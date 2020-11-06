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Новости Политика Украины
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Вопрос роспуска ВР остается открытым, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вопрос роспуска ВР остается открытым, - Корниенко

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко комментируя заявление Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске ВР заявил, что сейчас парламент для страны важен, но вопрос - открытый.

Как передает Цензор.НЕТ , об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

На вопрос, как во фракции "Слуга народа" отреагировали на возможность роспуска, Корниенко ответил: "Мы поняли посыл Президента немного шире, что это просто такое беспокойство, до такой степени событиями, которые происходят в судьи, в стране и непосредственно во фракции" слуга народа ", по поддержке или не поддержки определенных законопроектов, Президент принял такую ​​форму. По дискуссии вообще о роспуске ... я думаю, что сейчас для страны парламент важен в такой трудный момент, мы это вчера увидели, что бюджет голосуется большинством фракций ВР ... ".

По его словам, вопрос роспуска открыт. "Мы понимаем, что Конституционных оснований нет", - сказал Корниенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада может рассмотреть законопроект Зеленского о роспуске КС на следующей пленарной неделе, - "слуга народа" Корниенко

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Топ комментарии
+15
Вопрос роспуска ВР остается открытым, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5292
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06.11.2020 20:59
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Вопрос роспуска ВР остается открытым, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9933
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06.11.2020 20:57
+7
Вопрос роспуска ВР остается открытым, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2106
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06.11.2020 20:57
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Бред.
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06.11.2020 20:48 Ответить
пустопорожние угрозі, рассчитанные неизвестно на кого
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06.11.2020 20:50 Ответить
На своих сосен, которьіх хотять заставить голосовать за антиконституционньій закон Зели о роспуске КС.
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06.11.2020 22:19 Ответить
сосны не буратины

сосны понимают, шо то голимый трёп
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06.11.2020 22:34 Ответить
Ну не знаю ... уровень развития и образования многих из них вьізьівает сомнение в их способньсти что-то понимать.
Да и других вариантов у меня нет.
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06.11.2020 23:01 Ответить
та даже тот общеизвестный фотограф из фракции Слуг Народа понимает, шо разгон Рады - это виселица для ЗЕ и Ермака
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06.11.2020 23:06 Ответить
На кого же тогда расчитаньі эти повторяющиеся мантрьі о возможном роспуске Радьі?
Все, кроме сосен, будут этому только радьі.
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06.11.2020 23:15 Ответить
Ничего скоро люди закроют и этот вопрос и мусорный бак с зелеными недоумками.
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06.11.2020 20:50 Ответить
Судячи по характерному ґабітусу - хронічний тихий алкоголік.
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06.11.2020 20:52 Ответить
Да по ходу не тихий, а хрон!
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06.11.2020 20:54 Ответить
Кудломорда нікчема.Брехливий хам.
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06.11.2020 22:29 Ответить
Может оказаться очень близко к истине!
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06.11.2020 20:55 Ответить
За чей счет банкет собираются провести??
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06.11.2020 20:54 Ответить
Вопрос роспуска ВР остается открытым, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9933
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06.11.2020 20:57 Ответить
Вопрос роспуска ВР остается открытым, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2106
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06.11.2020 20:57 Ответить
Боженька не забудет как тогда кто-то на волне эйфории хватал его за бороду.
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07.11.2020 08:34 Ответить
дебил народа. Основания? У "великого карлика" плохое настроение?
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06.11.2020 20:57 Ответить
"Хочеться" - це страшніше, ніж "болить".
ДЗюрист одним словом...
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06.11.2020 21:26 Ответить
Вопрос роспуска ВР остается открытым, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5292
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06.11.2020 20:59 Ответить
Вопрос роспуска ВР остается открытым, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5543 Вопрос роспуска ВР остается открытым, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4484
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06.11.2020 21:08 Ответить
Зеленсий наговорил себе на тюрягу , а этот- на мусорный бак
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06.11.2020 22:20 Ответить
Эстафету уже перехватил Жвания. Лиза замучилась ожидать.
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07.11.2020 08:43 Ответить
Як вже набридло це зелене шапіто...
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06.11.2020 21:09 Ответить
А Бубочку не дешевле "распустить" ? Для этого действа гораздо больше, и главное законных оснований
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06.11.2020 21:11 Ответить
А хіба одне виключає інше?
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06.11.2020 21:27 Ответить
У "слуг" паніка. Де ж вони знайдуть лохів, які за них ще раз проголосують?Питання розпуску ВР залишається відкритим, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7845
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06.11.2020 21:13 Ответить
Страшніше те, що їх і з весілль гнатимуть копняками.
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06.11.2020 21:28 Ответить
У грудну клітку.
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06.11.2020 22:30 Ответить
Вопрос роспуска ВР остается открытым, - Корниенко MG-42..
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06.11.2020 21:18 Ответить
кому-кому, але уродам і зекловану дострокові вибори ВР не вигідні: отримають ~10-15%. Якщо ще отримають...
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06.11.2020 23:59 Ответить
Это кто хочет роспуска Рады? Медведчук очень активно продвигает эту идею, для него как раз самый благоприятный момент.
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07.11.2020 00:29 Ответить
як раз так і земудло і цю кашу колотить, результат.... хз
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07.11.2020 01:42 Ответить
Да определитесь же наконец кого розгонять - ВР или КС! Или сами разбегайтесь, не ждите матроса Железняка.
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07.11.2020 08:39 Ответить
 
 