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СБУ (10003) Гончаренко (461) Шарій Анатолій (215)

СБУ відкрила провадження проти Шарія. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

СБУ відкрила провадження проти Шарія. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти проросійського блогера Анатолія Шарія через зазіхання на територіальну цілісність України.

Про це повідомив народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"СБУ відкрила кримінальне провадження проти Шарія через зазіхання на територіальну цілісність України. Прийшла відповідь із СБУ на моє звернення з вимогою дати правову оцінку діям Анатолія Шарія, який опублікував відео на ютубі з превью, де карта України була без Криму і частини Луганської та Донецької областей. У документі повідомляється, що у зв'язку з цим проводиться досудове розслідування за частиною 1 статті 110 Конституції - "Зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України", - написав Гончаренко.

СБУ відкрила провадження проти Шарія 01

У самій відповіді СБУ зазначається, що слідчі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020101110000197 від 17 жовтня 2020 року за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України).

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СБУ відкрила провадження проти Шарія 02
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Топ коментарі
+76
Не прошло и 3 года
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07.11.2020 11:37
+57
ЭТОТ УБЛЮДОК ДОЛЖЕН БЫТЬ В СИЗО !!! ПАРТИЮ ЗАКРЫТЬ КАК КОММУНЯК !!!
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07.11.2020 11:52
+55
Пора официально запретить партию сепаров-педофилов.
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07.11.2020 11:42
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СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 33 СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 4754 СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 1600

СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 7839
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07.11.2020 13:11 Відповісти
Значит именно в том месте для него ХРАМ БОЖИЙ.
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07.11.2020 13:20 Відповісти
понты
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07.11.2020 13:12 Відповісти
А слабо открыть дело против мудачуков-рабиновичей, которые не вылазят из Москвы?
А Шмарием, так себе, глаза замылили
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07.11.2020 13:15 Відповісти
Да пускай харчуются по ресторанам, пусть хари наедают. Может так случиться, что доведется им еще и тюремную баланду похлебать.
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07.11.2020 13:17 Відповісти
Давно пора. Его вообще к выборам допускать было нельзя, как и мертвечука.
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07.11.2020 13:18 Відповісти
Наше прокацапське СБУ на хвост солі йому насипить, але прихильники-шарійопіки нехай бояться, бо якось забагато їх виявляється, особливо в Одесі.
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07.11.2020 13:21 Відповісти
СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 6229
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07.11.2020 13:22 Відповісти
Пришел ответ из СБУ на мое обращение с требованием дать правовую оценку действиям Анатолия Шария, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей. В документе сообщается, что в связи с этим проводится досудебное расследование по части 1 статьи 110 Конституции - "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"", - написал Гончаренко. Источник: https://censor.net/ru/n3229662- с трудом с надоедеанием открыли,нехотя, но нужно чтоб отстали, формально написали, уверен если и приеахал бы сюда петуШарий то Бакланов пожал ему руку и никто никого не арестовали бы как и Портнова также как и рос пропагандиста Корчевникова после даввления со всех сторон на СБУ запретили все таки так нехотя вьезд
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07.11.2020 13:25 Відповісти
На пуя, на пуя
Опустили Шмарія!
СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 8655
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07.11.2020 13:34 Відповісти
наконец-то раздуплились.
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07.11.2020 13:36 Відповісти
Та все буде добре у цього пiвника , вiн що атошник чи патрiот ?
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07.11.2020 13:45 Відповісти
Шарій за кордоном можна і провадження відкрити а скільки таких шариків у ВРУ кму та місцевих органах влади, сбу видно зовсім не колише.
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07.11.2020 13:54 Відповісти
ПРОСНУЛИСЬ *** ,гнида эта давным-давно должна была ЗОНУ ТОПТАТЬ ... СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 217
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07.11.2020 14:05 Відповісти
СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 2863
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07.11.2020 19:02 Відповісти
СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 4548
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07.11.2020 19:03 Відповісти
СБУ открыло производство против шария по статье 110 "Посягательство на территориальную целостность Украины". Пророссийский педофил-лудоман очень испугался и "вернул" Крым и ОРДЛО Украине. Шарик сдулся, только это ему никак не поможет. Этот петушарий порвался, несите нового)

СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 2282
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07.11.2020 16:24 Відповісти
Брезгуем и презираем Шария , а не боимся, так как он мразь и подонок !
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08.11.2020 07:50 Відповісти
пока украинци не начнут сами отстреливать врагов Украини, толку не будет
чтоби победить, нужно научиться лишь одно - убивать
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07.11.2020 14:14 Відповісти
тьі уже убил хоть одного врага Белойруси? СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 8436
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07.11.2020 16:09 Відповісти
іджь в дупу курва обосцана 😂😂👎👎👎
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07.11.2020 16:13 Відповісти
бачу бульбашенкові менти тобі мозок відбили, хоча може його у тебе і небуло СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 2067
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08.11.2020 01:08 Відповісти
проснулись когда прошли выборы и эти мрази уже зачисленны в городские власти по +- 6 человек..хахахахах вот так то... говорили им займитесь долбанным пидаром шарийом пропутинским ...нет сидели...проснулись после прохода партии везде почти.. как говорится от дурной головы людям рукам. ногам и голове покоя нет...зато без работы никто не остался ...((
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07.11.2020 14:20 Відповісти
Давно пора!против этой кацапской мрази должно быть уже 100 дел!
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07.11.2020 14:37 Відповісти
согласен! еще надо не забыть статью за педофилию
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07.11.2020 20:41 Відповісти
Шарий это бох нашей самой дремучей,необразованной хохляцкой черни.Он манипулирует самыми низменными чувствами плебеев -жадность,ненависть к успешным,убогость мышления людей-хомяков.Пока мы сами не изменим нашу систему образования такие шарии будут возникать в среде людей-глистов, косящих под прастый нарид.
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07.11.2020 14:47 Відповісти
Ты завернул в своих рассуждения не туда!!!Ведь "необразованная х.хляцкая чернь" на местных выборах привычно голосовала за СН,опзж,майбутьне,наш край и прочую подобную хрень!!!! СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 451А Шарий просто купил и обьявил своими, партии оставшихся не у дел!!!Первая это пацаны Михо Саакашвили и вторая(запамятовал)-они бегали на протестах на банковой в белых шапкомасках!!!А 3 и 4е- это борцюны за экологию и права переселенцев!!!
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07.11.2020 15:17 Відповісти
У Києві за шарія проголосувало 2,71%. Це у Києві!!! Хотілось би побачити хоч одну падлюку яка голосувала за нього.
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07.11.2020 15:16 Відповісти
Не можу повірити!!!А мертвечука,бойка,штепу і інших каца подрочерів не можна хіба притягнути? Побачили виродки що Байден переміг,і скоро зелесрань отримає під зад,от і зарухалась вся контора!
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07.11.2020 15:19 Відповісти
Украина Шарит!
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07.11.2020 15:45 Відповісти
В настоящих реалиях такое невозможно даже в теории, потому что у опзж, петушария за смерть и прочих одна аудитория, называется "украинофобы и пророссийская вата", а после оккупации Крыма и части Донбасса около 5 миллионов матёрой ваты осталась там и в политической жизни Украины они не участвуют, поэтому доминирования ваты как было в довоенные времена просто невозможно, у них нет достаточно сторонников.
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07.11.2020 16:18 Відповісти
Разве что все эти партии откажутся от своей идеологии и начнут маскироваться под проукраинские и патриотические, а пока они открыто пророссийские и ватно-украинофобные их потолок это представительство в ватных областях. Но патриотическими их представить тоже невозможно, потому что русские платят им не за это )
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07.11.2020 16:32 Відповісти
Прямо всі? Які у вас питання, наприклад, до Дмитра Яроша?
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07.11.2020 17:18 Відповісти
т.е. ты готов проголосовать за опзж, за майбах, за петушария, абы не пришли к власти правосеки, "свобода" и прочие проукраинские партии? Я правильно тебя понял?
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07.11.2020 20:59 Відповісти
це троль.
він готовий на все, за що заплатять.
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07.11.2020 21:08 Відповісти
анруша, ти можеш виїхати на рашку і тм посвятити себе служінню фуйлу.
можеш навіть роздавати своє лупло кадирівцям...
головне, щоб така погань, як ти, була від нас подалі.
якось так...
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07.11.2020 21:10 Відповісти
Внезапно. А вообще этого Шария, издевавшегося над Небесной Сотней, назвавшим их "стадом ********* и даунов" нужно убить. Потому что он по сути это воплощение украинофобии.
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07.11.2020 16:10 Відповісти
За украинофобию конечно же.
Бузина тоже думал, что можно сколько угодно врать и издеваться над украинцами, называя их "не народом", "выдумкой", "нацией селюков", а потом бац и получил обойму из макарова возле собственного подъезда )
Но тот хотя бы смелый был, в Киеве остался.
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07.11.2020 18:54 Відповісти
так с Бузиной это была политическая расправа? СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 3303
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07.11.2020 21:32 Відповісти
ну якщо х...ло раптом вирішив, що його пейсанина і говоріння ображає срузгє нарот, то нехай буде політична.
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08.11.2020 08:23 Відповісти
тупий, а не сміливий, думав, що можна срати на голову, а замовники прикриють, вони ж і грохнули.
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08.11.2020 08:22 Відповісти
Як відкрила, так і закриє. СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 9640
Цікаво, хто подзвонить?
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07.11.2020 16:23 Відповісти
І що ????! З того. СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 1581
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07.11.2020 16:23 Відповісти
Не нужно дел, поймайте его, оторвите яйки и верните ху%лу. Пусть будет достойным евнухом его сартирства.
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07.11.2020 17:09 Відповісти
якась неправильна інфа.. Правильна: СБУ знищила Шарія...
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07.11.2020 17:13 Відповісти
Не минуло навіть яких ось декілька років,як професійні гальма прокинулися.
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07.11.2020 17:33 Відповісти
і це все шо на нього нарили -карта без криму?
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07.11.2020 18:23 Відповісти
МЕДВЕДЧУКА ПОСАДИТЕ И НЕ БУДЕТ ШАРИЕБОВЫХУЙЛОВ В УКРАИНЕ !!!
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07.11.2020 18:41 Відповісти
ну может хоть теперь у его говнопартии отберут регистрацию в Минюсте
(впрочем о чем это я )
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07.11.2020 20:17 Відповісти
СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 1780
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07.11.2020 20:30 Відповісти
Дело заглохнет, Гугл, BBC и ньюйорктаймз изображал карты без Крыма, СБУ тоже дела рисует или у нас правосудие избирательное?
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07.11.2020 20:42 Відповісти
ты идиот? шариков - формально - украинец, в отличие от абстрактных гуглов, ббс и прочих, которые вне юрисдикции. Туда только ноту протеста мид отправить может.
Или ты реально не видишь разницы между шариковым и "ньюйорктаймс"? Серьёзно?
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07.11.2020 21:03 Відповісти
Я говорю что юридически умысел изменить границы государства не докажут в суде если там только картинка на заставке карты, вот если бы в видео он открыто призывал об этом, а заводить дело ради того чтобы его закрыть через месяц такое себе занятие. Да и уголовный кодекс не только на граждан Украины распространяется.
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08.11.2020 03:25 Відповісти
Читаю и глазам своим не верю.
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07.11.2020 20:42 Відповісти
"Наша дружба стає міцнішою": Зеленський привітав Байдена із перемогою на виборах США.
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07.11.2020 20:50 Відповісти
а ведь зеленский пытался выполнить заказ Трампа и накатать дело на сына Джо Байдена... Тяжело наверное будет им налаживать отношения.
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07.11.2020 21:06 Відповісти
14.12.2016 Шарик в Мацкве на Mersedes Gelandewagen сбил двух
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…

Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
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07.11.2020 21:06 Відповісти
Перед місцевими виборами партія шаромасажиста в штанах пуйла була зареєстрована в дуже рекорднозтислі строки (в турборежимі).Зе-антимайдан в дії.
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07.11.2020 22:38 Відповісти
Шаромасажист в штанах пуйла зареєстрував партію імені себе недоробленого в феноменально зтислі строки перед місцевими виборами в зе-мінюсті .Робіть висновки.
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08.11.2020 02:25 Відповісти
СБУ відкрила провадження проти Шарія - Цензор.НЕТ 1154
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08.11.2020 03:40 Відповісти
Шаріяку на гілляку ! нащо якесь розслідування від професійних гальмівників ? з таким лайном потрібен простий підхід , оминаючи слідство і суд .
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08.11.2020 09:14 Відповісти
Повесить вместе с Медведчукой!
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08.11.2020 09:38 Відповісти
.....уточнение: повесить за гениталии?
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08.11.2020 10:27 Відповісти
пока стране живут, сидят во власти СОВКОПИТЕКИ шарии будут иметь успех и поддержку, он как лакмусовая бумажка для нашего общества постсовкового
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08.11.2020 10:41 Відповісти
А хто в курсі, у нас з Іспанією є договір про екстрадицію?
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08.11.2020 11:31 Відповісти
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