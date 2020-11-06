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Новини Політика України
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Зеленський (10456) позов (225) опитування (841) Окружний адмінсуд Києва (341)

Результати опитування Зеленського хочуть скасувати через суд

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Результати опитування Зеленського хочуть скасувати через суд

В Окружний адміністративний суд Києва надійшов позов до президента Володимира Зеленського та політичної партії "Слуга Народу". Позивач вимагає скасувати результати опитування, проведеного під час місцевих виборів.

Про це повідомляє пресслужба Окружного адмінсуду Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Позивач хоче, щоб суд визнав протиправними і скасував результати опитування, яке ініціював глава держави. На думку позивача, його результати "можуть спотворити думку українців з важливих питань, серед яких і національна безпека України".

Зараз суд вирішує, чи відкрити провадження в адміністративній справі.

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Топ коментарі
+17
Відповіді народу не сподобалися Зеленському?
Результаты опроса Зеленского хотят отменить через суд - Цензор.НЕТ 3524
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06.11.2020 20:48
+13
Как можно отменить то что не имеет законной и юридической силы?
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06.11.2020 21:05
+11
якась дурня.... в цього опитування і результатів немає.... що там відміняти?
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06.11.2020 20:59
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и запахи бубы аннулируйте...
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06.11.2020 20:47 Відповісти
Відповіді народу не сподобалися Зеленському?
Результаты опроса Зеленского хотят отменить через суд - Цензор.НЕТ 3524
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06.11.2020 20:48 Відповісти
Голимый пиар.
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06.11.2020 20:50 Відповісти
Кто? ЗЕ-лупа?
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06.11.2020 21:06 Відповісти
а "истец" *******? " адвокат" стуса?
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06.11.2020 20:58 Відповісти
Не судьи, прости господи суда.

На.уя им пожизненное за коррупцию
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06.11.2020 21:03 Відповісти
якась дурня.... в цього опитування і результатів немає.... що там відміняти?
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06.11.2020 20:59 Відповісти
А пункт про наркоту, тебя не тревожит зебаран?
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06.11.2020 21:07 Відповісти
дурбецел, наркота в нас і так продається в широкому асортименті.... хоча кому я пояснюю?
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06.11.2020 21:12 Відповісти
второй пункт самий опасний
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06.11.2020 22:42 Відповісти
Как можно отменить то что не имеет законной и юридической силы?
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06.11.2020 21:05 Відповісти
У нас в стране всё можно.Было бы желание и бабло.
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06.11.2020 21:20 Відповісти
Після «рєзультати опроса» я поставив тире...
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06.11.2020 21:09 Відповісти
Бред полнейший.Какие результаты?! хз
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06.11.2020 21:18 Відповісти
Что только политики не придумают, чтобы попиарится. Нигде же не прошло, что кто-то ссылался бы на этот глупый опрос.
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06.11.2020 22:13 Відповісти
Какой смысл отменять результат опроса, который и так не имеет никаких последствий?
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06.11.2020 21:32 Відповісти
Вони шукають те, чого немає, щоб довести, що його не існує (Л.П.)
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06.11.2020 21:32 Відповісти
Епоха клоунів
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06.11.2020 22:04 Відповісти
Ржунимагу! Отменить результаты соцопроса!!! Смирительную рубаху этому мАлому!
И к койке не забудьте привязать... вдруг он буйный!
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07.11.2020 02:18 Відповісти
разумно.
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07.11.2020 09:52 Відповісти
а хіба ці так звані опитування мають хоч якусь юридичну силу?
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07.11.2020 19:07 Відповісти
 
 