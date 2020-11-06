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Новини Політика України
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Турчинов: Навіть фальсифікації не дозволили команді влади значно покращити свій результат

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Турчинов: Навіть фальсифікації не дозволили команді влади значно покращити свій результат

Правляча партія програла місцеві вибори. І навіть ті фальсифікації, які вони після голосування почали проводити в багатьох регіонах, не дали їм значно покращити свій результат.

Про це сказав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов на брифінгу у п’ятницю, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ці вибори відкинули назад країну, яка останні 5-7 років демонструвала всьому світу проведення виборчих процесів на достатньо високому рівні з мінімальним порушенням виборчого законодавства.

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"На жаль, ми знову повертаємось в часи, коли відбувається масовий підкуп виборців, коли намагаються фальшувати вибори на дільницях, а головна ознака цих виборів, що притаманна ще для президентства Януковича, – це намагання переписати результати виборів вже після дня голосування", – сказав він.

Керівник штабу "Європейської Солідарності" навів приклад Тернополя, де "Слуга народу" набрали до міської ради 4,8%, не пройшовши прохідний бар‘єр, але "після так званого уточнення протоколів - а фактично після нахабного переписування цих протоколів - вони вже показують 5% голосів".

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Олександр Турчинов наголосив, що у зв‘язку з тим, що підрахунок за новим виборчим законодавством достатньо складний та багатоетапний, "цим користуються представники влади та місцевих еліт, які намагаються будь-яким чином прорватися до місцевих рад". "Саме тому затягування підрахунку голосів, намагання переписувати протоколи та змінити результат відбувалося в багатьох регіонах", – сказав він, наголосивши, що всі подібні випадки задукоментовані командою ЄС. "Всі, хто займався фальсифікацією голосів, будуть відповідати перед законом", – резюмував Турчинов.

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Топ коментарі
+11
Окрім цього... "Слуга народу" намагається сфальсифікувати результати виборів до Тернопільської міськради, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8476
"Слуга народу" намагається сфальсифікувати результати виборів до Тернопільської міськради, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4754
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06.11.2020 18:58
+9
Враги Украины - они такие слуги народа...
"Слуга народу" намагається сфальсифікувати результати виборів до Тернопільської міськради, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1522
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06.11.2020 19:10
+7
Зебилы- вы городом ошиблись... "Слуга народу" намагається сфальсифікувати результати виборів до Тернопільської міськради, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2730
"Слуга народу" намагається сфальсифікувати результати виборів до Тернопільської міськради, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8555
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06.11.2020 19:42
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Окрім цього... "Слуга народу" намагається сфальсифікувати результати виборів до Тернопільської міськради, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8476
"Слуга народу" намагається сфальсифікувати результати виборів до Тернопільської міськради, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4754
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06.11.2020 18:58 Відповісти
коментар відмічено як спам
Это не ЗЕ , это народ что голосовал за ЗЕ ! Надо называет вещи своими именами
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06.11.2020 19:08 Відповісти
Ни одного слова правды которое можно адресовать именно Зеленскому.
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07.11.2020 05:45 Відповісти
нужен пересчет голосов, як в америци "Слуга народу" намагається сфальсифікувати результати виборів до Тернопільської міськради, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7615
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06.11.2020 19:05 Відповісти
Враги Украины - они такие слуги народа...
"Слуга народу" намагається сфальсифікувати результати виборів до Тернопільської міськради, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1522
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06.11.2020 19:10 Відповісти
Не дивує. Молоде покоління ригів користується методикою своїх наставників.
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06.11.2020 19:32 Відповісти
МАЙДАНЕЦ !!! знаю тебе как русскому обидно что вас называют обнуленными,рабами,одноразывами,нечтожные,кароче русскими.Я ТА С РОЖДЕНИЕ СВОБОДЕН !!!ГИДНЫЙ !!! Я МАЙДАНЕЦ !!!
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06.11.2020 19:33 Відповісти
Зебилы- вы городом ошиблись... "Слуга народу" намагається сфальсифікувати результати виборів до Тернопільської міськради, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2730
"Слуга народу" намагається сфальсифікувати результати виборів до Тернопільської міськради, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8555
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06.11.2020 19:42 Відповісти
6е место в общем зачете партий по Украине. Зебели дальше. Турчинов: Навіть фальсифікації не дозволили команді влади значно покращити свій результат - Цензор.НЕТ 1855
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07.11.2020 00:19 Відповісти
На официальном сайте ЦВК - да , у ЗЕ - первое место , у ЕС - шестое ....
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07.11.2020 01:10 Відповісти
А не пошёл бы ты в свою парашу... Турчинов: Навіть фальсифікації не дозволили команді влади значно покращити свій результат - Цензор.НЕТ 1281
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07.11.2020 07:38 Відповісти
Настанет тот ден когда один скажет СЛАВА УКРАИНЕ -МИЛЛИОНЫ ОТВЕТЯТ ГЕРОЯМ СЛАВА !!! Я ОДИН ИЗ МИЛЛИОН
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06.11.2020 19:50 Відповісти
Это слова Степана Бандери. Приятно читать. Удачи вам и берегите себя. Война за Карабах еще не закончилась.
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06.11.2020 21:54 Відповісти
Если вам всем интересно напешу поэму...но Я думаю после того СТЕПАН БАНДЕРЫ и ШУШКЕВИЧА ОТКРЫЛИ НАМ ГЛАЗА И ТРЕБОВАЛИ ОСТОЯТ КОЗАЦКУЮ ВОЛИ,ВЕРУ,ПРАВАТУ И РОДИТЕЛЕЙ !!!
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06.11.2020 20:05 Відповісти
як там у пісні було: ...сРавне місто "тернопіль"...(с)
До чого ми дійшли: в Тернополі! блаЗЄнські проходять. Ще й гальмують инших. Та там треба, щоб і не смерділо блаЗЄнотою. Аж ні. Бо це ж сРавне_місто_тернопіль. Тьху!
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06.11.2020 20:15 Відповісти
ОН ВЫХОДИЛ ИЗ-ПОД ИЛАВАЙСКОМ !!! ТЕРПЕНИЕ ПОСЛЕ КАРАБАХА-ОСВОБОДИМ И КРЫМ и част ДОНБАССА,ПРИДНЕСТРОВОЕ ЦЕ МОЛДАВИЕ !!!СЛАВА УКРАИНЕ !!!ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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06.11.2020 20:27 Відповісти
Обрані депутати місцевих рад в разрезе партий. Данные ЦВКа по всей Украине

1) Самовисування 5146 25.17%
2) ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 2885 14.11%
3) Політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" 2176 10.64%
4) ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" 1927 9.42%
5) ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 1534 7.50%
6) ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 1405 6.87%
7) Політична партія "НАШ КРАЙ" 824 4.03%
8) Політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода" 367 1.79%
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07.11.2020 00:14 Відповісти
Какой результат ?
Это первые местные выборы , на прошлых у СН было НОЛЬ ...
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07.11.2020 01:07 Відповісти
 
 