Угорщина закупить "трохи" російської вакцини проти COVID-19 усупереч застереженню Єврокомісії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що в грудні країна закупить невелику кількість російської вакцини проти COVID-19 для "остаточного тестування і ліцензування".
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
За словами Сійярто, Будапешт планує збільшити імпорт російської вакцини і, можливо, в подальшому почне виробляти препарат на території країни.
Угорщина погодилася на поставки російської вакцини, попри застереження Єврокомісії. Раніше представник комісії Ерік Мамер заявляв, що проти будь-якої країни Євросоюзу, яка закупить вакцину проти COVID-19 без сертифікації в ЄС, будуть вжиті заходи.
"Не обговорюється, що будь-яка вакцина, що купується країнами ЄС має повністю відповідати стандартам якості ЄС і має пройти процедуру сертифікації на ринку Євросоюзу. Якщо будь-яка з країн ЄС закупить іноземну вакцину, яка не пройшла сертифікацію, Єврокомісія буде змушена вжити заходів", - наголосив Мамер.
Будь ласка, зачекайте...
А оценка (в смысле научно-медицинскую) - это сложный процессный протокол. Только вот беда, российские "разработчики" не идут на контакт и не предоставляют никаких данных для на анализа эффективности своего фуфломицина. Не знаешь, почему? Четыре мировых лаборатории просили их дать исходники для анализа. В ответ ... тишина.
И в каком это месте я "капризничаю"? Просто общаемся. Ты вроде рассуждаешь адекватно. Вот мне и стало интересно: как это адекватный человек может на полном серьезе обсуждать "русскую вакцину"
Российские врачи не указывают поствакцинальную реакцию в качестве основного диагноза пациентов, у которых после прививки от коронавируса SARS-CoV-2 российского производства "Спутник V" развились побочные эффекты, рассказал российский медиаменеджер и продюсер Андрей Василенко, который участвует в программе испытаний вакцины "Спутник V".
Проблемы с сердцем сохраняются. [Ставить диагноз "поствакцинальная реакция" врачи отказываются], этого вообще нигде нет. Кардиолог даже не написала, что у меня были боли в области сердца, ее формулировка: "Дискомфорт в области сердца". Боль и дискомфорт - это разные состояния, мягко говоря. Они сейчас меня убеждают в том, что мои симптомы никак не связаны с прививкой, говорят: "У вас обострились хронические заболевания". Я говорю: "Скажите, пожалуйста: а какие у меня хронические заболевания?" - "Мы не знаем, но это точно не связано с прививкой". Я говорю: "А как вы это выяснили? Методом чего? Вы же меня не приглашали ни на какие исследования, кровь я сдавал за свои деньги, анализы делал за свои деньги. На основании чего это заключение?" - рассказал он.
- Та чув…
- І що ви скажете з цього приводу? -Та що сказать… Враховуючи ступінь їх «рукожопості», там буде купа побічних ефектів - почнуть рости цапині роги і копита, шерсть у роті…
Много и не понадобится. Сколько там той Венгрии!
Иерусалимский госпиталь закупает 1,5 млн. доз скрепной вакцины - ссылка
Вот где зрада так зрада.