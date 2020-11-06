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Кабмін не розглядає зараз запровадження тотального карантину, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін не розглядає зараз запровадження тотального карантину, - Шмигаль

Глава Кабінету Міністрів Денис Шмигаль заявив, що уряд поки не розглядає запровадження повного карантину. При цьому Міністерство охорони здоров'я розглядає введення додаткових обмежень на певний період.

Про це він заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Я ще раз хочу наголосити. Уряд не розглядає зараз запровадження тотального карантину. Справді, Міністерство охорони здоров'я розглядає запровадження додаткових обмежень на певний період для розірвання ланцюга захворювань. Це не буде повна і постійна заборона. Наприклад, ми говоримо про посилення відповідальності за неносіння масок", - зазначив Шмигаль.

Також читайте: Шмигаль про карантин "вихідного дня": Ця тема обговорюється на рівні робочих груп, експертів і суспільства

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Закройте хотя бы школы как в Польше! Дети - переносят заразу. Как ученики пошли в школы, так сразу начался всплеск. В классах нет трети учеников..
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06.11.2020 11:27 Відповісти
А сейчас?
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06.11.2020 11:30 Відповісти
И как ві братці ни садитесь, а в музіканті не годитесь...
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06.11.2020 11:32 Відповісти
...лішь в твітараси ві годітєсь
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06.11.2020 11:49 Відповісти
 
 