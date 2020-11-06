Кабмин не рассматривает сейчас введение тотального карантина, - Шмыгаль

Глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль заявил, что правительство пока не рассматривает введение полного карантина. При этом Министерство здравоохранения рассматривает введение дополнительных ограничений на определенный период.

Об этом он заявил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Я еще раз хочу подчеркнуть. Правительство не рассматривает сейчас введение тотального карантина. Действительно, Министерство здравоохранения рассматривает введение дополнительных ограничений на определенный период для расторжения цепи заболеваний. Это не будет полный и постоянный запрет. Например, мы говорим об усилении ответственности за неношение масок", - отметил Шмыгаль.

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