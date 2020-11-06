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Новости Политика Украины
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Макрон приедет в Киев с визитом, как только это станет возможным

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Макрон приедет в Киев с визитом, как только это станет возможным

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что сдержит слово о посещении Киева с визитом, как только это станет возможным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Также Зеленский выразил соболезнования Макрону и французскому народу в связи с недавними трагическими событиями и гибелью граждан Франции во время террористических атак.

Кроме того, собеседники обсудили ситуацию с пандемией COVID-19 и необходимость объединения усилий для преодоления этого масштабного вызова.

"Хочу подтвердить поддержку вашей инициативы по налаживанию производства стратегических товаров медицинского назначения и оборудования в Европе. Мы готовы оказать посильную поддержку в налаживании такого производства с участием украинских предприятий - производителей защитных масок, халатов и дезинфекторов", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Макроном ситуацию на Донбассе: "Переговоры в Нормандском формате должны пройти как можно скорее"

Президенты Украины и Франции также обсудили улучшение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Напоследок Макрон отметил, что сдержит слово о посещении Киева с визитом, как только это станет возможным.
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Топ комментарии
+6
Два карлика будут обсуждать как лизнуть третьему?
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06.11.2020 08:38
+2
Треба десь жаб наловить але вже не сезон.
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06.11.2020 08:41
+2
Макрону еще нет и 43 Макрон приедет в Киев с визитом, как только это станет возможным - Цензор.НЕТ 6341. До пенсии точно приедет Макрон приедет в Киев с визитом, как только это станет возможным - Цензор.НЕТ 8520 Зеленский же преЗЕдент, а не лох
Макрон приедет в Киев с визитом, как только это станет возможным - Цензор.НЕТ 9959
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06.11.2020 08:41
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Правила форума Совет форумчан
Це перемога?
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06.11.2020 08:32 Ответить
Два извращенца
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06.11.2020 09:26 Ответить
Два карлика будут обсуждать как лизнуть третьему?
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06.11.2020 08:38 Ответить
Макрон приїде до Києва з візитом, щойно це стане можливим - Цензор.НЕТ 2038
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06.11.2020 08:44 Ответить
Треба десь жаб наловить але вже не сезон.
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06.11.2020 08:41 Ответить
Макрону еще нет и 43 Макрон приедет в Киев с визитом, как только это станет возможным - Цензор.НЕТ 6341. До пенсии точно приедет Макрон приедет в Киев с визитом, как только это станет возможным - Цензор.НЕТ 8520 Зеленский же преЗЕдент, а не лох
Макрон приедет в Киев с визитом, как только это станет возможным - Цензор.НЕТ 9959
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06.11.2020 08:41 Ответить
Макрон - агент Ватикана.
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06.11.2020 08:41 Ответить
У Макрона у самого в хате пожар, а нелох смыкает его как нетерпеливый ребенок - дяденька помоги. Помочь этот дяденька любитель Путена может только с одним, как лечь под Москву.
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06.11.2020 08:42 Ответить
Товарищ Наполеон не сжигайте Москву,там проституток больше чем всего населения Франции... Макрон приїде до Києва з візитом, щойно це стане можливим - Цензор.НЕТ 3003 Они вам пригодятся....Макрон приїде до Києва з візитом, щойно це стане можливим - Цензор.НЕТ 3003
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06.11.2020 08:44 Ответить
Да на хрен этот ********** жополиз тут сдался , его давно в европейском Владивостоке ждут , пусть туда прокатится , очередной раз отсосать у *****.
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06.11.2020 08:47 Ответить
Видно жопа Украине уже рядом если гнида Макрон едет помогать Ермаку добить Зе-лоха ...
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06.11.2020 08:48 Ответить
Чекаємо й Трампа )))
Макрон приїде до Києва з візитом, щойно це стане можливим - Цензор.НЕТ 2264
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06.11.2020 08:53 Ответить
Карлсон через крышу удирал,чтобы сбацать лучшее в Мире привидение с Мотором..., Макрон приїде до Києва з візитом, щойно це стане можливим - Цензор.НЕТ 9198Шоу заказали 73 % идиотов Макрон приїде до Києва з візитом, щойно це стане можливим - Цензор.НЕТ 9198
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06.11.2020 08:53 Ответить
Не хватало из-за этого нацистского полудурка поругаться с мусульманскими странами
Хай едет к своему другу фуйлу изучать опыт умиротворения мусульманских регионов.
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06.11.2020 08:55 Ответить
Не волнуйтесь, на кой Макрону сдался клоун?. Потому "как только станет возможным" не наступит еще очень долго.
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06.11.2020 08:55 Ответить
Браки совершаются на Небесах... Макрон приїде до Києва з візитом, щойно це стане можливим - Цензор.НЕТ 3454там же Господь назначает каждую власть от Бога... Макрон приїде до Києва з візитом, щойно це стане можливим - Цензор.НЕТ 3454
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06.11.2020 09:01 Ответить
Пусть Макрон получает международный ветеринарный паспорт ковид-пасс, на две недели в карантин за его счет со дмня прибытия - и добро пожаловать на украинскую землю.
Чтобы "по справедливости", - как говорил Шура Балаганов.
Как политики поступают с рядовыми гражданами, так и мы с политиками будем.
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06.11.2020 09:18 Ответить
молодцы. хорошо.
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06.11.2020 14:11 Ответить
 
 