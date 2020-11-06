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Новини Політика України
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ВР (8166) розпуск (70) Корнієнко (554)

Питання розпуску ВР залишається відкритим, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Питання розпуску ВР залишається відкритим, - Корнієнко

Очільник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про розпуск ВР заявив, що зараз парламент для країни важливий, але питання - відкрите.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

На запитання, як у фракції "Слуга народу" відреагували на можливість розпуску, Корнієнко відповів: " Ми зрозуміли посил президента трохи ширше - що це занепокоєння подіями в країні, суді, фракції "Слуга народу" щодо підтримки чи непідтримки певних законопроєктів до такої міри, що президент використав таку форму. Щодо дискусії взагалі про розпуск ... я думаю, що зараз для країни парламент важливий у такий важкий момент, ми це вчора побачили, що бюджет голосується більшістю фракцій ВР...".

Також читайте: Нині немає юридичних підстав для розпуску парламенту, але не відкидаю, що вони можуть з'явитися, - "слуга народу" Кравчук

За його словами, питання розпуску відкрите. "Ми розуміємо, що Конституційних підстав немає", - сказав Корнієнко.

Читайте також: Зеленський піде на розпуск парламенту, якщо фракція "Слуга народу" не поділятиме його дій, - Арахамія

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Топ коментарі
+15
Вопрос роспуска ВР остается открытым, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5292
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06.11.2020 20:59
+9
Вопрос роспуска ВР остается открытым, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9933
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06.11.2020 20:57
+7
Вопрос роспуска ВР остается открытым, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2106
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06.11.2020 20:57
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06.11.2020 20:48 Відповісти
пустопорожние угрозі, рассчитанные неизвестно на кого
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06.11.2020 20:50 Відповісти
На своих сосен, которьіх хотять заставить голосовать за антиконституционньій закон Зели о роспуске КС.
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06.11.2020 22:19 Відповісти
сосны не буратины

сосны понимают, шо то голимый трёп
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06.11.2020 22:34 Відповісти
Ну не знаю ... уровень развития и образования многих из них вьізьівает сомнение в их способньсти что-то понимать.
Да и других вариантов у меня нет.
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06.11.2020 23:01 Відповісти
та даже тот общеизвестный фотограф из фракции Слуг Народа понимает, шо разгон Рады - это виселица для ЗЕ и Ермака
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06.11.2020 23:06 Відповісти
На кого же тогда расчитаньі эти повторяющиеся мантрьі о возможном роспуске Радьі?
Все, кроме сосен, будут этому только радьі.
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06.11.2020 23:15 Відповісти
Ничего скоро люди закроют и этот вопрос и мусорный бак с зелеными недоумками.
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06.11.2020 20:50 Відповісти
Судячи по характерному ґабітусу - хронічний тихий алкоголік.
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06.11.2020 20:52 Відповісти
Да по ходу не тихий, а хрон!
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06.11.2020 20:54 Відповісти
Кудломорда нікчема.Брехливий хам.
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06.11.2020 22:29 Відповісти
Может оказаться очень близко к истине!
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06.11.2020 20:55 Відповісти
За чей счет банкет собираются провести??
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06.11.2020 20:54 Відповісти
Вопрос роспуска ВР остается открытым, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9933
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06.11.2020 20:57 Відповісти
Вопрос роспуска ВР остается открытым, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2106
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06.11.2020 20:57 Відповісти
Боженька не забудет как тогда кто-то на волне эйфории хватал его за бороду.
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07.11.2020 08:34 Відповісти
дебил народа. Основания? У "великого карлика" плохое настроение?
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06.11.2020 20:57 Відповісти
"Хочеться" - це страшніше, ніж "болить".
ДЗюрист одним словом...
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06.11.2020 21:26 Відповісти
Вопрос роспуска ВР остается открытым, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5292
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06.11.2020 20:59 Відповісти
Вопрос роспуска ВР остается открытым, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5543 Вопрос роспуска ВР остается открытым, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4484
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06.11.2020 21:08 Відповісти
Зеленсий наговорил себе на тюрягу , а этот- на мусорный бак
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06.11.2020 22:20 Відповісти
Эстафету уже перехватил Жвания. Лиза замучилась ожидать.
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07.11.2020 08:43 Відповісти
Як вже набридло це зелене шапіто...
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06.11.2020 21:09 Відповісти
А Бубочку не дешевле "распустить" ? Для этого действа гораздо больше, и главное законных оснований
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06.11.2020 21:11 Відповісти
А хіба одне виключає інше?
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06.11.2020 21:27 Відповісти
У "слуг" паніка. Де ж вони знайдуть лохів, які за них ще раз проголосують?Питання розпуску ВР залишається відкритим, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7845
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06.11.2020 21:13 Відповісти
Страшніше те, що їх і з весілль гнатимуть копняками.
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06.11.2020 21:28 Відповісти
У грудну клітку.
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06.11.2020 22:30 Відповісти
Вопрос роспуска ВР остается открытым, - Корниенко MG-42..
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06.11.2020 21:18 Відповісти
кому-кому, але уродам і зекловану дострокові вибори ВР не вигідні: отримають ~10-15%. Якщо ще отримають...
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06.11.2020 23:59 Відповісти
Это кто хочет роспуска Рады? Медведчук очень активно продвигает эту идею, для него как раз самый благоприятный момент.
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07.11.2020 00:29 Відповісти
як раз так і земудло і цю кашу колотить, результат.... хз
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07.11.2020 01:42 Відповісти
Да определитесь же наконец кого розгонять - ВР или КС! Или сами разбегайтесь, не ждите матроса Железняка.
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07.11.2020 08:39 Відповісти
 
 