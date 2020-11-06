Стратегия экономического развития до 2030 года должна стать "экономической Конституцией Украины", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Стратегия экономического развития до 2030 года по результатам Аудита экономики страны должна быть не декларацией, а планом, который является обязательным для выполнения всеми ветвями власти, независимо от меняющихся руководителей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава государства заявил перед презентацией аудита экономики Украины и векторов экономического развития до 2030 года.

"На основании аудита мы ожидаем появление национальной экономической стратегии до 2030 года. Знаю, что правительство уже начало над этим активно работать, привлекло многих экспертов, представителей бизнеса, общественности, международных аналитиков и ученых. Стратегия должна стать не декларацией, которая необязательна для выполнения, а главным планом и "дорожной картой" для всех ветвей власти в Украине. Она должна получить широкое одобрение граждан, прежде всего, и стать своего рода экономической Конституцией Украины, большой нашей национальной идеей", - подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что в следующем году Украина будет праздновать 30 лет независимости. По словам президента, это возраст, когда "принято подводить предварительные итоги, делать важные выводы, взрослеть, без иллюзий и "розовых очков" честно ответить себе, где мы сейчас, куда хотим дойти, и как именно, и на что мы с вами готовы ради этого".

"Впервые был сделан комплексный анализ состояния (государства и его экономики. - Ред.), чтобы понять, где именно и какие именно были допущены ошибки за эти годы", - сказал президент.

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