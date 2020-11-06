Пандемія COVID-19: Румунія запроваджує комендантську годину і закриває всі школи
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Уряд Румунії ухвалив рішення посилити карантин у країні через сплеск COVID-19. Із 9 листопада там запроваджують загальнонаціональну нічну комендантську годину і закривають усі школи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.
Як повідомляється, нові карантинні обмеження запроваджуються щонайменше на 30 днів. Вони передбачають закриття магазинів після 21:00 і комендантську годину з 23:00 до 5:00. Крім того, на час дії карантину громадяни будуть зобов'язані носити захисні маски на вулиці по всій країні.
"Ми маємо бути реалістами. Необхідні більш жорсткі заходи для стримування поширення пандемії", - сказав президент Румунії Клаус Йоханніс.
Наголошується, що за минулу добу в Румунії зафіксували 9 714 нових випадків коронавірусу, що є новим антирекордом. У реанімаціях перебуває приблизно 1000 пацієнтів.
З моменту початку пандемії в країні з населенням 20 млн осіб виявили понад 277 тисяч випадків зараження коронавірусом. З них померли 7540 осіб.
Нагадаємо, 9 жовтня уряд Румунії ухвалив рішення про припинення авіасполучення з країнами жовтої зони карантину. В цьому списку перебуває і Україна.
Крім того, раніше в столиці Румунії Бухаресті місцева влада ухвалила рішення закрити всі бари, нічні клуби, дискотеки, казино та гральні зали у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу.
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ПС В Швеции карантина не было, а стариков убили. Как так?
знакомая счас дома..нет посетителей в ресторанчике
говорю береги себя у нее 2 группа..что ты говоришь бе бе.....