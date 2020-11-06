В Украине разрабатывается только треть месторождений полезных ископаемых, - Шмыгаль

В Украине разведаны более 12 тыс. месторождений полезных ископаемых, однако разрабатываются только треть из них.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время презентации Экономического аудита Украины.

"В Украине более 12 тыс. только разведанных месторождений полезных ископаемых. И только около трети из них - разрабатываются. Это чуть больше 4 тысяч", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что увеличение разведки и добычи полезных ископаемых является одним из векторов развития Украины на следующие 10 лет, однако увеличить добычу полезных ископаемых - это не значит увеличить их экспорт за границу в качестве сырья.

"Это означает создать основу для развития высокотехнологичной продукции с добавленной стоимостью. У нас есть нефть и газ, руды и драгоценные металлы. Мы здесь говорим о потенциале 409 млрд долл., Которым мы должны воспользоваться в следующие 10 лет", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что Украина также недоиспользовала собственный потенциал в развитии водных ресурсов.

"Водные ресурсы - это 12 млрд долл. Украина годами игнорировала развитие гидроэнергетики. Этот потенциал мы используем только наполовину", - добавил Шмыгаль.

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