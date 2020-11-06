УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47232 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
3065 16
карантин (15303) Київ (8956) Ляшко Віктор (1180) COVID-19 (17015) коронавірус (16042)

Київ перебуває на межі потрапляння до "червоної" зони карантину, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Київ перебуває на межі потрапляння до "червоної" зони карантину, - Ляшко

У Міністерстві охорони здоров'я попередили, що Київ може потрапити до "червоної" зони карантину. Ще чотири інші обласні центри перебувають на "межі".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"На межі червоного рівня епідеміологічної небезпеки перебувають ще 5 міст. Це Тернопіль - уже 319 на 100 тисяч населення, Сєверодонецьк - 314 на 100 тисяч населення, Вінниця - 309 на 100 тисяч населення, Київ - 299 на 100 тисяч населення і Херсон - 292 на 100 тисяч населення", - сказав Ляшко.

Головний санлікар також зазначив, що наступного тижня ці міста можуть потрапити до "червоної зони".

Також читайте: В Україні з 9 листопада встановлено нове епідзонування: в "червоній" зоні 12 облцентрів, Житомирська і Полтавська області. КАРТА

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+3
Киев находится на грани попадания в "красную" зону карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7449
показати весь коментар
06.11.2020 13:45
+2
он давно там, просто вы боитесь бабки потерять от локдауна
показати весь коментар
06.11.2020 13:46
+2
лупите палкой безмасочников и КОВИД исчезнет....
показати весь коментар
06.11.2020 14:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А то коронавирус нападёт!
показати весь коментар
06.11.2020 13:45 Відповісти
Закривайте школи як у Польші. Після літніх канікул одразу пішов спалах ковіду.
показати весь коментар
06.11.2020 13:53 Відповісти
Дану? Щаз глянул - прёт токо держись
показати весь коментар
06.11.2020 14:09 Відповісти
Киев находится на грани попадания в "красную" зону карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7449
показати весь коментар
06.11.2020 13:45 Відповісти
"Проста он ту граніцу атадвігаєт" (с)
показати весь коментар
06.11.2020 13:46 Відповісти
он давно там, просто вы боитесь бабки потерять от локдауна
показати весь коментар
06.11.2020 13:46 Відповісти
Красная зона? Киев находится на грани попадания в "красную" зону карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7819 А в какой зоне Украина уже полтора года, а? Киев находится на грани попадания в "красную" зону карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5578
Киев находится на грани попадания в "красную" зону карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5473
показати весь коментар
06.11.2020 13:48 Відповісти
Дашовыгаварите? Давайте еще подождем и ничего не будем делать чтобы наверняка Киев находится на грани попадания в "красную" зону карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5862
показати весь коментар
06.11.2020 13:52 Відповісти
Главное бары и рыгаловки не закрывайте ато нариду скучто жить и негде поминки гулять
показати весь коментар
06.11.2020 13:53 Відповісти
шлюшко - пнх)
показати весь коментар
06.11.2020 13:57 Відповісти
лупите палкой безмасочников и КОВИД исчезнет....
показати весь коментар
06.11.2020 14:11 Відповісти
Тебе бы в чекисты, провокатор.
показати весь коментар
06.11.2020 14:25 Відповісти
а тебе бы в пациенты психушки.
показати весь коментар
06.11.2020 14:38 Відповісти
красная зона? ляшко ты дебил
мы давно уже в ней
а вы сокращаете медицинкий персонал в ковидном отделении
у вас денег нет.....
с знакомой говорила..она при чем тут зеленский?
беспросветная дура

66 миллиардов просрать ковидных денег..которые дали международные партнеры..что вы ссуки подготовились к пандемии..чтоблюди не сидели без денег на карантине..а больне получали своевременное лечение
показати весь коментар
06.11.2020 14:24 Відповісти
дали 66 МИЛЛИАРДОВ?????????????
это не ошибка?
показати весь коментар
06.11.2020 14:39 Відповісти
Ні, не помилка...
показати весь коментар
06.11.2020 15:36 Відповісти
 
 