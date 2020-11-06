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Новости Политика Украины
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Зеленский (10418) иск (274) опрос (1061) Окружной админсуд Киева (355)

Результаты опроса Зеленского хотят отменить через суд

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Результаты опроса Зеленского хотят отменить через суд

В Окружной административный суд Киева поступил иск к президенту Владимиру Зеленскому и политической партии "Слуга Народа". Истец требует отменить результаты опроса, проведенного во время местных выборов.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Истец хочет, чтобы суд признал противоправными и отменил результаты опроса, который инициировал глава государства. По мнению истца, его результаты "могут исказить мнение украинцев по важным вопросам, среди которых и национальная безопасность Украины".

Сейчас суд решает, открыть ли производство по административному делу.

Также на Цензор.НЕТ: Малюська об "опросе Зеленского": Перед проведением с Минюстом и Кабмином не обсуждали, результаты юридических последствий не имеют

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Топ комментарии
+17
Відповіді народу не сподобалися Зеленському?
Результаты опроса Зеленского хотят отменить через суд - Цензор.НЕТ 3524
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06.11.2020 20:48
+13
Как можно отменить то что не имеет законной и юридической силы?
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06.11.2020 21:05
+11
якась дурня.... в цього опитування і результатів немає.... що там відміняти?
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06.11.2020 20:59
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и запахи бубы аннулируйте...
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06.11.2020 20:47 Ответить
Відповіді народу не сподобалися Зеленському?
Результаты опроса Зеленского хотят отменить через суд - Цензор.НЕТ 3524
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06.11.2020 20:48 Ответить
Голимый пиар.
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06.11.2020 20:50 Ответить
Кто? ЗЕ-лупа?
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06.11.2020 21:06 Ответить
а "истец" *******? " адвокат" стуса?
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06.11.2020 20:58 Ответить
Не судьи, прости господи суда.

На.уя им пожизненное за коррупцию
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06.11.2020 21:03 Ответить
якась дурня.... в цього опитування і результатів немає.... що там відміняти?
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06.11.2020 20:59 Ответить
А пункт про наркоту, тебя не тревожит зебаран?
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06.11.2020 21:07 Ответить
дурбецел, наркота в нас і так продається в широкому асортименті.... хоча кому я пояснюю?
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06.11.2020 21:12 Ответить
второй пункт самий опасний
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06.11.2020 22:42 Ответить
Как можно отменить то что не имеет законной и юридической силы?
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06.11.2020 21:05 Ответить
У нас в стране всё можно.Было бы желание и бабло.
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06.11.2020 21:20 Ответить
Після «рєзультати опроса» я поставив тире...
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06.11.2020 21:09 Ответить
Бред полнейший.Какие результаты?! хз
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06.11.2020 21:18 Ответить
Что только политики не придумают, чтобы попиарится. Нигде же не прошло, что кто-то ссылался бы на этот глупый опрос.
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06.11.2020 22:13 Ответить
Какой смысл отменять результат опроса, который и так не имеет никаких последствий?
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06.11.2020 21:32 Ответить
Вони шукають те, чого немає, щоб довести, що його не існує (Л.П.)
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06.11.2020 21:32 Ответить
Епоха клоунів
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06.11.2020 22:04 Ответить
Ржунимагу! Отменить результаты соцопроса!!! Смирительную рубаху этому мАлому!
И к койке не забудьте привязать... вдруг он буйный!
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07.11.2020 02:18 Ответить
разумно.
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07.11.2020 09:52 Ответить
а хіба ці так звані опитування мають хоч якусь юридичну силу?
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07.11.2020 19:07 Ответить
 
 