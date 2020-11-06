Турчинов: Даже фальсификации не позволили команде власти значительно улучшить свой результат

Правящая партия проиграла местные выборы. И даже те фальсификации, которые они после голосования начали устраивать во многих регионах, не дали им значительно улучшить свой результат.

Об этом сказал на брифинге руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, эти выборы отбросили назад страну, которая последние 5-7 лет демонстрировала всему миру проведение избирательных процессов на достаточно высоком уровне с минимальным нарушением избирательного законодательства.

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К сожалению, мы снова возвращаемся во времена, когда происходит массовый подкуп избирателей, когда пытаются фальсифицировать выборы на участках, а главный признак этих выборов, характерный еще для президентства Януковича - это попытка переписать результаты выборов уже после дня голосования", - сказал он.

Руководитель штаба "Европейской Солидарности" привел пример Тернополя, где "Слуга народа" набрали в городской совет 4,8%, не пройдя проходной барьер, но "после так называемого уточнения протоколов - а фактически после наглого переписывания этих протоколов - они уже показывают 5% голосов".

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Турчинов отметил, что в связи с тем, что подсчет по новому избирательному законодательству достаточно сложный и многоэтапный, "этим пользуются представители власти и местных элит, которые пытаются любым образом прорваться в местные советы". "Именно поэтому затягивание подсчета голосов, попытки переписывать протоколы и изменить результат происходили во многих регионах", - сказал он, отметив, что все подобные случаи задокументированы командой "ЕС". "Все, кто занимался фальсификацией голосов, будут отвечать перед законом", - резюмировал Турчинов.