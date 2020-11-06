Google будет учить украинских учителей проводить уроки дистанционно, - Минобразования
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Google Украина при активной поддержке Минобразования организует бесплатное обучение для педагогических работников учреждений общего среднего образования по курсу "Эффективные решения Google for Education для облачного взаимодействия".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
"Предоставление нашим учителям возможностей овладеть навыками по организации дистанционного обучения с использованием современных цифровых инструментов является сегодня одним из наших ключевых приоритетов. И мы очень благодарны представителям IT-сообщества за активное сотрудничество в этом направлении", - заявил замминистра Артур Селецкий.
Учителей обеспечат необходимым методическим сопровождением и консультациями. После окончания обучения, сообщают в министерстве, все участники получат сертификат о прохождении курса, который будет засчитан как курс повышения квалификации.
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А хто з кожним буде сидіти поруч? Пора вводити штат гувернерів, які прослідкують за дитиною дома. Бо батьки працюють.
Но надо кормить армию малограмотных дармоедов, которых не берут даже в дворники- учителей.
Тут основная проблема - оборудовать компьютерные классы в каждом селе, о доступе с каждого дома можно только мечтать.
Второе - всех сельских учителей, кроме обслуги этих классов, уволить нахрен.
Общение с этими идиотами опано для детей.
Третье, привозить всех детей хотя бы раз в неделю в города для общения с нормальными учителями.
Докладаю.
В германии в небольших сёлах нет никаких школ.
Дети добираются почти по часу, зато получают гарантированное качество образования, а не бред сельского дурачка.
Остальным открыт путь только в ремесленное училище.
Точка.
Нужен хороший интернет на каждую школу плюс общение с умственно развитыми людьми, а не с теми, кого отправляют в сельские школы по остаточному признаку