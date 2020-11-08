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У Європейській бізнес асоціації прокоментували Економічний аудит України: Важлива імплементація озвучених напрацювань

Новини Цензор.НЕТ Економіка

У Європейській бізнес асоціації прокоментували Економічний аудит України: Важлива імплементація озвучених напрацювань

Економічний аудит і Національна економічна стратегія, яка буде згодом представлена, це дуже важлива робота для бізнесу. Ці документи можуть слугувати як для країни, так і для бізнесу своєрідним маяком та орієнтиром, куди рухається Україна у цьому турбулентному світі.

Про це Цензор.НЕТ повідомила виконавча директорка Європейської бізнес асоціації Анна Дерев’янко, коментуючи аудит і вектори економічного розвитку, які днями презентував голова уряду Денис Шмигаль.

"Важливо, що на етапі напрацювання, бізнес активно долучений до цих процесів і голос бізнесу чують. Адже раніше були випадки, коли глобальні державні документи створювалися без участі представників бізнес-спільноти. Надалі, звісно, не можна обмежуватися просто створенням та написанням аудиту та Національної економічної стратегії. Після презентації тепер важливо реалізувати та належним чином імплементувати усі напрацювання", - сказала Дерев’янко.

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Презентація Економічного аудиту країни та Векторів економічного розвитку до 2030 року відбулася у п’ятницю, 6 листопада. У події взяли участь президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, представники бізнесу, науковці тощо.

Як зазначив Денис Шмигаль, аудит та економічні вектори стануть основою для розробки "Національної економічної стратегії до 2030", що буде презентована згодом.

Нагадаємо, завдання уряду презентувати аудит та вектори економічного розвитку поставив президент України Володимир Зеленський під час свого щорічного послання до парламенту два тижні тому.
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Топ коментарі
+7
У Європейській бізнес асоціації прокоментували Економічний аудит України: Важлива імплементація озвучених напрацювань - Цензор.НЕТ 1737
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08.11.2020 12:38
+5
Як себе не похвалиш, то ніхто не похвалить.
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08.11.2020 11:51
+5
амбары уже проверили...бубочка в мврте вывез большую часть збижжя и продал.
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08.11.2020 12:12
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Як себе не похвалиш, то ніхто не похвалить.
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08.11.2020 11:51 Відповісти
Зе!ленский, конечно, ключевой специалист-многостаночник?!!
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08.11.2020 11:54 Відповісти
А тим часом Алієв офіційно заявив про звільнення Шуші ВС Азербайджана! Вітаю визволителів!
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08.11.2020 11:57 Відповісти
Без проверки амбаров и нычек Порошенко экономический аудит будет неполным. В Европейской бизнес ассоциации прокомментировали Экономический аудит Украины: Важна имплементация озвученных наработок - Цензор.НЕТ 9708
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08.11.2020 12:01 Відповісти
амбары уже проверили...бубочка в мврте вывез большую часть збижжя и продал.
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08.11.2020 12:12 Відповісти
Та то миші з"їли, а ЗЕ не барига і не мародер. Він білий та пухнастий.
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08.11.2020 12:14 Відповісти
Международные резервы Украины сократились на 400 млн дол, а дефицит Пенсионного фонда составляет более 17 млрд грн. Одновременно Рада ввела налоговые льготы для кинокомпаний.
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08.11.2020 12:26 Відповісти
Это очередная искрометная шутка Квартала 95, который поприколу 73% привели к власти. Наверное, им такой юморок очень нравится.
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08.11.2020 12:49 Відповісти
У Європейській бізнес асоціації прокоментували Економічний аудит України: Важлива імплементація озвучених напрацювань - Цензор.НЕТ 1737
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08.11.2020 12:38 Відповісти
А 300 млрд, которые украли зебилы из бюджета, учтен в аудит или нет?
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08.11.2020 12:40 Відповісти
купить аудит любой дурак может. Разумков тому пример.
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08.11.2020 13:02 Відповісти
Обалденно! Голос какого бизнеса,они слышат? Только голос "бизнес-элит"? Которые захватили власть, и используют ее себе во благо?! Уничтожают все, что только можно!Наша родная Украина,цивилизованная страна, умная, богатая, но! К сожалению, под властью воров/предателей/подонков! Народ, как ни пытается, что-то изменить, ничего не получается. У всех разочарование, пессимизм. Тем более, от все поступающих " новшеств"! За что нам это?! Почему нет сил/возможности/желания, довести наши благие намерения до решающего для страны положительного будущего?!!
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08.11.2020 13:52 Відповісти
 
 