Подростки ограбили херсонскую пенсионерку, младшему "грабителю" всего 13
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Двое друзей 13 и 17 лет вырвали у пожилой женщины сумку и попытались скрыться. Грабителей задержал неравнодушный горожанин на машине. В сумке оказались мобильный, 294 грн, пенсионное удостоверение и 5 сарделек.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Женские крики о помощи услышал водитель автомобиля, который проезжал рядом. Он увидел, как двое неизвестных парней вырвали сумку из рук пожилой женщины. Мужчина сразу позвонил в полицию и начал преследовать на автомобиле грабителей. Парни бросили сумку в кусты и начали бежать, но в этот момент их остановили патрульные полицейские", - сказано в сообщении полиции.
Одному из подростков 13 лет, другому - 17. Полицейские начали производство по ч.1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж) и собираются сообщить старшему подростку о подозрении.
Наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 4 лет.
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Ведь никто же не думает шо он покается в зоне? Просто станет православным, сделает наколки, выучит блатной базар и выйдя опять займется тем же, правда намного более грамотно
В 17 лет на зоне он на 4 года станет верной женой какому нить амбалу, а после выхода будет так же у бабулек сумки с сардельками вырывать.
Должны сидеть.
Тот, которому 17 лет - год в колонии и 4 потом в тюрьме.
Тот, которому 13 лет - 5 лет в колонии.
Такое впечатление, что после 2019 года всплыло абсолютно все говно, которое до этого тихарилось.
До 2019-го года и клоуны-наркоманы президентами не были.
Вольнов раз опустив їх - прийшли на виставку вейпів бити Вольнова, а він їм з монітору неслабо так наклав трандюлей)
(этажа так с девятого, можно и выше)
Клавдий ЭлианПЕСТРЫЕ РАССКАЗЫ
КНИГА V
16. Один мальчик на глазах кого-то, кто был вместе с ним в храме, поднял золотой листик, отвалившийся от венка Артемиды. Судьи положили перед ним на выбор игрушки, кости и подобранный листик. Мальчик предпочел всему золото. Поэтому он был приговорен к смерти как храмовый вор; судьи не снизошли к его возрасту и назначили кару сообразно проступку.
Что за день такой!