Венгрия закупит "немного" российской вакцины против COVID-19 вопреки предостережению Еврокомиссии
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Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в декабре страна закупит небольшое количество российской вакцины против COVID-19 для "окончательного тестирования и лицензирования".
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
По словам Сийярто, Будапешт планирует увеличить импорт российской вакцины и, возможно, в дальнейшем начнет производить препарат на территории страны.
Венгрия согласилась на поставки российской вакцины, несмотря на предостережения Еврокомиссии. Ранее представитель комиссии Эрик Мамер заявлял, что против любой страны Евросоюза, которая закупит вакцину от COVID-19 без сертификации в ЕС, будут приняты меры.
"Не обсуждается, что любая вакцина, закупаемая странами ЕС должна полностью соответствовать стандартам качества ЕС и должна пройти процедуру сертификации на рынке Евросоюза. Если любая из стран ЕС закупит иностранную вакцину, которая не прошла сертификацию, Еврокомиссия будет вынуждена принять меры", - отмечал Мамер.
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А оценка (в смысле научно-медицинскую) - это сложный процессный протокол. Только вот беда, российские "разработчики" не идут на контакт и не предоставляют никаких данных для на анализа эффективности своего фуфломицина. Не знаешь, почему? Четыре мировых лаборатории просили их дать исходники для анализа. В ответ ... тишина.
И в каком это месте я "капризничаю"? Просто общаемся. Ты вроде рассуждаешь адекватно. Вот мне и стало интересно: как это адекватный человек может на полном серьезе обсуждать "русскую вакцину"
Российские врачи не указывают поствакцинальную реакцию в качестве основного диагноза пациентов, у которых после прививки от коронавируса SARS-CoV-2 российского производства "Спутник V" развились побочные эффекты, рассказал российский медиаменеджер и продюсер Андрей Василенко, который участвует в программе испытаний вакцины "Спутник V".
Проблемы с сердцем сохраняются. [Ставить диагноз "поствакцинальная реакция" врачи отказываются], этого вообще нигде нет. Кардиолог даже не написала, что у меня были боли в области сердца, ее формулировка: "Дискомфорт в области сердца". Боль и дискомфорт - это разные состояния, мягко говоря. Они сейчас меня убеждают в том, что мои симптомы никак не связаны с прививкой, говорят: "У вас обострились хронические заболевания". Я говорю: "Скажите, пожалуйста: а какие у меня хронические заболевания?" - "Мы не знаем, но это точно не связано с прививкой". Я говорю: "А как вы это выяснили? Методом чего? Вы же меня не приглашали ни на какие исследования, кровь я сдавал за свои деньги, анализы делал за свои деньги. На основании чего это заключение?" - рассказал он.
- Та чув…
- І що ви скажете з цього приводу? -Та що сказать… Враховуючи ступінь їх «рукожопості», там буде купа побічних ефектів - почнуть рости цапині роги і копита, шерсть у роті…
Много и не понадобится. Сколько там той Венгрии!
Иерусалимский госпиталь закупает 1,5 млн. доз скрепной вакцины - ссылка
Вот где зрада так зрада.