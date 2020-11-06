Кабмін не розглядає зараз запровадження тотального карантину, - Шмигаль

Глава Кабінету Міністрів Денис Шмигаль заявив, що уряд поки не розглядає запровадження повного карантину. При цьому Міністерство охорони здоров'я розглядає введення додаткових обмежень на певний період.

Про це він заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Я ще раз хочу наголосити. Уряд не розглядає зараз запровадження тотального карантину. Справді, Міністерство охорони здоров'я розглядає запровадження додаткових обмежень на певний період для розірвання ланцюга захворювань. Це не буде повна і постійна заборона. Наприклад, ми говоримо про посилення відповідальності за неносіння масок", - зазначив Шмигаль.

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