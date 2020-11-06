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Google будет учить украинских учителей проводить уроки дистанционно, - Минобразования

Новости Цензор.НЕТ Общество

Google будет учить украинских учителей проводить уроки дистанционно, - Минобразования

Google Украина при активной поддержке Минобразования организует бесплатное обучение для педагогических работников учреждений общего среднего образования по курсу "Эффективные решения Google for Education для облачного взаимодействия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Предоставление нашим учителям возможностей овладеть навыками по организации дистанционного обучения с использованием современных цифровых инструментов является сегодня одним из наших ключевых приоритетов. И мы очень благодарны представителям IT-сообщества за активное сотрудничество в этом направлении", - заявил замминистра Артур Селецкий.

Учителей обеспечат необходимым методическим сопровождением и консультациями. После окончания обучения, сообщают в министерстве, все участники получат сертификат о прохождении курса, который будет засчитан как курс повышения квалификации.

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Топ комментарии
+3
А чи у кожного вчителя та учня є комп?
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06.11.2020 14:30
+2
Так начебто 21-ше сторічча на дворі. Таке питання, як на мене, навіть недоречне.
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06.11.2020 14:33
+2
Ну у Хранції може і так, але не у нас.
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06.11.2020 14:36
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А чи у кожного вчителя та учня є комп?
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06.11.2020 14:30 Ответить
Так начебто 21-ше сторічча на дворі. Таке питання, як на мене, навіть недоречне.
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06.11.2020 14:33 Ответить
Ну у Хранції може і так, але не у нас.
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06.11.2020 14:36 Ответить
Та ну. По-перше я зовсім не знаю що там у Франціі з цим питанням та мало цім цікавлюся. По-друге зараз мабуть не знайти родини в Україні де б не було компьютера та інтернету. Хіба що в богом забутому селі. Та і то вже навряд чи.
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06.11.2020 14:40 Ответить
Не странствуйте виртуально, спуститесь и потопчите грешную землю - не бог забыл деревню, в деревне жрать не за что купить, а вы гаджеты, интернет.
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06.11.2020 14:49 Ответить
Ну в кацапской деревне я не знаю что да как. И мне, если честно, это даже не интересно. В украинском селе, даже самом богом забытом вопрос еды никогда не стоял (еду в украинском селе не покупают - ее везут в город продавать Google навчатиме українських учителів проводити уроки дистанційно, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 8241 ), кроме как во времена искусственно созданного коммуняками голодомора. С интернетом сейчас также дела в основном обстоят более-менее. С гаджетами также.
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06.11.2020 14:56 Ответить
Та не бреши, як мінімум один комп або ноут є у кожної родини, не кажучи за інші гаджети.
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06.11.2020 15:54 Ответить
Тут би доречним було б питання, а чи є відповідні методичні матеріали та програмне забезпечення для вчителів, щоб повноцінно проводити подібні уроки з учнями. Бо одного компьютера для цього замало.
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06.11.2020 14:37 Ответить
А коли в сімʼї двоє, троє учнів?
А хто з кожним буде сидіти поруч? Пора вводити штат гувернерів, які прослідкують за дитиною дома. Бо батьки працюють.
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06.11.2020 15:03 Ответить
Так. Це дійсно проблема. Та частково вона може бути вирішена завдяки бабусям/дідусям/старшим братам та сестрам. Так завжди було. На а хто може собі дозволити - наймає репетиторів.
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06.11.2020 15:14 Ответить
ДіджіталіЗЕція
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06.11.2020 14:33 Ответить
Україна в смартфоні!
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06.11.2020 15:05 Ответить
Пока их будут учить, кто будет учить детей?
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06.11.2020 14:42 Ответить
Не знаю, как там у вас, в Украине есть давным давно.
Но надо кормить армию малограмотных дармоедов, которых не берут даже в дворники- учителей.
Тут основная проблема - оборудовать компьютерные классы в каждом селе, о доступе с каждого дома можно только мечтать.
Второе - всех сельских учителей, кроме обслуги этих классов, уволить нахрен.
Общение с этими идиотами опано для детей.
Третье, привозить всех детей хотя бы раз в неделю в города для общения с нормальными учителями.
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06.11.2020 14:45 Ответить
Ты дурак
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06.11.2020 14:56 Ответить
И не поспоришь
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06.11.2020 14:57 Ответить
А ты, тот самый сельский учитель-алкоголик, которому районо распределяет часы в последнюю очередь.
Докладаю.
В германии в небольших сёлах нет никаких школ.
Дети добираются почти по часу, зато получают гарантированное качество образования, а не бред сельского дурачка.
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06.11.2020 15:11 Ответить
Скажу больше, только закончивший нормальную школу уже после 4 класса может получить рекомендацию в районную гимназию и право получения высшего образования
Остальным открыт путь только в ремесленное училище.
Точка.
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06.11.2020 15:33 Ответить
Компьютерные классы в каждой сельской школе были оборудованы еще в первой половине 90-х.Теперешнее состояние не знаю, наверняка все разворовано, да и оборудование было не то, но что было, то было.
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06.11.2020 16:06 Ответить
Ямахи были, пытались учить детей, по зомбоящику со средины 70-х шли лекции нормальных педагогов.
Нужен хороший интернет на каждую школу плюс общение с умственно развитыми людьми, а не с теми, кого отправляют в сельские школы по остаточному признаку
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06.11.2020 17:10 Ответить
Корпорация добра окучивает госструктуры в разных странах, чтобы потом подсадить на свои продукты. Так всегда делала Microsoft, теперь и Большой Брат снизошел до рынка Украины.
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06.11.2020 14:47 Ответить
а чиїми продуктами ти користуешся? Ютюб, карта, пошук, имейл, док, календар, контакти, Драйв, Андроїд, Вейз... це так тільки початок. скільки ти заплатив за усе це? 0.00 умнік.
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06.11.2020 15:15 Ответить
Ты мне, айтишнику с 25-летним стажем еще про цены на софт расскажи.
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16.12.2020 05:33 Ответить
то скільки ти платиш за имейл, ютюб та вейз чи гугл карту? позавчора сервіс на 40хв упав, і усі помітили, але мало хто за ці сервіси хоч копійку заплатив. як альтернатива напиши свій сервіс. цікаво скіль ки б ти написав за 25 років.
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16.12.2020 12:13 Ответить
Открою тебе тайну. Всякая мелочь, вроде рядовых граждан, платит здоровьем своих глаз и мозга за огромное количество навязчивой рекламы. А когда бесплатный продукт становится сверхпопулярен, начинают взимать плату за отстутствие рекламы - в т.ч. на YouTube. За e-mail я плачу провайдеру, за WEB-почту - опять-таки - просмотром рекламы или деньгами за ее отстутствие и доп. важные фичи типа переадресации. А вот жирные клиенты, например предприятия и банки, работники которых привыкли к бесплатному продукту, подсаживаются на платные бизнес-версии этих продуктов. Так что бесплатный сыр только в мышеловке бывает и не нужно думать, что цель Google нести добро людям. У него такая же цель, как и у остальных - зарабатывание прибыли для инвесторов.
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14.01.2021 19:45 Ответить
так у тебе айтішніка з 25 річним стажем є якась альтернатива до сервісу який пропонується? чи ти просто так висказався?
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16.12.2020 21:23 Ответить
Уже существует огромное количество бесплатных альтернатив.
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14.01.2021 19:47 Ответить
в Гугла шикарна інфрастуктура, чудові продукти, за останній рік значно покращилась оптимізація та збільшився набір фічів для віддаленної роботи та навчання. в умовах пандемій що накатуються одна за одною, віддалене навчання є нормою в нормальних країнах. Компьютер не тільки для того щоб пилюку збирати, він ще може виконувати багато цікавих та корисних речей.
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06.11.2020 15:20 Ответить
Для взрослых людей да, а вот с детьми это не работает.
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06.11.2020 16:41 Ответить
 
 