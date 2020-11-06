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Новости Политика Украины
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Аваков (1710) освобождение (197) Национальная гвардия (811) Маркив (138)

"Дело Маркива", успешно завершенное МВД, стало для Украины репутационным, - СМИ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Освобождение служащего Нацгвардии Виталия Маркива, которое стало возможным благодаря принципиальной позиции главы МВД Арсена Авакова, подняло международный имидж Украины и подтвердило патриотизм и эффективность работы Министра.

Как информирует Цензор.НЕТ, речь об этом идет в статье "Спасти нацгвардейца Маркива! 3 года борьбы за свободу украинского солдата, незаконно осуждённого в Италии", опубликованной информационным агентством "Украинские национальные новости".

"Вердикт "виновен", ранее вынесенный итальянским судом и суливший украинскому солдату 24 года тюрьмы, удалось отменить благодаря усилиям органов Министерства внутренних дел и позиции его руководителя. В ход дела Маркива лично вмешался тяжеловес украинского политикума и силового сектора Украины - Арсен Аваков. Он сделал все чтоб защитить имидж нашей страны на международной арене, ведь, по его убеждению, "Это иск не только против нацгвардейца, это иск против всей Украины"", - говорится в публикации.

Дело Маркива, успешно завершенное МВД, стало для Украины репутационным, - СМИ 01

Автор отмечает исключительность этого дела, от исхода которого зависел международный имидж Украины: "Речь о защите прав и свобод тех, кто отправился защищать страну от агрессора, речь о защите своих граждан. Речь о репутации государства на мировой арене! Первый раз европейское правосудие признает украинских военных - убийцами журналистов, да ещё и в "непризнанной" войне, за которой следит взор всего мира", - подчеркивается в статье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маркив будет подавать иск в ЕСПЧ за трехлетнее пребывание в итальянской тюрьме, - Денисова

Расследование гибели итальянца и его переводчика, проведенное МВД, позволило предоставить неопровержимые доказательства невиновности нацгвардейца и отменить приговор в 24 года заключения.

Дело Маркива, успешно завершенное МВД, стало для Украины репутационным, - СМИ 02

"И вот, спустя и 3 с половиной года заключения нацгвардейца Апелляционный суд Милана признает его невиновным. Уже на следующий день Маркив вместе с украинской делегацией возвращается на Родину. Так Украина продемонстрировала международному сообществу готовность защищать своих солдат и свою честь на любой территории. А глава МВД – проукраинскую позицию и готовность отстаивать интересы Украины! Ведь по большому счету свободу Маркива отстоял именно Аваков", - подытожил автор.

Дело Маркива, успешно завершенное МВД, стало для Украины репутационным, - СМИ 03
Фото: сайт УНН

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Топ комментарии
+9
А де принципова позиція Авакова по звільненню невинного Антоненка?
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06.11.2020 10:14
+5
Вот не пойму: в чем смысл перепечатывать выссеры Аваковских жополизов? При чем тут "дело Маркива"? Дураку понятно, что это голимый PR и не более того. Все видят и понимают, что МВД - это насквозь прогнившее коррупционное дно.
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06.11.2020 10:20
+5
А Антоненко относится к МОУ. По-идее его должен защищать тот ватный министр обороны, у которого на роже написано " Делу Партии и Ленина -верен!"
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06.11.2020 10:22
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Правила форума Совет форумчан
А де принципова позиція Авакова по звільненню невинного Антоненка?
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06.11.2020 10:14 Ответить
А Антоненко относится к МОУ. По-идее его должен защищать тот ватный министр обороны, у которого на роже написано " Делу Партии и Ленина -верен!"
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06.11.2020 10:22 Ответить
Аресене Борисовичу! Я не хочу вам псувати тріумф, але... А можна от так само як Марківа - звільнити Ріффа? Не Італія, либонь...
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06.11.2020 10:27 Ответить
А шо там з Музичко???
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06.11.2020 10:50 Ответить
Цікаве ЗМІ піарить Авакова.

"Українські національні новини".
Власник офіційно не відомий, але Вікіпедія пише наступне:

"Ряд українських ЗМІ повідомляли, що агентство опосередковано, через Дмитра Сагу, належить Ганні Герман."
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06.11.2020 10:16 Ответить
"Справа Марківа", успішно завершена МВС, стала для України репутаційною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1826 і що? Прямий пропага*донить на каналі, котрий офіційно належить кондовому "рускаміровцу". Частина часу - прямий моск піплу компостує, частина - "бойка" піарять...А ви навіть й не жужжитє!
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06.11.2020 10:48 Ответить
Хто рускаміровець?
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06.11.2020 10:49 Ответить
мосійчук
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06.11.2020 10:50 Ответить
?
Знаю мосійчук, яка пропагандонить на бєніно-медведчуківському "1+1".
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06.11.2020 10:54 Ответить
вибачаюсь, Макеенко
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06.11.2020 10:53 Ответить
В чому його рускаміровість? І в чому це проявляється на "Прямому"?
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06.11.2020 10:55 Ответить
"Справа Марківа", успішно завершена МВС, стала для України репутаційною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2720 Мабуть свої широкі познання у "політиці" ви черпаєте виключно з дуже вузького, обмеженного кола інформації...

Дивиться "на кубіки":
1 "До" хозяїном був старшОй шапкокрадовець
2. "Після" старшОй шапкокрадовець "передав" властність свому "колєгє" по ОПГ, котрий у 14 році ввів у дію частину "антитерористичного" плану проти Майдану, зупинивши київське метро...
"Справа Марківа", успішно завершена МВС, стала для України репутаційною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2720 Ще, чи достатньо?
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06.11.2020 11:08 Ответить
Війна деяких змінила. Навіть без війни колись затята фанатка Яника Кужель перекувалась на члена "Батьківщини".
Факти рускоміровості періода 2014-2020 є, в тому числі, і в інформаційній політиці "Прямого"?

Ви "не помітили" питання про нього в попередньому коментарі.
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06.11.2020 11:17 Ответить
"Справа Марківа", успішно завершена МВС, стала для України репутаційною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6665 тю, та ваші однодумці "вчора" підо..сілі "вбивцю" Лозінського!!! Невже він когось вбив "у період 2014 - 2020"???

Якась в вас логіка занадто гібрідная...
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06.11.2020 11:42 Ответить
Ну дуууже коректне порівняння.
Тобто Тимошенко пригріла невиправну змію Яника, який посадив саму Тимошенко?
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06.11.2020 11:45 Ответить
"Справа Марківа", успішно завершена МВС, стала для України репутаційною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8871 ...Хто на ком стоял?

"Пригрів" "зміюку" бджоляр та конхдітер - до чого тут Тимошенко?
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06.11.2020 11:49 Ответить
Коли він її пригрівав?

Олександра Кужель.

Неодноразово змінювала партійну та ідеологічну приналежність («За Єдину Україну!»( Литвин, Табачник )→"Трудова Україна"( Тігіпко )→Партія регіонів→"Сильна Україна"( Тігіпко )→«Батьківщина».
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06.11.2020 11:57 Ответить
"Справа Марківа", успішно завершена МВС, стала для України репутаційною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5790 і що? Ваш вождь сам міняв політичний окрас як досвідченний хамєлєон!!!

Ви що, не бачите "брьовєн" "у своїх очах"?????
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06.11.2020 12:03 Ответить
О, вже "і що?".
Швидко ви відмовляєтесь він своєї початкової установки, що "рускоміровость" Макеєнка колись в минулому це страшне тавро назавжди.
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06.11.2020 12:09 Ответить
* від своєї початкової установки
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06.11.2020 12:10 Ответить
"Справа Марківа", успішно завершена МВС, стала для України репутаційною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8428 ясен пень, що назавжди! А ви що, не чули, що "професія" "відкладує" "на чоло" "відмітку" до кінця життя???? Оце так! Цім "поняттям" успішно користуються починаючи від фізіогномістів усяких, до усякіх "псіхо" лікарів...

Де ви бачили бандита у смокінгу, котрий при вирішині своїх інтересів, застосовує "цівілізовані методи"?
Де ви бачили "сера" під кікіморою бандита, котрий вирішує свої справи "по понятиям"?
Подивиться на Рахметова: купається у золоті - живи "по закону"! Ан ні - купує "серів" "оптом" та в "розніцу", винищує конкурентів "варварськими методами"... А чому? Тому що "по життю" бандит з ОПГ "Люкс" та пляжний катала (картєжнік)! Й здохне у свому палацю бандюком, а не "попутчіком Революції" яким ви його нагородили "за справи його"...
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06.11.2020 12:43 Ответить
Так навіщо той же Зеля понабирав до себе ригів татарових, які не змінювали своїх поглядів навіть про людське око?
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06.11.2020 13:07 Ответить
тому, що більше нема з ким "працювати". Чому нема? Тому, що "проеропейські" працюють тільки "на Європу", з "проукраїнською" західно- центральною партією він "посрався", а "проукраїнські" "східного" "пошибу" - там багато різноманітних кваліфікованих спєцов...
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06.11.2020 13:22 Ответить
В офісі преЗедента взагалі немає тих, хто активно стояв на стороні Майдану.
І багато саме причетних до подій або осіб антимайданівської зграї.
Це не може бути виправдано "немає з ким працювати".
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06.11.2020 13:57 Ответить
а чого там повинні бути ті, "хто активно стояв на стороні Майдану"? Вони що, кваліфіковані специ у юріспуденції, праві, єкономіки тощо? Те, що наворотили папєрєднікі/"законодавці" - не менш злочинне, що щас штампують "у турборежимі". Усі пройдешні "косякі" щас "вилазять боком"...
Папєрєднікі "врятували єкономіку"...А яким чином? Пограбувавши населення! Для цієї "реформи" потрібен інтелект? Ні! Так для чого "у офісе" потрібні ті, "хто активно стояв..."?
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06.11.2020 14:19 Ответить
Є немало толкових адвокатів, які захищали та захищають майданівців, але Зеля пригрів біля себе, призначив заступником глави свого ОП Смирнова, адвоката Портнова, Лукаш.

https://www.uaportal.com/ukr/news/lyudina-portnova-i-advokat-batka-lnr-hto-takij-andrij-smirnov-i-kim-jogo-priznachiv-zelenskij-foto.htm

А чому не Закревську, Масєлко?
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06.11.2020 14:27 Ответить
мабуть тому, що кваліфікований юрист - навіть самі кваліфіковані юристи папєрєдніков не спромоглися довести провину підзахистних Смірнова. От якщо б посадили Ефрємова та Лукаш при папєрєдніках - тоді б може у офіс узяли б службу й "Закревську, Масєлко"...
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06.11.2020 14:43 Ответить
При попередниках Єфремов сидів в СІЗО, судовий розгляд затягував його адвокат, видатні заслуги якого в захисті Єфремова високо оцінив Зеля, надавши йому звання заслуженого.
А міг би і не віддячувати ушлому адвокату Єфремова...
Яка конкретно стаття карного кодексу має бути інкримінована Лукаш?
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06.11.2020 14:52 Ответить
"Справа Марківа", успішно завершена МВС, стала для України репутаційною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1887 Так що, при втором сроке Ефремов ще б сидів у СІЗО 5 років?

Треба ж було "реформіровати" КК, щоби адвокати не могли затягувати судовий розгляд, а не "підтасовувати" недоколиханий "закон" під свої забаганки "пресувати" таким чином своїх опонентів...А щас ваші однодумці волають "а нас за що"...
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06.11.2020 15:18 Ответить
Зеліни проффесіонали вже реформували судову реформу?
Судячи із заяв Європейських структур та їхніх представників він перетворює судову систему на ще гіршу. Так в чому професіоналізм ригів та їхніх посіпак, яких Зеля набрав в свою команду?
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06.11.2020 15:30 Ответить
"Справа Марківа", успішно завершена МВС, стала для України репутаційною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6074 Та вони не знають вже за що хвататись: "колосс на глиняних кінцівках" у вигляді "144 реформи" не тільки рухнув, та ще й смердить, бо у нутрощах "обосновалося" ціле кубло паразитів - вони там "одружуються, помирають"...!
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06.11.2020 16:39 Ответить
І випустили Єфремова вже при Зелі.
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06.11.2020 14:53 Ответить
Вот не пойму: в чем смысл перепечатывать выссеры Аваковских жополизов? При чем тут "дело Маркива"? Дураку понятно, что это голимый PR и не более того. Все видят и понимают, что МВД - это насквозь прогнившее коррупционное дно.
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06.11.2020 10:20 Ответить
"Хвали мене моя губонько!". "Дело Маркива", успешно завершенное МВД, стало для Украины репутационным, - СМИ - Цензор.НЕТ 3068
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06.11.2020 10:23 Ответить
скоро объявят, что для ГСНС Украины закажут в Италии строительство крупного спасательно-водолазного судна со спец оборудованием для глубоководных операций, с вертолетной площадкой и подводными дронами для поиска и разминирования морских бимб, и работы с морским коммуникациями..
Аваков потом скажет, что все события между собою никак не связаны..
одно хорошо, Маркив на свободе!.. теперь главное, что бы он не оказался Гадей Сявченко..
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06.11.2020 10:33 Ответить
"Справа Марківа", успішно завершена МВС, стала для України репутаційною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8977 пєдротузіки від нігадаванія рвуть волосся з усіх частин тіла - на месте Аваняна повинен був бути ОН!!!
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06.11.2020 10:41 Ответить
Що конкретно зробив Аваков, щоб присяжні винесли виправдальний вирок?
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06.11.2020 10:49 Ответить
"Справа Марківа", успішно завершена МВС, стала для України репутаційною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1008 нічого. Як і бувший главконхдітєр. "Перерезаніе лєнточєк" - піар "себе, коханого".
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06.11.2020 11:54 Ответить
Але про кондитера ти висрався аж бігом, хоча він до новини ніяким боком.
А про авакова так скромно "нічого", і лише після того, як тебе обличчям у лайно мокнули.
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06.11.2020 12:39 Ответить
Судья и присяжные явно симпатизируют Виталию!
Видно по их взглядам......
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06.11.2020 10:53 Ответить
Не є фаном Авакова але тут респект йому ... зробив все що тре
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06.11.2020 12:05 Ответить
1. Що саме він зробив, щоб присяжні відпустили хлопця?

2. Вас не напружує, що дану "новину" розповсюджують УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ НОВИНИ ганни герман?
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06.11.2020 12:38 Ответить
Тo що він (міністр) поїхав на суд, був присутній, підтримував, думаю теж як то вплинуло на присяжних. У нього було багато зустрічей з цієї теми і по темі італійців які воювали на стороні кацапів з італійськими політиками (трьох найманців вже до речі посадили), з колегою - міністром внутрішніх справ Італії теж була зустрч по цiй темi .Я вже не кажу про те що він особисто курирував підготовку матеріалів на апеляцію. Якби він сидів у своєму кабінеті і нічого не робив, я б просто і не згадав про нього.
За Ганну Герман нiчого не скажу . не знаю хто це . А новину крутять усi, вiд радiо Свобода до 5 Канала
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06.11.2020 16:07 Ответить
Прости на Черт! Мы так ошибались((((
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06.11.2020 12:42 Ответить
 
 