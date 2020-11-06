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Новини Політика України
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Макрон приїде до Києва з візитом, щойно це стане можливим

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Макрон приїде до Києва з візитом, щойно це стане можливим

Президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським зазначив, що стримає слово про відвідини Києва з візитом, щойно це стане можливим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

Також Зеленський висловив співчуття Макрону і французькому народові у зв'язку з нещодавніми трагічними подіями і загибеллю громадян Франції під час терористичних атак.

Крім того, співрозмовники обговорили ситуацію з пандемією COVID-19 та необхідність об’єднання зусиль для подолання цього масштабного виклику.

"Хочу підтвердити підтримку вашої ініціативи щодо налагодження виробництва стратегічних товарів медичного призначення та обладнання у Європі. Ми готові надати посильну підтримку в налагодженні такого виробництва за участі українських підприємств – виробників захисних масок, халатів та дезінфекторів", – сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський обговорив з Макроном ситуацію на Донбасі: "Переговори в Нормандському форматі мають відбутися якнайшвидше"

Президенти України і Франції також обговорили поліпшення торгово-економічного та інвестиційного співробітництва.

Наостанок Макрон зазначив, що стримає слово про відвідини Києва з візитом, щойно це стане можливим.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Два карлика будут обсуждать как лизнуть третьему?
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06.11.2020 08:38
+2
Треба десь жаб наловить але вже не сезон.
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06.11.2020 08:41
+2
Макрону еще нет и 43 Макрон приедет в Киев с визитом, как только это станет возможным - Цензор.НЕТ 6341. До пенсии точно приедет Макрон приедет в Киев с визитом, как только это станет возможным - Цензор.НЕТ 8520 Зеленский же преЗЕдент, а не лох
Макрон приедет в Киев с визитом, как только это станет возможным - Цензор.НЕТ 9959
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06.11.2020 08:41
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Це перемога?
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06.11.2020 08:32 Відповісти
Два извращенца
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06.11.2020 09:26 Відповісти
Два карлика будут обсуждать как лизнуть третьему?
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06.11.2020 08:38 Відповісти
Макрон приїде до Києва з візитом, щойно це стане можливим - Цензор.НЕТ 2038
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06.11.2020 08:44 Відповісти
Треба десь жаб наловить але вже не сезон.
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06.11.2020 08:41 Відповісти
Макрону еще нет и 43 Макрон приедет в Киев с визитом, как только это станет возможным - Цензор.НЕТ 6341. До пенсии точно приедет Макрон приедет в Киев с визитом, как только это станет возможным - Цензор.НЕТ 8520 Зеленский же преЗЕдент, а не лох
Макрон приедет в Киев с визитом, как только это станет возможным - Цензор.НЕТ 9959
показати весь коментар
06.11.2020 08:41 Відповісти
Макрон - агент Ватикана.
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06.11.2020 08:41 Відповісти
У Макрона у самого в хате пожар, а нелох смыкает его как нетерпеливый ребенок - дяденька помоги. Помочь этот дяденька любитель Путена может только с одним, как лечь под Москву.
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06.11.2020 08:42 Відповісти
Товарищ Наполеон не сжигайте Москву,там проституток больше чем всего населения Франции... Макрон приїде до Києва з візитом, щойно це стане можливим - Цензор.НЕТ 3003 Они вам пригодятся....Макрон приїде до Києва з візитом, щойно це стане можливим - Цензор.НЕТ 3003
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06.11.2020 08:44 Відповісти
Да на хрен этот ********** жополиз тут сдался , его давно в европейском Владивостоке ждут , пусть туда прокатится , очередной раз отсосать у *****.
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06.11.2020 08:47 Відповісти
Видно жопа Украине уже рядом если гнида Макрон едет помогать Ермаку добить Зе-лоха ...
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06.11.2020 08:48 Відповісти
Чекаємо й Трампа )))
Макрон приїде до Києва з візитом, щойно це стане можливим - Цензор.НЕТ 2264
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06.11.2020 08:53 Відповісти
Карлсон через крышу удирал,чтобы сбацать лучшее в Мире привидение с Мотором..., Макрон приїде до Києва з візитом, щойно це стане можливим - Цензор.НЕТ 9198Шоу заказали 73 % идиотов Макрон приїде до Києва з візитом, щойно це стане можливим - Цензор.НЕТ 9198
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06.11.2020 08:53 Відповісти
Не хватало из-за этого нацистского полудурка поругаться с мусульманскими странами
Хай едет к своему другу фуйлу изучать опыт умиротворения мусульманских регионов.
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06.11.2020 08:55 Відповісти
Не волнуйтесь, на кой Макрону сдался клоун?. Потому "как только станет возможным" не наступит еще очень долго.
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06.11.2020 08:55 Відповісти
Браки совершаются на Небесах... Макрон приїде до Києва з візитом, щойно це стане можливим - Цензор.НЕТ 3454там же Господь назначает каждую власть от Бога... Макрон приїде до Києва з візитом, щойно це стане можливим - Цензор.НЕТ 3454
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06.11.2020 09:01 Відповісти
Пусть Макрон получает международный ветеринарный паспорт ковид-пасс, на две недели в карантин за его счет со дмня прибытия - и добро пожаловать на украинскую землю.
Чтобы "по справедливости", - как говорил Шура Балаганов.
Как политики поступают с рядовыми гражданами, так и мы с политиками будем.
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06.11.2020 09:18 Відповісти
молодцы. хорошо.
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06.11.2020 14:11 Відповісти
 
 