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Рада сьогодні планує заслухати Шмигаля і призначити двох суддів КС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Верховна Рада планує 6 листопада призначити двох суддів Конституційного Суду за своєю квотою.

Конституція передбачає, що до складу Конституційного Суду України входять 18 суддів. Президент України, Верховна Рада та з’їзд суддів призначають по шість суддів КСУ. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду здійснюється на конкурсних засадах у визначеному законом порядку. Наразі у складі КСУ 15 суддів. Вакантними залишаються дві посади суддів КС за квотою Верховної Ради та одна – за квотою з’їзду суддів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Призначення суддів КС є другим і третім питаннями порядку денного у п'ятницю.

Розпочати ж засідання парламентарії традиційно мають із години запитань до уряду, на яку попередньо планували запросити Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Після цього передбачено розгляд у першому читанні законопроєкту №3031 "Про внесення зміни до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" щодо надання можливості приватизації житлового фонду, що перебуває в комунальній власності".

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У другому читанні в парламенті мають розглянути законопроєкт №3642 щодо підстав відсутності народних депутатів на пленарних засіданнях і засіданнях комітетів Ради та законопроєкт №3486 посилення соцзахисту населення на карантині.

Автор: Анастасія Потіха
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Рада сегодня планирует заслушать Шмыгаля и назначить двух судей КС - Цензор.НЕТ 1515
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06.11.2020 09:38 Відповісти
"Укр.Правда" пишет, что "Призначити їх планують без конкурсу, як того вимагає Конституція. Без жодної перевірки того чи дійсно кандидати відповідають конституційним вимогам.
Один із кандидатів, висунунтий ОПЗЖ , очевидно не відповідає навіть формальній конституційній вимозі у 15 років юридичного стажу, бо тільки 6 років тому отримав диплом юриста!"
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06.11.2020 11:01 Відповісти
 
 