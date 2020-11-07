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СБУ (18659) Гончаренко (516) Шарий Анатолий (220)

СБУ открыла производство против Шария. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СБУ открыла производство против Шария. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против пророссийского блогера Анатолия Шария по причине посягательства на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"СБУ открыла уголовное производство против Шария из-за посягательства на территориальную целостность Украины. Пришел ответ из СБУ на мое обращение с требованием дать правовую оценку действиям Анатолия Шария, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей. В документе сообщается, что в связи с этим проводится досудебное расследование по части 1 статьи 110 Конституции - "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"", - написал Гончаренко.

СБУ открыла производство против Шария 01

В самом ответе СБУ указывается, что следователи осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве №22020101110000197 от 17 октября 2020 года по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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СБУ открыла производство против Шария 02
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Топ комментарии
+76
Не прошло и 3 года
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07.11.2020 11:37
+57
ЭТОТ УБЛЮДОК ДОЛЖЕН БЫТЬ В СИЗО !!! ПАРТИЮ ЗАКРЫТЬ КАК КОММУНЯК !!!
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07.11.2020 11:52
+55
Пора официально запретить партию сепаров-педофилов.
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07.11.2020 11:42
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СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 33 СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 4754 СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 1600

СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 7839
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07.11.2020 13:11 Ответить
Значит именно в том месте для него ХРАМ БОЖИЙ.
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07.11.2020 13:20 Ответить
понты
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07.11.2020 13:12 Ответить
А слабо открыть дело против мудачуков-рабиновичей, которые не вылазят из Москвы?
А Шмарием, так себе, глаза замылили
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07.11.2020 13:15 Ответить
Да пускай харчуются по ресторанам, пусть хари наедают. Может так случиться, что доведется им еще и тюремную баланду похлебать.
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07.11.2020 13:17 Ответить
Давно пора. Его вообще к выборам допускать было нельзя, как и мертвечука.
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07.11.2020 13:18 Ответить
Наше прокацапське СБУ на хвост солі йому насипить, але прихильники-шарійопіки нехай бояться, бо якось забагато їх виявляється, особливо в Одесі.
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07.11.2020 13:21 Ответить
СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 6229
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07.11.2020 13:22 Ответить
Пришел ответ из СБУ на мое обращение с требованием дать правовую оценку действиям Анатолия Шария, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей. В документе сообщается, что в связи с этим проводится досудебное расследование по части 1 статьи 110 Конституции - "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"", - написал Гончаренко. Источник: https://censor.net/ru/n3229662- с трудом с надоедеанием открыли,нехотя, но нужно чтоб отстали, формально написали, уверен если и приеахал бы сюда петуШарий то Бакланов пожал ему руку и никто никого не арестовали бы как и Портнова также как и рос пропагандиста Корчевникова после даввления со всех сторон на СБУ запретили все таки так нехотя вьезд
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07.11.2020 13:25 Ответить
На пуя, на пуя
Опустили Шмарія!
СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 8655
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07.11.2020 13:34 Ответить
наконец-то раздуплились.
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07.11.2020 13:36 Ответить
Та все буде добре у цього пiвника , вiн що атошник чи патрiот ?
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07.11.2020 13:45 Ответить
Шарій за кордоном можна і провадження відкрити а скільки таких шариків у ВРУ кму та місцевих органах влади, сбу видно зовсім не колише.
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07.11.2020 13:54 Ответить
ПРОСНУЛИСЬ *** ,гнида эта давным-давно должна была ЗОНУ ТОПТАТЬ ... СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 217
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07.11.2020 14:05 Ответить
СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 2863
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07.11.2020 19:02 Ответить
СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 4548
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07.11.2020 19:03 Ответить
СБУ открыло производство против шария по статье 110 "Посягательство на территориальную целостность Украины". Пророссийский педофил-лудоман очень испугался и "вернул" Крым и ОРДЛО Украине. Шарик сдулся, только это ему никак не поможет. Этот петушарий порвался, несите нового)

СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 2282
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07.11.2020 16:24 Ответить
Брезгуем и презираем Шария , а не боимся, так как он мразь и подонок !
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08.11.2020 07:50 Ответить
пока украинци не начнут сами отстреливать врагов Украини, толку не будет
чтоби победить, нужно научиться лишь одно - убивать
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07.11.2020 14:14 Ответить
тьі уже убил хоть одного врага Белойруси? СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 8436
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07.11.2020 16:09 Ответить
іджь в дупу курва обосцана 😂😂👎👎👎
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07.11.2020 16:13 Ответить
бачу бульбашенкові менти тобі мозок відбили, хоча може його у тебе і небуло СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 2067
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08.11.2020 01:08 Ответить
проснулись когда прошли выборы и эти мрази уже зачисленны в городские власти по +- 6 человек..хахахахах вот так то... говорили им займитесь долбанным пидаром шарийом пропутинским ...нет сидели...проснулись после прохода партии везде почти.. как говорится от дурной головы людям рукам. ногам и голове покоя нет...зато без работы никто не остался ...((
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07.11.2020 14:20 Ответить
Давно пора!против этой кацапской мрази должно быть уже 100 дел!
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07.11.2020 14:37 Ответить
согласен! еще надо не забыть статью за педофилию
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07.11.2020 20:41 Ответить
Шарий это бох нашей самой дремучей,необразованной хохляцкой черни.Он манипулирует самыми низменными чувствами плебеев -жадность,ненависть к успешным,убогость мышления людей-хомяков.Пока мы сами не изменим нашу систему образования такие шарии будут возникать в среде людей-глистов, косящих под прастый нарид.
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07.11.2020 14:47 Ответить
Ты завернул в своих рассуждения не туда!!!Ведь "необразованная х.хляцкая чернь" на местных выборах привычно голосовала за СН,опзж,майбутьне,наш край и прочую подобную хрень!!!! СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 451А Шарий просто купил и обьявил своими, партии оставшихся не у дел!!!Первая это пацаны Михо Саакашвили и вторая(запамятовал)-они бегали на протестах на банковой в белых шапкомасках!!!А 3 и 4е- это борцюны за экологию и права переселенцев!!!
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07.11.2020 15:17 Ответить
У Києві за шарія проголосувало 2,71%. Це у Києві!!! Хотілось би побачити хоч одну падлюку яка голосувала за нього.
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07.11.2020 15:16 Ответить
Не можу повірити!!!А мертвечука,бойка,штепу і інших каца подрочерів не можна хіба притягнути? Побачили виродки що Байден переміг,і скоро зелесрань отримає під зад,от і зарухалась вся контора!
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07.11.2020 15:19 Ответить
Украина Шарит!
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07.11.2020 15:45 Ответить
В настоящих реалиях такое невозможно даже в теории, потому что у опзж, петушария за смерть и прочих одна аудитория, называется "украинофобы и пророссийская вата", а после оккупации Крыма и части Донбасса около 5 миллионов матёрой ваты осталась там и в политической жизни Украины они не участвуют, поэтому доминирования ваты как было в довоенные времена просто невозможно, у них нет достаточно сторонников.
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07.11.2020 16:18 Ответить
Разве что все эти партии откажутся от своей идеологии и начнут маскироваться под проукраинские и патриотические, а пока они открыто пророссийские и ватно-украинофобные их потолок это представительство в ватных областях. Но патриотическими их представить тоже невозможно, потому что русские платят им не за это )
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07.11.2020 16:32 Ответить
Прямо всі? Які у вас питання, наприклад, до Дмитра Яроша?
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07.11.2020 17:18 Ответить
т.е. ты готов проголосовать за опзж, за майбах, за петушария, абы не пришли к власти правосеки, "свобода" и прочие проукраинские партии? Я правильно тебя понял?
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07.11.2020 20:59 Ответить
це троль.
він готовий на все, за що заплатять.
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07.11.2020 21:08 Ответить
анруша, ти можеш виїхати на рашку і тм посвятити себе служінню фуйлу.
можеш навіть роздавати своє лупло кадирівцям...
головне, щоб така погань, як ти, була від нас подалі.
якось так...
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07.11.2020 21:10 Ответить
Внезапно. А вообще этого Шария, издевавшегося над Небесной Сотней, назвавшим их "стадом ********* и даунов" нужно убить. Потому что он по сути это воплощение украинофобии.
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07.11.2020 16:10 Ответить
За украинофобию конечно же.
Бузина тоже думал, что можно сколько угодно врать и издеваться над украинцами, называя их "не народом", "выдумкой", "нацией селюков", а потом бац и получил обойму из макарова возле собственного подъезда )
Но тот хотя бы смелый был, в Киеве остался.
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07.11.2020 18:54 Ответить
так с Бузиной это была политическая расправа? СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 3303
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07.11.2020 21:32 Ответить
ну якщо х...ло раптом вирішив, що його пейсанина і говоріння ображає срузгє нарот, то нехай буде політична.
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08.11.2020 08:23 Ответить
тупий, а не сміливий, думав, що можна срати на голову, а замовники прикриють, вони ж і грохнули.
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08.11.2020 08:22 Ответить
Як відкрила, так і закриє. СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 9640
Цікаво, хто подзвонить?
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07.11.2020 16:23 Ответить
І що ????! З того. СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 1581
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07.11.2020 16:23 Ответить
Не нужно дел, поймайте его, оторвите яйки и верните ху%лу. Пусть будет достойным евнухом его сартирства.
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07.11.2020 17:09 Ответить
якась неправильна інфа.. Правильна: СБУ знищила Шарія...
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07.11.2020 17:13 Ответить
Не минуло навіть яких ось декілька років,як професійні гальма прокинулися.
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07.11.2020 17:33 Ответить
і це все шо на нього нарили -карта без криму?
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07.11.2020 18:23 Ответить
МЕДВЕДЧУКА ПОСАДИТЕ И НЕ БУДЕТ ШАРИЕБОВЫХУЙЛОВ В УКРАИНЕ !!!
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07.11.2020 18:41 Ответить
ну может хоть теперь у его говнопартии отберут регистрацию в Минюсте
(впрочем о чем это я )
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07.11.2020 20:17 Ответить
СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 1780
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07.11.2020 20:30 Ответить
Дело заглохнет, Гугл, BBC и ньюйорктаймз изображал карты без Крыма, СБУ тоже дела рисует или у нас правосудие избирательное?
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07.11.2020 20:42 Ответить
ты идиот? шариков - формально - украинец, в отличие от абстрактных гуглов, ббс и прочих, которые вне юрисдикции. Туда только ноту протеста мид отправить может.
Или ты реально не видишь разницы между шариковым и "ньюйорктаймс"? Серьёзно?
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07.11.2020 21:03 Ответить
Я говорю что юридически умысел изменить границы государства не докажут в суде если там только картинка на заставке карты, вот если бы в видео он открыто призывал об этом, а заводить дело ради того чтобы его закрыть через месяц такое себе занятие. Да и уголовный кодекс не только на граждан Украины распространяется.
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08.11.2020 03:25 Ответить
Читаю и глазам своим не верю.
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07.11.2020 20:42 Ответить
"Наша дружба стає міцнішою": Зеленський привітав Байдена із перемогою на виборах США.
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07.11.2020 20:50 Ответить
а ведь зеленский пытался выполнить заказ Трампа и накатать дело на сына Джо Байдена... Тяжело наверное будет им налаживать отношения.
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07.11.2020 21:06 Ответить
14.12.2016 Шарик в Мацкве на Mersedes Gelandewagen сбил двух
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…

Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
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07.11.2020 21:06 Ответить
Перед місцевими виборами партія шаромасажиста в штанах пуйла була зареєстрована в дуже рекорднозтислі строки (в турборежимі).Зе-антимайдан в дії.
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07.11.2020 22:38 Ответить
Шаромасажист в штанах пуйла зареєстрував партію імені себе недоробленого в феноменально зтислі строки перед місцевими виборами в зе-мінюсті .Робіть висновки.
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08.11.2020 02:25 Ответить
СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 1154
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08.11.2020 03:40 Ответить
Шаріяку на гілляку ! нащо якесь розслідування від професійних гальмівників ? з таким лайном потрібен простий підхід , оминаючи слідство і суд .
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08.11.2020 09:14 Ответить
Повесить вместе с Медведчукой!
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08.11.2020 09:38 Ответить
.....уточнение: повесить за гениталии?
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08.11.2020 10:27 Ответить
пока стране живут, сидят во власти СОВКОПИТЕКИ шарии будут иметь успех и поддержку, он как лакмусовая бумажка для нашего общества постсовкового
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08.11.2020 10:41 Ответить
А хто в курсі, у нас з Іспанією є договір про екстрадицію?
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08.11.2020 11:31 Ответить
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