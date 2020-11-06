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Стратегия экономического развития до 2030 года должна стать "экономической Конституцией Украины", - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Стратегия экономического развития до 2030 года должна стать "экономической Конституцией Украины", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Стратегия экономического развития до 2030 года по результатам Аудита экономики страны должна быть не декларацией, а планом, который является обязательным для выполнения всеми ветвями власти, независимо от меняющихся руководителей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава государства заявил перед презентацией аудита экономики Украины и векторов экономического развития до 2030 года.

"На основании аудита мы ожидаем появление национальной экономической стратегии до 2030 года. Знаю, что правительство уже начало над этим активно работать, привлекло многих экспертов, представителей бизнеса, общественности, международных аналитиков и ученых. Стратегия должна стать не декларацией, которая необязательна для выполнения, а главным планом и "дорожной картой" для всех ветвей власти в Украине. Она должна получить широкое одобрение граждан, прежде всего, и стать своего рода экономической Конституцией Украины, большой нашей национальной идеей", - подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что в следующем году Украина будет праздновать 30 лет независимости. По словам президента, это возраст, когда "принято подводить предварительные итоги, делать важные выводы, взрослеть, без иллюзий и "розовых очков" честно ответить себе, где мы сейчас, куда хотим дойти, и как именно, и на что мы с вами готовы ради этого".

"Впервые был сделан комплексный анализ состояния (государства и его экономики. - Ред.), чтобы понять, где именно и какие именно были допущены ошибки за эти годы", - сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский на презентации Экономического аудита страны: "Украина не больная. Все это время она была просто слишком скромной". ВИДЕО

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Топ комментарии
+12
Володя - Космос , преемственность поколений .
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06.11.2020 10:27
+12
Зеля какой нах 2030 год? тебе скоро на тамбов, там у тамбовского волка малина, ну или к федырычу на растов Стратегия экономического развития до 2030 года должна стать "экономической Конституцией Украины", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4257
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06.11.2020 10:27
+11
Не понимаю причин "надругательства" над этим гражданином. Он всю свою жизни веселил людей. Он продолжает делать и сейчас. К нему нет притензий. Притензии к стадным 73% должны быть
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06.11.2020 10:29
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Володя - Космос , преемственность поколений .
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06.11.2020 10:27 Ответить
вот если бы у него был бы хоть один ручеек извилин в мозгу , находясь в той сраке куда он посылал сам других, ОНО такое бы согласилось зачитывать???
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06.11.2020 11:38 Ответить
Зеля какой нах 2030 год? тебе скоро на тамбов, там у тамбовского волка малина, ну или к федырычу на растов Стратегия экономического развития до 2030 года должна стать "экономической Конституцией Украины", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4257
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06.11.2020 10:27 Ответить
вова ты хотя бы до 2021го досиди)))
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06.11.2020 10:28 Ответить
как до 21 года? Украина не выживет. ноябрь 20го и не больше.
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06.11.2020 12:13 Ответить
ты уже над Конституцией и так надругался
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06.11.2020 10:28 Ответить
Не понимаю причин "надругательства" над этим гражданином. Он всю свою жизни веселил людей. Он продолжает делать и сейчас. К нему нет притензий. Притензии к стадным 73% должны быть
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06.11.2020 10:29 Ответить
До 2030 года деревья Коки начнут плодоносить,пора садить...
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06.11.2020 10:29 Ответить
У мене одне побажання Зеленському - перестань нюхати! Стратегия экономического развития до 2030 года должна стать "экономической Конституцией Украины", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5221
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06.11.2020 10:34 Ответить
Пусть нюхает ,но не в Украине
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06.11.2020 10:37 Ответить
Нада просто перестать нюхАть? ну уж нет , он на это пойтить не магьот Стратегія економічного розвитку до 2030 року має стати "економічною конституцією України", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1421
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06.11.2020 10:42 Ответить
Стратегия экономического развития до 2030 года должна стать "экономической Конституцией Украины", - Зеленский - Цензор.НЕТ 117
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06.11.2020 10:34 Ответить

@porosheldon

Нові покращення для вчителів. Сестра розповідає.
Сьогодні директор школи викликав усіх до себе, щоб розписались у книзі наказів про істотні зміни в умовах праці з 1 січня 2021.))))
Знімаються всі надбавки та доплати з вчителів та тех.працівників.
Залишаються на голій зарплаті.
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06.11.2020 10:36 Ответить
Зеля, в твои сказки уже никто не верит так что узбагойся. Ты уже и растаможку сделал и посадил олигархов и снизил налоги и тд.... Заткнить и сиди в погребе не зли людей.
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06.11.2020 10:39 Ответить
Сегодня антиукраинец Зе, своей борьбой с антикоррупционерами, отбросил Украину на 20 лет назад, в обьятия беса путлера.
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06.11.2020 10:55 Ответить
идиот
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06.11.2020 10:59 Ответить
Результат 1,5 лет развития по-ЗЕ налицо. За такое убивать надо.
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06.11.2020 11:25 Ответить
Какое там налицо, в нижней части тела!
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06.11.2020 11:32 Ответить
Чем бы дитё не тешилось. Мечтать не вредно.
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06.11.2020 11:29 Ответить
Самая смешная шутка за всю его карьеру!
Стратегія економічного розвитку до 2030 року має стати "економічною конституцією України", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9604
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06.11.2020 13:34 Ответить
Словоблуддя безперервне з надутими щоками. Воно не розуміє, що нічого не розуміє в своїх високопарних заявах?
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06.11.2020 16:23 Ответить
 
 