Незаконно лишенным свободы Россией украинцам выплатили 2,3 млн грн, - Минреинтеграции
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Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины выплатило 2,3 миллиона гривен материальной помощи гражданам Украины, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины и украинцам, которые до сих пор находятся в плену РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
Материальную помощь по 100 тыс. гривен получили семьи 20 украинских граждан, которые до сих пор находятся в плену РФ.
Кроме этого, помощь по 100 тыс. гривен получили еще трое украинских граждан, освобожденных из российской тюрьмы.
"Также в ближайшее время еще одна семья, член семьи которой находится за решеткой в России, получит выплаты - как только откроет банковский счет, куда можно будет перечислить средства", - отметили в министерстве.
Ранее было принято решение выделить материальную помощь "узникам Кремля" и семьям заключенных в российских тюрьмах украинцев.
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Олег Шевчук стверджує, що бойову гранату в нацгвардійців кидав не Ігор Гуменюк, бо його одяг і статура, як він вважає, не відповідають тій людині, яку зафіксували камери Радіо Свобода.
«Це дві різні людини. По-перше, за одягом вони різні. Крім того, по статурі вони різні. Гуменюк набагато менший, комплекція тіла менша», - вважає Олег Шевчук.======Радіо Свобода намагалося отримати коментарі від нацгвардійців, які служать у тому ж самому підрозділі, що й загиблі бійці. Всі, до кого ми звернулися, відмовилися від коментарів.