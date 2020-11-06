Google навчатиме українських учителів проводити уроки дистанційно, - Міносвіти
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Google Україна за активної підтримки Міносвіти організовує безкоштовне навчання для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за курсом "Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.
"Надання нашим вчителям можливостей опанувати навички з організації дистанційного навчання з використанням сучасних цифрових інструментів є сьогодні одним із наших ключових пріоритетів. І ми дуже вдячні представникам IT-спільноти за активну співпрацю у цьому напрямі", – зазначив заступник міністра Артур Селецький.
Учителів забезпечать необхідним методичним супроводом і консультаціями. Після закінчення навчання, повідомляють у міністерстві, всі учасники отримають сертифікат про проходження курсу, який буде зарахований як курс підвищення кваліфікації.
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А хто з кожним буде сидіти поруч? Пора вводити штат гувернерів, які прослідкують за дитиною дома. Бо батьки працюють.
Но надо кормить армию малограмотных дармоедов, которых не берут даже в дворники- учителей.
Тут основная проблема - оборудовать компьютерные классы в каждом селе, о доступе с каждого дома можно только мечтать.
Второе - всех сельских учителей, кроме обслуги этих классов, уволить нахрен.
Общение с этими идиотами опано для детей.
Третье, привозить всех детей хотя бы раз в неделю в города для общения с нормальными учителями.
Докладаю.
В германии в небольших сёлах нет никаких школ.
Дети добираются почти по часу, зато получают гарантированное качество образования, а не бред сельского дурачка.
Остальным открыт путь только в ремесленное училище.
Точка.
Нужен хороший интернет на каждую школу плюс общение с умственно развитыми людьми, а не с теми, кого отправляют в сельские школы по остаточному признаку