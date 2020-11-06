Рада сегодня планирует заслушать Шмыгаля и назначить двух судей КС

Верховная Рада планирует 6 ноября назначить двух судей Конституционного Суда по своей квоте.

Конституция предусматривает, что в состав Конституционного Суда Украины входят 18 судей. Президент Украины, Верховная Рада и съезд судей назначают по шесть судей КСУ. Отбор кандидатур на должность судьи Конституционного Суда осуществляется на конкурсной основе в установленном законом порядке. На сегодняшний день в составе КСУ 15 судей. Вакантными остаются две должности судей КС по квоте Верховной Рады и одна - по квоте съезда судей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Назначение судей КС - второй и третий вопросы повестки дня в пятницу.

Начать же заседание парламентарии традиционно должны с Часа вопросов к правительству, на которую предварительно планировали пригласить Премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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После этого предусмотрено рассмотрение в первом чтении законопроекта №3031 "О внесении изменения в Закон Украины "О приватизации государственного жилищного фонда" относительно предоставления возможности приватизации жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности".

Во втором чтении в парламенте должны рассмотреть законопроект №3642 относительно оснований отсутствия народных депутатов на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов Совета и законопроект №3486 относительно усиления соцзащиты населения на карантине.