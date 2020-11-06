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Новости Политика Украины
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горсовет (357) местные выборы (1208) Тернополь (249) Турчинов (1144) фальсификации (277) Европейская Солидарность (803)

Турчинов: Даже фальсификации не позволили команде власти значительно улучшить свой результат

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Турчинов: Даже фальсификации не позволили команде власти значительно улучшить свой результат

Правящая партия проиграла местные выборы. И даже те фальсификации, которые они после голосования начали устраивать во многих регионах, не дали им значительно улучшить свой результат.

Об этом сказал на брифинге руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, эти выборы отбросили назад страну, которая последние 5-7 лет демонстрировала всему миру проведение избирательных процессов на достаточно высоком уровне с минимальным нарушением избирательного законодательства.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция открыла уголовное производство по факту фальсификации результатов выборов в Обуховской ТИК. ДОКУМЕНТ

К сожалению, мы снова возвращаемся во времена, когда происходит массовый подкуп избирателей, когда пытаются фальсифицировать выборы на участках, а главный признак этих выборов, характерный еще для президентства Януковича - это попытка переписать результаты выборов уже после дня голосования", - сказал он.

Руководитель штаба "Европейской Солидарности" привел пример Тернополя, где "Слуга народа" набрали в городской совет 4,8%, не пройдя проходной барьер, но "после так называемого уточнения протоколов - а фактически после наглого переписывания этих протоколов - они уже показывают 5% голосов".

Также на Цензор.НЕТ: Кандидат в депутаты одного из горсоветов Сумщины пытался сфальсифицировать результаты выборов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Турчинов отметил, что в связи с тем, что подсчет по новому избирательному законодательству достаточно сложный и многоэтапный, "этим пользуются представители власти и местных элит, которые пытаются любым образом прорваться в местные советы". "Именно поэтому затягивание подсчета голосов, попытки переписывать протоколы и изменить результат происходили во многих регионах", - сказал он, отметив, что все подобные случаи задокументированы командой "ЕС". "Все, кто занимался фальсификацией голосов, будут отвечать перед законом", - резюмировал Турчинов.

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Топ комментарии
+11
Окрім цього... "Слуга народу" намагається сфальсифікувати результати виборів до Тернопільської міськради, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8476
"Слуга народу" намагається сфальсифікувати результати виборів до Тернопільської міськради, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4754
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06.11.2020 18:58
+9
Враги Украины - они такие слуги народа...
"Слуга народу" намагається сфальсифікувати результати виборів до Тернопільської міськради, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1522
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06.11.2020 19:10
+7
Зебилы- вы городом ошиблись... "Слуга народу" намагається сфальсифікувати результати виборів до Тернопільської міськради, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2730
"Слуга народу" намагається сфальсифікувати результати виборів до Тернопільської міськради, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8555
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06.11.2020 19:42
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Окрім цього... "Слуга народу" намагається сфальсифікувати результати виборів до Тернопільської міськради, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8476
"Слуга народу" намагається сфальсифікувати результати виборів до Тернопільської міськради, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4754
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06.11.2020 18:58 Ответить
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Это не ЗЕ , это народ что голосовал за ЗЕ ! Надо называет вещи своими именами
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06.11.2020 19:08 Ответить
Ни одного слова правды которое можно адресовать именно Зеленскому.
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07.11.2020 05:45 Ответить
нужен пересчет голосов, як в америци "Слуга народу" намагається сфальсифікувати результати виборів до Тернопільської міськради, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7615
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06.11.2020 19:05 Ответить
Враги Украины - они такие слуги народа...
"Слуга народу" намагається сфальсифікувати результати виборів до Тернопільської міськради, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1522
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06.11.2020 19:10 Ответить
Не дивує. Молоде покоління ригів користується методикою своїх наставників.
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06.11.2020 19:32 Ответить
МАЙДАНЕЦ !!! знаю тебе как русскому обидно что вас называют обнуленными,рабами,одноразывами,нечтожные,кароче русскими.Я ТА С РОЖДЕНИЕ СВОБОДЕН !!!ГИДНЫЙ !!! Я МАЙДАНЕЦ !!!
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06.11.2020 19:33 Ответить
Зебилы- вы городом ошиблись... "Слуга народу" намагається сфальсифікувати результати виборів до Тернопільської міськради, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2730
"Слуга народу" намагається сфальсифікувати результати виборів до Тернопільської міськради, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8555
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06.11.2020 19:42 Ответить
6е место в общем зачете партий по Украине. Зебели дальше. Турчинов: Навіть фальсифікації не дозволили команді влади значно покращити свій результат - Цензор.НЕТ 1855
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07.11.2020 00:19 Ответить
На официальном сайте ЦВК - да , у ЗЕ - первое место , у ЕС - шестое ....
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07.11.2020 01:10 Ответить
А не пошёл бы ты в свою парашу... Турчинов: Навіть фальсифікації не дозволили команді влади значно покращити свій результат - Цензор.НЕТ 1281
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07.11.2020 07:38 Ответить
Настанет тот ден когда один скажет СЛАВА УКРАИНЕ -МИЛЛИОНЫ ОТВЕТЯТ ГЕРОЯМ СЛАВА !!! Я ОДИН ИЗ МИЛЛИОН
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06.11.2020 19:50 Ответить
Это слова Степана Бандери. Приятно читать. Удачи вам и берегите себя. Война за Карабах еще не закончилась.
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06.11.2020 21:54 Ответить
Если вам всем интересно напешу поэму...но Я думаю после того СТЕПАН БАНДЕРЫ и ШУШКЕВИЧА ОТКРЫЛИ НАМ ГЛАЗА И ТРЕБОВАЛИ ОСТОЯТ КОЗАЦКУЮ ВОЛИ,ВЕРУ,ПРАВАТУ И РОДИТЕЛЕЙ !!!
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06.11.2020 20:05 Ответить
як там у пісні було: ...сРавне місто "тернопіль"...(с)
До чого ми дійшли: в Тернополі! блаЗЄнські проходять. Ще й гальмують инших. Та там треба, щоб і не смерділо блаЗЄнотою. Аж ні. Бо це ж сРавне_місто_тернопіль. Тьху!
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06.11.2020 20:15 Ответить
ОН ВЫХОДИЛ ИЗ-ПОД ИЛАВАЙСКОМ !!! ТЕРПЕНИЕ ПОСЛЕ КАРАБАХА-ОСВОБОДИМ И КРЫМ и част ДОНБАССА,ПРИДНЕСТРОВОЕ ЦЕ МОЛДАВИЕ !!!СЛАВА УКРАИНЕ !!!ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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06.11.2020 20:27 Ответить
Обрані депутати місцевих рад в разрезе партий. Данные ЦВКа по всей Украине

1) Самовисування 5146 25.17%
2) ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 2885 14.11%
3) Політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" 2176 10.64%
4) ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" 1927 9.42%
5) ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 1534 7.50%
6) ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 1405 6.87%
7) Політична партія "НАШ КРАЙ" 824 4.03%
8) Політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода" 367 1.79%
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07.11.2020 00:14 Ответить
Какой результат ?
Это первые местные выборы , на прошлых у СН было НОЛЬ ...
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07.11.2020 01:07 Ответить
 
 