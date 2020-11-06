Незаконно позбавленим волі Росією українцям виплатили 2,3 млн грн, - Мінреінтеграції
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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України виплатило 2,3 мільйона гривень матеріальної допомоги громадянам України, які були позбавлені волі в результаті збройної агресії РФ проти України та українців, які досі перебувають у полоні РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
Матеріальну допомогу по 100 тис. гривень отримали сім'ї 20 українських громадян, які досі перебувають у полоні РФ.
Крім цього, допомога по 100 тис. гривень отримали ще троє українських громадян, звільнених з російської в'язниці.
"Також найближчим часом, ще одна сім'я, член сім'ї якої перебуває за ґратами в Росії, отримає виплати - як тільки відкриє банківський рахунок, куди можна буде перерахувати кошти", - зазначили в міністерстві.
Раніше було ухвалено рішення виділити матеріальну допомогу "в'язням Кремля" і сім'ям, утримуваних у російських в'язницях українців.
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Олег Шевчук стверджує, що бойову гранату в нацгвардійців кидав не Ігор Гуменюк, бо його одяг і статура, як він вважає, не відповідають тій людині, яку зафіксували камери Радіо Свобода.
«Це дві різні людини. По-перше, за одягом вони різні. Крім того, по статурі вони різні. Гуменюк набагато менший, комплекція тіла менша», - вважає Олег Шевчук.======Радіо Свобода намагалося отримати коментарі від нацгвардійців, які служать у тому ж самому підрозділі, що й загиблі бійці. Всі, до кого ми звернулися, відмовилися від коментарів.