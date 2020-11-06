Киев находится на грани попадания в "красную" зону карантина, - Ляшко
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В Министерстве здравоохранения предупредили, что Киев может попасть в "красную" зону карантина. Еще четыре других областных центра находятся на "грани".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"На грани красного уровня эпидемиологической опасности находятся еще 5 городов. Это Тернополь - уже 319 на 100 тысяч населения, Северодонецк - 314 на 100 тысяч населения, Винница - 309 на 100 тысяч населения, Киев - 299 на 100 тысяч населения и Херсон - 292 на 100 тысяч населения", - сказал Ляшко.
Главный санврач также отметил, что на следующей неделе эти города могут попасть в "красную зону".
Топ комментарии
+3 Шрек Баблокат
показать весь комментарий06.11.2020 13:45
+2 secret secret_too
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+2 Елена Голиц
показать весь комментарий06.11.2020 14:11
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мы давно уже в ней
а вы сокращаете медицинкий персонал в ковидном отделении
у вас денег нет.....
с знакомой говорила..она при чем тут зеленский?
беспросветная дура
66 миллиардов просрать ковидных денег..которые дали международные партнеры..что вы ссуки подготовились к пандемии..чтоблюди не сидели без денег на карантине..а больне получали своевременное лечение
это не ошибка?