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Пандемия COVID-19: Румыния вводит комендантский час и закрывает все школы

Новости Цензор.НЕТ Общество

Пандемия COVID-19: Румыния вводит комендантский час и закрывает все школы

Правительство Румынии приняло решение усилить карантин в стране из-за всплеска COVID-19. С 9 ноября там вводят общенациональный ночной комендантский час и закрывают все школы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, новые карантинные ограничения вводятся по меньшей мере на 30 дней. Они предусматривают закрытие магазинов после 21:00 и комендантский час с 23:00 до 5:00. Кроме того, на время действия карантина граждане будут обязаны носить защитные маски на улице по всей стране.

"Мы должны быть реалистами. Необходимы более жесткие меры для сдерживания распространения пандемии", - сказал президент Румынии Клаус Йоханнис.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Румынии зафиксировали 9 714 новых случаев коронавируса, что является новым антирекордом. В реанимациях находятся около 1000 пациентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румыния закрыла авиасообщение с Украиной

С момента начала пандемии в стране с населением 20 млн человек выявили более 277 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них скончались 7540 человек.

Напомним, 9 октября правительство Румынии приняло решение о приостановлении авиасообщения со странами "желтой" зоны карантина. В этом списке находится и Украина.

Кроме того, ранее в столице Румынии Бухаресте местная власть приняла решение закрыть все бары, ночные клубы, дискотеки, казино и игорные залы в связи с увеличением числа новых случаев коронавируса.

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Топ комментарии
+4
А де ті крикуни які показували на інші країни і верещали про наш дурантін?
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06.11.2020 14:27
+3
Пандемия COVID-19: Румыния вводит комендантский час и закрывает все школы - Цензор.НЕТ 6187
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06.11.2020 14:30
+3
Ну так румыны тоже дебилы. Коммендантский час - 100% тупость. В результате нельзя сходить в магазин ночью, когда там мало людей. Приходится идти днем, подвергая себя опасности. Т.е. правительство убивает граждан!
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06.11.2020 14:38
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А де ті крикуни які показували на інші країни і верещали про наш дурантін?
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06.11.2020 14:27 Ответить
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тих вумників минула хвиля боротьби з SMS гейтами та шлюзами поглинула, ковід би їх побрав!
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06.11.2020 14:33 Ответить
Та більшість тих крикунів - кацапського розливу або ті, що їм співчувають. Відпрацьовують методички. А ослота їм вірить.
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06.11.2020 15:06 Ответить
тех крикунов надо отправить могилы рыть , тем кто от ковид умер
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06.11.2020 15:10 Ответить
Пандемия COVID-19: Румыния вводит комендантский час и закрывает все школы - Цензор.НЕТ 6187
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06.11.2020 14:30 Ответить
Ну нічого я почекаю середини 2021 - всім тоді буде глибоко начхать на якийсь ковід: знайти би що пожерти і де ...
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06.11.2020 14:37 Ответить
Ну так румыны тоже дебилы. Коммендантский час - 100% тупость. В результате нельзя сходить в магазин ночью, когда там мало людей. Приходится идти днем, подвергая себя опасности. Т.е. правительство убивает граждан!
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06.11.2020 14:38 Ответить
Ну бо найбільше від ковідки обісралися властьнемощні: вони практично всі поголовно в групі ризику: 60+ і вище ... То ми і терпим за їхній обсерон ...
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06.11.2020 14:40 Ответить
В этом и цель карантина - убить как можно больше стариков и хроников.
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06.11.2020 14:48 Ответить
Как в Швеции?
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06.11.2020 15:41 Ответить
Хочешь, чтобы в Украине было как в РФ, где из-за борьбы с ковидом уже погибло в 3 раза больше, чем о самого ковида?
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06.11.2020 17:43 Ответить
Я бы хотел, чтобы в Украине было как в Сингапуре или Тайване.

ПС В Швеции карантина не было, а стариков убили. Как так?
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06.11.2020 22:18 Ответить
умники попрятались по домам
знакомая счас дома..нет посетителей в ресторанчике
говорю береги себя у нее 2 группа..что ты говоришь бе бе.....
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06.11.2020 14:40 Ответить
 
 