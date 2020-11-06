"Дело Маркива", успешно завершенное МВД, стало для Украины репутационным, - СМИ. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Освобождение служащего Нацгвардии Виталия Маркива, которое стало возможным благодаря принципиальной позиции главы МВД Арсена Авакова, подняло международный имидж Украины и подтвердило патриотизм и эффективность работы Министра.
Как информирует Цензор.НЕТ, речь об этом идет в статье "Спасти нацгвардейца Маркива! 3 года борьбы за свободу украинского солдата, незаконно осуждённого в Италии", опубликованной информационным агентством "Украинские национальные новости".
"Вердикт "виновен", ранее вынесенный итальянским судом и суливший украинскому солдату 24 года тюрьмы, удалось отменить благодаря усилиям органов Министерства внутренних дел и позиции его руководителя. В ход дела Маркива лично вмешался тяжеловес украинского политикума и силового сектора Украины - Арсен Аваков. Он сделал все чтоб защитить имидж нашей страны на международной арене, ведь, по его убеждению, "Это иск не только против нацгвардейца, это иск против всей Украины"", - говорится в публикации.
Автор отмечает исключительность этого дела, от исхода которого зависел международный имидж Украины: "Речь о защите прав и свобод тех, кто отправился защищать страну от агрессора, речь о защите своих граждан. Речь о репутации государства на мировой арене! Первый раз европейское правосудие признает украинских военных - убийцами журналистов, да ещё и в "непризнанной" войне, за которой следит взор всего мира", - подчеркивается в статье.
Расследование гибели итальянца и его переводчика, проведенное МВД, позволило предоставить неопровержимые доказательства невиновности нацгвардейца и отменить приговор в 24 года заключения.
"И вот, спустя и 3 с половиной года заключения нацгвардейца Апелляционный суд Милана признает его невиновным. Уже на следующий день Маркив вместе с украинской делегацией возвращается на Родину. Так Украина продемонстрировала международному сообществу готовность защищать своих солдат и свою честь на любой территории. А глава МВД – проукраинскую позицию и готовность отстаивать интересы Украины! Ведь по большому счету свободу Маркива отстоял именно Аваков", - подытожил автор.
Пожалуйста, подождите...
"Українські національні новини".
Власник офіційно не відомий, але Вікіпедія пише наступне:
"Ряд українських ЗМІ повідомляли, що агентство опосередковано, через Дмитра Сагу, належить Ганні Герман."
Знаю мосійчук, яка пропагандонить на бєніно-медведчуківському "1+1".
Дивиться "на кубіки":
1 "До" хозяїном був старшОй шапкокрадовець
2. "Після" старшОй шапкокрадовець "передав" властність свому "колєгє" по ОПГ, котрий у 14 році ввів у дію частину "антитерористичного" плану проти Майдану, зупинивши київське метро...
Ще, чи достатньо?
Факти рускоміровості періода 2014-2020 є, в тому числі, і в інформаційній політиці "Прямого"?
Ви "не помітили" питання про нього в попередньому коментарі.
Якась в вас логіка занадто гібрідная...
Тобто Тимошенко пригріла невиправну змію Яника, який посадив саму Тимошенко?
"Пригрів" "зміюку" бджоляр та конхдітер - до чого тут Тимошенко?
Олександра Кужель.
Неодноразово змінювала партійну та ідеологічну приналежність («За Єдину Україну!»( Литвин, Табачник )→"Трудова Україна"( Тігіпко )→Партія регіонів→"Сильна Україна"( Тігіпко )→«Батьківщина».
Ви що, не бачите "брьовєн" "у своїх очах"?????
Швидко ви відмовляєтесь він своєї початкової установки, що "рускоміровость" Макеєнка колись в минулому це страшне тавро назавжди.
Де ви бачили бандита у смокінгу, котрий при вирішині своїх інтересів, застосовує "цівілізовані методи"?
Де ви бачили "сера" під кікіморою бандита, котрий вирішує свої справи "по понятиям"?
Подивиться на Рахметова: купається у золоті - живи "по закону"! Ан ні - купує "серів" "оптом" та в "розніцу", винищує конкурентів "варварськими методами"... А чому? Тому що "по життю" бандит з ОПГ "Люкс" та пляжний катала (картєжнік)! Й здохне у свому палацю бандюком, а не "попутчіком Революції" яким ви його нагородили "за справи його"...
І багато саме причетних до подій або осіб антимайданівської зграї.
Це не може бути виправдано "немає з ким працювати".
Папєрєднікі "врятували єкономіку"...А яким чином? Пограбувавши населення! Для цієї "реформи" потрібен інтелект? Ні! Так для чого "у офісе" потрібні ті, "хто активно стояв..."?
https://www.uaportal.com/ukr/news/lyudina-portnova-i-advokat-batka-lnr-hto-takij-andrij-smirnov-i-kim-jogo-priznachiv-zelenskij-foto.htm
А чому не Закревську, Масєлко?
А міг би і не віддячувати ушлому адвокату Єфремова...
Яка конкретно стаття карного кодексу має бути інкримінована Лукаш?
Треба ж було "реформіровати" КК, щоби адвокати не могли затягувати судовий розгляд, а не "підтасовувати" недоколиханий "закон" під свої забаганки "пресувати" таким чином своїх опонентів...А щас ваші однодумці волають "а нас за що"...
Судячи із заяв Європейських структур та їхніх представників він перетворює судову систему на ще гіршу. Так в чому професіоналізм ригів та їхніх посіпак, яких Зеля набрав в свою команду?
Аваков потом скажет, что все события между собою никак не связаны..
одно хорошо, Маркив на свободе!.. теперь главное, что бы он не оказался Гадей Сявченко..
А про авакова так скромно "нічого", і лише після того, як тебе обличчям у лайно мокнули.
Видно по их взглядам......
2. Вас не напружує, що дану "новину" розповсюджують УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ НОВИНИ ганни герман?
За Ганну Герман нiчого не скажу . не знаю хто це . А новину крутять усi, вiд радiо Свобода до 5 Канала