"Экономический аудит и национальная стратегия станут приоритетами для законодательной деятельности", - Стефанчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экономический аудит был одной из важных задач команды президента Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Верховной Рады в Facebook, об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время презентации аудита экономики страны и векторов экономического развития до 2030 года.
"Была проделана чрезвычайно кропотливая работа по установлению этой точки экономического роста, которая даст возможность понять все предпосылки и сформировать дальнейшие действия", - отметил Стефанчук.
Аудит экономики страны и векторы экономического развития являются основой для подготовки Национальной экономической стратегии 2030.
Первый вице-спикер рассказал, как полученные данные будут использованы в дальнейшем в законотворческом процессе и работе Верховной Рады Украины. По его убеждению, любой экономический прирост невозможен без наведения порядка в формировании государственных решений. Стефанчук выделил 15 главных проблем законопроектной работы и отметил необходимость формирования правильной стратегии и плана законодательного развития государства.
По его словам, основой для определения направлений и приоритетов законодательной деятельности должны стать несколько национальных документов. Это Программа Президента Украины Владимира Зеленского, Программа партии "Слуга народа", Программа Правительства и План действий Правительства, Послание Президента Украины к Верховной Раде Украины, Стратегические документы Национального совета реформ, Комиссии по правовой реформе и других консультативно-совещательных органов. И теперь в этот перечень должна быть добавлена "Национальная экономическая стратегия до 2030".
С утверждением "Национальной экономической стратегии до 2030 года" можно сформировать перечень приоритетов и в законотворческой работе.
Пожалуйста, подождите...
Это пипец, панове.
хм.. и это говорит заместитель главы парламента в котором третий месяц не могут свести концы с концами в расходах на канцелярские принадлежности ...(с)
А ничего..
Оно хрюкало о законе про референдум..мол уже готов..
Оно хрюкало о народовластии...мол уде вот вот...
И дальше хрюкания ничего не пошло..
На пост главы Минфина США может быть назначена член совета управляющих Федерального резерва США Лаэль Брейнард, министром юстиции - сенатор-демократ Дага Джонс, главой Министерства энергетики США - физик-ядерщик Эрнест Монис....И ни одного кловуна или уборщицы из квартала 95. Это просто какой-то позор...
заради народу навіть гру членом на роялі полишив
Послухала сьогодні Руслану на Рандеву Яніни - таке враження , що її Ахметов зноау витягує для "проукраїнську тєму вазбудіть, очі палають, як в часи коли вона з Інтером опускала здобутки Майдану своїм шоу танців МАЙДАН ... ЇЇ основні тези
1 Україна самодостотня, українці супер все зможуть самі - типу-ГЕЙ-ГЕЙ! ( я не Єрамака мала на увазі)
2Про Роісю - це сила, але шкода що вона не пішла шляхами Реріха -УСЬО!
3 ПроЗеленського- вона ще в нього вірить і в нього є шанс -ЗАЙНЯТИСЬ ЧИСТО ЕКОНОМІКОЮ( привіт Стефанчуку)
4. Про старих політиків - усі паскуди , особливо Порошенко ( з гризнею з Зеленським -дала таке помякшення бо на 5-ому) що розриває Україну.
6 Про політиків майбутнього - РАЗУМКОВ з ТАКИМ!!! бекграудом його папаші (про бекграунд з Яником -ні-ні)
Ну чисто Кравчук з його малчащім спікером Арестовичем.
После ваших экпертов с 4 000 баксов зарплатьі для учителей верить вам на слово могут только особьі с психическими расстройствами.
Тоесть страна управляются без национальной стратегии ?, а чем же тогда занимается власть?
Исвестно чем, главной стратегией является брать деньги взаймы для бюджета под кабальные % и тратить их на свой бизнес , а долги вешать на народ, тоесть разорять страну.
Средний % по которым платит Украина примерно 13, все страны восточной Европы платят примерно 1,3%, включая Румынию и Болгарию, в то же время банковский депозит в Украине в твердой валюте примерно 1,7% таким образом рыночная % ставка доходности по гос.кредитам могла быть 1, 7% + девальвация, но девальвации нет, а чиновники выплачивают из кармана налогоплательщиков 13% вместо того что бы платить 1,7 %
Таким образом чиновники переплачивают из кармана украинцев 13 -1,7 = 11,3% на сумме долга 85 миллрд. $ это почти 9, 6 миллрд.в год.
Известно, что для роста экономики,циливизованные страны, опускают % ставку до уровня инфляции а у $ она 1,5% таким образом если бы власть опустила ставку до уровня пусть рыночного - валютного депозита 1, 7% и банковской маржи 1% до 2, 7% то в Украине мог бы быть ежигодный рост экономики при отсутствии коррупции 13-2,7 = на 10,3% в год , таким образом в Украине был бы ВВП 190 миллрд, $ в год,а за 5 лет Украина бы заработала 150 миллрд. $ при том не потеряла бы на переплате одних % за 5 лет 9, 6 ×5 = 48 миллрд. $ . не говоря уже,за более мелкие другие траты, как финансирование бизнеса олигархов по поставке "Зе" э/э, Украина переплачивает 35 миллрд.грн.в год по сравнению с рыночными Европейскими ценами.
Надо поднять ренту на полезные ископаемы которые не перерабатываются в Украине, а экспортируются, где только на одной желез.руде олигархи получили 41 миллрд.грн. а государство 12 в том.числе ренты 3 миллрд., не говоря о варварской дбыче бурштына и вырубке леса.
Значит вывод аудита действий власти, сделаный самой властью будет такой?:, что налоги уплаченные народом не потраченные на образование, медицину,финансирование спасения больных от эпидемии - это популизм , и пошли на бюзнес власти (выплату %, дороги при чем магистральные по которым есть спрос и поступает акциз и вполне можно было обойтись без бюджета,Зе э/э, долги по газу через фирмы прокладки в три дорога для бюджекников и многое другое) законно.
Все активы на которых народ должен или получать ренту а в идеале зарабатывать через АО прихватизируют включая Землю и уже окончательно узаконят коррупцию, крепостное право,а впридачу не будут штрафовать за не ношение масок,как сказал мин. юст.,что бы усилилась эпидемия, и устроят по больше концертов.
Вот такая "национальная" идея власти уже существует в Украине , для чего им аудит? им, что и этого мало...