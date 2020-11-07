СБУ открыла производство против Шария. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против пророссийского блогера Анатолия Шария по причине посягательства на территориальную целостность Украины.
Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"СБУ открыла уголовное производство против Шария из-за посягательства на территориальную целостность Украины. Пришел ответ из СБУ на мое обращение с требованием дать правовую оценку действиям Анатолия Шария, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей. В документе сообщается, что в связи с этим проводится досудебное расследование по части 1 статьи 110 Конституции - "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"", - написал Гончаренко.
В самом ответе СБУ указывается, что следователи осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве №22020101110000197 от 17 октября 2020 года по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
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А Шмарием, так себе, глаза замылили
Опустили Шмарія!
чтоби победить, нужно научиться лишь одно - убивать
він готовий на все, за що заплатять.
можеш навіть роздавати своє лупло кадирівцям...
головне, щоб така погань, як ти, була від нас подалі.
якось так...
Бузина тоже думал, что можно сколько угодно врать и издеваться над украинцами, называя их "не народом", "выдумкой", "нацией селюков", а потом бац и получил обойму из макарова возле собственного подъезда )
Но тот хотя бы смелый был, в Киеве остался.
Цікаво, хто подзвонить?
(впрочем о чем это я )
Или ты реально не видишь разницы между шариковым и "ньюйорктаймс"? Серьёзно?
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…