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Рада ввела штрафы за нарушение масочного режима
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардепы проголосовали за введение административной ответственности за неношение масок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За соответствующий законопроект проголосовали 262 нардепа.
За нарушение предусматривается ответственность для граждан в размере от 170 до 255 гривен.
Так, штрафовать будут за пребывание в общественных местах и транспорте без надетой медицинской маски.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что штраф за отсутствие маски в размере от 170 до 255 грн будут выписывать на месте.
Топ комментарии
+31 des_104
показать весь комментарий06.11.2020 12:12
+30 Роман с камнем
показать весь комментарий06.11.2020 12:12
+28 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий06.11.2020 12:52
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Да у меня три крытых, мля - как говорил один мой знакомый
У меня наколок на теле больше чем у тебя волос ))
Ну а если не теоретик, то ты же тогда в курсе, что это так не работает. Хотя да, если обладаешь харизмой и практиками НЛП, можно даже цыган заболтать до смерти, не то, чтобы ментов.
https://censor.net/ru/v3229541
Собственно её законом и меняют
що закривають ніс та рот
должна принять ЧС . Это просто тупая дресировка 70% части населения которая не владеет выявлением причинно-следственной связи (иследования в Англии) И тому нема рады раз природе так нужно ,значит быстрее реагируют эти 70% .
Гоишники как правило выписывали по минимуму, если не быкуешь.
По факту заморачиваться не будут - попробуй с пешкодрала паспорт стребовать.
Это когда по 17 000 выписывали - да ,протокол и в суд , только вот суд оштрафовал по ним несколько процентов людей. Потому что закона не было.
Теперь сразу штраф , а уж если не согласен - в суд обжаловать , но не получится ....
Великие медики, что тут сказать.
а в Україні карантин вже давно.
2) можно подумать это поможет. идиоты. Те, кто в больницах лежат тоже ВСЕ без масок ходили? И помогли им маски?
Або носили, але дистанцію не зберігали.
Та й все.
Тут дело не в масках.
2. Ну идиот тут только ты
2) могу только повторить вопрос: "Те, кто в больницах лежат тоже ВСЕ без масок ходили?" На улицах в Киеве (особенно транспорте) ВСЕ в масках. Тысяч без масок не видел нигде
или это везде в наморднике ходить,даже по проветриваемой пустынной улице?
https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/5664
Ни одна страна Европы этого не делает! Ни на 1%
Адже, з того, як розказують, коли маску зняв - знову надягати її не можна, треба викинути і взяти нову / чисту.
Іде людина по вулиці без маски, їй треба перейти на протилежну сторону через підземний перехід, натягнула, вийшла, зняла - маску викинути. І потім ще 5 разів, поки дійдеш туди, куди треба і вернешся додому.
Цікаво, скільки штук так піде за один вихід.
У тебя с головой беда...
Дівчата! Носіть маски! Це економія на помаді, а тим хто має вуса вже можна не голитись (жарт) голитись треба завжди і не тільки дівчатам (це вже не жарт).