СБУ відкрила провадження проти Шарія. ДОКУМЕНТ
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Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти проросійського блогера Анатолія Шарія через зазіхання на територіальну цілісність України.
Про це повідомив народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"СБУ відкрила кримінальне провадження проти Шарія через зазіхання на територіальну цілісність України. Прийшла відповідь із СБУ на моє звернення з вимогою дати правову оцінку діям Анатолія Шарія, який опублікував відео на ютубі з превью, де карта України була без Криму і частини Луганської та Донецької областей. У документі повідомляється, що у зв'язку з цим проводиться досудове розслідування за частиною 1 статті 110 Конституції - "Зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України", - написав Гончаренко.
У самій відповіді СБУ зазначається, що слідчі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020101110000197 від 17 жовтня 2020 року за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України).
Будь ласка, зачекайте...
А Шмарием, так себе, глаза замылили
Опустили Шмарія!
чтоби победить, нужно научиться лишь одно - убивать
він готовий на все, за що заплатять.
можеш навіть роздавати своє лупло кадирівцям...
головне, щоб така погань, як ти, була від нас подалі.
якось так...
Бузина тоже думал, что можно сколько угодно врать и издеваться над украинцами, называя их "не народом", "выдумкой", "нацией селюков", а потом бац и получил обойму из макарова возле собственного подъезда )
Но тот хотя бы смелый был, в Киеве остался.
Цікаво, хто подзвонить?
(впрочем о чем это я )
Или ты реально не видишь разницы между шариковым и "ньюйорктаймс"? Серьёзно?
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…