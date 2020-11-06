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Угорщина закупить "трохи" російської вакцини проти COVID-19 усупереч застереженню Єврокомісії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Угорщина закупить "трохи" російської вакцини проти COVID-19 усупереч застереженню Єврокомісії

Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що в грудні країна закупить невелику кількість російської вакцини проти COVID-19 для "остаточного тестування і ліцензування".

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

За словами Сійярто, Будапешт планує збільшити імпорт російської вакцини і, можливо, в подальшому почне виробляти препарат на території країни.

Угорщина погодилася на поставки російської вакцини, попри застереження Єврокомісії. Раніше представник комісії Ерік Мамер заявляв, що проти будь-якої країни Євросоюзу, яка закупить вакцину проти COVID-19 без сертифікації в ЄС, будуть вжиті заходи.

"Не обговорюється, що будь-яка вакцина, що купується країнами ЄС має повністю відповідати стандартам якості ЄС і має пройти процедуру сертифікації на ринку Євросоюзу. Якщо будь-яка з країн ЄС закупить іноземну вакцину, яка не пройшла сертифікацію, Єврокомісія буде змушена вжити заходів", - наголосив Мамер.

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Топ коментарі
+19
Испытайте ее на Сиятро! Венгрия закупит "немного" российской вакцины против COVID-19 вопреки предостережению Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 4701
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06.11.2020 10:16
+15
Вакцина мокшанська, так що мадярам вона генетично підходить. Так що...
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06.11.2020 10:16
+12
Да скоко там тех венгров, госпаде, им много вакцыны то и ни нада Венгрия закупит "немного" российской вакцины против COVID-19 вопреки предостережению Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 578
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06.11.2020 10:14
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Да скоко там тех венгров, госпаде, им много вакцыны то и ни нада Венгрия закупит "немного" российской вакцины против COVID-19 вопреки предостережению Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 578
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06.11.2020 10:14 Відповісти
Испытайте ее на Сиятро! Венгрия закупит "немного" российской вакцины против COVID-19 вопреки предостережению Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 4701
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06.11.2020 10:16 Відповісти
Этот хитровыдуманный не будет её на себе испытывать, угадайте кому он попытается её в знак доброй воли втюхать? ну конечно когда её у них будет много,подсказываю это место находится на территории Украины.
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06.11.2020 12:58 Відповісти
Вот такой неадекват сийярто, закупающий русопомои, кумарит Украину.. придурок
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06.11.2020 10:16 Відповісти
Полюк, а ты уже укололся руспомоями?!?!
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06.11.2020 10:37 Відповісти
Вакцина мокшанська, так що мадярам вона генетично підходить. Так що...
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06.11.2020 10:16 Відповісти
Кырдык мадьрам...
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06.11.2020 10:16 Відповісти
Да что венгры, вон Израиль покупает пробную партию 1,5 млн доз, вот от них такого точно не ожидал учитывая их уровень медицины.
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06.11.2020 10:18 Відповісти
у маланцев только пиар на уровне, Иордан - дохленький ручеек, Гефсиманский сад - десяток деревьев, а распиарили на всю планету Венгрия закупит "немного" российской вакцины против COVID-19 вопреки предостережению Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 3209
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06.11.2020 10:24 Відповісти
Естественно,это кацапская брехня.
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06.11.2020 10:27 Відповісти
Держи ссылку на израильский источник. 1,5 млн. доз российской вакцины заказал Иерусалимский госпиталь. ссылка
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06.11.2020 12:33 Відповісти
а ты уже вакцинировался? вижу, шо нет, бо ещё живой. Венгрия закупит "немного" российской вакцины против COVID-19 вопреки предостережению Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 6477
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06.11.2020 10:23 Відповісти
Ваш ветеринарный препарат для ******** самое то.
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06.11.2020 10:24 Відповісти
Уколи себе мозг,лапоть. Если найдешь.
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06.11.2020 10:26 Відповісти
им шо, нечем коней усыплять?
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06.11.2020 10:22 Відповісти
Начинаю переживать за Дьопйоша Зеленского Евгеньевича. Как бы не вакцинировали малютку
Венгрия закупит "немного" российской вакцины против COVID-19 вопреки предостережению Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 253
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06.11.2020 10:22 Відповісти
в угорських ЗМІ пишуть, що це Угорщина ПРОСИТЬ Рашу поставити їм вакцину. А чи не погодилася прийняти. Ось такі справи в дійсності Венгрия закупит "немного" российской вакцины против COVID-19 вопреки предостережению Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 3177
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06.11.2020 10:23 Відповісти
Яка назва в "угорських ЗМІ"?
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06.11.2020 10:29 Відповісти
А Венгрию не смущает, что эту вакцину, в больницах россии в глаза не видели?
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06.11.2020 10:23 Відповісти
Двое моих знакомых ею уже вакцинировались.
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06.11.2020 10:47 Відповісти
надеюсь здохло два кацапа и ты за ними...
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06.11.2020 11:38 Відповісти
А почему?
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06.11.2020 11:48 Відповісти
У страха глаза велики. Вполне понимаю твоих знакомых. Но я бы не рискнул. https://www.dp.ru/a/2020/08/15/Dobrovolno-prinuditelno
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06.11.2020 12:10 Відповісти
Там наоборот, со скандалами стараются попасть в первопроходимцы в этом деле. Эти двое, это женщины, врачи инфекционной больницы, работающие в красной зоне. А их начальница, заведующая этой больницей, непосредственно с больными практически не контактирует, она больше так по хозяйственной части крутится, но и она пользуясь служебным положением, укололась одной из первых. Я думаю этот контингент, знает, что делает.
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06.11.2020 12:29 Відповісти
Не думаю что это "знающий" контингент. Скорее наоборот. Когда у тебя перед глазами каждый день десятки умирают от КОВИД, то поверишь в любой фуфломицин. "Авось поможет ..." Оценку русской вакцине дал цивилизованный мир. Со стороны оно всегда виднее. Тем более с грамотной стороны.
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06.11.2020 12:45 Відповісти
Оценку русской вакцине дадут те десятки тысяч, что уже укололись. Может она и плохая, может не защищает, я не знаю. Но знаю, что никто от неё не умер.
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06.11.2020 12:53 Відповісти
"Никто не умер" - это аргумент! Аргументище!
А оценка (в смысле научно-медицинскую) - это сложный процессный протокол. Только вот беда, российские "разработчики" не идут на контакт и не предоставляют никаких данных для на анализа эффективности своего фуфломицина. Не знаешь, почему? Четыре мировых лаборатории просили их дать исходники для анализа. В ответ ... тишина.
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06.11.2020 12:58 Відповісти
А у тебе майкрософт, дал исходники операционной системы? Это коммерция и правила маркетинга, обосрать конкурента и разрекламировать свой товар. Что бы получить сертификат, надо привить 40 000 человек. Вот они и прививают. Но ты то чего капризничаешь? Тебе по любому никто не сделает эту прививку, тем более насильно.
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06.11.2020 15:16 Відповісти
Ты сравниваешь соленое с зеленым. При чем тут майкрософт? Тут речь идет о мировой пандемии и жизни млн.людей. Никто в мире рашке не верит. Поэтому то что они поставят опыт на своих 40 000 сограждан, никого в мире не убедит что вакцина безопасна.

И в каком это месте я "капризничаю"? Просто общаемся. Ты вроде рассуждаешь адекватно. Вот мне и стало интересно: как это адекватный человек может на полном серьезе обсуждать "русскую вакцину"
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06.11.2020 16:56 Відповісти
Статистика, должна же как то набираться. Первоиспытатели, действительно рисковали, но всё прошло идеально, под бдительным наблюдением врачей, вторая очередь испытуемых, уже не так волновалась, но и у них не было проблем. А сейчас уже идёт массовая вакцинация и большинство россиян уверены в качестве вакцины и желают сделать прививку и уже записываются в очередь, и я в их числе. Да и за рубежами страны интересуются и заключают контракты и на закупку и на производство у себя Российской вакцины, и это факт. Эта статья про Венгрию, но и Латинская Америка и Израиль рашке верят. А ты не верь. Это твоё личное дело. Мне только одно в твоей позиции не понятно. Что ты имеешь в виду под терминами опасна или безопасна, учитывая ничтожную математическую вероятность летального исхода или необратимых последствий от этой процедуры?
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06.11.2020 17:54 Відповісти
Поясню. Когда у тебя (не желаю, конечно) через 5-10 лет "вдруг" возникнет почечная недостаточность, к примеру, вспомнишь ли ты про "передовую отечественную разработку"?
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06.11.2020 18:26 Відповісти
Через 5-10 почечная недостаточность и не только,может возникнуть и от прошедшей все тестирования вакцины.
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06.11.2020 18:52 Відповісти
Когда то были передовыми отечественными разработками и вакцины от дифтерии, столбняка коклюша, полиомиелита, кори, краснухи, гриппа, оспы, туберкулеза, ротавирусной инфекции. И все они работают до сих пор. Советская и Российская школа микробиологии в мире в авторитете. Я не врач, но на слуху вертится недавняя победа над эболой, и какой то малярией. Кстати смертность от этого нового короновируса в странах СССРа и бывшего соцлагеря ниже чем в Европе и Америке из-за наших прививок сделанных в детстве от комплекса болезней. Так почему именно на этой вакцине должен замкнуться круг? Если через 5-10 лет "вдруг" что то там возникнет, как то не убедительно. А, что такое, передовая страна? Статистика заболеваемости и смертности в США и Европы, намекает на их отсталую медицину, и на передовую Китайскую. Мнительность это всё, философия.
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06.11.2020 18:59 Відповісти
А чего мельтешить-то.Привьются венгры и израиль,и тогда можно будет делать какие-то выводы.
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06.11.2020 18:09 Відповісти
Правильное решение,Фуфломицин Путлера самый крутой Боярышник в Мире... Венгрия закупит "немного" российской вакцины против COVID-19 вопреки предостережению Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 3623
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06.11.2020 10:24 Відповісти
Вовка бы тоже крапалик прикупил,да денег нет,вот они и решили со Шмыгарем,вдувши по дороге кокоса,что надо рублей.Сначала хотели продать что-то ненужное,начали с земли.
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06.11.2020 10:25 Відповісти
Может сийярто уколется да загнётся? Он уже задолбал.
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06.11.2020 10:25 Відповісти
Одним словом - ******! Венгрия закупит "немного" российской вакцины против COVID-19 вопреки предостережению Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 804
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06.11.2020 10:27 Відповісти
подопытные ******))
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06.11.2020 10:45 Відповісти
Аппараты Путлера ИВЛ поставленные в США в апреле были утилизированы...,в связи с невозможностью их использования... Венгрия закупит "немного" российской вакцины против COVID-19 вопреки предостережению Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 4653
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06.11.2020 10:28 Відповісти
да пусть вата колется. чем меньше ваты - лучше всей цивилизованной части мира.
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06.11.2020 10:29 Відповісти
Температура 40,2 и лихорадка. Участник испытаний российской вакцины от коронавируса рассказал о побочных эффектах

Российские врачи не указывают поствакцинальную реакцию в качестве основного диагноза пациентов, у которых после прививки от коронавируса SARS-CoV-2 российского производства "Спутник V" развились побочные эффекты, рассказал российский медиаменеджер и продюсер Андрей Василенко, который участвует в программе испытаний вакцины "Спутник V".

Проблемы с сердцем сохраняются. [Ставить диагноз "поствакцинальная реакция" врачи отказываются], этого вообще нигде нет. Кардиолог даже не написала, что у меня были боли в области сердца, ее формулировка: "Дискомфорт в области сердца". Боль и дискомфорт - это разные состояния, мягко говоря. Они сейчас меня убеждают в том, что мои симптомы никак не связаны с прививкой, говорят: "У вас обострились хронические заболевания". Я говорю: "Скажите, пожалуйста: а какие у меня хронические заболевания?" - "Мы не знаем, но это точно не связано с прививкой". Я говорю: "А как вы это выяснили? Методом чего? Вы же меня не приглашали ни на какие исследования, кровь я сдавал за свои деньги, анализы делал за свои деньги. На основании чего это заключение?" - рассказал он.
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06.11.2020 10:29 Відповісти
вот пусть ***** на мадярах и проводит опыты)))
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06.11.2020 10:30 Відповісти
- Куме, а ви чули? Путін оголосив, що в Росії розроблена, випробувана та запускається у виробництво вакцина проти коронавірусу!
- Та чув…
- І що ви скажете з цього приводу? -Та що сказать… Враховуючи ступінь їх «рукожопості», там буде купа побічних ефектів - почнуть рости цапині роги і копита, шерсть у роті…
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06.11.2020 10:47 Відповісти
Газ у кацапів купувати можна, а вакцину - ні? Це ж подвійні стандарти.
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06.11.2020 10:30 Відповісти
ця "вакцина" зроблена по ветеринарним стандартам
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06.11.2020 10:33 Відповісти
Мабуть венгри затуркані і нічого не знають. )
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06.11.2020 10:35 Відповісти
не знаю хто такі "венгри", а угорці на підсосі у кремля
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06.11.2020 10:37 Відповісти
Ми теж. У вас на кухні кацапський газ. Ви за нього платите агресору, фінансуючи таким чином тероризм.
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06.11.2020 10:41 Відповісти
аж ніяк. відповідно до мого Технічного паспорту газ у мене від Коржівського газового родовища, яке знаходиться в 3 км від мого будинку на Сумщині
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06.11.2020 10:42 Відповісти
То Україна не купує кацапський газ?
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06.11.2020 10:48 Відповісти
Газ створила природа, а вона, кажуть, помиляється рідко... А "вакцину" - "рукожопі"...
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06.11.2020 10:50 Відповісти
Боярышник был бы более полезным .
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06.11.2020 10:30 Відповісти
Там исчо огуречный лосьон в тренде...
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06.11.2020 10:40 Відповісти
Венгрия закупит "немного" российской вакцины "Новичок"...

Много и не понадобится. Сколько там той Венгрии!
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06.11.2020 10:34 Відповісти
А чему удивляться, тут и к гадалке не ходи.. Посмотрите кто правит странами куда Пукин и Раша втюхали свою "вакцину" ( по поводу которой даже российские ученые плюются) Лукашенко, Мадуро и теперь Орбан Кто следующий Ассад и ряд людоедских режимов Африки. ( как там, скажи кто твой друг.. и скажут что " Боярышник" лучшее" лекарство").
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06.11.2020 10:39 Відповісти
Украинского доктора Владимира Зеленко считают гением лечения от короны вируса сами американцы...,способ лечения доктор опубликовал в своем Твиттере с месяц назад...,по его методологии вылечились Дональд Трамп и Борис Джонсон....всего за 5 дней...,писапла тогда The New-Times
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06.11.2020 10:40 Відповісти
подопытные ******
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06.11.2020 10:44 Відповісти
Угорщина закупить "трохи" російської вакцини проти COVID-19 усупереч застереженню Єврокомісії - Цензор.НЕТ 8587
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06.11.2020 10:48 Відповісти
Это только подтверждает, бес путлер с потрохами купил продажных мадяр, типа комуняки сийярто.
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06.11.2020 10:47 Відповісти
Дурік ти. Самі продажні - це українці. В супермаркетах купа російських товарів, газ і бензин теж кацапські. Навіть банки агресора всі роки війни спокійно працюють в Україні. А ти шось там шепчеш.
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06.11.2020 10:53 Відповісти
По ходу вакцину купят для ветеринарных дел......
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06.11.2020 10:54 Відповісти
Мадяри - то русскіє з-за Урала.
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06.11.2020 11:37 Відповісти
Угрофинские братишки помогли угрофинским братишкам, угрофинской вакциной😮
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06.11.2020 12:01 Відповісти
Та й триколор вам в дупу
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06.11.2020 12:04 Відповісти
Да что там Венгрия...
Иерусалимский госпиталь закупает 1,5 млн. доз скрепной вакцины - ссылка
Вот где зрада так зрада.
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06.11.2020 12:36 Відповісти
 
 