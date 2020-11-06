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Аваков (1406) визволення (177) Національна гвардія (648) Марків (142)

"Справа Марківа", успішно завершена МВС, стала для України репутаційною, - ЗМІ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Звільнення службовця Нацгвардії Віталія Марківа, яке стало можливим завдяки принциповій позиції глави МВС Арсена Авакова, підняло міжнародний імідж України і підтвердило патріотизм і ефективність роботи Міністра.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в статті "Врятувати нацгвардійця Марківа! 3 роки боротьби за свободу українського солдата, незаконно засудженого в Італії", опублікованій інформаційним агентством "Українські національні новини".

"Вердикт "винен", раніше винесений італійським судом і такий, що обіцяв українському солдату 24 року в’язниці, вдалося скасувати завдяки зусиллям органів Міністерства внутрішніх справ і позиції його керівника. У хід справи Марківа особисто втрутився важкоатлет українського політикуму і силового сектора України — Арсен Аваков. Він зробив все, щоб захистити імідж нашої країни на міжнародній арені, адже, на його переконання, "це позов не тільки проти нацгвардійця, це позов проти всієї України"", - йдеться в публікації.

Справа Марківа, успішно завершена МВС, стала для України репутаційною, - ЗМІ 01

Автор зазначає винятковість цієї справи, від результату якої залежав міжнародний імідж України: "Мова про захист прав і свобод тих, хто вирушив захищати країну від агресора, мова про захист своїх громадян. Мова про репутацію держави на світовій арені! Перший раз європейське правосуддя визнає українських військових - вбивцями журналістів, та ще й у "невизнаній" війні, за якою стежить погляд усього світу", - підкреслюється в статті.

Розслідування загибелі італійця і його перекладача, проведене МВС, дозволило надати неспростовні докази невинуватості нацгвардійця і скасувати вирок в 24 роки ув'язнення.

Читайте також: Марків подаватиме позов до ЄСПЛ за трирічне перебування в італійській в'язниці, - Денісова

Справа Марківа, успішно завершена МВС, стала для України репутаційною, - ЗМІ 02

"І ось, через 3 з половиною роки ув'язнення нацгвардійця Апеляційний суд Мілана визнає його невинним. Вже наступного дня Марків разом з українською делегацією повертається на Батьківщину. Так Україна продемонструвала міжнародній спільноті готовність захищати своїх солдатів і свою честь на будь-якій території. А глава МВС - проукраїнську позицію і готовність відстоювати інтереси України! Адже за великим рахунком свободу Марківа відстояв саме Аваков", - підсумував автор.

Справа Марківа, успішно завершена МВС, стала для України репутаційною, - ЗМІ 03
Фото: сайт УНН

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Топ коментарі
+9
А де принципова позиція Авакова по звільненню невинного Антоненка?
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06.11.2020 10:14
+5
Вот не пойму: в чем смысл перепечатывать выссеры Аваковских жополизов? При чем тут "дело Маркива"? Дураку понятно, что это голимый PR и не более того. Все видят и понимают, что МВД - это насквозь прогнившее коррупционное дно.
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06.11.2020 10:20
+5
А Антоненко относится к МОУ. По-идее его должен защищать тот ватный министр обороны, у которого на роже написано " Делу Партии и Ленина -верен!"
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06.11.2020 10:22
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А де принципова позиція Авакова по звільненню невинного Антоненка?
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06.11.2020 10:14 Відповісти
А Антоненко относится к МОУ. По-идее его должен защищать тот ватный министр обороны, у которого на роже написано " Делу Партии и Ленина -верен!"
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06.11.2020 10:22 Відповісти
Аресене Борисовичу! Я не хочу вам псувати тріумф, але... А можна от так само як Марківа - звільнити Ріффа? Не Італія, либонь...
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06.11.2020 10:27 Відповісти
А шо там з Музичко???
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06.11.2020 10:50 Відповісти
Цікаве ЗМІ піарить Авакова.

"Українські національні новини".
Власник офіційно не відомий, але Вікіпедія пише наступне:

"Ряд українських ЗМІ повідомляли, що агентство опосередковано, через Дмитра Сагу, належить Ганні Герман."
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06.11.2020 10:16 Відповісти
"Справа Марківа", успішно завершена МВС, стала для України репутаційною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1826 і що? Прямий пропага*донить на каналі, котрий офіційно належить кондовому "рускаміровцу". Частина часу - прямий моск піплу компостує, частина - "бойка" піарять...А ви навіть й не жужжитє!
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06.11.2020 10:48 Відповісти
Хто рускаміровець?
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06.11.2020 10:49 Відповісти
мосійчук
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06.11.2020 10:50 Відповісти
?
Знаю мосійчук, яка пропагандонить на бєніно-медведчуківському "1+1".
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06.11.2020 10:54 Відповісти
вибачаюсь, Макеенко
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06.11.2020 10:53 Відповісти
В чому його рускаміровість? І в чому це проявляється на "Прямому"?
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06.11.2020 10:55 Відповісти
"Справа Марківа", успішно завершена МВС, стала для України репутаційною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2720 Мабуть свої широкі познання у "політиці" ви черпаєте виключно з дуже вузького, обмеженного кола інформації...

Дивиться "на кубіки":
1 "До" хозяїном був старшОй шапкокрадовець
2. "Після" старшОй шапкокрадовець "передав" властність свому "колєгє" по ОПГ, котрий у 14 році ввів у дію частину "антитерористичного" плану проти Майдану, зупинивши київське метро...
"Справа Марківа", успішно завершена МВС, стала для України репутаційною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2720 Ще, чи достатньо?
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06.11.2020 11:08 Відповісти
Війна деяких змінила. Навіть без війни колись затята фанатка Яника Кужель перекувалась на члена "Батьківщини".
Факти рускоміровості періода 2014-2020 є, в тому числі, і в інформаційній політиці "Прямого"?

Ви "не помітили" питання про нього в попередньому коментарі.
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06.11.2020 11:17 Відповісти
"Справа Марківа", успішно завершена МВС, стала для України репутаційною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6665 тю, та ваші однодумці "вчора" підо..сілі "вбивцю" Лозінського!!! Невже він когось вбив "у період 2014 - 2020"???

Якась в вас логіка занадто гібрідная...
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06.11.2020 11:42 Відповісти
Ну дуууже коректне порівняння.
Тобто Тимошенко пригріла невиправну змію Яника, який посадив саму Тимошенко?
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06.11.2020 11:45 Відповісти
"Справа Марківа", успішно завершена МВС, стала для України репутаційною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8871 ...Хто на ком стоял?

"Пригрів" "зміюку" бджоляр та конхдітер - до чого тут Тимошенко?
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06.11.2020 11:49 Відповісти
Коли він її пригрівав?

Олександра Кужель.

Неодноразово змінювала партійну та ідеологічну приналежність («За Єдину Україну!»( Литвин, Табачник )→"Трудова Україна"( Тігіпко )→Партія регіонів→"Сильна Україна"( Тігіпко )→«Батьківщина».
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06.11.2020 11:57 Відповісти
"Справа Марківа", успішно завершена МВС, стала для України репутаційною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5790 і що? Ваш вождь сам міняв політичний окрас як досвідченний хамєлєон!!!

Ви що, не бачите "брьовєн" "у своїх очах"?????
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06.11.2020 12:03 Відповісти
О, вже "і що?".
Швидко ви відмовляєтесь він своєї початкової установки, що "рускоміровость" Макеєнка колись в минулому це страшне тавро назавжди.
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06.11.2020 12:09 Відповісти
* від своєї початкової установки
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06.11.2020 12:10 Відповісти
"Справа Марківа", успішно завершена МВС, стала для України репутаційною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8428 ясен пень, що назавжди! А ви що, не чули, що "професія" "відкладує" "на чоло" "відмітку" до кінця життя???? Оце так! Цім "поняттям" успішно користуються починаючи від фізіогномістів усяких, до усякіх "псіхо" лікарів...

Де ви бачили бандита у смокінгу, котрий при вирішині своїх інтересів, застосовує "цівілізовані методи"?
Де ви бачили "сера" під кікіморою бандита, котрий вирішує свої справи "по понятиям"?
Подивиться на Рахметова: купається у золоті - живи "по закону"! Ан ні - купує "серів" "оптом" та в "розніцу", винищує конкурентів "варварськими методами"... А чому? Тому що "по життю" бандит з ОПГ "Люкс" та пляжний катала (картєжнік)! Й здохне у свому палацю бандюком, а не "попутчіком Революції" яким ви його нагородили "за справи його"...
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06.11.2020 12:43 Відповісти
Так навіщо той же Зеля понабирав до себе ригів татарових, які не змінювали своїх поглядів навіть про людське око?
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06.11.2020 13:07 Відповісти
тому, що більше нема з ким "працювати". Чому нема? Тому, що "проеропейські" працюють тільки "на Європу", з "проукраїнською" західно- центральною партією він "посрався", а "проукраїнські" "східного" "пошибу" - там багато різноманітних кваліфікованих спєцов...
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06.11.2020 13:22 Відповісти
В офісі преЗедента взагалі немає тих, хто активно стояв на стороні Майдану.
І багато саме причетних до подій або осіб антимайданівської зграї.
Це не може бути виправдано "немає з ким працювати".
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06.11.2020 13:57 Відповісти
а чого там повинні бути ті, "хто активно стояв на стороні Майдану"? Вони що, кваліфіковані специ у юріспуденції, праві, єкономіки тощо? Те, що наворотили папєрєднікі/"законодавці" - не менш злочинне, що щас штампують "у турборежимі". Усі пройдешні "косякі" щас "вилазять боком"...
Папєрєднікі "врятували єкономіку"...А яким чином? Пограбувавши населення! Для цієї "реформи" потрібен інтелект? Ні! Так для чого "у офісе" потрібні ті, "хто активно стояв..."?
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06.11.2020 14:19 Відповісти
Є немало толкових адвокатів, які захищали та захищають майданівців, але Зеля пригрів біля себе, призначив заступником глави свого ОП Смирнова, адвоката Портнова, Лукаш.

https://www.uaportal.com/ukr/news/lyudina-portnova-i-advokat-batka-lnr-hto-takij-andrij-smirnov-i-kim-jogo-priznachiv-zelenskij-foto.htm

А чому не Закревську, Масєлко?
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06.11.2020 14:27 Відповісти
мабуть тому, що кваліфікований юрист - навіть самі кваліфіковані юристи папєрєдніков не спромоглися довести провину підзахистних Смірнова. От якщо б посадили Ефрємова та Лукаш при папєрєдніках - тоді б може у офіс узяли б службу й "Закревську, Масєлко"...
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06.11.2020 14:43 Відповісти
При попередниках Єфремов сидів в СІЗО, судовий розгляд затягував його адвокат, видатні заслуги якого в захисті Єфремова високо оцінив Зеля, надавши йому звання заслуженого.
А міг би і не віддячувати ушлому адвокату Єфремова...
Яка конкретно стаття карного кодексу має бути інкримінована Лукаш?
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06.11.2020 14:52 Відповісти
"Справа Марківа", успішно завершена МВС, стала для України репутаційною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1887 Так що, при втором сроке Ефремов ще б сидів у СІЗО 5 років?

Треба ж було "реформіровати" КК, щоби адвокати не могли затягувати судовий розгляд, а не "підтасовувати" недоколиханий "закон" під свої забаганки "пресувати" таким чином своїх опонентів...А щас ваші однодумці волають "а нас за що"...
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06.11.2020 15:18 Відповісти
Зеліни проффесіонали вже реформували судову реформу?
Судячи із заяв Європейських структур та їхніх представників він перетворює судову систему на ще гіршу. Так в чому професіоналізм ригів та їхніх посіпак, яких Зеля набрав в свою команду?
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06.11.2020 15:30 Відповісти
"Справа Марківа", успішно завершена МВС, стала для України репутаційною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6074 Та вони не знають вже за що хвататись: "колосс на глиняних кінцівках" у вигляді "144 реформи" не тільки рухнув, та ще й смердить, бо у нутрощах "обосновалося" ціле кубло паразитів - вони там "одружуються, помирають"...!
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06.11.2020 16:39 Відповісти
І випустили Єфремова вже при Зелі.
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06.11.2020 14:53 Відповісти
Вот не пойму: в чем смысл перепечатывать выссеры Аваковских жополизов? При чем тут "дело Маркива"? Дураку понятно, что это голимый PR и не более того. Все видят и понимают, что МВД - это насквозь прогнившее коррупционное дно.
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06.11.2020 10:20 Відповісти
"Хвали мене моя губонько!". "Дело Маркива", успешно завершенное МВД, стало для Украины репутационным, - СМИ - Цензор.НЕТ 3068
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06.11.2020 10:23 Відповісти
скоро объявят, что для ГСНС Украины закажут в Италии строительство крупного спасательно-водолазного судна со спец оборудованием для глубоководных операций, с вертолетной площадкой и подводными дронами для поиска и разминирования морских бимб, и работы с морским коммуникациями..
Аваков потом скажет, что все события между собою никак не связаны..
одно хорошо, Маркив на свободе!.. теперь главное, что бы он не оказался Гадей Сявченко..
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06.11.2020 10:33 Відповісти
"Справа Марківа", успішно завершена МВС, стала для України репутаційною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8977 пєдротузіки від нігадаванія рвуть волосся з усіх частин тіла - на месте Аваняна повинен був бути ОН!!!
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06.11.2020 10:41 Відповісти
Що конкретно зробив Аваков, щоб присяжні винесли виправдальний вирок?
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06.11.2020 10:49 Відповісти
"Справа Марківа", успішно завершена МВС, стала для України репутаційною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1008 нічого. Як і бувший главконхдітєр. "Перерезаніе лєнточєк" - піар "себе, коханого".
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06.11.2020 11:54 Відповісти
Але про кондитера ти висрався аж бігом, хоча він до новини ніяким боком.
А про авакова так скромно "нічого", і лише після того, як тебе обличчям у лайно мокнули.
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06.11.2020 12:39 Відповісти
Судья и присяжные явно симпатизируют Виталию!
Видно по их взглядам......
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06.11.2020 10:53 Відповісти
Не є фаном Авакова але тут респект йому ... зробив все що тре
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06.11.2020 12:05 Відповісти
1. Що саме він зробив, щоб присяжні відпустили хлопця?

2. Вас не напружує, що дану "новину" розповсюджують УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ НОВИНИ ганни герман?
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06.11.2020 12:38 Відповісти
Тo що він (міністр) поїхав на суд, був присутній, підтримував, думаю теж як то вплинуло на присяжних. У нього було багато зустрічей з цієї теми і по темі італійців які воювали на стороні кацапів з італійськими політиками (трьох найманців вже до речі посадили), з колегою - міністром внутрішніх справ Італії теж була зустрч по цiй темi .Я вже не кажу про те що він особисто курирував підготовку матеріалів на апеляцію. Якби він сидів у своєму кабінеті і нічого не робив, я б просто і не згадав про нього.
За Ганну Герман нiчого не скажу . не знаю хто це . А новину крутять усi, вiд радiо Свобода до 5 Канала
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06.11.2020 16:07 Відповісти
Прости на Черт! Мы так ошибались((((
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06.11.2020 12:42 Відповісти
 
 