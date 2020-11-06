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Оккупанты на Донбассе продолжают подготовку к командно-штабным учениям: подразделения перемещены на полигоны, оборудуются полевые лагеря

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты на Донбассе продолжают подготовку к командно-штабным учениям: подразделения перемещены на полигоны, оборудуются полевые лагеря

В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск идет подготовка к командно-штабным учениям на местности с группировкой войск с привлечением сил территориальной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщили в ГУР.

По данным украинской разведки, обучение будет проводиться 10-14 ноября с.г. под видом "плановых комплексных тренировок органов гражданской обороны".

"Наряду с органами управлений и войсками к КШУ будут привлекаться другие "силовые структуры", а также т.н. органы государственного управления и местного самоуправления оккупационных администраций", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках подготовки к КШУ отдельные подразделения российских оккупационных войск перемещены на полигоны: "Противник завершает развертывание запасных командных пунктов 1 и 2 АК, оборудование полевых лагерей. Кроме того, идет подготовка к приему военнослужащих запаса".

"Контроль мероприятий осуществляют комиссии штабов 1, 2 АК и 8 армии Южного военного округа ВС РФ", - добавили в ведомстве.

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Топ комментарии
+5
А Клоун собрался отступать еще на четырех участках. Имбицил, блин...
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06.11.2020 14:16
+4
Мириться хотят, аадназначна... Вова, отводи войска!
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06.11.2020 14:05
+4
У з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ триває підготовка до командно-штабного навчання на місцевості з угрупованням військ із залученням сил територіальної оборони. Джерело: https://censor.net/ua/n3229503
вважаю це потужний сигнал про те, що росія збирається залишити окуповані території задля миру та забезпечення територіальної цілісності України.
принаймні людина-поверхня зеленське разом з кравчуком та іншою зеленською гидотою зроблять саме такий висновок.
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06.11.2020 14:08
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Мобильные крематории подготовили?
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06.11.2020 13:49 Ответить
А ми ще відходимо від облаштованих позицій, які кров.ю та життям солдат брали...
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06.11.2020 13:54 Ответить
Точку У їм
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06.11.2020 13:50 Ответить
И где наши закупленные у Турков беспилотники?Все в куче .Огромная единая цель.
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06.11.2020 14:03 Ответить
Спрятали подальше, что бы никто не спровоцировал случайно.
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06.11.2020 14:15 Ответить
Мириться хотят, аадназначна... Вова, отводи войска!
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06.11.2020 14:05 Ответить
У з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ триває підготовка до командно-штабного навчання на місцевості з угрупованням військ із залученням сил територіальної оборони. Джерело: https://censor.net/ua/n3229503
вважаю це потужний сигнал про те, що росія збирається залишити окуповані території задля миру та забезпечення територіальної цілісності України.
принаймні людина-поверхня зеленське разом з кравчуком та іншою зеленською гидотою зроблять саме такий висновок.
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06.11.2020 14:08 Ответить
Готовятся к анонсированным апрельским выборам, ага. Господи, какие идиоты правят Страной...
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06.11.2020 14:14 Ответить
А Клоун собрался отступать еще на четырех участках. Имбицил, блин...
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06.11.2020 14:16 Ответить
а як ви назвете тих, хто його обрав? Окупанти на Донбасі продовжують підготовку до командно-штабного навчання: підрозділи переміщено на полігони, обладнуються польові табори - Цензор.НЕТ 674
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06.11.2020 14:46 Ответить
Вопрос риторический? Окупанти на Донбасі продовжують підготовку до командно-штабного навчання: підрозділи переміщено на полігони, обладнуються польові табори - Цензор.НЕТ 3519
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06.11.2020 16:02 Ответить
Найух мені ця новина?
Новина повинна бути про те, як байрактари знищили кацапський полігон
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06.11.2020 14:31 Ответить
"зе" подготовит четыре новых места , для разведения ,убрав оборудованные Украиной инженерные сооружения..
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06.11.2020 15:13 Ответить
 
 