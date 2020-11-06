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Новости Политика Украины
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В Украине разрабатывается только треть месторождений полезных ископаемых, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине разрабатывается только треть месторождений полезных ископаемых, - Шмыгаль

В Украине разведаны более 12 тыс. месторождений полезных ископаемых, однако разрабатываются только треть из них.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время презентации Экономического аудита Украины.

"В Украине более 12 тыс. только разведанных месторождений полезных ископаемых. И только около трети из них - разрабатываются. Это чуть больше 4 тысяч", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что увеличение разведки и добычи полезных ископаемых является одним из векторов развития Украины на следующие 10 лет, однако увеличить добычу полезных ископаемых - это не значит увеличить их экспорт за границу в качестве сырья.

"Это означает создать основу для развития высокотехнологичной продукции с добавленной стоимостью. У нас есть нефть и газ, руды и драгоценные металлы. Мы здесь говорим о потенциале 409 млрд долл., Которым мы должны воспользоваться в следующие 10 лет", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что Украина также недоиспользовала собственный потенциал в развитии водных ресурсов.

"Водные ресурсы - это 12 млрд долл. Украина годами игнорировала развитие гидроэнергетики. Этот потенциал мы используем только наполовину", - добавил Шмыгаль.

Читайте: Развитие рынка земли принесет Украине $85 млрд дополнительного ВВП: стоимость сельхозземли за 10 лет вырастет в 5 раз, - Шмыгаль

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Топ комментарии
+4
Он интересно вообще в курсе что далеко не все месторождения имеют коммерческий потенциал для их разработки.
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06.11.2020 10:12
+3
Україна при всьому бажанні не буде бензоколонкою..
навіть і намагатися не варто..
А змінити судову систему може.. тоді і
ставати бензоколонкою не буде сенсу..
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06.11.2020 10:29
+2
Теперь они будут искать клад,стратегия из Простоквашино.
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06.11.2020 10:15
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Ще з середини 90-х в Україні геологія здохла. Навіть вже розпочаті проекти видобутку зупинили та законсервували.
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06.11.2020 10:11 Ответить
кравчуки, пінчуки з кучмами і фірташами, суркісами виконували завдання руSSкого міра...

а потім Баба Юля добила ці галузі і поїхла на раSSію купувати руSSкій газ "по хорошій ціні"...
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06.11.2020 10:44 Ответить
рынок все порешает, вот бурштын и без разведок добывают
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06.11.2020 10:12 Ответить
Он интересно вообще в курсе что далеко не все месторождения имеют коммерческий потенциал для их разработки.
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06.11.2020 10:12 Ответить
Это сначала не имеет, потом он появляется.
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06.11.2020 13:15 Ответить
Аааа, теперь понятно, для чего Ахметов аудит затеял. Скоро будут по ним тендеры. И кто выиграет на эти месторождения тендеры? ЗеДолбоДятлы, угадайте с двух раз?
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06.11.2020 10:12 Ответить
При Пете выиграли бы Петя с Ахметовым, а так выиграют Ахметов с Беней.
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06.11.2020 10:51 Ответить
Первое, - спасибо вам, что ответили на мой вопрос. Сегодня, знаете ли это редкость, многие стали скрывать свою принадлежность к отряду ЗеДолбоДятлов.
Второе, - скажите, сколько раз в сутки, на протяжении последнего года, даже полта, вам кровать по ночам и днем в штаны, какает некто Петя?
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06.11.2020 10:56 Ответить
Приятно что отвечают культурно, а не как очень многие начинают ответы с оскорблений Отвечу, я не сторонник Зе власти, я голосовал за Гриценко, а во втором туре не ходил вообще. На парламентских голосовал за Голос, Петя конечно удержал ситуацию, тут нужно отдать ему должное, но он такой же вор как и все украинские олигархи, только он очень удачно примазался к патриотической теме. И за будущее нашей страны я очень опасаюсь, я не вижу политическую силу которая смогла бы навести порядок в нашей стране.
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06.11.2020 12:59 Ответить
Ещё смешнее, за Гриценко. В Україні розробляється лише третина родовищ корисних копалин, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1076
Разве вы не в курсе, что все эти бравые в тылу полковники, товарищь С мешком и прочая притулившаяся публика обісравшаяся без бою, просто заробитчане на ниве любых выборов. Они всплывают, как дерьмо, (впрочем, почему, как?) перед выборами с одной целью, освоить московское и олигархическое бабло путём оттягивания голосов от проукраинских партий и кандидатов? Они знают, что шансов у них нет, но регулярно всплывают. Затем она забиваются в свою крысиную нору и прожирают там заработанные иудины деньги.
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06.11.2020 13:33 Ответить
Тогда назови мне хоть одного не заробитчанина у нас в стране?
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06.11.2020 13:43 Ответить
Словесний понос зелених зупиниться?
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06.11.2020 10:13 Ответить
Бенефис нонче...
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06.11.2020 10:27 Ответить
О, блін! Ще не все розрили, ше не все з землі видерли? Ще щось залишилось? Суки, а внукам хоч щось залишити не хочете? От падли ненажерливі.
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06.11.2020 10:14 Ответить
Теперь они будут искать клад,стратегия из Простоквашино.
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06.11.2020 10:15 Ответить
Це натяк на те що Ахмєтка хоче роздерибанити всі поклади мінеральних ресурсів?
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06.11.2020 10:17 Ответить
все верно. это важно
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06.11.2020 10:22 Ответить
Україна при всьому бажанні не буде бензоколонкою..
навіть і намагатися не варто..
А змінити судову систему може.. тоді і
ставати бензоколонкою не буде сенсу..
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06.11.2020 10:29 Ответить
Это непорядок, товарищи! Бардак! Форменное безобразие! Надо скоммуниздить и оставшиеся две трети! Тем более, в преддверии 103-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции. Ура, товарищи! Пора предаваться возлияниям спиртуозностей. Тьфу-ти, чи як його, ось як треба - піду, забудусь горіляччям!
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06.11.2020 10:32 Ответить
Ці довбаки тільки і вміють все розвалити і продати від яйцеклітин, рабів, родовищ, лісу і води. Нагадує якусь Чілі епохи Піночета коли все у них було на виніс під дудку зовнішнього впливу від мідних рудників, землі, офшорів і збагачення виключно оліграхіїї, з забороню профспілок і іншої самоорганізації трудівників, введення платної освіти і лікування, придушення опозиції в зародку.
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06.11.2020 10:33 Ответить
а що скаже Баба Юля?! ВОНА знищувала і банкротувала всі можливі родовища щоб потім купувати руSSкій газ "по хорошій ціні"...
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06.11.2020 10:40 Ответить
На думку бравого солдата Швейка лисина, як у Шмигаля, появляється у лбдини після сильних душевних звилювань. Отже, класики не брешуть!
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06.11.2020 10:48 Ответить
Развитие Украины как чьего то сырьевого придатка?
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06.11.2020 13:31 Ответить
Надо находить месторождения полезного в мозгах, это занятие гораздо более прибыльное в 21 веке. В ваших же мозгах только пустота. Как можно добычу полезных ископаемых, одно из самых грязных производств, делать главной перспективой для развития экономики Украины и это в 21 веке?
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06.11.2020 15:54 Ответить
Тут така стаття була про Нафтогаз. Тобто ця компанія нерентабельна, а це значить, що її треба 1) закрити, або 2) знайти корупцію, позбавити корупціонерів майна. Там ще щось про борговий криз. Як на мене попередні "менеджери" вже давно заклали весь цей видобуток газу, а отримані гроші вивели через офшори, і тепер населення просто повертає борги. І крики типа от прі Парашенко це була прибуткова компанія не проходять. Треба знати ситуацію досконально які борги, коли і т д.
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28.04.2021 12:04 Ответить
 
 