Питання розпуску ВР залишається відкритим, - Корнієнко

Очільник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про розпуск ВР заявив, що зараз парламент для країни важливий, але питання - відкрите.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

На запитання, як у фракції "Слуга народу" відреагували на можливість розпуску, Корнієнко відповів: " Ми зрозуміли посил президента трохи ширше - що це занепокоєння подіями в країні, суді, фракції "Слуга народу" щодо підтримки чи непідтримки певних законопроєктів до такої міри, що президент використав таку форму. Щодо дискусії взагалі про розпуск ... я думаю, що зараз для країни парламент важливий у такий важкий момент, ми це вчора побачили, що бюджет голосується більшістю фракцій ВР...".

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За його словами, питання розпуску відкрите. "Ми розуміємо, що Конституційних підстав немає", - сказав Корнієнко.

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