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Окупанти на Донбасі продовжують підготовку до командно-штабного навчання: підрозділи переміщено на полігони, обладнуються польові табори

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти на Донбасі продовжують підготовку до командно-штабного навчання: підрозділи переміщено на полігони, обладнуються польові табори

У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ триває підготовка до командно-штабного навчання на місцевості з угрупованням військ із залученням сил територіальної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомили в ГУР.

За даними української розвідки, навчання проводитиметься 10–14 листопада ц.р. під виглядом "планових комплексних тренувань органів цивільної оборони".

"Поряд з органами управлінь та військами до КШН залучатимуться інші "силові структури", а також т.зв. "органи державного управління і місцевого самоврядування" окупаційних адміністрацій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в межах підготовки до КШН окремі підрозділи російських окупаційних військ переміщені на полігони: "Противник завершує розгортання запасних командних пунктів 1 і 2 АК, обладнання польових таборів. Крім того, триває підготовка до прийому військовослужбовців запасу".

"Контроль заходів здійснюють комісії штабів 1, 2 АК і 8 армії Південного військового округу ЗС РФ", - додали у відомстві.

Також читайте: Найманці РФ двічі порушили "тишу" на Донбасі: били із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, - Міноборони

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Топ коментарі
+5
А Клоун собрался отступать еще на четырех участках. Имбицил, блин...
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06.11.2020 14:16
+4
Мириться хотят, аадназначна... Вова, отводи войска!
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06.11.2020 14:05
+4
У з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ триває підготовка до командно-штабного навчання на місцевості з угрупованням військ із залученням сил територіальної оборони. Джерело: https://censor.net/ua/n3229503
вважаю це потужний сигнал про те, що росія збирається залишити окуповані території задля миру та забезпечення територіальної цілісності України.
принаймні людина-поверхня зеленське разом з кравчуком та іншою зеленською гидотою зроблять саме такий висновок.
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06.11.2020 14:08
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Мобильные крематории подготовили?
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06.11.2020 13:49 Відповісти
А ми ще відходимо від облаштованих позицій, які кров.ю та життям солдат брали...
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06.11.2020 13:54 Відповісти
Точку У їм
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06.11.2020 13:50 Відповісти
И где наши закупленные у Турков беспилотники?Все в куче .Огромная единая цель.
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06.11.2020 14:03 Відповісти
Спрятали подальше, что бы никто не спровоцировал случайно.
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06.11.2020 14:15 Відповісти
Мириться хотят, аадназначна... Вова, отводи войска!
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06.11.2020 14:05 Відповісти
У з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ триває підготовка до командно-штабного навчання на місцевості з угрупованням військ із залученням сил територіальної оборони. Джерело: https://censor.net/ua/n3229503
вважаю це потужний сигнал про те, що росія збирається залишити окуповані території задля миру та забезпечення територіальної цілісності України.
принаймні людина-поверхня зеленське разом з кравчуком та іншою зеленською гидотою зроблять саме такий висновок.
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06.11.2020 14:08 Відповісти
Готовятся к анонсированным апрельским выборам, ага. Господи, какие идиоты правят Страной...
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06.11.2020 14:14 Відповісти
А Клоун собрался отступать еще на четырех участках. Имбицил, блин...
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06.11.2020 14:16 Відповісти
а як ви назвете тих, хто його обрав? Окупанти на Донбасі продовжують підготовку до командно-штабного навчання: підрозділи переміщено на полігони, обладнуються польові табори - Цензор.НЕТ 674
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06.11.2020 14:46 Відповісти
Вопрос риторический? Окупанти на Донбасі продовжують підготовку до командно-штабного навчання: підрозділи переміщено на полігони, обладнуються польові табори - Цензор.НЕТ 3519
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06.11.2020 16:02 Відповісти
Найух мені ця новина?
Новина повинна бути про те, як байрактари знищили кацапський полігон
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06.11.2020 14:31 Відповісти
"зе" подготовит четыре новых места , для разведения ,убрав оборудованные Украиной инженерные сооружения..
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06.11.2020 15:13 Відповісти
 
 