так и после объявления Александра Лукашенко победителем выборов. В ОБСЕ подтвердили информацию о действиях власти в отношении мирных демонстрантов, оппозиционных активистов и журналистов, включая пытки, задержания без всяких оснований, ограничение свободы выражения мнений и мирных собраний.

"Нас по-прежнему вдохновляют стойкость и достоинство белорусского народа. Соединенные Штаты по-прежнему призывают белорусские власти прекратить репрессии и прислушаться к требованиям белорусского народа о проведении свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением", – заявил госсекретарь.

По мнению Помпео, рекомендации, изложенные в отчете ОБСЕ могут стать планом, которым власти Беларуси должны воспользоваться для выхода из этого кризиса.

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В ОБСЕ предлагают учредить в стране совместную наблюдательную миссию с участием Бюро по демократическим институтам и правам человека, прекратить насилие в отношении собственного народа, привлечь к ответственности всех виновных за совершенные нарушения, освободить всех несправедливо задержанных и начать конструктивный диалог с представителями политической оппозиции и гражданского общества.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
А треба не вимагати, а об'явити військовим злочинчем та виписати ордер на затримання.
В базу інтерпола внести. Санкцями всім, хто йому допомогати буде, погрозити...
І дати 3 доби на пакування валіз до Ростова.
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06.11.2020 01:57
+4
С черенком от лопаты в заднице.
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06.11.2020 03:54
+4
Там всё в порядке.
Путинского друга в Вашингтоне выкидывают из кресла.
А потом другого путинского друга выкинут из кресла, только в Минске.
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06.11.2020 04:35
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А треба не вимагати, а об'явити військовим злочинчем та виписати ордер на затримання.
В базу інтерпола внести. Санкцями всім, хто йому допомогати буде, погрозити...
І дати 3 доби на пакування валіз до Ростова.
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06.11.2020 01:57 Ответить
А какой смысл в новых выборах? Лука же вам сказал что не уйдет пока не сдохнет
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06.11.2020 01:57 Ответить
Диктатори самі не йдуть, по традиції їх виносять вперед ногами.
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06.11.2020 02:03 Ответить
С черенком от лопаты в заднице.
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06.11.2020 03:54 Ответить
В ході еволюції політичної думки на шляху демократії, в деяких країнах розвивається новий політичний устрій - ДЕМОКРАТУРА…
*

- В чому різниця між виборами глави держави в країні з тоталітарним режимом і демократичним?
- В демократичному суспільстві, в результаті виборів, старий глава звільняє кабінет, а на його місце сідає новий… А в тоталітарному старого главу ще треба з того кабінету вигнать…
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06.11.2020 04:23 Ответить
Последние дни Помпеи, ой Помпео... Помпео призвал власти Беларуси прекратить репрессии и провести новые выборы - Цензор.НЕТ 5711
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06.11.2020 02:06 Ответить
Ну, с лукой мудищевым и так понятно.
А что он скажет, когда его босс будет оспаривать результаты выборов в США? Если не его пользу.
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06.11.2020 02:35 Ответить
Оспаривать в суде, заметьте, а не при помощи силовых структур и террора.
А суду плевать на хотелки Трампа - будет справедливый вердикт. Как местным властям в США плевать на истерические призывы Трампа прекратить подсчеты бюллетеней, присланных по почте.
Это и есть демократия - правильная работа институтов с защитой от дурака
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06.11.2020 08:33 Ответить
Всё верно. Просто его риторика может несколько изменится после окончания подсчёта голосов.
Я хоть и не сторонник теорий заговоров, но неизвестно во что может вылится дуболомство Дони. Такое впечатление, что будет держатся за власть всеми хватательными и цеплятельными конечностями, чтобы её удержать. Да и в суде шесть судей от республиканцев против трёх от демократов. Правда Сенат их.
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06.11.2020 11:00 Ответить
Помпео, как там выборы в США?
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06.11.2020 04:25 Ответить
Там всё в порядке.
Путинского друга в Вашингтоне выкидывают из кресла.
А потом другого путинского друга выкинут из кресла, только в Минске.
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06.11.2020 04:35 Ответить
для вас все плачевнее Помпео закликав владу Білорусі припинити репресії та провести нові вибори - Цензор.НЕТ 5533

Помпео закликав владу Білорусі припинити репресії та провести нові вибори - Цензор.НЕТ 2191
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06.11.2020 08:50 Ответить
Г-н Помпео, мне кажется, ваши рецепты могут скоро и вам сгодиться. Помпео призвал власти Беларуси прекратить репрессии и провести новые выборы - Цензор.НЕТ 1326
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06.11.2020 06:54 Ответить
Призвал)))))))))))) хорошо что не попросил ))))
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06.11.2020 07:30 Ответить


Krychek

В квартиру Нины Багинской в Минске вломились вечером полтора десятка ублюдков в балаклавах. Дом пишут, оцеплен ОМОНом. Саму Нину вроде задержали. Какая же ссыкливая Лукашистская хунта. Боится 73-летней бабушки.

Помпео закликав владу Білорусі припинити репресії та провести нові вибори - Цензор.НЕТ 2991 Херрасе! Нина вломила одному ОМОНовцу табуреткой по черепу, а второго столкнула с лестницы шваброй. А ей на минуточку 73 года. Будь она помоложе и имея под рукой пару пулёмётов - ОМОН в стране вообще прекратил бы своё убогое существование.
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06.11.2020 08:48 Ответить
Здесь прочитал? Помпео закликав владу Білорусі припинити репресії та провести нові вибори - Цензор.НЕТ 1225

Помпео закликав владу Білорусі припинити репресії та провести нові вибори - Цензор.НЕТ 681
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06.11.2020 11:00 Ответить
хочешь сказать.шо все наоборот?шо это они ее табуреткой,а потом с лестницы спустили?
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06.11.2020 13:13 Ответить
 
 