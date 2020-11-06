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Рада запровадила штрафи за порушення маскового режиму
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нардепи проголосували за запровадження адміністративної відповідальності за неносіння масок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За відповідний законопроєкт проголосували 262 нардепи.
За порушення передбачається відповідальність для громадян у розмірі від 170 до 255 гривень.
Так, штрафувати будуть за перебування в громадських місцях і транспорті без одягненої медичної маски.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що штраф за відсутність маски в розмірі від 170 до 255 грн виписуватимуть на місці.
Топ коментарі
+31 des_104
показати весь коментар06.11.2020 12:12
+30 Роман с камнем
показати весь коментар06.11.2020 12:12
+28 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар06.11.2020 12:52
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Будь ласка, зачекайте...
Да у меня три крытых, мля - как говорил один мой знакомый
У меня наколок на теле больше чем у тебя волос ))
Ну а если не теоретик, то ты же тогда в курсе, что это так не работает. Хотя да, если обладаешь харизмой и практиками НЛП, можно даже цыган заболтать до смерти, не то, чтобы ментов.
https://censor.net/ru/v3229541
Собственно её законом и меняют
що закривають ніс та рот
должна принять ЧС . Это просто тупая дресировка 70% части населения которая не владеет выявлением причинно-следственной связи (иследования в Англии) И тому нема рады раз природе так нужно ,значит быстрее реагируют эти 70% .
Гоишники как правило выписывали по минимуму, если не быкуешь.
По факту заморачиваться не будут - попробуй с пешкодрала паспорт стребовать.
Это когда по 17 000 выписывали - да ,протокол и в суд , только вот суд оштрафовал по ним несколько процентов людей. Потому что закона не было.
Теперь сразу штраф , а уж если не согласен - в суд обжаловать , но не получится ....
Великие медики, что тут сказать.
а в Україні карантин вже давно.
2) можно подумать это поможет. идиоты. Те, кто в больницах лежат тоже ВСЕ без масок ходили? И помогли им маски?
Або носили, але дистанцію не зберігали.
Та й все.
Тут дело не в масках.
2. Ну идиот тут только ты
2) могу только повторить вопрос: "Те, кто в больницах лежат тоже ВСЕ без масок ходили?" На улицах в Киеве (особенно транспорте) ВСЕ в масках. Тысяч без масок не видел нигде
или это везде в наморднике ходить,даже по проветриваемой пустынной улице?
https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/5664
Ни одна страна Европы этого не делает! Ни на 1%
Адже, з того, як розказують, коли маску зняв - знову надягати її не можна, треба викинути і взяти нову / чисту.
Іде людина по вулиці без маски, їй треба перейти на протилежну сторону через підземний перехід, натягнула, вийшла, зняла - маску викинути. І потім ще 5 разів, поки дійдеш туди, куди треба і вернешся додому.
Цікаво, скільки штук так піде за один вихід.
У тебя с головой беда...
Дівчата! Носіть маски! Це економія на помаді, а тим хто має вуса вже можна не голитись (жарт) голитись треба завжди і не тільки дівчатам (це вже не жарт).