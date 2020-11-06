Турчинов: Навіть фальсифікації не дозволили команді влади значно покращити свій результат
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Правляча партія програла місцеві вибори. І навіть ті фальсифікації, які вони після голосування почали проводити в багатьох регіонах, не дали їм значно покращити свій результат.
Про це сказав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов на брифінгу у п’ятницю, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ці вибори відкинули назад країну, яка останні 5-7 років демонструвала всьому світу проведення виборчих процесів на достатньо високому рівні з мінімальним порушенням виборчого законодавства.
"На жаль, ми знову повертаємось в часи, коли відбувається масовий підкуп виборців, коли намагаються фальшувати вибори на дільницях, а головна ознака цих виборів, що притаманна ще для президентства Януковича, – це намагання переписати результати виборів вже після дня голосування", – сказав він.
Керівник штабу "Європейської Солідарності" навів приклад Тернополя, де "Слуга народу" набрали до міської ради 4,8%, не пройшовши прохідний бар‘єр, але "після так званого уточнення протоколів - а фактично після нахабного переписування цих протоколів - вони вже показують 5% голосів".
Олександр Турчинов наголосив, що у зв‘язку з тим, що підрахунок за новим виборчим законодавством достатньо складний та багатоетапний, "цим користуються представники влади та місцевих еліт, які намагаються будь-яким чином прорватися до місцевих рад". "Саме тому затягування підрахунку голосів, намагання переписувати протоколи та змінити результат відбувалося в багатьох регіонах", – сказав він, наголосивши, що всі подібні випадки задукоментовані командою ЄС. "Всі, хто займався фальсифікацією голосів, будуть відповідати перед законом", – резюмував Турчинов.
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До чого ми дійшли: в Тернополі! блаЗЄнські проходять. Ще й гальмують инших. Та там треба, щоб і не смерділо блаЗЄнотою. Аж ні. Бо це ж сРавне_місто_тернопіль. Тьху!
1) Самовисування 5146 25.17%
2) ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 2885 14.11%
3) Політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" 2176 10.64%
4) ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" 1927 9.42%
5) ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 1534 7.50%
6) ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 1405 6.87%
7) Політична партія "НАШ КРАЙ" 824 4.03%
8) Політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода" 367 1.79%
Это первые местные выборы , на прошлых у СН было НОЛЬ ...