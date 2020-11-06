Венгрия закупит "немного" российской вакцины против COVID-19 вопреки предостережению Еврокомиссии

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в декабре страна закупит небольшое количество российской вакцины против COVID-19 для "окончательного тестирования и лицензирования".

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По словам Сийярто, Будапешт планирует увеличить импорт российской вакцины и, возможно, в дальнейшем начнет производить препарат на территории страны.

Венгрия согласилась на поставки российской вакцины, несмотря на предостережения Еврокомиссии. Ранее представитель комиссии Эрик Мамер заявлял, что против любой страны Евросоюза, которая закупит вакцину от COVID-19 без сертификации в ЕС, будут приняты меры.

"Не обсуждается, что любая вакцина, закупаемая странами ЕС должна полностью соответствовать стандартам качества ЕС и должна пройти процедуру сертификации на рынке Евросоюза. Если любая из стран ЕС закупит иностранную вакцину, которая не прошла сертификацию, Еврокомиссия будет вынуждена принять меры", - отмечал Мамер.

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