Помпео призвал власти Беларуси прекратить репрессии и провести новые выборы
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Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал опубликованный 5 ноября доклад ОБСЕ о ситуации в Беларуси. Глава Госдепартамента призвал власти Беларуси прекратить репрессии и провести новые выборы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
В докладе ОБСЕ описываются систематические нарушения прав человека и злоупотребления, безнаказанно совершенные в массовом порядке белорусскими властями как во время фальсифицированных выборов, прошедших 9 августа, так и после объявления Александра Лукашенко победителем выборов. В ОБСЕ подтвердили информацию о действиях власти в отношении мирных демонстрантов, оппозиционных активистов и журналистов, включая пытки, задержания без всяких оснований, ограничение свободы выражения мнений и мирных собраний.
"Нас по-прежнему вдохновляют стойкость и достоинство белорусского народа. Соединенные Штаты по-прежнему призывают белорусские власти прекратить репрессии и прислушаться к требованиям белорусского народа о проведении свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением", – заявил госсекретарь.
По мнению Помпео, рекомендации, изложенные в отчете ОБСЕ могут стать планом, которым власти Беларуси должны воспользоваться для выхода из этого кризиса.
В ОБСЕ предлагают учредить в стране совместную наблюдательную миссию с участием Бюро по демократическим институтам и правам человека, прекратить насилие в отношении собственного народа, привлечь к ответственности всех виновных за совершенные нарушения, освободить всех несправедливо задержанных и начать конструктивный диалог с представителями политической оппозиции и гражданского общества.
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В базу інтерпола внести. Санкцями всім, хто йому допомогати буде, погрозити...
І дати 3 доби на пакування валіз до Ростова.
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- В чому різниця між виборами глави держави в країні з тоталітарним режимом і демократичним?
- В демократичному суспільстві, в результаті виборів, старий глава звільняє кабінет, а на його місце сідає новий… А в тоталітарному старого главу ще треба з того кабінету вигнать…
А что он скажет, когда его босс будет оспаривать результаты выборов в США? Если не его пользу.
А суду плевать на хотелки Трампа - будет справедливый вердикт. Как местным властям в США плевать на истерические призывы Трампа прекратить подсчеты бюллетеней, присланных по почте.
Это и есть демократия - правильная работа институтов с защитой от дурака
Я хоть и не сторонник теорий заговоров, но неизвестно во что может вылится дуболомство Дони. Такое впечатление, что будет держатся за власть всеми хватательными и цеплятельными конечностями, чтобы её удержать. Да и в суде шесть судей от республиканцев против трёх от демократов. Правда Сенат их.
Путинского друга в Вашингтоне выкидывают из кресла.
А потом другого путинского друга выкинут из кресла, только в Минске.
Krychek
В квартиру Нины Багинской в Минске вломились вечером полтора десятка ублюдков в балаклавах. Дом пишут, оцеплен ОМОНом. Саму Нину вроде задержали. Какая же ссыкливая Лукашистская хунта. Боится 73-летней бабушки.
Херрасе! Нина вломила одному ОМОНовцу табуреткой по черепу, а второго столкнула с лестницы шваброй. А ей на минуточку 73 года. Будь она помоложе и имея под рукой пару пулёмётов - ОМОН в стране вообще прекратил бы своё убогое существование.