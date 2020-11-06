Рада сьогодні планує заслухати Шмигаля і призначити двох суддів КС

Верховна Рада планує 6 листопада призначити двох суддів Конституційного Суду за своєю квотою.

Конституція передбачає, що до складу Конституційного Суду України входять 18 суддів. Президент України, Верховна Рада та з’їзд суддів призначають по шість суддів КСУ. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду здійснюється на конкурсних засадах у визначеному законом порядку. Наразі у складі КСУ 15 суддів. Вакантними залишаються дві посади суддів КС за квотою Верховної Ради та одна – за квотою з’їзду суддів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Призначення суддів КС є другим і третім питаннями порядку денного у п'ятницю.

Розпочати ж засідання парламентарії традиційно мають із години запитань до уряду, на яку попередньо планували запросити Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Після цього передбачено розгляд у першому читанні законопроєкту №3031 "Про внесення зміни до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" щодо надання можливості приватизації житлового фонду, що перебуває в комунальній власності".

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У другому читанні в парламенті мають розглянути законопроєкт №3642 щодо підстав відсутності народних депутатів на пленарних засіданнях і засіданнях комітетів Ради та законопроєкт №3486 посилення соцзахисту населення на карантині.