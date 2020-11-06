Незаконно лишенным свободы Россией украинцам выплатили 2,3 млн грн, - Минреинтеграции

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины выплатило 2,3 миллиона гривен материальной помощи гражданам Украины, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины и украинцам, которые до сих пор находятся в плену РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Материальную помощь по 100 тыс. гривен получили семьи 20 украинских граждан, которые до сих пор находятся в плену РФ.

Кроме этого, помощь по 100 тыс. гривен получили еще трое украинских граждан, освобожденных из российской тюрьмы.

"Также в ближайшее время еще одна семья, член семьи которой находится за решеткой в ​​России, получит выплаты - как только откроет банковский счет, куда можно будет перечислить средства", - отметили в министерстве.

Ранее было принято решение выделить материальную помощь "узникам Кремля" и семьям заключенных в российских тюрьмах украинцев.

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