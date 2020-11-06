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Київ перебуває на межі потрапляння до "червоної" зони карантину, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У Міністерстві охорони здоров'я попередили, що Київ може потрапити до "червоної" зони карантину. Ще чотири інші обласні центри перебувають на "межі".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"На межі червоного рівня епідеміологічної небезпеки перебувають ще 5 міст. Це Тернопіль - уже 319 на 100 тисяч населення, Сєверодонецьк - 314 на 100 тисяч населення, Вінниця - 309 на 100 тисяч населення, Київ - 299 на 100 тисяч населення і Херсон - 292 на 100 тисяч населення", - сказав Ляшко.
Головний санлікар також зазначив, що наступного тижня ці міста можуть потрапити до "червоної зони".
Топ коментарі
+3 Шрек Баблокат
показати весь коментар06.11.2020 13:45
+2 secret secret_too
показати весь коментар06.11.2020 13:46
+2 Елена Голиц
показати весь коментар06.11.2020 14:11
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Будь ласка, зачекайте...
мы давно уже в ней
а вы сокращаете медицинкий персонал в ковидном отделении
у вас денег нет.....
с знакомой говорила..она при чем тут зеленский?
беспросветная дура
66 миллиардов просрать ковидных денег..которые дали международные партнеры..что вы ссуки подготовились к пандемии..чтоблюди не сидели без денег на карантине..а больне получали своевременное лечение
это не ошибка?