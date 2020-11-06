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Новини Політика України
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виплати (246) Росія (26948) політв'язні (682) полонені (738) Міністерство реінтеграції (135)

Незаконно позбавленим волі Росією українцям виплатили 2,3 млн грн, - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Незаконно позбавленим волі Росією українцям виплатили 2,3 млн грн, - Мінреінтеграції

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України виплатило 2,3 мільйона гривень матеріальної допомоги громадянам України, які були позбавлені волі в результаті збройної агресії РФ проти України та українців, які досі перебувають у полоні РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Матеріальну допомогу по 100 тис. гривень отримали сім'ї 20 українських громадян, які досі перебувають у полоні РФ.

Крім цього, допомога по 100 тис. гривень отримали ще троє українських громадян, звільнених з російської в'язниці.

"Також найближчим часом, ще одна сім'я, член сім'ї якої перебуває за ґратами в Росії, отримає виплати - як тільки відкриє банківський рахунок, куди можна буде перерахувати кошти", - зазначили в міністерстві.

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Раніше було ухвалено рішення виділити матеріальну допомогу "в'язням Кремля" і сім'ям, утримуваних у російських в'язницях українців.

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Справедливо .
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06.11.2020 12:38 Відповісти
Да. Виновата Макшания - а платит Украина. Справедливо.
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06.11.2020 12:48 Відповісти
Согласен . Обидно будет , что быстрее раша развалится , чем закончится война . Вот тогда не с кого будет взять компенсацию .
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06.11.2020 12:52 Відповісти
аха!!тож про ,,справедливость"подумал а по факту может оказаться что ,,сто тысячами"как с освобождениями ,,наградят"очередных сепаров и таксистов разного пошиба!! Незаконно позбавленим волі Росією українцям виплатили 2,3 млн грн, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 3796 Незаконно позбавленим волі Росією українцям виплатили 2,3 млн грн, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 2991
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06.11.2020 12:52 Відповісти
Ну и чему эта пафосная заява? 2.3 млн - это цена ОДНОГО (одного, Карл!) служебного Лексуса наших чинуш. "20 украинских граждан"? А сколько НЕ получило? Сколько наших граждан в застенках Кремля? А сколько вынужденных переселенцев по углам мыкаются, когда среднестатистический прокурор покупает второй десяток квартир на взятки?
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06.11.2020 12:53 Відповісти
а скільки будуть виплачувати незаконно засудженим в Україні.Ігор Гуменюк сидить вже 5 років без суда.Посадили в 24,тепер йому 30----молодість за гратами.===Адвокат Ігоря Гуменюка Сидір Кізін заявив журналістам, що його підзахисний не визнає своєї провини, і доказів його вини у справі немає. Зокрема у справі не йдеться про вилучення жодних вибухових пристроїв[1][5]. -----Про затримання Ігоря Гуменюка повідомив сам міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він назвав затриманого не підозрюваним, а «гранатометником».======Боєць 25-го батальйону територіальної оборони «Київська Русь» Володимир Назаренко був в епіцентрі подій під Верховною Радою, намагався створити коридор для відходу мітингувальників, коли почалися прямі сутички між ними та силовиками. Розповідає, що бачив політ гранати, яка масово покалічила силовиків та цивільних. Але в людини, яка її кинула, було закрите обличчя, й ідентифікувати її, за словами Володимира Назаренка, було неможливо.
Олег Шевчук стверджує, що бойову гранату в нацгвардійців кидав не Ігор Гуменюк, бо його одяг і статура, як він вважає, не відповідають тій людині, яку зафіксували камери Радіо Свобода.
«Це дві різні людини. По-перше, за одягом вони різні. Крім того, по статурі вони різні. Гуменюк набагато менший, комплекція тіла менша», - вважає Олег Шевчук.======Радіо Свобода намагалося отримати коментарі від нацгвардійців, які служать у тому ж самому підрозділі, що й загиблі бійці. Всі, до кого ми звернулися, відмовилися від коментарів.
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06.11.2020 18:24 Відповісти
 
 