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Новости Политика Украины
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Кабмин не рассматривает сейчас введение тотального карантина, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин не рассматривает сейчас введение тотального карантина, - Шмыгаль

Глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль заявил, что правительство пока не рассматривает введение полного карантина. При этом Министерство здравоохранения рассматривает введение дополнительных ограничений на определенный период.

Об этом он заявил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Я еще раз хочу подчеркнуть. Правительство не рассматривает сейчас введение тотального карантина. Действительно, Министерство здравоохранения рассматривает введение дополнительных ограничений на определенный период для расторжения цепи заболеваний. Это не будет полный и постоянный запрет. Например, мы говорим об усилении ответственности за неношение масок", - отметил Шмыгаль.

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Закройте хотя бы школы как в Польше! Дети - переносят заразу. Как ученики пошли в школы, так сразу начался всплеск. В классах нет трети учеников..
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06.11.2020 11:27 Ответить
А сейчас?
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06.11.2020 11:30 Ответить
И как ві братці ни садитесь, а в музіканті не годитесь...
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06.11.2020 11:32 Ответить
...лішь в твітараси ві годітєсь
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06.11.2020 11:49 Ответить
 
 