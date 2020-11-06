Незаконно позбавленим волі Росією українцям виплатили 2,3 млн грн, - Мінреінтеграції

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України виплатило 2,3 мільйона гривень матеріальної допомоги громадянам України, які були позбавлені волі в результаті збройної агресії РФ проти України та українців, які досі перебувають у полоні РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Матеріальну допомогу по 100 тис. гривень отримали сім'ї 20 українських громадян, які досі перебувають у полоні РФ.

Крім цього, допомога по 100 тис. гривень отримали ще троє українських громадян, звільнених з російської в'язниці.

"Також найближчим часом, ще одна сім'я, член сім'ї якої перебуває за ґратами в Росії, отримає виплати - як тільки відкриє банківський рахунок, куди можна буде перерахувати кошти", - зазначили в міністерстві.

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Раніше було ухвалено рішення виділити матеріальну допомогу "в'язням Кремля" і сім'ям, утримуваних у російських в'язницях українців.