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Новости Политика Украины
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Незаконно лишенным свободы Россией украинцам выплатили 2,3 млн грн, - Минреинтеграции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Незаконно лишенным свободы Россией украинцам выплатили 2,3 млн грн, - Минреинтеграции

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины выплатило 2,3 миллиона гривен материальной помощи гражданам Украины, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины и украинцам, которые до сих пор находятся в плену РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Материальную помощь по 100 тыс. гривен получили семьи 20 украинских граждан, которые до сих пор находятся в плену РФ.

Кроме этого, помощь по 100 тыс. гривен получили еще трое украинских граждан, освобожденных из российской тюрьмы.

"Также в ближайшее время еще одна семья, член семьи которой находится за решеткой в ​​России, получит выплаты - как только откроет банковский счет, куда можно будет перечислить средства", - отметили в министерстве.

Ранее было принято решение выделить материальную помощь "узникам Кремля" и семьям заключенных в российских тюрьмах украинцев. 

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Справедливо .
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06.11.2020 12:38 Ответить
Да. Виновата Макшания - а платит Украина. Справедливо.
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06.11.2020 12:48 Ответить
Согласен . Обидно будет , что быстрее раша развалится , чем закончится война . Вот тогда не с кого будет взять компенсацию .
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06.11.2020 12:52 Ответить
аха!!тож про ,,справедливость"подумал а по факту может оказаться что ,,сто тысячами"как с освобождениями ,,наградят"очередных сепаров и таксистов разного пошиба!! Незаконно позбавленим волі Росією українцям виплатили 2,3 млн грн, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 3796 Незаконно позбавленим волі Росією українцям виплатили 2,3 млн грн, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 2991
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06.11.2020 12:52 Ответить
Ну и чему эта пафосная заява? 2.3 млн - это цена ОДНОГО (одного, Карл!) служебного Лексуса наших чинуш. "20 украинских граждан"? А сколько НЕ получило? Сколько наших граждан в застенках Кремля? А сколько вынужденных переселенцев по углам мыкаются, когда среднестатистический прокурор покупает второй десяток квартир на взятки?
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06.11.2020 12:53 Ответить
а скільки будуть виплачувати незаконно засудженим в Україні.Ігор Гуменюк сидить вже 5 років без суда.Посадили в 24,тепер йому 30----молодість за гратами.===Адвокат Ігоря Гуменюка Сидір Кізін заявив журналістам, що його підзахисний не визнає своєї провини, і доказів його вини у справі немає. Зокрема у справі не йдеться про вилучення жодних вибухових пристроїв[1][5]. -----Про затримання Ігоря Гуменюка повідомив сам міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він назвав затриманого не підозрюваним, а «гранатометником».======Боєць 25-го батальйону територіальної оборони «Київська Русь» Володимир Назаренко був в епіцентрі подій під Верховною Радою, намагався створити коридор для відходу мітингувальників, коли почалися прямі сутички між ними та силовиками. Розповідає, що бачив політ гранати, яка масово покалічила силовиків та цивільних. Але в людини, яка її кинула, було закрите обличчя, й ідентифікувати її, за словами Володимира Назаренка, було неможливо.
Олег Шевчук стверджує, що бойову гранату в нацгвардійців кидав не Ігор Гуменюк, бо його одяг і статура, як він вважає, не відповідають тій людині, яку зафіксували камери Радіо Свобода.
«Це дві різні людини. По-перше, за одягом вони різні. Крім того, по статурі вони різні. Гуменюк набагато менший, комплекція тіла менша», - вважає Олег Шевчук.======Радіо Свобода намагалося отримати коментарі від нацгвардійців, які служать у тому ж самому підрозділі, що й загиблі бійці. Всі, до кого ми звернулися, відмовилися від коментарів.
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06.11.2020 18:24 Ответить
 
 