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Венгрия закупит "немного" российской вакцины против COVID-19 вопреки предостережению Еврокомиссии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Венгрия закупит "немного" российской вакцины против COVID-19 вопреки предостережению Еврокомиссии

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в декабре страна закупит небольшое количество российской вакцины против COVID-19 для "окончательного тестирования и лицензирования".

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По словам Сийярто, Будапешт планирует увеличить импорт российской вакцины и, возможно, в дальнейшем начнет производить препарат на территории страны.

Венгрия согласилась на поставки российской вакцины, несмотря на предостережения Еврокомиссии. Ранее представитель комиссии Эрик Мамер заявлял, что против любой страны Евросоюза, которая закупит вакцину от COVID-19 без сертификации в ЕС, будут приняты меры.

"Не обсуждается, что любая вакцина, закупаемая странами ЕС должна полностью соответствовать стандартам качества ЕС и должна пройти процедуру сертификации на рынке Евросоюза. Если любая из стран ЕС закупит иностранную вакцину, которая не прошла сертификацию, Еврокомиссия будет вынуждена принять меры", - отмечал Мамер.

Читайте также: Венгрия ввела ограничения на въезд из Украины

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Топ комментарии
+19
Испытайте ее на Сиятро! Венгрия закупит "немного" российской вакцины против COVID-19 вопреки предостережению Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 4701
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06.11.2020 10:16
+15
Вакцина мокшанська, так що мадярам вона генетично підходить. Так що...
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06.11.2020 10:16
+12
Да скоко там тех венгров, госпаде, им много вакцыны то и ни нада Венгрия закупит "немного" российской вакцины против COVID-19 вопреки предостережению Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 578
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06.11.2020 10:14
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Да скоко там тех венгров, госпаде, им много вакцыны то и ни нада Венгрия закупит "немного" российской вакцины против COVID-19 вопреки предостережению Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 578
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06.11.2020 10:14 Ответить
Испытайте ее на Сиятро! Венгрия закупит "немного" российской вакцины против COVID-19 вопреки предостережению Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 4701
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06.11.2020 10:16 Ответить
Этот хитровыдуманный не будет её на себе испытывать, угадайте кому он попытается её в знак доброй воли втюхать? ну конечно когда её у них будет много,подсказываю это место находится на территории Украины.
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06.11.2020 12:58 Ответить
Вот такой неадекват сийярто, закупающий русопомои, кумарит Украину.. придурок
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06.11.2020 10:16 Ответить
Полюк, а ты уже укололся руспомоями?!?!
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06.11.2020 10:37 Ответить
Вакцина мокшанська, так що мадярам вона генетично підходить. Так що...
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06.11.2020 10:16 Ответить
Кырдык мадьрам...
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06.11.2020 10:16 Ответить
Да что венгры, вон Израиль покупает пробную партию 1,5 млн доз, вот от них такого точно не ожидал учитывая их уровень медицины.
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06.11.2020 10:18 Ответить
у маланцев только пиар на уровне, Иордан - дохленький ручеек, Гефсиманский сад - десяток деревьев, а распиарили на всю планету Венгрия закупит "немного" российской вакцины против COVID-19 вопреки предостережению Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 3209
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06.11.2020 10:24 Ответить
Естественно,это кацапская брехня.
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06.11.2020 10:27 Ответить
Держи ссылку на израильский источник. 1,5 млн. доз российской вакцины заказал Иерусалимский госпиталь. ссылка
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06.11.2020 12:33 Ответить
а ты уже вакцинировался? вижу, шо нет, бо ещё живой. Венгрия закупит "немного" российской вакцины против COVID-19 вопреки предостережению Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 6477
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06.11.2020 10:23 Ответить
Ваш ветеринарный препарат для ******** самое то.
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06.11.2020 10:24 Ответить
Уколи себе мозг,лапоть. Если найдешь.
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06.11.2020 10:26 Ответить
им шо, нечем коней усыплять?
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06.11.2020 10:22 Ответить
Начинаю переживать за Дьопйоша Зеленского Евгеньевича. Как бы не вакцинировали малютку
Венгрия закупит "немного" российской вакцины против COVID-19 вопреки предостережению Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 253
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06.11.2020 10:22 Ответить
в угорських ЗМІ пишуть, що це Угорщина ПРОСИТЬ Рашу поставити їм вакцину. А чи не погодилася прийняти. Ось такі справи в дійсності Венгрия закупит "немного" российской вакцины против COVID-19 вопреки предостережению Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 3177
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06.11.2020 10:23 Ответить
Яка назва в "угорських ЗМІ"?
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06.11.2020 10:29 Ответить
А Венгрию не смущает, что эту вакцину, в больницах россии в глаза не видели?
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06.11.2020 10:23 Ответить
Двое моих знакомых ею уже вакцинировались.
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06.11.2020 10:47 Ответить
надеюсь здохло два кацапа и ты за ними...
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06.11.2020 11:38 Ответить
А почему?
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06.11.2020 11:48 Ответить
У страха глаза велики. Вполне понимаю твоих знакомых. Но я бы не рискнул. https://www.dp.ru/a/2020/08/15/Dobrovolno-prinuditelno
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06.11.2020 12:10 Ответить
Там наоборот, со скандалами стараются попасть в первопроходимцы в этом деле. Эти двое, это женщины, врачи инфекционной больницы, работающие в красной зоне. А их начальница, заведующая этой больницей, непосредственно с больными практически не контактирует, она больше так по хозяйственной части крутится, но и она пользуясь служебным положением, укололась одной из первых. Я думаю этот контингент, знает, что делает.
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06.11.2020 12:29 Ответить
Не думаю что это "знающий" контингент. Скорее наоборот. Когда у тебя перед глазами каждый день десятки умирают от КОВИД, то поверишь в любой фуфломицин. "Авось поможет ..." Оценку русской вакцине дал цивилизованный мир. Со стороны оно всегда виднее. Тем более с грамотной стороны.
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06.11.2020 12:45 Ответить
Оценку русской вакцине дадут те десятки тысяч, что уже укололись. Может она и плохая, может не защищает, я не знаю. Но знаю, что никто от неё не умер.
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06.11.2020 12:53 Ответить
"Никто не умер" - это аргумент! Аргументище!
А оценка (в смысле научно-медицинскую) - это сложный процессный протокол. Только вот беда, российские "разработчики" не идут на контакт и не предоставляют никаких данных для на анализа эффективности своего фуфломицина. Не знаешь, почему? Четыре мировых лаборатории просили их дать исходники для анализа. В ответ ... тишина.
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06.11.2020 12:58 Ответить
А у тебе майкрософт, дал исходники операционной системы? Это коммерция и правила маркетинга, обосрать конкурента и разрекламировать свой товар. Что бы получить сертификат, надо привить 40 000 человек. Вот они и прививают. Но ты то чего капризничаешь? Тебе по любому никто не сделает эту прививку, тем более насильно.
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06.11.2020 15:16 Ответить
Ты сравниваешь соленое с зеленым. При чем тут майкрософт? Тут речь идет о мировой пандемии и жизни млн.людей. Никто в мире рашке не верит. Поэтому то что они поставят опыт на своих 40 000 сограждан, никого в мире не убедит что вакцина безопасна.

И в каком это месте я "капризничаю"? Просто общаемся. Ты вроде рассуждаешь адекватно. Вот мне и стало интересно: как это адекватный человек может на полном серьезе обсуждать "русскую вакцину"
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06.11.2020 16:56 Ответить
Статистика, должна же как то набираться. Первоиспытатели, действительно рисковали, но всё прошло идеально, под бдительным наблюдением врачей, вторая очередь испытуемых, уже не так волновалась, но и у них не было проблем. А сейчас уже идёт массовая вакцинация и большинство россиян уверены в качестве вакцины и желают сделать прививку и уже записываются в очередь, и я в их числе. Да и за рубежами страны интересуются и заключают контракты и на закупку и на производство у себя Российской вакцины, и это факт. Эта статья про Венгрию, но и Латинская Америка и Израиль рашке верят. А ты не верь. Это твоё личное дело. Мне только одно в твоей позиции не понятно. Что ты имеешь в виду под терминами опасна или безопасна, учитывая ничтожную математическую вероятность летального исхода или необратимых последствий от этой процедуры?
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06.11.2020 17:54 Ответить
Поясню. Когда у тебя (не желаю, конечно) через 5-10 лет "вдруг" возникнет почечная недостаточность, к примеру, вспомнишь ли ты про "передовую отечественную разработку"?
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06.11.2020 18:26 Ответить
Через 5-10 почечная недостаточность и не только,может возникнуть и от прошедшей все тестирования вакцины.
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06.11.2020 18:52 Ответить
Когда то были передовыми отечественными разработками и вакцины от дифтерии, столбняка коклюша, полиомиелита, кори, краснухи, гриппа, оспы, туберкулеза, ротавирусной инфекции. И все они работают до сих пор. Советская и Российская школа микробиологии в мире в авторитете. Я не врач, но на слуху вертится недавняя победа над эболой, и какой то малярией. Кстати смертность от этого нового короновируса в странах СССРа и бывшего соцлагеря ниже чем в Европе и Америке из-за наших прививок сделанных в детстве от комплекса болезней. Так почему именно на этой вакцине должен замкнуться круг? Если через 5-10 лет "вдруг" что то там возникнет, как то не убедительно. А, что такое, передовая страна? Статистика заболеваемости и смертности в США и Европы, намекает на их отсталую медицину, и на передовую Китайскую. Мнительность это всё, философия.
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06.11.2020 18:59 Ответить
А чего мельтешить-то.Привьются венгры и израиль,и тогда можно будет делать какие-то выводы.
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06.11.2020 18:09 Ответить
Правильное решение,Фуфломицин Путлера самый крутой Боярышник в Мире... Венгрия закупит "немного" российской вакцины против COVID-19 вопреки предостережению Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 3623
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06.11.2020 10:24 Ответить
Вовка бы тоже крапалик прикупил,да денег нет,вот они и решили со Шмыгарем,вдувши по дороге кокоса,что надо рублей.Сначала хотели продать что-то ненужное,начали с земли.
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06.11.2020 10:25 Ответить
Может сийярто уколется да загнётся? Он уже задолбал.
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06.11.2020 10:25 Ответить
Одним словом - ******! Венгрия закупит "немного" российской вакцины против COVID-19 вопреки предостережению Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 804
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06.11.2020 10:27 Ответить
подопытные ******))
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06.11.2020 10:45 Ответить
Аппараты Путлера ИВЛ поставленные в США в апреле были утилизированы...,в связи с невозможностью их использования... Венгрия закупит "немного" российской вакцины против COVID-19 вопреки предостережению Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 4653
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06.11.2020 10:28 Ответить
да пусть вата колется. чем меньше ваты - лучше всей цивилизованной части мира.
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06.11.2020 10:29 Ответить
Температура 40,2 и лихорадка. Участник испытаний российской вакцины от коронавируса рассказал о побочных эффектах

Российские врачи не указывают поствакцинальную реакцию в качестве основного диагноза пациентов, у которых после прививки от коронавируса SARS-CoV-2 российского производства "Спутник V" развились побочные эффекты, рассказал российский медиаменеджер и продюсер Андрей Василенко, который участвует в программе испытаний вакцины "Спутник V".

Проблемы с сердцем сохраняются. [Ставить диагноз "поствакцинальная реакция" врачи отказываются], этого вообще нигде нет. Кардиолог даже не написала, что у меня были боли в области сердца, ее формулировка: "Дискомфорт в области сердца". Боль и дискомфорт - это разные состояния, мягко говоря. Они сейчас меня убеждают в том, что мои симптомы никак не связаны с прививкой, говорят: "У вас обострились хронические заболевания". Я говорю: "Скажите, пожалуйста: а какие у меня хронические заболевания?" - "Мы не знаем, но это точно не связано с прививкой". Я говорю: "А как вы это выяснили? Методом чего? Вы же меня не приглашали ни на какие исследования, кровь я сдавал за свои деньги, анализы делал за свои деньги. На основании чего это заключение?" - рассказал он.
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06.11.2020 10:29 Ответить
вот пусть ***** на мадярах и проводит опыты)))
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06.11.2020 10:30 Ответить
- Куме, а ви чули? Путін оголосив, що в Росії розроблена, випробувана та запускається у виробництво вакцина проти коронавірусу!
- Та чув…
- І що ви скажете з цього приводу? -Та що сказать… Враховуючи ступінь їх «рукожопості», там буде купа побічних ефектів - почнуть рости цапині роги і копита, шерсть у роті…
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06.11.2020 10:47 Ответить
Газ у кацапів купувати можна, а вакцину - ні? Це ж подвійні стандарти.
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06.11.2020 10:30 Ответить
ця "вакцина" зроблена по ветеринарним стандартам
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06.11.2020 10:33 Ответить
Мабуть венгри затуркані і нічого не знають. )
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06.11.2020 10:35 Ответить
не знаю хто такі "венгри", а угорці на підсосі у кремля
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06.11.2020 10:37 Ответить
Ми теж. У вас на кухні кацапський газ. Ви за нього платите агресору, фінансуючи таким чином тероризм.
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06.11.2020 10:41 Ответить
аж ніяк. відповідно до мого Технічного паспорту газ у мене від Коржівського газового родовища, яке знаходиться в 3 км від мого будинку на Сумщині
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06.11.2020 10:42 Ответить
То Україна не купує кацапський газ?
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06.11.2020 10:48 Ответить
Газ створила природа, а вона, кажуть, помиляється рідко... А "вакцину" - "рукожопі"...
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06.11.2020 10:50 Ответить
Боярышник был бы более полезным .
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06.11.2020 10:30 Ответить
Там исчо огуречный лосьон в тренде...
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06.11.2020 10:40 Ответить
Венгрия закупит "немного" российской вакцины "Новичок"...

Много и не понадобится. Сколько там той Венгрии!
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06.11.2020 10:34 Ответить
А чему удивляться, тут и к гадалке не ходи.. Посмотрите кто правит странами куда Пукин и Раша втюхали свою "вакцину" ( по поводу которой даже российские ученые плюются) Лукашенко, Мадуро и теперь Орбан Кто следующий Ассад и ряд людоедских режимов Африки. ( как там, скажи кто твой друг.. и скажут что " Боярышник" лучшее" лекарство").
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06.11.2020 10:39 Ответить
Украинского доктора Владимира Зеленко считают гением лечения от короны вируса сами американцы...,способ лечения доктор опубликовал в своем Твиттере с месяц назад...,по его методологии вылечились Дональд Трамп и Борис Джонсон....всего за 5 дней...,писапла тогда The New-Times
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06.11.2020 10:40 Ответить
подопытные ******
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06.11.2020 10:44 Ответить
Угорщина закупить "трохи" російської вакцини проти COVID-19 усупереч застереженню Єврокомісії - Цензор.НЕТ 8587
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06.11.2020 10:48 Ответить
Это только подтверждает, бес путлер с потрохами купил продажных мадяр, типа комуняки сийярто.
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06.11.2020 10:47 Ответить
Дурік ти. Самі продажні - це українці. В супермаркетах купа російських товарів, газ і бензин теж кацапські. Навіть банки агресора всі роки війни спокійно працюють в Україні. А ти шось там шепчеш.
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06.11.2020 10:53 Ответить
По ходу вакцину купят для ветеринарных дел......
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06.11.2020 10:54 Ответить
Мадяри - то русскіє з-за Урала.
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06.11.2020 11:37 Ответить
Угрофинские братишки помогли угрофинским братишкам, угрофинской вакциной😮
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06.11.2020 12:01 Ответить
Та й триколор вам в дупу
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06.11.2020 12:04 Ответить
Да что там Венгрия...
Иерусалимский госпиталь закупает 1,5 млн. доз скрепной вакцины - ссылка
Вот где зрада так зрада.
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06.11.2020 12:36 Ответить
 
 