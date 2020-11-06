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пограбування (344) пенсіонери (298) підлітки (222) Нацполіція (8851) Херсон (340)

Підлітки пограбували херсонську пенсіонерку, молодшому "грабіжникові" лише 13

Новини Цензор.НЕТ Події

Двоє друзів 13 і 17 років вирвали у літньої жінки сумку і спробували утекти. Грабіжників затримав небайдужий городянин на машині. У сумці виявилися мобільний, 294 грн, пенсійне посвідчення і 5 сардельок.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Жіночі крики про допомогу почув водій автомобіля, який проїжджав повз. Він побачив, як двоє невідомих хлопців вирвали сумку з рук жінки похилого віку. Чоловік відразу зателефонував у поліцію і почав переслідувати на автомобілі грабіжників. Хлопці кинули сумку в кущі і почали бігти, але в цей момент їх зупинили патрульні поліцейські", - сказано в повідомленні поліції.

Підлітки пограбували херсонську пенсіонерку, молодшому грабіжникові лише 13 01

Одному з підлітків 13 років, другому - 17. Поліцейські розпочали провадження за ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж) і збираються повідомити старшому підлітку про підозру.

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Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк до 4 років.

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Топ коментарі
+9
Тимуровцы от ОПЗЖ Подростки ограбили херсонскую пенсионерку, младшему "грабителю" всего 13 - Цензор.НЕТ 2078
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06.11.2020 19:45
+9
Янукович шапки воровал , насиловал - презедентом выбрали , а Лозинский человека убил - опять депутатом выбрали
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06.11.2020 20:05
+9
Та яке майбутнє, це біологічний збльов. Але придушувати його треба, щоб не псував життя повноцінним людям.
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06.11.2020 20:06
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06.11.2020 19:36 Відповісти
Сволота! Майбутне моєї країни.
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06.11.2020 19:36 Відповісти
Та яке майбутнє, це біологічний збльов. Але придушувати його треба, щоб не псував життя повноцінним людям.
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06.11.2020 20:06 Відповісти
не абортированные жители удимбассятины с укырымом....
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06.11.2020 20:29 Відповісти
+1 рецидивист.
Ведь никто же не думает шо он покается в зоне? Просто станет православным, сделает наколки, выучит блатной базар и выйдя опять займется тем же, правда намного более грамотно
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06.11.2020 19:37 Відповісти
Не будет он более грамотным. Скорее всего останется мелким гопником до конца жизни.
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06.11.2020 19:50 Відповісти
Вряд ли рецедевист.
В 17 лет на зоне он на 4 года станет верной женой какому нить амбалу, а после выхода будет так же у бабулек сумки с сардельками вырывать.
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06.11.2020 19:57 Відповісти
пока суд да дело, он похоже в 18 на взрослую заедет ))) там ему весело будет с самого начала )
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06.11.2020 21:07 Відповісти
Безнаказанность порождает преступность.
Должны сидеть.
Тот, которому 17 лет - год в колонии и 4 потом в тюрьме.
Тот, которому 13 лет - 5 лет в колонии.
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06.11.2020 19:38 Відповісти
Младшего - выпороть, старшему - минус кисть.
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06.11.2020 19:43 Відповісти
старший сделает выводы...сам воровать уже не сможет,а организует преступную группу.
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06.11.2020 19:51 Відповісти
да брось...вожатый родился дыбилом...
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06.11.2020 20:02 Відповісти
уголовная ответственность с 14 лет. щас ему 13, так что просто мусора по жопе надают
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06.11.2020 21:08 Відповісти
Закопать. Ваши проблемы - моя ответственность.
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06.11.2020 21:16 Відповісти
да я не спорю что наказать придурка надо, однако законы в нашей стране дебильные
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06.11.2020 21:32 Відповісти
с такой удачей место под шконкой гарантовано...
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06.11.2020 19:40 Відповісти
Подростки ограбили херсонскую пенсионерку, младшему "грабителю" всего 13 - Цензор.НЕТ 4983
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06.11.2020 19:43 Відповісти
Зездобули, *****. Республіка шкід!
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06.11.2020 19:43 Відповісти
до місцевого моргу обох на місяць приставити, на подай-принеси-держибовідвалиться
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06.11.2020 19:44 Відповісти
Тимуровцы от ОПЗЖ Подростки ограбили херсонскую пенсионерку, младшему "грабителю" всего 13 - Цензор.НЕТ 2078
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06.11.2020 19:45 Відповісти
Тимуровци молодой свежелицей Зелёной команды! В ОПЗЖ такое на километр не подпустят.
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06.11.2020 20:21 Відповісти
Хороший старт политической карьеры.
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06.11.2020 19:46 Відповісти
Если исходить из наличия насильников и воров пива в СН, то да.
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06.11.2020 19:55 Відповісти
Жизнь взаперти в течение нескольких месяцев принесла свои плоды: дети хотят больше времени проводить на улице, а родители вспомнили, что им также нравится это делать. Помимо простых физических упражнений, таких как ходьба и бег, во время игр на открытом воздухе дети хватают всё что плохо лежит и перемещаются во всех направлениях. Подростки ограбили херсонскую пенсионерку, младшему "грабителю" всего 13 - Цензор.НЕТ 6852
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06.11.2020 19:49 Відповісти
Дивний вибір новини.
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06.11.2020 19:53 Відповісти
Наявність сардельок у новині вирішила....
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07.11.2020 08:32 Відповісти
Трындец...

Такое впечатление, что после 2019 года всплыло абсолютно все говно, которое до этого тихарилось.
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06.11.2020 19:54 Відповісти
Ага, до 2019 пацаны никогда не вырывали сумочки у женщин.)))
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06.11.2020 19:58 Відповісти
Да как-то не тприпомню такого уровня падения нравственности.

До 2019-го года и клоуны-наркоманы президентами не были.
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06.11.2020 19:59 Відповісти
Тут ситуація більш небезпечна - до нас із кацапщини проповзає соціальна саркома під назвою АУЕ. Погугліть, там пздць. Це гопота "на максималках" - повністю позбавлена навіть мінімальних етичних та поведінкових обмежувачів. Там менталітет павуків чи сколопендр.
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06.11.2020 20:05 Відповісти
Коли ше Мопс не здох, то вони з Щадилом вели стріми - і їм бидло донатило. Сидять 2 пітухи і "мурчать" а худоба за те платить(!). Оце противно. Щадило навіть на стрімі втіхаря вколов героїн разок.

Вольнов раз опустив їх - прийшли на виставку вейпів бити Вольнова, а він їм з монітору неслабо так наклав трандюлей)
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06.11.2020 20:45 Відповісти
Пацаны чернявые ?
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06.11.2020 19:56 Відповісти
гэбнявые
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06.11.2020 20:31 Відповісти
Вот интересно по каким критериям отбираются такие новости из сотен ежедневных краж.
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06.11.2020 19:56 Відповісти
наверное по принципу что попалось. конечно вообще хорошо бы иметь сайт со всем криминалом за день (предыдущий день, неделю) по всей Украине, кто\где\когда и т.п. для ощущения всей полноты так сказать
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06.11.2020 21:01 Відповісти
А де ще пограбували пенсіонерку і забрали 5 сардельок? )
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07.11.2020 08:33 Відповісти
шо делать? понять и простить...
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06.11.2020 19:58 Відповісти
...и отпустить
(этажа так с девятого, можно и выше)
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06.11.2020 20:00 Відповісти
АУЕ-бидлота. Біологічний спермозбльов - от і вся "цінність" такої "молоді".
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06.11.2020 19:59 Відповісти
Янукович шапки воровал , насиловал - презедентом выбрали , а Лозинский человека убил - опять депутатом выбрали
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06.11.2020 20:05 Відповісти
Вот какая у нас страна, воры - уголовники становятся президентами, да и клоуны - уклонисты тоже, где такое ещё может быть???
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06.11.2020 20:59 Відповісти
Понять и простить. Это же парни с дамбасса. И в ВУЗ поступать им ещё по льготам . Вообщем шаурму и орден зебленскаго от авакова .
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06.11.2020 20:08 Відповісти
Голодали наверное. Во всем виноват Зе.
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06.11.2020 20:15 Відповісти

Клавдий ЭлианПЕСТРЫЕ РАССКАЗЫ
КНИГА V

16. Один маль­чик на гла­зах кого-то, кто был вме­сте с ним в хра­ме, под­нял золо­той листик, отва­лив­ший­ся от вен­ка Арте­ми­ды. Судьи поло­жи­ли перед ним на выбор игруш­ки, кости и подо­бран­ный листик. Маль­чик пред­по­чел все­му золо­то. Поэто­му он был при­го­во­рен к смер­ти как хра­мо­вый вор; судьи не сни­зо­шли к его воз­рас­ту и назна­чи­ли кару сооб­раз­но про­ступ­ку.
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06.11.2020 20:17 Відповісти
Мальчик в трусиках был?
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06.11.2020 20:33 Відповісти
та какие тогда трусики?в тунике он был...
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06.11.2020 20:38 Відповісти
в тунике заправленной в стринги...по останньому піску,блєать...
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06.11.2020 20:44 Відповісти
У кацапья уже тогда и трусики были и биндеры-изверги.
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06.11.2020 21:13 Відповісти
Они хотели бабушке помочь сумку поднести, просто быстро очень пошли...
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06.11.2020 20:31 Відповісти
А какие у них должны быть моральные ориентиры в 21 просвещенном веке? Бога нет! Заповеди устарели! Жрите , что сами воспитали!
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06.11.2020 20:37 Відповісти
Ну да, писанина устарела - нельзя напр. украсть раба ближнего твоего, или щас с мечами никто не бегает. Или - зачем приносить жертвы непонятно кому, сидящему на тверди небеснай? Или - зачем истреблять целые города, так как те верят что существует тоже невидимый мужик, но не тот в которого веришь ты?
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06.11.2020 20:49 Відповісти
Ну, да. Ума нет перевести на современные понимания, обозначения, названия и вещи. Давай им в Библии маски, интернет, современные названия космоса. Типа ты не раб, и типа твердь небесная исчезла от того что названа космосом...И вирусы не упомянуты в Библии, но ссыте кипятком от страха перед ним! И не один врач тебя не вылечит , если Бог не позволит... как врач тебе и говорю.
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06.11.2020 21:22 Відповісти
Вот это и есть наше будущее, других слов просто нет!
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06.11.2020 21:04 Відповісти
5 сарделек и 294 гривны ))))) дебилы года ))) представляю себе крик из окна СИЗО - "Тюрьма дала имя ! Пацана в камере 530, от сегодня и навсегда зовут - Сарделька !" - и все арестанты ржут до слез )))
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06.11.2020 21:04 Відповісти
Далеко ребята пойдут, если вовремя их не остановить (чем нибудь тяжёлым. по мягкому темечку).
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06.11.2020 21:11 Відповісти
Спасибо жителям Донбасса.
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06.11.2020 21:17 Відповісти
...и... ювенальная юстиция?...
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06.11.2020 21:22 Відповісти
Що вложили в молодь, те і отримали на виході!
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06.11.2020 21:29 Відповісти
Повесить, а там будет видно, шо суд скажет.
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06.11.2020 21:44 Відповісти
Максимальный срок и отсидка по полной.
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06.11.2020 22:14 Відповісти
опять граждане ловят преступников.
Что за день такой!
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06.11.2020 23:39 Відповісти
кастрировать, что бы больше не размножались, хватит с нас электората зе-цирка.
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07.11.2020 09:53 Відповісти
 
 