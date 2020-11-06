В Україні розробляється лише третина родовищ корисних копалин, - Шмигаль
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В Україні розвідано понад 12 тис. родовищ корисних копалин, проте розробляються лише третина з них.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації Економічного аудиту України.
"В Україні понад 12 тис. лише розвіданих родовищ корисних копалин. І тільки приблизно третина з них розробляються. Це трохи більш як 4 тисячі", - зазначив Шмигаль.
Глава уряду наголосив, що збільшення розвідки і видобутку корисних копалин є одним з векторів розвитку України на наступні 10 років, проте збільшити видобуток корисних копалин - це не означає збільшити їхній експорт за кордон як сировину.
"Це означає створити підґрунтя для розвитку високотехнологічної продукції з доданою вартістю. У нас є нафта і газ, руди і дорогоцінні метали. Ми тут говоримо про потенціал 409 млрд дол., яким ми маємо скористатися в наступні 10 років", - сказав Шмигаль.
Прем'єр-міністр зазначив, що Україна також недовикористала власний потенціал у розвитку водних ресурсів.
"Водні ресурси - це 12 млрд дол. Україна роками ігнорувала розвиток гідроенергетики. Цей потенціал ми використовуємо лише наполовину", - додав Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
а потім Баба Юля добила ці галузі і поїхла на раSSію купувати руSSкій газ "по хорошій ціні"...
Второе, - скажите, сколько раз в сутки, на протяжении последнего года, даже полта, вам кровать по ночам и днем в штаны, какает некто Петя?
Разве вы не в курсе, что все эти бравые в тылу полковники, товарищь С мешком и прочая притулившаяся публика обісравшаяся без бою, просто заробитчане на ниве любых выборов. Они всплывают, как дерьмо, (впрочем, почему, как?) перед выборами с одной целью, освоить московское и олигархическое бабло путём оттягивания голосов от проукраинских партий и кандидатов? Они знают, что шансов у них нет, но регулярно всплывают. Затем она забиваются в свою крысиную нору и прожирают там заработанные иудины деньги.
навіть і намагатися не варто..
А змінити судову систему може.. тоді і
ставати бензоколонкою не буде сенсу..