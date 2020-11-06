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Пандемія COVID-19: Румунія запроваджує комендантську годину і закриває всі школи

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Пандемія COVID-19: Румунія запроваджує комендантську годину і закриває всі школи

Уряд Румунії ухвалив рішення посилити карантин у країні через сплеск COVID-19. Із 9 листопада там запроваджують загальнонаціональну нічну комендантську годину і закривають усі школи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Як повідомляється, нові карантинні обмеження запроваджуються щонайменше на 30 днів. Вони передбачають закриття магазинів після 21:00 і комендантську годину з 23:00 до 5:00. Крім того, на час дії карантину громадяни будуть зобов'язані носити захисні маски на вулиці по всій країні.

"Ми маємо бути реалістами. Необхідні більш жорсткі заходи для стримування поширення пандемії", - сказав президент Румунії Клаус Йоханніс.

Наголошується, що за минулу добу в Румунії зафіксували 9 714 нових випадків коронавірусу, що є новим антирекордом. У реанімаціях перебуває приблизно 1000 пацієнтів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румунія закрила авіасполучення з Україною

З моменту початку пандемії в країні з населенням 20 млн осіб виявили понад 277 тисяч випадків зараження коронавірусом. З них померли 7540 осіб.

Нагадаємо, 9 жовтня уряд Румунії ухвалив рішення про припинення авіасполучення з країнами жовтої зони карантину. В цьому списку перебуває і Україна.

Крім того, раніше в столиці Румунії Бухаресті місцева влада ухвалила рішення закрити всі бари, нічні клуби, дискотеки, казино та гральні зали у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу.

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Топ коментарі
+4
А де ті крикуни які показували на інші країни і верещали про наш дурантін?
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06.11.2020 14:27
+3
Пандемия COVID-19: Румыния вводит комендантский час и закрывает все школы - Цензор.НЕТ 6187
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06.11.2020 14:30
+3
Ну так румыны тоже дебилы. Коммендантский час - 100% тупость. В результате нельзя сходить в магазин ночью, когда там мало людей. Приходится идти днем, подвергая себя опасности. Т.е. правительство убивает граждан!
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06.11.2020 14:38
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А де ті крикуни які показували на інші країни і верещали про наш дурантін?
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06.11.2020 14:27 Відповісти
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тих вумників минула хвиля боротьби з SMS гейтами та шлюзами поглинула, ковід би їх побрав!
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06.11.2020 14:33 Відповісти
Та більшість тих крикунів - кацапського розливу або ті, що їм співчувають. Відпрацьовують методички. А ослота їм вірить.
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06.11.2020 15:06 Відповісти
тех крикунов надо отправить могилы рыть , тем кто от ковид умер
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06.11.2020 15:10 Відповісти
Пандемия COVID-19: Румыния вводит комендантский час и закрывает все школы - Цензор.НЕТ 6187
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06.11.2020 14:30 Відповісти
Ну нічого я почекаю середини 2021 - всім тоді буде глибоко начхать на якийсь ковід: знайти би що пожерти і де ...
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06.11.2020 14:37 Відповісти
Ну так румыны тоже дебилы. Коммендантский час - 100% тупость. В результате нельзя сходить в магазин ночью, когда там мало людей. Приходится идти днем, подвергая себя опасности. Т.е. правительство убивает граждан!
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06.11.2020 14:38 Відповісти
Ну бо найбільше від ковідки обісралися властьнемощні: вони практично всі поголовно в групі ризику: 60+ і вище ... То ми і терпим за їхній обсерон ...
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06.11.2020 14:40 Відповісти
В этом и цель карантина - убить как можно больше стариков и хроников.
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06.11.2020 14:48 Відповісти
Как в Швеции?
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06.11.2020 15:41 Відповісти
Хочешь, чтобы в Украине было как в РФ, где из-за борьбы с ковидом уже погибло в 3 раза больше, чем о самого ковида?
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06.11.2020 17:43 Відповісти
Я бы хотел, чтобы в Украине было как в Сингапуре или Тайване.

ПС В Швеции карантина не было, а стариков убили. Как так?
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06.11.2020 22:18 Відповісти
умники попрятались по домам
знакомая счас дома..нет посетителей в ресторанчике
говорю береги себя у нее 2 группа..что ты говоришь бе бе.....
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06.11.2020 14:40 Відповісти
 
 