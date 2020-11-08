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Новости Политика Украины
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аудит (348) Стефанчук Руслан (577)

"Экономический аудит и национальная стратегия станут приоритетами для законодательной деятельности", - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экономический аудит был одной из важных задач команды президента Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Верховной Рады в Facebook, об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время презентации аудита экономики страны и векторов экономического развития до 2030 года.

"Была проделана чрезвычайно кропотливая работа по установлению этой точки экономического роста, которая даст возможность понять все предпосылки и сформировать дальнейшие действия", - отметил Стефанчук.

Аудит экономики страны и векторы экономического развития являются основой для подготовки Национальной экономической стратегии 2030.

Первый вице-спикер рассказал, как полученные данные будут использованы в дальнейшем в законотворческом процессе и работе Верховной Рады Украины. По его убеждению, любой экономический прирост невозможен без наведения порядка в формировании государственных решений. Стефанчук выделил 15 главных проблем законопроектной работы и отметил необходимость формирования правильной стратегии и плана законодательного развития государства.

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По его словам, основой для определения направлений и приоритетов законодательной деятельности должны стать несколько национальных документов. Это Программа Президента Украины Владимира Зеленского, Программа партии "Слуга народа", Программа Правительства и План действий Правительства, Послание Президента Украины к Верховной Раде Украины, Стратегические документы Национального совета реформ, Комиссии по правовой реформе и других консультативно-совещательных органов. И теперь в этот перечень должна быть добавлена ​​"Национальная экономическая стратегия до 2030".

С утверждением "Национальной экономической стратегии до 2030 года" можно сформировать перечень приоритетов и в законотворческой работе.
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Топ комментарии
+12
Стефанчук заявляет, что они провели аудит государства (!) за тридцать (!!!) лет... "Экономический аудит и национальная стратегия станут приоритетами для законодательной деятельности", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 730

хм.. и это говорит заместитель главы парламента в котором третий месяц не могут свести концы с концами в расходах на канцелярские принадлежности ...(с) "Экономический аудит и национальная стратегия станут приоритетами для законодательной деятельности", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 730
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08.11.2020 14:39
+11
Пустопорожний набор слов. И за этого свистобола мы платим деньги...
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08.11.2020 14:34
+10
Влажные мечты инфантильных идиотов станут приоритетом законодательной деятельности...

Это пипец, панове.
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08.11.2020 14:34
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сильно хорошо выглядит, чтобы быть правдой
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08.11.2020 14:54 Ответить
Свинохряки зелемразные ,сгиньте с лица Украины!
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08.11.2020 17:40 Ответить
Влажные мечты инфантильных идиотов станут приоритетом законодательной деятельности...

Это пипец, панове.
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08.11.2020 14:34 Ответить
"Економічний аудит і національна стратегія стануть пріоритетами для законодавчої діяльності", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9881
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08.11.2020 15:01 Ответить
Пустопорожний набор слов. И за этого свистобола мы платим деньги...
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08.11.2020 14:34 Ответить
Такого Кабана держать в двухцентнерной форме -- ни харчей, ни канализационных услуг не напасёшься... -- а ще ж, який розумний! *)
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08.11.2020 14:35 Ответить
"Економічний аудит і національна стратегія стануть пріоритетами для законодавчої діяльності", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9444
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08.11.2020 15:16 Ответить
А еше в элитный барбершоп ему ходить нужно, а то барбы любить не будут...
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08.11.2020 19:10 Ответить
Для його широкої дупи теж спецкрісло робили?
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08.11.2020 22:53 Ответить
Стефанчук заявляет, что они провели аудит государства (!) за тридцать (!!!) лет... "Экономический аудит и национальная стратегия станут приоритетами для законодательной деятельности", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 730

хм.. и это говорит заместитель главы парламента в котором третий месяц не могут свести концы с концами в расходах на канцелярские принадлежности ...(с) "Экономический аудит и национальная стратегия станут приоритетами для законодательной деятельности", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 730
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08.11.2020 14:39 Ответить
Все,що ви хотіли знати про реформи зєлєнскава !

"Экономический аудит и национальная стратегия станут приоритетами для законодательной деятельности", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2748
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08.11.2020 14:41 Ответить
Єта у рублях? Лє?
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08.11.2020 22:48 Ответить
Ровно год назад бубочка пообещал построить за год 100 стадионов, 100 детсадов, 100 школ и около 4000 километров дорог. Все, что есть - "... 948 км отремонтированных дорог по цене выше европейской в полтора раза выше, чем при Порохе...."
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08.11.2020 14:43 Ответить
І навіть ріст ВВП на 40%!
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08.11.2020 17:16 Ответить
Что из того о чем эта жирная свинья хрюкала выполнено?
А ничего..
Оно хрюкало о законе про референдум..мол уже готов..
Оно хрюкало о народовластии...мол уде вот вот...
И дальше хрюкания ничего не пошло..
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08.11.2020 14:44 Ответить
Они все хрюкают уже полтора года, и похоже это все, на что они способны.
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08.11.2020 15:05 Ответить
Так, новым министром обороны взамен Марка Эспера может стать бывший заместитель министра обороны по политическим делам Мишель Флорной. Среди других возможных кандидатов на пост главы Пентагона издание называет сенатора-демократа Тэмми Дакуорта.На должность госсекретаря США Байден может выбрать бывшего помощника по национальной безопасности в администрации президента Барака Обамы Сьюзан Райс.
На пост главы Минфина США может быть назначена член совета управляющих Федерального резерва США Лаэль Брейнард, министром юстиции - сенатор-демократ Дага Джонс, главой Министерства энергетики США - физик-ядерщик Эрнест Монис....И ни одного кловуна или уборщицы из квартала 95. Это просто какой-то позор...
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08.11.2020 14:45 Ответить
Казав один про них:" Ну тупиє!,,,"
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08.11.2020 22:49 Ответить
ихние лозунги и заумные выражения уже задолбали. проведите ауудит земли, покажите 12 млн га в собственности госдарства. это же так просто. потом еще что нибудь проверте и т.д. а ...издеть в воздух это не дело делать а ездить по ушам недалеких 73% а так как ваши покровители эту землю уже скомуниздили, проверять ее наличие вы, засранци не будете. так что закрой свой паривый врот
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08.11.2020 14:59 Ответить
Респект пану президенту и его команде! "Економічний аудит і національна стратегія стануть пріоритетами для законодавчої діяльності", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9625
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08.11.2020 15:02 Ответить
що там у вас в 6-тій палаті...- пігулок не видали... "Економічний аудит і національна стратегія стануть пріоритетами для законодавчої діяльності", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5836
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08.11.2020 15:20 Ответить
так, він справжній батько нації
заради народу навіть гру членом на роялі полишив
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08.11.2020 15:22 Ответить
Некоторые полезные вещи можно делать и без пиара на разговорах про аудиты и золотые горы к 2030 году. Например велопарк зеленого стрекозла сократить раза в 4 а то и в 5.
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08.11.2020 15:03 Ответить
набор фраз для идиотов , которых приучают ко второму сроку рояльного....- и ведь приучат... "Економічний аудит і національна стратегія стануть пріоритетами для законодавчої діяльності", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6685
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08.11.2020 15:19 Ответить
"Економічний аудит і національна стратегія стануть пріоритетами для законодавчої діяльності", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2066
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08.11.2020 15:20 Ответить
Стратегія... на 30 років... Якби це ви розповідали йдучи на вибори , а не тупо піарячись на дешевих обіцянках вчителям по 5 тис євро.
Послухала сьогодні Руслану на Рандеву Яніни - таке враження , що її Ахметов зноау витягує для "проукраїнську тєму вазбудіть, очі палають, як в часи коли вона з Інтером опускала здобутки Майдану своїм шоу танців МАЙДАН ... ЇЇ основні тези
1 Україна самодостотня, українці супер все зможуть самі - типу-ГЕЙ-ГЕЙ! ( я не Єрамака мала на увазі)
2Про Роісю - це сила, але шкода що вона не пішла шляхами Реріха -УСЬО!
3 ПроЗеленського- вона ще в нього вірить і в нього є шанс -ЗАЙНЯТИСЬ ЧИСТО ЕКОНОМІКОЮ( привіт Стефанчуку)
4. Про старих політиків - усі паскуди , особливо Порошенко ( з гризнею з Зеленським -дала таке помякшення бо на 5-ому) що розриває Україну.
6 Про політиків майбутнього - РАЗУМКОВ з ТАКИМ!!! бекграудом його папаші (про бекграунд з Яником -ні-ні)
Ну чисто Кравчук з його малчащім спікером Арестовичем.
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08.11.2020 15:22 Ответить
ДОРЕЧІ а де Арестович , його вигнали з ОПи сраною мітлою, коли Вовці показали, що він пер на САМОГО? Альоша зірвав своє зло на головному редакторові сайту , ніби він йому вкладав в його бла-бла його ж слова.
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08.11.2020 15:27 Ответить
Доречі забула - окрім надії Руслани на Разумкова як абьєдінітєля українців, ще й на політиків ГОЛОСу
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08.11.2020 15:28 Ответить
Словесный понос перед неизбежным дефолтом.
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08.11.2020 15:22 Ответить
Покажите методику, по которой вьі сделали свой "аудит".
После ваших экпертов с 4 000 баксов зарплатьі для учителей верить вам на слово могут только особьі с психическими расстройствами.
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08.11.2020 15:37 Ответить
Это такая непонятная шутка юмора?!
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08.11.2020 16:03 Ответить
блаЗЄнські виродки, може пора провести аудит за півтора року вашої діяльности? Скільки Україна втратила?
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08.11.2020 16:24 Ответить
Стратеги! Ви хоч зведіть кінці з кінцями в Бюджеті на 2021 рік.
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08.11.2020 17:20 Ответить
Проведите ****** аудит в Метинвесте!!! Больше половины сядут или лишаться должностей .Хозяевам Метинвест похер ,что у них твориться. Им показывают прибыль и всё zergut
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08.11.2020 17:28 Ответить
Решили пересчитать, что осталось
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08.11.2020 18:31 Ответить
Про який аудит мова - коли Зюзя пересів на схеми агента російських спецслужб Порошенко?
"Економічний аудит і національна стратегія стануть пріоритетами для законодавчої діяльності", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3248
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08.11.2020 19:00 Ответить
Экономический аудит страны для национальной стратегии в законодательстве?
Тоесть страна управляются без национальной стратегии ?, а чем же тогда занимается власть?
Исвестно чем, главной стратегией является брать деньги взаймы для бюджета под кабальные % и тратить их на свой бизнес , а долги вешать на народ, тоесть разорять страну.
Средний % по которым платит Украина примерно 13, все страны восточной Европы платят примерно 1,3%, включая Румынию и Болгарию, в то же время банковский депозит в Украине в твердой валюте примерно 1,7% таким образом рыночная % ставка доходности по гос.кредитам могла быть 1, 7% + девальвация, но девальвации нет, а чиновники выплачивают из кармана налогоплательщиков 13% вместо того что бы платить 1,7 %
Таким образом чиновники переплачивают из кармана украинцев 13 -1,7 = 11,3% на сумме долга 85 миллрд. $ это почти 9, 6 миллрд.в год.
Известно, что для роста экономики,циливизованные страны, опускают % ставку до уровня инфляции а у $ она 1,5% таким образом если бы власть опустила ставку до уровня пусть рыночного - валютного депозита 1, 7% и банковской маржи 1% до 2, 7% то в Украине мог бы быть ежигодный рост экономики при отсутствии коррупции 13-2,7 = на 10,3% в год , таким образом в Украине был бы ВВП 190 миллрд, $ в год,а за 5 лет Украина бы заработала 150 миллрд. $ при том не потеряла бы на переплате одних % за 5 лет 9, 6 ×5 = 48 миллрд. $ . не говоря уже,за более мелкие другие траты, как финансирование бизнеса олигархов по поставке "Зе" э/э, Украина переплачивает 35 миллрд.грн.в год по сравнению с рыночными Европейскими ценами.
Надо поднять ренту на полезные ископаемы которые не перерабатываются в Украине, а экспортируются, где только на одной желез.руде олигархи получили 41 миллрд.грн. а государство 12 в том.числе ренты 3 миллрд., не говоря о варварской дбыче бурштына и вырубке леса.
Значит вывод аудита действий власти, сделаный самой властью будет такой?:, что налоги уплаченные народом не потраченные на образование, медицину,финансирование спасения больных от эпидемии - это популизм , и пошли на бюзнес власти (выплату %, дороги при чем магистральные по которым есть спрос и поступает акциз и вполне можно было обойтись без бюджета,Зе э/э, долги по газу через фирмы прокладки в три дорога для бюджекников и многое другое) законно.
Все активы на которых народ должен или получать ренту а в идеале зарабатывать через АО прихватизируют включая Землю и уже окончательно узаконят коррупцию, крепостное право,а впридачу не будут штрафовать за не ношение масок,как сказал мин. юст.,что бы усилилась эпидемия, и устроят по больше концертов.
Вот такая "национальная" идея власти уже существует в Украине , для чего им аудит? им, что и этого мало...
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09.11.2020 00:56 Ответить
 
 