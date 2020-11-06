Підлітки пограбували херсонську пенсіонерку, молодшому "грабіжникові" лише 13
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Двоє друзів 13 і 17 років вирвали у літньої жінки сумку і спробували утекти. Грабіжників затримав небайдужий городянин на машині. У сумці виявилися мобільний, 294 грн, пенсійне посвідчення і 5 сардельок.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Жіночі крики про допомогу почув водій автомобіля, який проїжджав повз. Він побачив, як двоє невідомих хлопців вирвали сумку з рук жінки похилого віку. Чоловік відразу зателефонував у поліцію і почав переслідувати на автомобілі грабіжників. Хлопці кинули сумку в кущі і почали бігти, але в цей момент їх зупинили патрульні поліцейські", - сказано в повідомленні поліції.
Одному з підлітків 13 років, другому - 17. Поліцейські розпочали провадження за ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж) і збираються повідомити старшому підлітку про підозру.
Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк до 4 років.
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Ведь никто же не думает шо он покается в зоне? Просто станет православным, сделает наколки, выучит блатной базар и выйдя опять займется тем же, правда намного более грамотно
В 17 лет на зоне он на 4 года станет верной женой какому нить амбалу, а после выхода будет так же у бабулек сумки с сардельками вырывать.
Должны сидеть.
Тот, которому 17 лет - год в колонии и 4 потом в тюрьме.
Тот, которому 13 лет - 5 лет в колонии.
Такое впечатление, что после 2019 года всплыло абсолютно все говно, которое до этого тихарилось.
До 2019-го года и клоуны-наркоманы президентами не были.
Вольнов раз опустив їх - прийшли на виставку вейпів бити Вольнова, а він їм з монітору неслабо так наклав трандюлей)
(этажа так с девятого, можно и выше)
Клавдий ЭлианПЕСТРЫЕ РАССКАЗЫ
КНИГА V
16. Один мальчик на глазах кого-то, кто был вместе с ним в храме, поднял золотой листик, отвалившийся от венка Артемиды. Судьи положили перед ним на выбор игрушки, кости и подобранный листик. Мальчик предпочел всему золото. Поэтому он был приговорен к смерти как храмовый вор; судьи не снизошли к его возрасту и назначили кару сообразно проступку.
Что за день такой!