Окупанти на Донбасі продовжують підготовку до командно-штабного навчання: підрозділи переміщено на полігони, обладнуються польові табори

У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ триває підготовка до командно-штабного навчання на місцевості з угрупованням військ із залученням сил територіальної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомили в ГУР.

За даними української розвідки, навчання проводитиметься 10–14 листопада ц.р. під виглядом "планових комплексних тренувань органів цивільної оборони".

"Поряд з органами управлінь та військами до КШН залучатимуться інші "силові структури", а також т.зв. "органи державного управління і місцевого самоврядування" окупаційних адміністрацій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в межах підготовки до КШН окремі підрозділи російських окупаційних військ переміщені на полігони: "Противник завершує розгортання запасних командних пунктів 1 і 2 АК, обладнання польових таборів. Крім того, триває підготовка до прийому військовослужбовців запасу".

"Контроль заходів здійснюють комісії штабів 1, 2 АК і 8 армії Південного військового округу ЗС РФ", - додали у відомстві.

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