"Стратегія президента 2030 не спрацює", - Милованов

Президент Київської школи економіки, ексміністр економіки Тимофій Милованов розповів, що потрібно для реалізації стратегії, запропонованої президентом Володимиром Зеленським.

"Чи спрацює стратегія 2030, яку презентував уряд і президент? На мою думку ні.Тому що, стратегія це тільки один елемент трансформації. Інші: це структура влади (в сенсі сили - power) та культура суспільства (в сенсі звички і усталена поведінка)", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення в фейсбуці.

"Структура сили визначає, хто має силу і зацікавленість для змін, хто буде чинити супротив. Культура звички визначає, як люди будуть реагувати на зміни, як будуть, чи не будуть міняти свою поведінку.

Ці три елементи мають доповнювати один одного. Інакше стратегія не спрацює.

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Наприклад, типова помилка написати стратегію, яка вимагає боротьби в лоб з тими, у кого є влада/сила. Наприклад, таких елементів багато в антикорупційній стратегії міжнародних партнерів для України. Вони вимагають, щоб уряд боровся з олігархами, а сила у олігархів, а не уряду. Через це стратегії не впроваджуються, або впроваджуються частково чи наполовину. Інша типова помилка - це написати стратегію, яка протирічить культурі звичок. Приклад такої стратегії - пенсійна реформа. В Україні люди звикли очікувати від держави соціальної підтримки. І змінювати свою поведінку - наприклад, починати накопичувати - не хочуть і більшість не буде. Через це пенсійна реформа буксує.

Є методики і механізми, як вирішувати такі проблеми. Трансформація можлива. Можна і змінити структуру сили влади. Або культуру звичок. Приклад успішного впровадження стратегії - це децентралізація або прозорро. Тут реформи були продумані або випадково були розроблені так, що не було добової атаки проти тих, у кого є сила і не було очікувань, що люди чи організації моментально змінять свою поведінку. Водночас, ці реформи змінили і структуру сили і культуру звичок. Наприклад, мери стали набагато політично сильнішими", - пише він.

Нагадаємо, 20 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні має бути розроблена стратегія розвитку, зокрема економічного, розрахована на тривалий період - до 2030 року.

6 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в першому кварталі 2021 року уряд представить Стратегію економічного розвитку України до 2030 року.