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В Европейской бизнес ассоциации прокомментировали Экономический аудит Украины: Важна имплементация озвученных наработок

Новости Цензор.НЕТ Экономика

В Европейской бизнес ассоциации прокомментировали Экономический аудит Украины: Важна имплементация озвученных наработок

Экономический аудит и Национальная экономическая стратегия, которая будет впоследствии представлена, это очень важная работа для бизнеса. Эти документы могут служить как для страны, так и для бизнеса своеобразным маяком и ориентиром, куда движется Украина в этом турбулентном мире.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко, комментируя аудит и векторы экономического развития, которые на днях презентовал председатель правительства Денис Шмыгаль.

"Важно, что на этапе наработки, бизнес активно приобщен к этим процессам и голос бизнеса слышат. Ведь раньше были случаи, когда глобальные государственные документы создавались без участия представителей бизнес сообщества. В дальнейшем, конечно, нельзя ограничиваться просто созданием и написанием аудита и Национальной экономической стратегии. После презентации теперь важно реализовать и должным образом имплементировать все наработки", - сказала Деревянко.

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Презентация экономического аудита страны и Векторов экономического развития до 2030 года состоялась в пятницу, 6 ноября. В событии приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, представители бизнеса, ученые и другие.

Как отметил Денис Шмыгаль, аудит и экономические векторы станут основой для разработки "Национальной экономической стратегии 2030", которая будет представлена ​​позже.

Напомним, задачу правительству представить аудит и векторы экономического развития поставил президент Украины Владимир Зеленский во время своего ежегодного послания к парламенту две недели назад.
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Топ комментарии
+7
У Європейській бізнес асоціації прокоментували Економічний аудит України: Важлива імплементація озвучених напрацювань - Цензор.НЕТ 1737
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08.11.2020 12:38
+5
Як себе не похвалиш, то ніхто не похвалить.
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08.11.2020 11:51
+5
амбары уже проверили...бубочка в мврте вывез большую часть збижжя и продал.
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08.11.2020 12:12
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Як себе не похвалиш, то ніхто не похвалить.
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08.11.2020 11:51 Ответить
Зе!ленский, конечно, ключевой специалист-многостаночник?!!
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08.11.2020 11:54 Ответить
А тим часом Алієв офіційно заявив про звільнення Шуші ВС Азербайджана! Вітаю визволителів!
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08.11.2020 11:57 Ответить
Без проверки амбаров и нычек Порошенко экономический аудит будет неполным. В Европейской бизнес ассоциации прокомментировали Экономический аудит Украины: Важна имплементация озвученных наработок - Цензор.НЕТ 9708
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08.11.2020 12:01 Ответить
амбары уже проверили...бубочка в мврте вывез большую часть збижжя и продал.
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08.11.2020 12:12 Ответить
Та то миші з"їли, а ЗЕ не барига і не мародер. Він білий та пухнастий.
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08.11.2020 12:14 Ответить
Международные резервы Украины сократились на 400 млн дол, а дефицит Пенсионного фонда составляет более 17 млрд грн. Одновременно Рада ввела налоговые льготы для кинокомпаний.
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08.11.2020 12:26 Ответить
Это очередная искрометная шутка Квартала 95, который поприколу 73% привели к власти. Наверное, им такой юморок очень нравится.
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08.11.2020 12:49 Ответить
У Європейській бізнес асоціації прокоментували Економічний аудит України: Важлива імплементація озвучених напрацювань - Цензор.НЕТ 1737
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08.11.2020 12:38 Ответить
А 300 млрд, которые украли зебилы из бюджета, учтен в аудит или нет?
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08.11.2020 12:40 Ответить
купить аудит любой дурак может. Разумков тому пример.
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08.11.2020 13:02 Ответить
Обалденно! Голос какого бизнеса,они слышат? Только голос "бизнес-элит"? Которые захватили власть, и используют ее себе во благо?! Уничтожают все, что только можно!Наша родная Украина,цивилизованная страна, умная, богатая, но! К сожалению, под властью воров/предателей/подонков! Народ, как ни пытается, что-то изменить, ничего не получается. У всех разочарование, пессимизм. Тем более, от все поступающих " новшеств"! За что нам это?! Почему нет сил/возможности/желания, довести наши благие намерения до решающего для страны положительного будущего?!!
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08.11.2020 13:52 Ответить
 
 