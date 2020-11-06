Рада ввела штрафы за нарушение масочного режима

Нардепы проголосовали за введение административной ответственности за неношение масок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За соответствующий законопроект проголосовали 262 нардепа.

За нарушение предусматривается ответственность для граждан в размере от 170 до 255 гривен.

Так, штрафовать будут за пребывание в общественных местах и транспорте без надетой медицинской маски.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что штраф за отсутствие маски в размере от 170 до 255 грн будут выписывать на месте.

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