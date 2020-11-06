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Google навчатиме українських учителів проводити уроки дистанційно, - Міносвіти

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Google навчатиме українських учителів проводити уроки дистанційно, - Міносвіти

Google Україна за активної підтримки Міносвіти організовує безкоштовне навчання для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за курсом "Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Надання нашим вчителям можливостей опанувати навички з організації дистанційного навчання з використанням сучасних цифрових інструментів є сьогодні одним із наших ключових пріоритетів. І ми дуже вдячні представникам IT-спільноти за активну співпрацю у цьому напрямі", – зазначив заступник міністра Артур Селецький.

Учителів забезпечать необхідним методичним супроводом і консультаціями. Після закінчення навчання, повідомляють у міністерстві, всі учасники отримають сертифікат про проходження курсу, який буде зарахований як курс підвищення кваліфікації.

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Топ коментарі
+3
А чи у кожного вчителя та учня є комп?
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06.11.2020 14:30
+2
Так начебто 21-ше сторічча на дворі. Таке питання, як на мене, навіть недоречне.
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06.11.2020 14:33
+2
Ну у Хранції може і так, але не у нас.
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06.11.2020 14:36
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А чи у кожного вчителя та учня є комп?
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06.11.2020 14:30 Відповісти
Так начебто 21-ше сторічча на дворі. Таке питання, як на мене, навіть недоречне.
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06.11.2020 14:33 Відповісти
Ну у Хранції може і так, але не у нас.
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06.11.2020 14:36 Відповісти
Та ну. По-перше я зовсім не знаю що там у Франціі з цим питанням та мало цім цікавлюся. По-друге зараз мабуть не знайти родини в Україні де б не було компьютера та інтернету. Хіба що в богом забутому селі. Та і то вже навряд чи.
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06.11.2020 14:40 Відповісти
Не странствуйте виртуально, спуститесь и потопчите грешную землю - не бог забыл деревню, в деревне жрать не за что купить, а вы гаджеты, интернет.
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06.11.2020 14:49 Відповісти
Ну в кацапской деревне я не знаю что да как. И мне, если честно, это даже не интересно. В украинском селе, даже самом богом забытом вопрос еды никогда не стоял (еду в украинском селе не покупают - ее везут в город продавать Google навчатиме українських учителів проводити уроки дистанційно, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 8241 ), кроме как во времена искусственно созданного коммуняками голодомора. С интернетом сейчас также дела в основном обстоят более-менее. С гаджетами также.
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06.11.2020 14:56 Відповісти
Та не бреши, як мінімум один комп або ноут є у кожної родини, не кажучи за інші гаджети.
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06.11.2020 15:54 Відповісти
Тут би доречним було б питання, а чи є відповідні методичні матеріали та програмне забезпечення для вчителів, щоб повноцінно проводити подібні уроки з учнями. Бо одного компьютера для цього замало.
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06.11.2020 14:37 Відповісти
А коли в сімʼї двоє, троє учнів?
А хто з кожним буде сидіти поруч? Пора вводити штат гувернерів, які прослідкують за дитиною дома. Бо батьки працюють.
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06.11.2020 15:03 Відповісти
Так. Це дійсно проблема. Та частково вона може бути вирішена завдяки бабусям/дідусям/старшим братам та сестрам. Так завжди було. На а хто може собі дозволити - наймає репетиторів.
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06.11.2020 15:14 Відповісти
ДіджіталіЗЕція
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06.11.2020 14:33 Відповісти
Україна в смартфоні!
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06.11.2020 15:05 Відповісти
Пока их будут учить, кто будет учить детей?
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06.11.2020 14:42 Відповісти
Не знаю, как там у вас, в Украине есть давным давно.
Но надо кормить армию малограмотных дармоедов, которых не берут даже в дворники- учителей.
Тут основная проблема - оборудовать компьютерные классы в каждом селе, о доступе с каждого дома можно только мечтать.
Второе - всех сельских учителей, кроме обслуги этих классов, уволить нахрен.
Общение с этими идиотами опано для детей.
Третье, привозить всех детей хотя бы раз в неделю в города для общения с нормальными учителями.
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06.11.2020 14:45 Відповісти
Ты дурак
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06.11.2020 14:56 Відповісти
И не поспоришь
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06.11.2020 14:57 Відповісти
А ты, тот самый сельский учитель-алкоголик, которому районо распределяет часы в последнюю очередь.
Докладаю.
В германии в небольших сёлах нет никаких школ.
Дети добираются почти по часу, зато получают гарантированное качество образования, а не бред сельского дурачка.
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06.11.2020 15:11 Відповісти
Скажу больше, только закончивший нормальную школу уже после 4 класса может получить рекомендацию в районную гимназию и право получения высшего образования
Остальным открыт путь только в ремесленное училище.
Точка.
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06.11.2020 15:33 Відповісти
Компьютерные классы в каждой сельской школе были оборудованы еще в первой половине 90-х.Теперешнее состояние не знаю, наверняка все разворовано, да и оборудование было не то, но что было, то было.
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06.11.2020 16:06 Відповісти
Ямахи были, пытались учить детей, по зомбоящику со средины 70-х шли лекции нормальных педагогов.
Нужен хороший интернет на каждую школу плюс общение с умственно развитыми людьми, а не с теми, кого отправляют в сельские школы по остаточному признаку
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06.11.2020 17:10 Відповісти
Корпорация добра окучивает госструктуры в разных странах, чтобы потом подсадить на свои продукты. Так всегда делала Microsoft, теперь и Большой Брат снизошел до рынка Украины.
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06.11.2020 14:47 Відповісти
а чиїми продуктами ти користуешся? Ютюб, карта, пошук, имейл, док, календар, контакти, Драйв, Андроїд, Вейз... це так тільки початок. скільки ти заплатив за усе це? 0.00 умнік.
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06.11.2020 15:15 Відповісти
Ты мне, айтишнику с 25-летним стажем еще про цены на софт расскажи.
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16.12.2020 05:33 Відповісти
то скільки ти платиш за имейл, ютюб та вейз чи гугл карту? позавчора сервіс на 40хв упав, і усі помітили, але мало хто за ці сервіси хоч копійку заплатив. як альтернатива напиши свій сервіс. цікаво скіль ки б ти написав за 25 років.
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16.12.2020 12:13 Відповісти
Открою тебе тайну. Всякая мелочь, вроде рядовых граждан, платит здоровьем своих глаз и мозга за огромное количество навязчивой рекламы. А когда бесплатный продукт становится сверхпопулярен, начинают взимать плату за отстутствие рекламы - в т.ч. на YouTube. За e-mail я плачу провайдеру, за WEB-почту - опять-таки - просмотром рекламы или деньгами за ее отстутствие и доп. важные фичи типа переадресации. А вот жирные клиенты, например предприятия и банки, работники которых привыкли к бесплатному продукту, подсаживаются на платные бизнес-версии этих продуктов. Так что бесплатный сыр только в мышеловке бывает и не нужно думать, что цель Google нести добро людям. У него такая же цель, как и у остальных - зарабатывание прибыли для инвесторов.
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14.01.2021 19:45 Відповісти
так у тебе айтішніка з 25 річним стажем є якась альтернатива до сервісу який пропонується? чи ти просто так висказався?
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16.12.2020 21:23 Відповісти
Уже существует огромное количество бесплатных альтернатив.
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14.01.2021 19:47 Відповісти
в Гугла шикарна інфрастуктура, чудові продукти, за останній рік значно покращилась оптимізація та збільшився набір фічів для віддаленної роботи та навчання. в умовах пандемій що накатуються одна за одною, віддалене навчання є нормою в нормальних країнах. Компьютер не тільки для того щоб пилюку збирати, він ще може виконувати багато цікавих та корисних речей.
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06.11.2020 15:20 Відповісти
Для взрослых людей да, а вот с детьми это не работает.
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06.11.2020 16:41 Відповісти
 
 