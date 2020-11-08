В Европейской бизнес ассоциации прокомментировали Экономический аудит Украины: Важна имплементация озвученных наработок

Экономический аудит и Национальная экономическая стратегия, которая будет впоследствии представлена, это очень важная работа для бизнеса. Эти документы могут служить как для страны, так и для бизнеса своеобразным маяком и ориентиром, куда движется Украина в этом турбулентном мире.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко, комментируя аудит и векторы экономического развития, которые на днях презентовал председатель правительства Денис Шмыгаль.



"Важно, что на этапе наработки, бизнес активно приобщен к этим процессам и голос бизнеса слышат. Ведь раньше были случаи, когда глобальные государственные документы создавались без участия представителей бизнес сообщества. В дальнейшем, конечно, нельзя ограничиваться просто созданием и написанием аудита и Национальной экономической стратегии. После презентации теперь важно реализовать и должным образом имплементировать все наработки", - сказала Деревянко.

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Презентация экономического аудита страны и Векторов экономического развития до 2030 года состоялась в пятницу, 6 ноября. В событии приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, представители бизнеса, ученые и другие.

Как отметил Денис Шмыгаль, аудит и экономические векторы станут основой для разработки "Национальной экономической стратегии 2030", которая будет представлена ​​позже.

Напомним, задачу правительству представить аудит и векторы экономического развития поставил президент Украины Владимир Зеленский во время своего ежегодного послания к парламенту две недели назад.