Турчинов: Навіть фальсифікації не дозволили команді влади значно покращити свій результат

Правляча партія програла місцеві вибори. І навіть ті фальсифікації, які вони після голосування почали проводити в багатьох регіонах, не дали їм значно покращити свій результат.

Про це сказав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов на брифінгу у п’ятницю, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ці вибори відкинули назад країну, яка останні 5-7 років демонструвала всьому світу проведення виборчих процесів на достатньо високому рівні з мінімальним порушенням виборчого законодавства.

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"На жаль, ми знову повертаємось в часи, коли відбувається масовий підкуп виборців, коли намагаються фальшувати вибори на дільницях, а головна ознака цих виборів, що притаманна ще для президентства Януковича, – це намагання переписати результати виборів вже після дня голосування", – сказав він.

Керівник штабу "Європейської Солідарності" навів приклад Тернополя, де "Слуга народу" набрали до міської ради 4,8%, не пройшовши прохідний бар‘єр, але "після так званого уточнення протоколів - а фактично після нахабного переписування цих протоколів - вони вже показують 5% голосів".

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Олександр Турчинов наголосив, що у зв‘язку з тим, що підрахунок за новим виборчим законодавством достатньо складний та багатоетапний, "цим користуються представники влади та місцевих еліт, які намагаються будь-яким чином прорватися до місцевих рад". "Саме тому затягування підрахунку голосів, намагання переписувати протоколи та змінити результат відбувалося в багатьох регіонах", – сказав він, наголосивши, що всі подібні випадки задукоментовані командою ЄС. "Всі, хто займався фальсифікацією голосів, будуть відповідати перед законом", – резюмував Турчинов.