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Рада ввела штрафы за нарушение масочного режима

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада ввела штрафы за нарушение масочного режима

Нардепы проголосовали за введение административной ответственности за неношение масок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За соответствующий законопроект проголосовали 262 нардепа.

За нарушение предусматривается ответственность для граждан в размере от 170 до 255 гривен.

Так, штрафовать будут за пребывание в общественных местах и транспорте без надетой медицинской маски.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что штраф за отсутствие маски в размере от 170 до 255 грн будут выписывать на месте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в МВД выявили 443 новых случая COVID-19, большинство в Киеве, Днепропетровской и Запорожской областях

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Топ комментарии
+31
"Так, штрафовать будут за пребывание в обещственных местах и транспорте без надетой медицинской маски."
а Рада это общественное место или проходной двор? там половина без масок заседает. или их штрафовать низя, бо они неприкосновенные?
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06.11.2020 12:12
+30
Рада ввела штрафы за нарушение масочного режима - Цензор.НЕТ 2666
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06.11.2020 12:12
+28
Рада запровадила штрафи за порушення маскового режиму - Цензор.НЕТ 3842
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06.11.2020 12:52
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Страница 2 из 2
І якщо в вас є декілька зайвих хвилин, зараз же кулею злітаю за паспортом. Тільки не розходьтесь..
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06.11.2020 15:23 Ответить
Вот явно видно теоретиков, которых никогда не задерживали по какому-то поводу менты. Оно не так работает. Наоборот, это ты сам начнешь быстро суетиться и искать кто сможет быстро подвести тебе паспорт. Потому что иначе тебя запросто отправят в обезьянник и смогут совершенно законно держать тебя там 72 часа.
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06.11.2020 16:49 Ответить
Это ты мне будешь про теоретиков рассказывать?
Да у меня три крытых, мля - как говорил один мой знакомый Рада запровадила штрафи за порушення маскового режиму - Цензор.НЕТ 3187
У меня наколок на теле больше чем у тебя волос ))
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06.11.2020 17:01 Ответить
Волос у меня маловато, это правда. А как ты узнал ? Лысые как-то по особому пишут?
Ну а если не теоретик, то ты же тогда в курсе, что это так не работает. Хотя да, если обладаешь харизмой и практиками НЛП, можно даже цыган заболтать до смерти, не то, чтобы ментов.
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06.11.2020 17:09 Ответить
И потом будет уныло топать с ментами в ближайшее отделение, где его имеют полное право держать в обезьяннике 72 часа "до выяснения личности".
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06.11.2020 16:47 Ответить
"Да мне пох#й!.. Вызывай полицию!" - пассажиры и кондуктор едва не избили женщину, пытавшуюся пройти в салон трамвая без маски. ВИДЕО
https://censor.net/ru/v3229541 Рада запровадила штрафи за порушення маскового режиму - Цензор.НЕТ 6089
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07.11.2020 01:05 Ответить
Не забуваємо, що ті хто називає себе гомосапіенс, насправді є звичайними приматами. Лисими, безхвостими, прямоходячими, стадними мавпами. А значить страх може гнати їх будь куди, хоч в концтабор, хоч до голоду, де вони будуть їсти своїх дітей, щоб навіщось вижити.
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07.11.2020 10:00 Ответить
А, хотелось бы уточнить - штрафовать будут на основании какой статьи Кодексу України про адміністративні правопорушення???
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06.11.2020 12:49 Ответить
44-3
Собственно её законом и меняют
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06.11.2020 12:50 Ответить
Там написано:
що закривають ніс та рот
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06.11.2020 12:54 Ответить
Найкраще купити шарф-маску, - і тепло, і закриває ніс з ротом. )))

Рада запровадила штрафи за порушення маскового режиму - Цензор.НЕТ 3114
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06.11.2020 18:19 Ответить
Смешно если бы не было так грустно. Своим недолугим законом они обратно пытаются отменить решение КС по незаконности карантина. Если так хочется нарушать права то рада
должна принять ЧС . Это просто тупая дресировка 70% части населения которая не владеет выявлением причинно-следственной связи (иследования в Англии) И тому нема рады раз природе так нужно ,значит быстрее реагируют эти 70% .
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06.11.2020 13:14 Ответить
Та хоть по миллиону гривень, все равно никто ни хера не контролирует! Это как 50 км. час минималка в населенных пунктах.
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06.11.2020 12:50 Ответить
И как будет определяться нижняя и верхняя граница "вилки" - от 170 до 255 гривен?.
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06.11.2020 12:50 Ответить
На глазок.
Гоишники как правило выписывали по минимуму, если не быкуешь.
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06.11.2020 12:54 Ответить
а чеки выдавать будет новая полиция? Обилечивать как будут?
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06.11.2020 13:01 Ответить
Должны протокол выписывать.

По факту заморачиваться не будут - попробуй с пешкодрала паспорт стребовать.
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06.11.2020 13:10 Ответить
Протокола НЕ БУДЕТ !
Это когда по 17 000 выписывали - да ,протокол и в суд , только вот суд оштрафовал по ним несколько процентов людей. Потому что закона не было.
Теперь сразу штраф , а уж если не согласен - в суд обжаловать , но не получится ....
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06.11.2020 13:27 Ответить
ну ты и выдал!))))))))
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06.11.2020 13:30 Ответить
Не, у нас без протокола ну никак. Этаж вам не водил щемить - с пешкодралами у нас принять сюсюкаться.
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06.11.2020 13:39 Ответить
Так школьников теперь штрафовать будут? А месяц назад же говорили, что можно без маски...
Великие медики, что тут сказать.
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06.11.2020 13:02 Ответить
а эта синагога, обеспечила население масками? а? пусть депутаны в намордниках сидят, им это полезно..
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06.11.2020 13:04 Ответить
чтоб поменьше гавкали.
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06.11.2020 16:54 Ответить
когда уже разгонят эту синагогу?
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06.11.2020 13:05 Ответить
скоро строем епашить по улице надо будет с потретом 3еЛенина
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06.11.2020 13:06 Ответить
Эфиопа ковидного.
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06.11.2020 13:10 Ответить
Я знаю одно место где можно быть Без маски .... на кладбище.
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06.11.2020 13:14 Ответить
Как тєбє там, нє скучно?
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06.11.2020 15:29 Ответить
У нас что, карантин ввели? А можно с этого места по подробнее?
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06.11.2020 13:29 Ответить
Ну виписують тілу штраф, воно каже шо грошей нема і далі що? Затримати його не мають права і фотофіксації теж не прописана - куріть бамбук!
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06.11.2020 13:31 Ответить
Обращаюсь еще раз к умникам: Когда ввели у нас карантин и на какой срок!?
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06.11.2020 13:40 Ответить
да звідкіля нам знати, що там у вас на паРаші відбувається?
а в Україні карантин вже давно.
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06.11.2020 15:55 Ответить
Что и еогда именно ввели ?, масками обеспечивпют??? Квартплату отменили ? Выплаты выплачивают ?
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06.11.2020 17:22 Ответить
Може тебе ще й туалетним папіром забезпечувати? Хочеш жити в суспільстві - купи маску.
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06.11.2020 17:56 Ответить
Було вже: купи зірочку, згодом - червоний галстук, значки, плати внески в комсомол і партію. Це теж, шоб жити в суспільстві. Твої маски нічим не відрізняються від атрибутів того часу, бо стандартів в них нема - аби були.
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06.11.2020 18:45 Ответить
Анархіст чи дурень? Мабуть друге.
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06.11.2020 19:15 Ответить
Правильно сделали. Давно пора было.
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06.11.2020 14:22 Ответить
Только самая большая заболеваемость в странах с жёстким масочным режимом.
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06.11.2020 14:40 Ответить
Навпаки - масочний режим там, де велика захворюваність.
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06.11.2020 17:58 Ответить
Им это не помогает.
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06.11.2020 18:11 Ответить
Було б ще гірше.
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06.11.2020 18:13 Ответить
Хорошо. Верно.
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06.11.2020 14:36 Ответить
Депутатики готовы нести ответственность, если астматик или сердечник умрёт из-за маски?
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06.11.2020 14:39 Ответить
нет
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06.11.2020 15:19 Ответить
если ты астматик или сердечник, сиди дома. от "короны" умрешь быстрее, чем от маски.
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06.11.2020 15:56 Ответить
Штрафы, пеня, налоги, тарифы ... это все, на что способна власть?
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06.11.2020 14:44 Ответить
да.
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06.11.2020 15:19 Ответить
Скажіть, будь-ласка, критий від опадів борщагівський колгоспний ринок це громадська будівля чи громадське місце чи парк культури та відпочинку?
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06.11.2020 15:40 Ответить
Рада запровадила штрафи за порушення маскового режиму - Цензор.НЕТ 217
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06.11.2020 16:28 Ответить
Маски должны быть сертифицированы ? Или можно в карнавальных ? Рада запровадила штрафи за порушення маскового режиму - Цензор.НЕТ 9988
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06.11.2020 16:53 Ответить
Идиоты, маски ни от чего не помогают.
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06.11.2020 17:00 Ответить
так за то, бабло течёт производителям этих самих масок, разве не понятно?
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06.11.2020 17:10 Ответить
Зменшують хмарку ковіду в декілька раз. Тому ще потрібна соціальна дистанція.
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06.11.2020 18:01 Ответить
Я в житті намагаюсь уникати будь-якого спілкування з дурниками, як ти, бо нічого доброго з цього не виходить. Це яка дистанція?
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06.11.2020 18:55 Ответить
Спробуй жити у тайзі - якраз буде нормальна дистанція.
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06.11.2020 19:18 Ответить
Ти на питання не відповів.
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06.11.2020 19:31 Ответить
Мені має стати страшно?
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06.11.2020 19:36 Ответить
ну идиот тут только ты
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07.11.2020 08:07 Ответить
Чтоб все были в масках, надо чтоб выдавали эти маски, раз уж так зе клоуны беспокоятся о народе.
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06.11.2020 17:06 Ответить
Це ти міг навесні про це триндіти, а зараз на кожному кроці від 6 грн. Чи ти зовсім бомж з інтернетом?
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06.11.2020 18:08 Ответить
Ні, це московитська "добьіня" з впн пише з Лахти-2. Їхнє завдання як і раніше - "корона-19" ета тот жє гріп, маскі нє нужньі, вас абманьівают" Рада запровадила штрафи за порушення маскового режиму - Цензор.НЕТ 528
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07.11.2020 00:14 Ответить
Чтобы говорить что-то умное нужен мозг, у тебя его нет
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07.11.2020 08:10 Ответить
А протоколи буде розглядати суд? Судячи з норм КУпАП, то тільки суд. Якщо так, то потрібно буде ще й до протоколу додавати якісь докази, бо суди часто визнають такі факти недоведеними. А якими тут можуть бути докази? Фото- чи відеофіксація? Свідки?
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06.11.2020 17:09 Ответить
Не варто на зовсім позбуватися зношеної літньої "резини"
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06.11.2020 18:29 Ответить
Серйозно до рішень Зе-команди уже відноситись не можна. Маски -це питання десяте, коли не 151, а цікаво кого і в який спосіб ( в умовах децентралізації та прямого народовладдя, галопуючої пандемії, яка давно вийшла з-під контролю), населення має штрафувати чи прикладатись різками (чи може буком до 5-ї м"якої точки чиновників, бюрократів, міністрів) за розпил бюджетних коштів, виділених на боротьбу з Ковід , за відсутність медикаментів в лікувальних закладах, за саботаж та ігнорування вимог ст.49 Конституції України. Гарант сам говорив, що ми всі ПРЕЗИДЕНТИ, то може вийти на Хрещатик та надерти їм теплі місця, щоб мізками шевелили та про народ подумали і як спасати націю від вимирання. А ще б розповісти тим скороспілкам Зе-команди із "соціальним" ліфтом, що державне управління - це не тренінг в Трускавці, це велика і нудна наука, явно не для клоунів із 95-го і навіть 2020 кварталу, це справжнє складне життя, справжніх живих людей у вимираючій країні і пора цей безлад, шановні українці, уже зупиняти, бо чим далі, тим гірше, хоча недавно казали, що гірше не буде, помилились, треба визнати і йти далі, бо ті "гумористи і пародисти" від влади скоро доведуть народ до цугундера.
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06.11.2020 19:01 Ответить
1) сначала определите что есть общественным местом, т.к. до сих пор законодательно этот вопрос никак не урегулирован
2) можно подумать это поможет. идиоты. Те, кто в больницах лежат тоже ВСЕ без масок ходили? И помогли им маски?
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06.11.2020 19:21 Ответить
Вам скажуть, що навколо них не всі носили.
Або носили, але дистанцію не зберігали.
Та й все.
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07.11.2020 02:36 Ответить
Все в масках везде ходят. ВЕЗДЕ и ВСЕ. То есть в больницах лежат те, кто носил маски. И? Мало ли что они могу сказать - важно, что они маски-то НОСИЛИ все и не помогло.
Тут дело не в масках.
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07.11.2020 08:48 Ответить
1. Давно уже определено
2. Ну идиот тут только ты
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07.11.2020 08:18 Ответить
1) а можно узнать ГДЕ и КОГДА? Статью, закон....
2) могу только повторить вопрос: "Те, кто в больницах лежат тоже ВСЕ без масок ходили?" На улицах в Киеве (особенно транспорте) ВСЕ в масках. Тысяч без масок не видел нигде
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07.11.2020 08:47 Ответить
определение общественного места еще надо .
или это везде в наморднике ходить,даже по проветриваемой пустынной улице?
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06.11.2020 19:22 Ответить
А погуглить религия не позволяет?
https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/5664
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07.11.2020 08:19 Ответить
на какой период будет действовать этот запрет? где даты условия и даты?
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06.11.2020 19:27 Ответить
В цій дурнуватій історії саме неприємне те, що не зрозуміло, коли ми з цим ідіотизмом покінчимо? Тобто, коли ВР зможе ще раз зібратися аби в кількості 226 депутатів проголосувати за зняття масок?.. Адже цей стан вони можуть затягти на роки...
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06.11.2020 19:54 Ответить
Только Слуги народа, а точнее Враги народа могут во время пандемии повышать цены на газ, да еще на 35%!!!
Ни одна страна Европы этого не делает! Ни на 1%
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06.11.2020 20:56 Ответить
Вы же в Европу идете! Так и делайте, как там делают!!!
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06.11.2020 20:58 Ответить
та так же как и за курение на остановках общтр-та
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06.11.2020 21:50 Ответить
Це не ідіотизм, а просто ще один крок до глобального концтабору.
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06.11.2020 23:42 Ответить
Дивно, ніхто не сказав, що це порушує правила носіння.
Адже, з того, як розказують, коли маску зняв - знову надягати її не можна, треба викинути і взяти нову / чисту.
Іде людина по вулиці без маски, їй треба перейти на протилежну сторону через підземний перехід, натягнула, вийшла, зняла - маску викинути. І потім ще 5 разів, поки дійдеш туди, куди треба і вернешся додому.
Цікаво, скільки штук так піде за один вихід.
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07.11.2020 02:38 Ответить
"це порушує правила носіння" - сам придумал, что-то - сам опровершнул ))
У тебя с головой беда...
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07.11.2020 08:22 Ответить
Чудово! Можна буде вже не боятися заходити в міський транспорт чи в супермаркет, де обов'язково знаходились розумники, які були з відкритим забралом та при цьому ще кашляли та пчихали, тварюки.

Дівчата! Носіть маски! Це економія на помаді, а тим хто має вуса вже можна не голитись (жарт) голитись треба завжди і не тільки дівчатам (це вже не жарт). Рада запровадила штрафи за порушення маскового режиму - Цензор.НЕТ 2475
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07.11.2020 02:51 Ответить
А що це знову за вилки від 170 до 255 грн ?!!! Які критерії 170, які я95, які 210 чи 255 ? І взагалі як "контрольори" будуть оприділять особу на місці? В нас не введено військовий стан. То ж люди не носять в примусовому порядку паспорта. То ж вільно можна називатися наприклад імям твого сусіда, який підсцикає твою грушу на межі.
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07.11.2020 09:44 Ответить
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