"Справа Марківа", успішно завершена МВС, стала для України репутаційною, - ЗМІ. ФОТО
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Звільнення службовця Нацгвардії Віталія Марківа, яке стало можливим завдяки принциповій позиції глави МВС Арсена Авакова, підняло міжнародний імідж України і підтвердило патріотизм і ефективність роботи Міністра.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в статті "Врятувати нацгвардійця Марківа! 3 роки боротьби за свободу українського солдата, незаконно засудженого в Італії", опублікованій інформаційним агентством "Українські національні новини".
"Вердикт "винен", раніше винесений італійським судом і такий, що обіцяв українському солдату 24 року в’язниці, вдалося скасувати завдяки зусиллям органів Міністерства внутрішніх справ і позиції його керівника. У хід справи Марківа особисто втрутився важкоатлет українського політикуму і силового сектора України — Арсен Аваков. Він зробив все, щоб захистити імідж нашої країни на міжнародній арені, адже, на його переконання, "це позов не тільки проти нацгвардійця, це позов проти всієї України"", - йдеться в публікації.
Автор зазначає винятковість цієї справи, від результату якої залежав міжнародний імідж України: "Мова про захист прав і свобод тих, хто вирушив захищати країну від агресора, мова про захист своїх громадян. Мова про репутацію держави на світовій арені! Перший раз європейське правосуддя визнає українських військових - вбивцями журналістів, та ще й у "невизнаній" війні, за якою стежить погляд усього світу", - підкреслюється в статті.
Розслідування загибелі італійця і його перекладача, проведене МВС, дозволило надати неспростовні докази невинуватості нацгвардійця і скасувати вирок в 24 роки ув'язнення.
"І ось, через 3 з половиною роки ув'язнення нацгвардійця Апеляційний суд Мілана визнає його невинним. Вже наступного дня Марків разом з українською делегацією повертається на Батьківщину. Так Україна продемонструвала міжнародній спільноті готовність захищати своїх солдатів і свою честь на будь-якій території. А глава МВС - проукраїнську позицію і готовність відстоювати інтереси України! Адже за великим рахунком свободу Марківа відстояв саме Аваков", - підсумував автор.
Будь ласка, зачекайте...
"Українські національні новини".
Власник офіційно не відомий, але Вікіпедія пише наступне:
"Ряд українських ЗМІ повідомляли, що агентство опосередковано, через Дмитра Сагу, належить Ганні Герман."
Знаю мосійчук, яка пропагандонить на бєніно-медведчуківському "1+1".
Дивиться "на кубіки":
1 "До" хозяїном був старшОй шапкокрадовець
2. "Після" старшОй шапкокрадовець "передав" властність свому "колєгє" по ОПГ, котрий у 14 році ввів у дію частину "антитерористичного" плану проти Майдану, зупинивши київське метро...
Ще, чи достатньо?
Факти рускоміровості періода 2014-2020 є, в тому числі, і в інформаційній політиці "Прямого"?
Ви "не помітили" питання про нього в попередньому коментарі.
Якась в вас логіка занадто гібрідная...
Тобто Тимошенко пригріла невиправну змію Яника, який посадив саму Тимошенко?
"Пригрів" "зміюку" бджоляр та конхдітер - до чого тут Тимошенко?
Олександра Кужель.
Неодноразово змінювала партійну та ідеологічну приналежність («За Єдину Україну!»( Литвин, Табачник )→"Трудова Україна"( Тігіпко )→Партія регіонів→"Сильна Україна"( Тігіпко )→«Батьківщина».
Ви що, не бачите "брьовєн" "у своїх очах"?????
Швидко ви відмовляєтесь він своєї початкової установки, що "рускоміровость" Макеєнка колись в минулому це страшне тавро назавжди.
Де ви бачили бандита у смокінгу, котрий при вирішині своїх інтересів, застосовує "цівілізовані методи"?
Де ви бачили "сера" під кікіморою бандита, котрий вирішує свої справи "по понятиям"?
Подивиться на Рахметова: купається у золоті - живи "по закону"! Ан ні - купує "серів" "оптом" та в "розніцу", винищує конкурентів "варварськими методами"... А чому? Тому що "по життю" бандит з ОПГ "Люкс" та пляжний катала (картєжнік)! Й здохне у свому палацю бандюком, а не "попутчіком Революції" яким ви його нагородили "за справи його"...
І багато саме причетних до подій або осіб антимайданівської зграї.
Це не може бути виправдано "немає з ким працювати".
Папєрєднікі "врятували єкономіку"...А яким чином? Пограбувавши населення! Для цієї "реформи" потрібен інтелект? Ні! Так для чого "у офісе" потрібні ті, "хто активно стояв..."?
https://www.uaportal.com/ukr/news/lyudina-portnova-i-advokat-batka-lnr-hto-takij-andrij-smirnov-i-kim-jogo-priznachiv-zelenskij-foto.htm
А чому не Закревську, Масєлко?
А міг би і не віддячувати ушлому адвокату Єфремова...
Яка конкретно стаття карного кодексу має бути інкримінована Лукаш?
Треба ж було "реформіровати" КК, щоби адвокати не могли затягувати судовий розгляд, а не "підтасовувати" недоколиханий "закон" під свої забаганки "пресувати" таким чином своїх опонентів...А щас ваші однодумці волають "а нас за що"...
Судячи із заяв Європейських структур та їхніх представників він перетворює судову систему на ще гіршу. Так в чому професіоналізм ригів та їхніх посіпак, яких Зеля набрав в свою команду?
Аваков потом скажет, что все события между собою никак не связаны..
одно хорошо, Маркив на свободе!.. теперь главное, что бы он не оказался Гадей Сявченко..
А про авакова так скромно "нічого", і лише після того, як тебе обличчям у лайно мокнули.
Видно по их взглядам......
2. Вас не напружує, що дану "новину" розповсюджують УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ НОВИНИ ганни герман?
За Ганну Герман нiчого не скажу . не знаю хто це . А новину крутять усi, вiд радiо Свобода до 5 Канала