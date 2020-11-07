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Зеленський (17387) стратегія (119) Милованов Тимофій (281)

"Стратегія президента 2030 не спрацює", - Милованов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Президент Київської школи економіки, ексміністр економіки Тимофій Милованов розповів, що потрібно для реалізації стратегії, запропонованої президентом Володимиром Зеленським.

"Чи спрацює стратегія 2030, яку презентував уряд і президент? На мою думку ні.Тому що, стратегія це тільки один елемент трансформації. Інші: це структура влади (в сенсі сили - power) та культура суспільства (в сенсі звички і усталена поведінка)", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення в фейсбуці.

"Структура сили визначає, хто має силу і зацікавленість для змін, хто буде чинити супротив. Культура звички визначає, як люди будуть реагувати на зміни, як будуть, чи не будуть міняти свою поведінку.

Ці три елементи мають доповнювати один одного. Інакше стратегія не спрацює.

Також читайте: Ми маємо впровадити нову філософію - країна, яка завжди готова до всього, - Зеленський

Наприклад, типова помилка написати стратегію, яка вимагає боротьби в лоб з тими, у кого є влада/сила. Наприклад, таких елементів багато в антикорупційній стратегії міжнародних партнерів для України. Вони вимагають, щоб уряд боровся з олігархами, а сила у олігархів, а не уряду. Через це стратегії не впроваджуються, або впроваджуються частково чи наполовину. Інша типова помилка - це написати стратегію, яка протирічить культурі звичок. Приклад такої стратегії - пенсійна реформа. В Україні люди звикли очікувати від держави соціальної підтримки. І змінювати свою поведінку - наприклад, починати накопичувати - не хочуть і більшість не буде. Через це пенсійна реформа буксує.

Є методики і механізми, як вирішувати такі проблеми. Трансформація можлива. Можна і змінити структуру сили влади. Або культуру звичок. Приклад успішного впровадження стратегії - це децентралізація або прозорро. Тут реформи були продумані або випадково були розроблені так, що не було добової атаки проти тих, у кого є сила і не було очікувань, що люди чи організації моментально змінять свою поведінку. Водночас, ці реформи змінили і структуру сили і культуру звичок. Наприклад, мери стали набагато політично сильнішими", - пише він.

Стратегія президента 2030 не спрацює, - Милованов 01

Нагадаємо, 20 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні має бути розроблена стратегія розвитку, зокрема економічного, розрахована на тривалий період - до 2030 року.

6 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в першому кварталі 2021 року уряд представить Стратегію економічного розвитку України до 2030 року.
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Топ коментарі
+18
стратегія 2030 - мені 52 і я не лох "Стратегия президента 2030 не сработает", - Милованов - Цензор.НЕТ 2821
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07.11.2020 22:34
+10
Якщо в 2019 року Петро Порошенко передавав Зеленському державу, на рахунку якої було 57 мільярдів грн, то тепер маємо всього трохи більше 15 мільярдів. Нагадуємо, що ці 57 мільярдів починалась з 1,9 мільярдів, які залишили після себе злочинці режиму Януковича. Як так, сталось, що Петро Олексійович зумів в найгарячіші роки війни відновити статки нашої держави, а Володимир Олександрович десь "пропив" 3/4 відновленого - ми не знаємо. Проте, факт залишається фактом: державні гроші зникають просто на очах, а уряд і президент роблять вигляд, що фінансової катастрофи наче й не існує.



ЗеКоманда вмудрилась зменшити державну скарбницю з 57 мільярдів до 15,5 мільярдів гривень.Так, всього за півтора року президенства Зеленського сума коштів на Єдиному казначейському рахунку впала аж на 42 МІЛЬЯРДИ гривень! Про це свідчать дані Держказначейства України.
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07.11.2020 22:52
+10
Чем меня бесят эти свежесделаные рехформаторы - это способность с умным видом нести пургу. Ребята либо трактуют очевидное,либо несут простую ахинею. Страну,которой они пытаются рулить они не знают совсем. Все,что им непонятно - неправильно. Нет ума,терпения,работоспособности,чтобы совершенствовать тот сырец,который они наделали. Вместо этого хреновый народ. Безумная конструкция борьбы с коррупцией - многоэтажное сооружение из дерьма и палок не работает не из-за недоразвитости украинцев,а из-за некачественного проекта и косоруких строителей этого ..бища.
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07.11.2020 22:57
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стратегія 2030 - мені 52 і я не лох "Стратегия президента 2030 не сработает", - Милованов - Цензор.НЕТ 2821
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07.11.2020 22:34 Відповісти
"Мне не нравится Арахамия. Я так и не понял, что это такое - болезнь, фамилия или явление? Так что ему теперь идти в отставку из-за этого?" - отметил судья Слиденко в интервью Радио Свобода
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08.11.2020 00:32 Відповісти
арахамия - єто редкий єгипетскій жук
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08.11.2020 04:11 Відповісти
Паук, а не жук!
Арахноло́гия (от др.-греч. ἀράχνη «паук» и λόγος - «слово») - раздел зоологии беспозвоночных, изучающий арахнид (паукообразных).
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08.11.2020 09:56 Відповісти
>типичная ошибка - написать стратегию, которая требует борьбы в лоб с теми, у кого есть власть/сила.Источник: https://censor.net/ru/n3229710
Вот это грамотно, и я об этом всегда пишу. Не согласен с Миловановым только в том, что он выделяет олигархов. Выделять надо нео-номенклатуру, все эти кланы судей, прокуроров, сбушников, чинуш. Олигархов там пара грызущихся между собой штук, а этих - сотни миллионов и с круговой порукой и поддержкой.
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07.11.2020 22:38 Відповісти
так а на кого работают миллионы судьей, прокуроров? На двойку-тройку олигархов.
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07.11.2020 22:52 Відповісти
В первую очередь они работают на себя, на свое благо и на свои дома-яхты-пароходы. И думать по-другому было бы очень большим заблуждением.
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07.11.2020 22:56 Відповісти
на себя работают независимые люди. А они люди очень даже зависимые. У них приоритет безусловно они сами. Но от стола получают крохи. Остальное идет наверх.
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07.11.2020 23:00 Відповісти
Я думаю, что в неправовом обществе у судьи больше свобод, нем у независимого человека. К тому же, я не думаю, что коррупционерам так уж и важно посчитать деньги в чужом кармане (это по поводу крох), главное - чтобы они получили свое. Зачем им светить свое имя и привлекать к себе внимание, если можно просто брать достаточно и жить себе в радость? Думаете, что Тупицкий сейчас рад вниманию к своей персоне?
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07.11.2020 23:09 Відповісти
Все это верно. Но управляют ими несколько человек. Я об этом. Придут другие несколько человек, и эти миллионы судей и прокуроров будут вести себя по-другому. Потому правильнее все-же смотреть на причины.
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07.11.2020 23:26 Відповісти
Вы же сами говорите, что вот придут другие несколько человек, и эта нео-номенклатура будет заискивать уже перед ними, то есть им без разницы кого обслуживать, обычные клиентские услуги - никто не бежит к олигарху на поклон, а если олигарх не платит, то и услуги не получит. И даже если все олигархи уйдут, номенклатура останется. Прокуроры будут шить дела на более мелких рыбешек, судьи будут брать откуп, все в ажуре, потому что такое общество выстраивалось 30 лет, да даже все 100, просто во время СССР роль олигархов выполняла партия. Олигархи - это скорее всего вообще производная такой системы, так как сегодня вы можете сделать нормальную систему с законностью, а завтра все олигархи разорятся, потому что бизнесмены из них нулевые, никто не будет платить дотации их предприятиям из бюджета, оформлять рейдерский атаки, отсуживать у государства и т.д.
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07.11.2020 23:37 Відповісти


Hon. Judge Dredd@Dredd_Director 8 ч

До речі, про розмір дірки в бюджеті свідчить той факт, що суддям вже тиждень затримують зарплату, що (наскільки мені відомо) востаннє траплялося приблизно... ніколи. Ні під час руїни 90-х, ні в гарячу фазу війни.
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07.11.2020 23:59 Відповісти
"Стратегия президента 2030 не сработает", - Милованов - Цензор.НЕТ 9923
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07.11.2020 22:40 Відповісти
"Стратегия президента 2030 не сработает", - Милованов - Цензор.НЕТ 3846
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07.11.2020 22:45 Відповісти
После избрания Байдена у Зели одна стратегия- успеть до Ростова добежать. "Стратегия президента 2030 не сработает", - Милованов - Цензор.НЕТ 4921
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07.11.2020 22:42 Відповісти
"Стратегия президента 2030 не сработает", - Милованов - Цензор.НЕТ 6363
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07.11.2020 22:43 Відповісти
соросовских стартерх что лимонованов ,что не украинский "слуга"
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07.11.2020 22:43 Відповісти
"Стратегия президента 2030 не сработает", - Милованов - Цензор.НЕТ 8062
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07.11.2020 22:45 Відповісти
какая, нафиг, стратегия? сначала шмыгаль рассказывал что уже через 5 лет не будет чем пенсии платить, а тут уже распинается о том, как мы трильйон баксов заработаем и будем счастливо через 10 лет жить. на кого этот бред расчитан?
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07.11.2020 22:45 Відповісти
Погляну на морду лєца єтава газпадьїнуса--і всьйо зрозуміло.Недаремно Беньо його дебілом нарік.А той це й сам визнає...
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07.11.2020 23:11 Відповісти
"Стратегия президента 2030 не сработает", - Милованов - Цензор.НЕТ 663
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07.11.2020 22:47 Відповісти
Какая стратегия?
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07.11.2020 22:50 Відповісти
Якщо в 2019 року Петро Порошенко передавав Зеленському державу, на рахунку якої було 57 мільярдів грн, то тепер маємо всього трохи більше 15 мільярдів. Нагадуємо, що ці 57 мільярдів починалась з 1,9 мільярдів, які залишили після себе злочинці режиму Януковича. Як так, сталось, що Петро Олексійович зумів в найгарячіші роки війни відновити статки нашої держави, а Володимир Олександрович десь "пропив" 3/4 відновленого - ми не знаємо. Проте, факт залишається фактом: державні гроші зникають просто на очах, а уряд і президент роблять вигляд, що фінансової катастрофи наче й не існує.



ЗеКоманда вмудрилась зменшити державну скарбницю з 57 мільярдів до 15,5 мільярдів гривень.Так, всього за півтора року президенства Зеленського сума коштів на Єдиному казначейському рахунку впала аж на 42 МІЛЬЯРДИ гривень! Про це свідчать дані Держказначейства України.
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07.11.2020 22:52 Відповісти
Чел, Порох девальвировал гривну в 3 раза, поднял тарифы в 12 раз, поднял акцизы практически на все, не надо быть вяликим экономистом что бы таким способом наполнить казну...
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08.11.2020 17:36 Відповісти
Чем меня бесят эти свежесделаные рехформаторы - это способность с умным видом нести пургу. Ребята либо трактуют очевидное,либо несут простую ахинею. Страну,которой они пытаются рулить они не знают совсем. Все,что им непонятно - неправильно. Нет ума,терпения,работоспособности,чтобы совершенствовать тот сырец,который они наделали. Вместо этого хреновый народ. Безумная конструкция борьбы с коррупцией - многоэтажное сооружение из дерьма и палок не работает не из-за недоразвитости украинцев,а из-за некачественного проекта и косоруких строителей этого ..бища.
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07.11.2020 22:57 Відповісти
Сь рузу Ара ХАМ єя взпам"єнаїдца...
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07.11.2020 23:12 Відповісти
чи спрацює стратегія 2030? справді?
мені б твої турботи
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07.11.2020 23:10 Відповісти
"Стратегія президента 2030 не спрацює", - Милованов - Цензор.НЕТ 2611
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07.11.2020 23:16 Відповісти
стратегия понятно
73% зебилов не помнят что им наообещали вчера, а что они будут помнить, что им наобещал клоун 10 лет назад.. "Стратегія президента 2030 не спрацює", - Милованов - Цензор.НЕТ 6001
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07.11.2020 23:20 Відповісти
Мілованов ану припини країну розривати, як ти на Прямому орав на опозицію, коли вона зелених полудурків критикувала.
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07.11.2020 23:27 Відповісти
Судья Конституционного суда Игорь Слиденко, отвечая на вопрос журналистов о том, что народные депутаты требуют отставки состава КСУ, начал размышлять о фамилии главы фракции "Слуга народа" Давиде Арахамии.
В эфире "Радио Свобода" он сказал, что сам написал заявление об отставке давно и считает, что поступил честно

"Мне не нравится Арахамия. Я так и не понял, что это такое - болезнь, фамилия или явление? Так что ему теперь идти в отставку из-за этого?" - отметил судья.
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07.11.2020 23:48 Відповісти
я до сих пор не пойму как милованов попал в зеленое стадо? ведь умный человек
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07.11.2020 23:27 Відповісти
так он в трускавце школу для зепутатов организовывал
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07.11.2020 23:50 Відповісти
Расспамил. Не знаю, какой зеленый идиот спамит толковые мысли...
Но Вы глубоко заблуждаетесь. Нет, не в том, что Милованов умный. А в том, что теоретик, пусть даже очень толковый, может чем-то управлять. Я знаю, что Вы этого не говорили, но скорей всего Вы в это верите. У нас между теорией и практикой - пропасть. Поэтому когда во власть идут молодые экономисты, юристы, политологи, социологи да и клоуны, ничего кроме раздражения лично у меня это не вызывает.
Но здесь в другом прикол. Если умный теоретик сам не осознает, что у него практических знаний ноль, то он далеко не умный.
Один очень толковый практикующий препод говорил: "Кто может работать головой, работает головой, кто не может работать головой, но может работать руками, работает руками, кто вообще не может работать, учит других". Это был хороший препод по матанализу. Преподавал в ВУЗе, взяток не брал, но жил не за счет работы в ВУЗе. А Милованов чистый теоретик. Он может быть отличным преподом, но на этом скорей всего все.
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08.11.2020 00:20 Відповісти
Вы правильно говорите, но разговариваете с троллем.
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08.11.2020 00:25 Відповісти
Вряд ли. Я помню этот ник, но не помню у него "мыслей" из общепринятых методичек. Когда -то мы с ним крепко сцепились по поводу рынка земли, но бывало, что мысли сходились. Различие во взглядах не повод называть кого-то троллем. Само собой, что я могу ошибаться, но не люблю вешать на людей ярлыки. Здесь явных врагов и так хватает. Вот мы с Вами не сошлись по поводу разгона КСУ, но я при этом понимаю Вашу позицию. Когда думающие люди имеют различный взгляд на вещи - это нормально. Гораздо хуже, когда своих мыслей нет.
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08.11.2020 01:00 Відповісти
Может и не тролль, но загадил собою несколько веток одновременно. Непрекращающийся "поток сознания".
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08.11.2020 02:08 Відповісти
Суббота, точнее уже воскресенье. Пиво...
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08.11.2020 02:34 Відповісти
ты дорогуша или научись вести диалог и отстаивать свою точку зрения или просто читай посты и мотай на ус))) когда тебе задают вопрос то нужно на него ответить а потом задать свой
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08.11.2020 09:34 Відповісти
Ватник! У тебя не "вопросы", а поток "неконтролированного сознания",дорогуша. И прекратити зес..ть ветки.
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08.11.2020 09:50 Відповісти
как говорил профессор Преображенский " ты должен молчать и слушать, молчать и слушать" собачье сердце, посмотри, очень рекомендую)))
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08.11.2020 10:03 Відповісти
Вата! Твоя беда, что твой IQ не позволяет тебе понять,что слова Преображенского адресованы тебе, бестолочь!
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08.11.2020 10:57 Відповісти
"сам дурак" мудрые такие ответы у тебя))) ладно, пшел вон, ты мне не интересен как человек
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08.11.2020 12:09 Відповісти
Я тебе больше скажу, примат ватный:- Ты мне даже как примат не интресен. И вообще, хвост не пружинь, тут приличные люди собрались.
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08.11.2020 13:12 Відповісти
Вы не поняли его мысли, в двух словах, человек сказал что какой бы хороший управляющий не пришел , власти и ресурсов ему не хватит для реализации своих планов, так как все ресурсы (а где ресурсы там и власть) принадлежат олигархам. беня доказал что любого человека можно сделать президентом сняв всего один сериал. люди у нас на очень низком уровне понимания что такое экономика и как существует государство. самый яркий пример когда учителя (имея высшее образование) повелись на обещанную з.п в 4 тыс у.е. в здоровом обществе популизм не проходит, а наше общество популизм поддерживает. это называется, сам себе вру и сам себе верю))
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08.11.2020 09:32 Відповісти
Почему не понял? Я его прекрасно понял. Он просто замечательный теоретик. Настолько теоретик, что всерьез называет клоунское сочинение на свободную тему "стратегией". Нет там стратегии, но лохи схавают, а кто-то даже пытается проводить экспертизу.
Почему, к примеру, вбухивают деньги в дороги? Зачем в условиях кризиса занимать деньги, чтобы их строить. Да потому, что проверить расход средств там очень сложно. 1 см асфальта не доложил - уже миллиарды "сэкономил". Кастрировал тендер - стоимость 1м выросла в полтора раза. Они просто тупо зарабатывают деньги, ну а мудрый нарид пусть верит дальше.
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08.11.2020 11:31 Відповісти
по твоему дороги вообще строить не нужно?)) а на тендерах воруют все, и в сша и в европе. я не защищаю зелю, только вот твой подход тоже странный. давай отменим деньги, потому что их воруют чиновники?)) без хорошей инфраструктуры никакого экономического роста не будет. вот почему дороги у нас строят турки, китайцы, азербайджанцы, это другой вопрос. а насчет сэкономили покажет простая проверка. виновны, в тюрьму.
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08.11.2020 12:07 Відповісти
Нужно. Но не в нынешней ситуации и не на последние деньги. Не проверишь ты дороги. Потом от этого не будет толку, а сейчас они сами себя проверять не будут.
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08.11.2020 12:11 Відповісти
я не специалист в дорогах но при желании можно все доказать. да и деньги не последние. скажу одно, трасса киев- чернигов начал ремонтировать при гройсмане, срывали старый асфальт, разогревали, мешали с новым и укладывали, дорога пока стоит, при зеле делают подушку сантиметров 20, насколько я понял из асфальтобетона, дорога как взлетная полоса, скорости на машине вообще не ощущаешь. вот кто правильно строит я не знаю
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08.11.2020 12:23 Відповісти
Ты шо уже, клоун, в "трактователей" мысли записался?
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08.11.2020 13:13 Відповісти
Ага, для кого и кобыла -невеста.
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08.11.2020 00:23 Відповісти
Небажання накопичувати пенсію?
А який дурень буде накопичувати, якщо його з імовірністю 200% кинуть?
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07.11.2020 23:32 Відповісти
А шо это самокатная падлота снова повылазила с-под всех плинтусов?
Кого они уговаривают -- зелёных, или шоколадных?
Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном?
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07.11.2020 23:54 Відповісти
"В Украине люди привыкли ожидать от государства социальной поддержки. И менять свое поведение - например, начинать накапливать". У меня 20 процентов снимают на подоходный. Часть его идет в пенсионный - это и есть мое накопление на пенсию. Фактически я даю деньги государству на хранение, чтобы оно мне их потом выплачивало в виде пенсии. Государство несет ответственность за эти мои сбережения. И я не собираюсь накапливать в каких-то фондах, которые на следующий день лопнут вместе с моими деньгами. Не этому малохольному тупому экономисту указывать мне про накапливание. Пусть лучше заставит государство выполнять свои обязательства по отношению к людям, которые платят налоги, а не уравнивать всех - и тех, кто по сорок лет работал, и тех, кто по сорок лет баклуши бил или работал по конвертам.
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08.11.2020 00:11 Відповісти
Люди привикли чекати, коли їх держава в черговий раз "кине".
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08.11.2020 07:57 Відповісти
Сер, порахуйте у абсолютному виразі, скільки Ви перераховуєте на майбутню пенсію, яку будете отримувати. І скільки Ваш сусід.
І усе стане зрозумілим.
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08.11.2020 11:26 Відповісти
По-перше, держава бере мої гроші і частку вкладає у виробництво, тобто отримує додатковий дохід. Чи Ви гадаєте, що пенсійний фонд це такий собі лише накопичувальний фонд, з якого гроші нікуди не вкладають? По-друге, маю стаж близько 35 років і зарплатню на рівні 12 тисяч. Підрахуйте самі, скільки мало б відкластись. Але, зауважте, що після виходу на пенсію мало хто живе довше 10 років, тобто, користуватись цими грошима буде не довго. По-третє, в гаманець сусіду я не заглядаю.
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08.11.2020 13:30 Відповісти
Комментировать какую-либо иммитацию стрегии от нынешних "мальчиков с пальчиками"-себя не уважать. Когда Милованов с умным видом произносит банальщину как "критику" какой то там программы до "2030 года", пересташь удивлятся тому, что он органическая часть зеленых недоумков.
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08.11.2020 00:22 Відповісти
Конечно органическая часть! "Стратегія президента 2030 не спрацює", - Милованов - Цензор.НЕТ 9537 Он же обучал в Трускавце этих дебилов кнопки нажимать! Скажите спасибо, что им не Вассерман какой-нибудь лекции читал...
А по поводу программы... Они бюджет на месяц вперед спрогнозировать не могут! Какой 2030? Я почитал тот бред про гидро и лес, даже писать ничего не стал - банально лень. Умный не поверит, а дебилу ты ничего не докажешь. Так какой смысл распинаться?
Обидно то, что у Гройсмана была стратегия развития газодобычи. И я уверен, что она бы реализовывалась, если бы не пришли зеленые дебилы с новыми планами.
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08.11.2020 01:10 Відповісти
Грося - не дурак!
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08.11.2020 10:01 Відповісти
Грося - один из лучших премьеров за всю историю Украины. Конечно, не дурак
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08.11.2020 11:17 Відповісти
Вони не прийшли - їх привели до влади за ручку.
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08.11.2020 11:28 Відповісти
 
 