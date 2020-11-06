В Украине разрабатывается только треть месторождений полезных ископаемых, - Шмыгаль
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В Украине разведаны более 12 тыс. месторождений полезных ископаемых, однако разрабатываются только треть из них.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время презентации Экономического аудита Украины.
"В Украине более 12 тыс. только разведанных месторождений полезных ископаемых. И только около трети из них - разрабатываются. Это чуть больше 4 тысяч", - отметил Шмыгаль.
Глава правительства подчеркнул, что увеличение разведки и добычи полезных ископаемых является одним из векторов развития Украины на следующие 10 лет, однако увеличить добычу полезных ископаемых - это не значит увеличить их экспорт за границу в качестве сырья.
"Это означает создать основу для развития высокотехнологичной продукции с добавленной стоимостью. У нас есть нефть и газ, руды и драгоценные металлы. Мы здесь говорим о потенциале 409 млрд долл., Которым мы должны воспользоваться в следующие 10 лет", - сказал Шмыгаль.
Премьер-министр отметил, что Украина также недоиспользовала собственный потенциал в развитии водных ресурсов.
"Водные ресурсы - это 12 млрд долл. Украина годами игнорировала развитие гидроэнергетики. Этот потенциал мы используем только наполовину", - добавил Шмыгаль.
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а потім Баба Юля добила ці галузі і поїхла на раSSію купувати руSSкій газ "по хорошій ціні"...
Второе, - скажите, сколько раз в сутки, на протяжении последнего года, даже полта, вам кровать по ночам и днем в штаны, какает некто Петя?
Разве вы не в курсе, что все эти бравые в тылу полковники, товарищь С мешком и прочая притулившаяся публика обісравшаяся без бою, просто заробитчане на ниве любых выборов. Они всплывают, как дерьмо, (впрочем, почему, как?) перед выборами с одной целью, освоить московское и олигархическое бабло путём оттягивания голосов от проукраинских партий и кандидатов? Они знают, что шансов у них нет, но регулярно всплывают. Затем она забиваются в свою крысиную нору и прожирают там заработанные иудины деньги.
навіть і намагатися не варто..
А змінити судову систему може.. тоді і
ставати бензоколонкою не буде сенсу..