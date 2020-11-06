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Киев находится на грани попадания в "красную" зону карантина, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Киев находится на грани попадания в "красную" зону карантина, - Ляшко

В Министерстве здравоохранения предупредили, что Киев может попасть в "красную" зону карантина. Еще четыре других областных центра находятся на "грани".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"На грани красного уровня эпидемиологической опасности находятся еще 5 городов. Это Тернополь - уже 319 на 100 тысяч населения, Северодонецк - 314 на 100 тысяч населения, Винница - 309 на 100 тысяч населения, Киев - 299 на 100 тысяч населения и Херсон - 292 на 100 тысяч населения", - сказал Ляшко.

Главный санврач также отметил, что на следующей неделе эти города могут попасть в "красную зону".

Также читайте: Минздрав предлагает ввести дополнительный показатель для "красной" зоны и новые карантинные ограничения

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Топ комментарии
+3
Киев находится на грани попадания в "красную" зону карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7449
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06.11.2020 13:45
+2
он давно там, просто вы боитесь бабки потерять от локдауна
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06.11.2020 13:46
+2
лупите палкой безмасочников и КОВИД исчезнет....
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06.11.2020 14:11
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А то коронавирус нападёт!
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06.11.2020 13:45 Ответить
Закривайте школи як у Польші. Після літніх канікул одразу пішов спалах ковіду.
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06.11.2020 13:53 Ответить
Дану? Щаз глянул - прёт токо держись
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06.11.2020 14:09 Ответить
Киев находится на грани попадания в "красную" зону карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7449
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06.11.2020 13:45 Ответить
"Проста он ту граніцу атадвігаєт" (с)
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06.11.2020 13:46 Ответить
он давно там, просто вы боитесь бабки потерять от локдауна
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06.11.2020 13:46 Ответить
Красная зона? Киев находится на грани попадания в "красную" зону карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7819 А в какой зоне Украина уже полтора года, а? Киев находится на грани попадания в "красную" зону карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5578
Киев находится на грани попадания в "красную" зону карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5473
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06.11.2020 13:48 Ответить
Дашовыгаварите? Давайте еще подождем и ничего не будем делать чтобы наверняка Киев находится на грани попадания в "красную" зону карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5862
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06.11.2020 13:52 Ответить
Главное бары и рыгаловки не закрывайте ато нариду скучто жить и негде поминки гулять
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06.11.2020 13:53 Ответить
шлюшко - пнх)
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06.11.2020 13:57 Ответить
лупите палкой безмасочников и КОВИД исчезнет....
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06.11.2020 14:11 Ответить
Тебе бы в чекисты, провокатор.
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06.11.2020 14:25 Ответить
а тебе бы в пациенты психушки.
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06.11.2020 14:38 Ответить
красная зона? ляшко ты дебил
мы давно уже в ней
а вы сокращаете медицинкий персонал в ковидном отделении
у вас денег нет.....
с знакомой говорила..она при чем тут зеленский?
беспросветная дура

66 миллиардов просрать ковидных денег..которые дали международные партнеры..что вы ссуки подготовились к пандемии..чтоблюди не сидели без денег на карантине..а больне получали своевременное лечение
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06.11.2020 14:24 Ответить
дали 66 МИЛЛИАРДОВ?????????????
это не ошибка?
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06.11.2020 14:39 Ответить
Ні, не помилка...
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06.11.2020 15:36 Ответить
 
 