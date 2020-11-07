"Стратегія президента 2030 не спрацює", - Милованов
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Президент Київської школи економіки, ексміністр економіки Тимофій Милованов розповів, що потрібно для реалізації стратегії, запропонованої президентом Володимиром Зеленським.
"Чи спрацює стратегія 2030, яку презентував уряд і президент? На мою думку ні.Тому що, стратегія це тільки один елемент трансформації. Інші: це структура влади (в сенсі сили - power) та культура суспільства (в сенсі звички і усталена поведінка)", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення в фейсбуці.
"Структура сили визначає, хто має силу і зацікавленість для змін, хто буде чинити супротив. Культура звички визначає, як люди будуть реагувати на зміни, як будуть, чи не будуть міняти свою поведінку.
Ці три елементи мають доповнювати один одного. Інакше стратегія не спрацює.
Наприклад, типова помилка написати стратегію, яка вимагає боротьби в лоб з тими, у кого є влада/сила. Наприклад, таких елементів багато в антикорупційній стратегії міжнародних партнерів для України. Вони вимагають, щоб уряд боровся з олігархами, а сила у олігархів, а не уряду. Через це стратегії не впроваджуються, або впроваджуються частково чи наполовину. Інша типова помилка - це написати стратегію, яка протирічить культурі звичок. Приклад такої стратегії - пенсійна реформа. В Україні люди звикли очікувати від держави соціальної підтримки. І змінювати свою поведінку - наприклад, починати накопичувати - не хочуть і більшість не буде. Через це пенсійна реформа буксує.
Є методики і механізми, як вирішувати такі проблеми. Трансформація можлива. Можна і змінити структуру сили влади. Або культуру звичок. Приклад успішного впровадження стратегії - це децентралізація або прозорро. Тут реформи були продумані або випадково були розроблені так, що не було добової атаки проти тих, у кого є сила і не було очікувань, що люди чи організації моментально змінять свою поведінку. Водночас, ці реформи змінили і структуру сили і культуру звичок. Наприклад, мери стали набагато політично сильнішими", - пише він.
Нагадаємо, 20 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні має бути розроблена стратегія розвитку, зокрема економічного, розрахована на тривалий період - до 2030 року.
6 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в першому кварталі 2021 року уряд представить Стратегію економічного розвитку України до 2030 року.
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Арахноло́гия (от др.-греч. ἀράχνη «паук» и λόγος - «слово») - раздел зоологии беспозвоночных, изучающий арахнид (паукообразных).
Вот это грамотно, и я об этом всегда пишу. Не согласен с Миловановым только в том, что он выделяет олигархов. Выделять надо нео-номенклатуру, все эти кланы судей, прокуроров, сбушников, чинуш. Олигархов там пара грызущихся между собой штук, а этих - сотни миллионов и с круговой порукой и поддержкой.
Hon. Judge Dredd@Dredd_Director 8 ч
До речі, про розмір дірки в бюджеті свідчить той факт, що суддям вже тиждень затримують зарплату, що (наскільки мені відомо) востаннє траплялося приблизно... ніколи. Ні під час руїни 90-х, ні в гарячу фазу війни.
ЗеКоманда вмудрилась зменшити державну скарбницю з 57 мільярдів до 15,5 мільярдів гривень.Так, всього за півтора року президенства Зеленського сума коштів на Єдиному казначейському рахунку впала аж на 42 МІЛЬЯРДИ гривень! Про це свідчать дані Держказначейства України.
мені б твої турботи
73% зебилов не помнят что им наообещали вчера, а что они будут помнить, что им наобещал клоун 10 лет назад..
В эфире "Радио Свобода" он сказал, что сам написал заявление об отставке давно и считает, что поступил честно
"Мне не нравится Арахамия. Я так и не понял, что это такое - болезнь, фамилия или явление? Так что ему теперь идти в отставку из-за этого?" - отметил судья.
Но Вы глубоко заблуждаетесь. Нет, не в том, что Милованов умный. А в том, что теоретик, пусть даже очень толковый, может чем-то управлять. Я знаю, что Вы этого не говорили, но скорей всего Вы в это верите. У нас между теорией и практикой - пропасть. Поэтому когда во власть идут молодые экономисты, юристы, политологи, социологи да и клоуны, ничего кроме раздражения лично у меня это не вызывает.
Но здесь в другом прикол. Если умный теоретик сам не осознает, что у него практических знаний ноль, то он далеко не умный.
Один очень толковый практикующий препод говорил: "Кто может работать головой, работает головой, кто не может работать головой, но может работать руками, работает руками, кто вообще не может работать, учит других". Это был хороший препод по матанализу. Преподавал в ВУЗе, взяток не брал, но жил не за счет работы в ВУЗе. А Милованов чистый теоретик. Он может быть отличным преподом, но на этом скорей всего все.
Почему, к примеру, вбухивают деньги в дороги? Зачем в условиях кризиса занимать деньги, чтобы их строить. Да потому, что проверить расход средств там очень сложно. 1 см асфальта не доложил - уже миллиарды "сэкономил". Кастрировал тендер - стоимость 1м выросла в полтора раза. Они просто тупо зарабатывают деньги, ну а мудрый нарид пусть верит дальше.
А який дурень буде накопичувати, якщо його з імовірністю 200% кинуть?
Кого они уговаривают -- зелёных, или шоколадных?
Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном?
І усе стане зрозумілим.
А по поводу программы... Они бюджет на месяц вперед спрогнозировать не могут! Какой 2030? Я почитал тот бред про гидро и лес, даже писать ничего не стал - банально лень. Умный не поверит, а дебилу ты ничего не докажешь. Так какой смысл распинаться?
Обидно то, что у Гройсмана была стратегия развития газодобычи. И я уверен, что она бы реализовывалась, если бы не пришли зеленые дебилы с новыми планами.