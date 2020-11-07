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Зеленский (16498) стратегия (180) Милованов Тимофей (285)

"Стратегия президента 2030 не сработает", - Милованов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Президент Киевской школы экономики, экс-министр экономики Тимофей Милованов рассказал, что нужно для реализации стратегии, предложенной президентом Владимиром Зеленским.

"Сработает ли стратегия 2030, которую представили правительство и президент? По моему мнению, нет. Потому что, стратегия - это только один элемент трансформации. Другие: это структура власти (в смысле силы - power) и культура общества (в смысле привычки и устоявшаяся поведение)", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение в Facebook.

Милованов пояснил: структура силы определяет, у кого есть сила и заинтересованность для изменений, кто будет оказывать сопротивление, а культура привычки - как люди будут реагировать на изменения, как будут или не будут менять свое поведение.

"Эти три элемента должны дополнять друг друга. Иначе стратегия не сработает. Например, типичная ошибка - написать стратегию, которая требует борьбы в лоб с теми, у кого есть власть/сила. Например, таких элементов много в антикоррупционной стратегии международных партнеров для Украины. Они требуют, чтобы правительство боролось с олигархами, а сила - у олигархов, а не правительства. Поэтому стратегии не внедряются, или внедряются частично или наполовину. Другая типичная ошибка - это написать стратегию, которая противоречит культуре привычек. Пример такой стратегии - пенсионная реформа. В Украине люди привыкли ожидать от государства социальной поддержки. И менять свое поведение - например, начинать накапливать - не хотят и большинство не будет. Поэтому пенсионная реформа буксует", - считает экс-министр.

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Он отметил, что есть методики и механизмы, как решать такие проблемы: "Трансформация возможна. Можно и изменить структуру силы власти. Или культуру привычек. Пример успешного внедрения стратегии - это децентрализация или "Прозорро". Здесь реформы были продуманы или случайно были разработаны так, что не было лобовой атаки против тех, у кого есть сила, и не было ожиданий, что люди или организации моментально изменят свое поведение. В то же время, эти реформы изменили и структуру силы и культуру привычек. Например, мэры стали намного политически сильнее".

Стратегия президента 2030 не сработает, - Милованов 01

Напомним, 20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине должна быть разработана стратегия развития, в частности экономического, рассчитанная на длительный период - до 2030 года.

6 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в первом квартале 2021 года правительство представит Стратегию экономического развития Украины до 2030 года.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+18
стратегія 2030 - мені 52 і я не лох "Стратегия президента 2030 не сработает", - Милованов - Цензор.НЕТ 2821
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07.11.2020 22:34
+10
Якщо в 2019 року Петро Порошенко передавав Зеленському державу, на рахунку якої було 57 мільярдів грн, то тепер маємо всього трохи більше 15 мільярдів. Нагадуємо, що ці 57 мільярдів починалась з 1,9 мільярдів, які залишили після себе злочинці режиму Януковича. Як так, сталось, що Петро Олексійович зумів в найгарячіші роки війни відновити статки нашої держави, а Володимир Олександрович десь "пропив" 3/4 відновленого - ми не знаємо. Проте, факт залишається фактом: державні гроші зникають просто на очах, а уряд і президент роблять вигляд, що фінансової катастрофи наче й не існує.



ЗеКоманда вмудрилась зменшити державну скарбницю з 57 мільярдів до 15,5 мільярдів гривень.Так, всього за півтора року президенства Зеленського сума коштів на Єдиному казначейському рахунку впала аж на 42 МІЛЬЯРДИ гривень! Про це свідчать дані Держказначейства України.
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07.11.2020 22:52
+10
Чем меня бесят эти свежесделаные рехформаторы - это способность с умным видом нести пургу. Ребята либо трактуют очевидное,либо несут простую ахинею. Страну,которой они пытаются рулить они не знают совсем. Все,что им непонятно - неправильно. Нет ума,терпения,работоспособности,чтобы совершенствовать тот сырец,который они наделали. Вместо этого хреновый народ. Безумная конструкция борьбы с коррупцией - многоэтажное сооружение из дерьма и палок не работает не из-за недоразвитости украинцев,а из-за некачественного проекта и косоруких строителей этого ..бища.
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07.11.2020 22:57
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стратегія 2030 - мені 52 і я не лох "Стратегия президента 2030 не сработает", - Милованов - Цензор.НЕТ 2821
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07.11.2020 22:34 Ответить
"Мне не нравится Арахамия. Я так и не понял, что это такое - болезнь, фамилия или явление? Так что ему теперь идти в отставку из-за этого?" - отметил судья Слиденко в интервью Радио Свобода
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08.11.2020 00:32 Ответить
арахамия - єто редкий єгипетскій жук
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08.11.2020 04:11 Ответить
Паук, а не жук!
Арахноло́гия (от др.-греч. ἀράχνη «паук» и λόγος - «слово») - раздел зоологии беспозвоночных, изучающий арахнид (паукообразных).
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08.11.2020 09:56 Ответить
>типичная ошибка - написать стратегию, которая требует борьбы в лоб с теми, у кого есть власть/сила.Источник: https://censor.net/ru/n3229710
Вот это грамотно, и я об этом всегда пишу. Не согласен с Миловановым только в том, что он выделяет олигархов. Выделять надо нео-номенклатуру, все эти кланы судей, прокуроров, сбушников, чинуш. Олигархов там пара грызущихся между собой штук, а этих - сотни миллионов и с круговой порукой и поддержкой.
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07.11.2020 22:38 Ответить
так а на кого работают миллионы судьей, прокуроров? На двойку-тройку олигархов.
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07.11.2020 22:52 Ответить
В первую очередь они работают на себя, на свое благо и на свои дома-яхты-пароходы. И думать по-другому было бы очень большим заблуждением.
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07.11.2020 22:56 Ответить
на себя работают независимые люди. А они люди очень даже зависимые. У них приоритет безусловно они сами. Но от стола получают крохи. Остальное идет наверх.
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07.11.2020 23:00 Ответить
Я думаю, что в неправовом обществе у судьи больше свобод, нем у независимого человека. К тому же, я не думаю, что коррупционерам так уж и важно посчитать деньги в чужом кармане (это по поводу крох), главное - чтобы они получили свое. Зачем им светить свое имя и привлекать к себе внимание, если можно просто брать достаточно и жить себе в радость? Думаете, что Тупицкий сейчас рад вниманию к своей персоне?
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07.11.2020 23:09 Ответить
Все это верно. Но управляют ими несколько человек. Я об этом. Придут другие несколько человек, и эти миллионы судей и прокуроров будут вести себя по-другому. Потому правильнее все-же смотреть на причины.
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07.11.2020 23:26 Ответить
Вы же сами говорите, что вот придут другие несколько человек, и эта нео-номенклатура будет заискивать уже перед ними, то есть им без разницы кого обслуживать, обычные клиентские услуги - никто не бежит к олигарху на поклон, а если олигарх не платит, то и услуги не получит. И даже если все олигархи уйдут, номенклатура останется. Прокуроры будут шить дела на более мелких рыбешек, судьи будут брать откуп, все в ажуре, потому что такое общество выстраивалось 30 лет, да даже все 100, просто во время СССР роль олигархов выполняла партия. Олигархи - это скорее всего вообще производная такой системы, так как сегодня вы можете сделать нормальную систему с законностью, а завтра все олигархи разорятся, потому что бизнесмены из них нулевые, никто не будет платить дотации их предприятиям из бюджета, оформлять рейдерский атаки, отсуживать у государства и т.д.
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07.11.2020 23:37 Ответить


Hon. Judge Dredd@Dredd_Director 8 ч

До речі, про розмір дірки в бюджеті свідчить той факт, що суддям вже тиждень затримують зарплату, що (наскільки мені відомо) востаннє траплялося приблизно... ніколи. Ні під час руїни 90-х, ні в гарячу фазу війни.
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07.11.2020 23:59 Ответить
"Стратегия президента 2030 не сработает", - Милованов - Цензор.НЕТ 9923
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07.11.2020 22:40 Ответить
"Стратегия президента 2030 не сработает", - Милованов - Цензор.НЕТ 3846
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07.11.2020 22:45 Ответить
После избрания Байдена у Зели одна стратегия- успеть до Ростова добежать. "Стратегия президента 2030 не сработает", - Милованов - Цензор.НЕТ 4921
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07.11.2020 22:42 Ответить
"Стратегия президента 2030 не сработает", - Милованов - Цензор.НЕТ 6363
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07.11.2020 22:43 Ответить
соросовских стартерх что лимонованов ,что не украинский "слуга"
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07.11.2020 22:43 Ответить
"Стратегия президента 2030 не сработает", - Милованов - Цензор.НЕТ 8062
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07.11.2020 22:45 Ответить
какая, нафиг, стратегия? сначала шмыгаль рассказывал что уже через 5 лет не будет чем пенсии платить, а тут уже распинается о том, как мы трильйон баксов заработаем и будем счастливо через 10 лет жить. на кого этот бред расчитан?
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07.11.2020 22:45 Ответить
Погляну на морду лєца єтава газпадьїнуса--і всьйо зрозуміло.Недаремно Беньо його дебілом нарік.А той це й сам визнає...
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07.11.2020 23:11 Ответить
"Стратегия президента 2030 не сработает", - Милованов - Цензор.НЕТ 663
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07.11.2020 22:47 Ответить
Какая стратегия?
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07.11.2020 22:50 Ответить
Якщо в 2019 року Петро Порошенко передавав Зеленському державу, на рахунку якої було 57 мільярдів грн, то тепер маємо всього трохи більше 15 мільярдів. Нагадуємо, що ці 57 мільярдів починалась з 1,9 мільярдів, які залишили після себе злочинці режиму Януковича. Як так, сталось, що Петро Олексійович зумів в найгарячіші роки війни відновити статки нашої держави, а Володимир Олександрович десь "пропив" 3/4 відновленого - ми не знаємо. Проте, факт залишається фактом: державні гроші зникають просто на очах, а уряд і президент роблять вигляд, що фінансової катастрофи наче й не існує.



ЗеКоманда вмудрилась зменшити державну скарбницю з 57 мільярдів до 15,5 мільярдів гривень.Так, всього за півтора року президенства Зеленського сума коштів на Єдиному казначейському рахунку впала аж на 42 МІЛЬЯРДИ гривень! Про це свідчать дані Держказначейства України.
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07.11.2020 22:52 Ответить
Чел, Порох девальвировал гривну в 3 раза, поднял тарифы в 12 раз, поднял акцизы практически на все, не надо быть вяликим экономистом что бы таким способом наполнить казну...
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08.11.2020 17:36 Ответить
Чем меня бесят эти свежесделаные рехформаторы - это способность с умным видом нести пургу. Ребята либо трактуют очевидное,либо несут простую ахинею. Страну,которой они пытаются рулить они не знают совсем. Все,что им непонятно - неправильно. Нет ума,терпения,работоспособности,чтобы совершенствовать тот сырец,который они наделали. Вместо этого хреновый народ. Безумная конструкция борьбы с коррупцией - многоэтажное сооружение из дерьма и палок не работает не из-за недоразвитости украинцев,а из-за некачественного проекта и косоруких строителей этого ..бища.
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07.11.2020 22:57 Ответить
Сь рузу Ара ХАМ єя взпам"єнаїдца...
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07.11.2020 23:12 Ответить
чи спрацює стратегія 2030? справді?
мені б твої турботи
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07.11.2020 23:10 Ответить
"Стратегія президента 2030 не спрацює", - Милованов - Цензор.НЕТ 2611
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07.11.2020 23:16 Ответить
стратегия понятно
73% зебилов не помнят что им наообещали вчера, а что они будут помнить, что им наобещал клоун 10 лет назад.. "Стратегія президента 2030 не спрацює", - Милованов - Цензор.НЕТ 6001
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07.11.2020 23:20 Ответить
Мілованов ану припини країну розривати, як ти на Прямому орав на опозицію, коли вона зелених полудурків критикувала.
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07.11.2020 23:27 Ответить
Судья Конституционного суда Игорь Слиденко, отвечая на вопрос журналистов о том, что народные депутаты требуют отставки состава КСУ, начал размышлять о фамилии главы фракции "Слуга народа" Давиде Арахамии.
В эфире "Радио Свобода" он сказал, что сам написал заявление об отставке давно и считает, что поступил честно

"Мне не нравится Арахамия. Я так и не понял, что это такое - болезнь, фамилия или явление? Так что ему теперь идти в отставку из-за этого?" - отметил судья.
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07.11.2020 23:48 Ответить
я до сих пор не пойму как милованов попал в зеленое стадо? ведь умный человек
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07.11.2020 23:27 Ответить
так он в трускавце школу для зепутатов организовывал
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07.11.2020 23:50 Ответить
Расспамил. Не знаю, какой зеленый идиот спамит толковые мысли...
Но Вы глубоко заблуждаетесь. Нет, не в том, что Милованов умный. А в том, что теоретик, пусть даже очень толковый, может чем-то управлять. Я знаю, что Вы этого не говорили, но скорей всего Вы в это верите. У нас между теорией и практикой - пропасть. Поэтому когда во власть идут молодые экономисты, юристы, политологи, социологи да и клоуны, ничего кроме раздражения лично у меня это не вызывает.
Но здесь в другом прикол. Если умный теоретик сам не осознает, что у него практических знаний ноль, то он далеко не умный.
Один очень толковый практикующий препод говорил: "Кто может работать головой, работает головой, кто не может работать головой, но может работать руками, работает руками, кто вообще не может работать, учит других". Это был хороший препод по матанализу. Преподавал в ВУЗе, взяток не брал, но жил не за счет работы в ВУЗе. А Милованов чистый теоретик. Он может быть отличным преподом, но на этом скорей всего все.
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08.11.2020 00:20 Ответить
Вы правильно говорите, но разговариваете с троллем.
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08.11.2020 00:25 Ответить
Вряд ли. Я помню этот ник, но не помню у него "мыслей" из общепринятых методичек. Когда -то мы с ним крепко сцепились по поводу рынка земли, но бывало, что мысли сходились. Различие во взглядах не повод называть кого-то троллем. Само собой, что я могу ошибаться, но не люблю вешать на людей ярлыки. Здесь явных врагов и так хватает. Вот мы с Вами не сошлись по поводу разгона КСУ, но я при этом понимаю Вашу позицию. Когда думающие люди имеют различный взгляд на вещи - это нормально. Гораздо хуже, когда своих мыслей нет.
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08.11.2020 01:00 Ответить
Может и не тролль, но загадил собою несколько веток одновременно. Непрекращающийся "поток сознания".
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08.11.2020 02:08 Ответить
Суббота, точнее уже воскресенье. Пиво...
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08.11.2020 02:34 Ответить
ты дорогуша или научись вести диалог и отстаивать свою точку зрения или просто читай посты и мотай на ус))) когда тебе задают вопрос то нужно на него ответить а потом задать свой
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08.11.2020 09:34 Ответить
Ватник! У тебя не "вопросы", а поток "неконтролированного сознания",дорогуша. И прекратити зес..ть ветки.
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08.11.2020 09:50 Ответить
как говорил профессор Преображенский " ты должен молчать и слушать, молчать и слушать" собачье сердце, посмотри, очень рекомендую)))
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08.11.2020 10:03 Ответить
Вата! Твоя беда, что твой IQ не позволяет тебе понять,что слова Преображенского адресованы тебе, бестолочь!
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08.11.2020 10:57 Ответить
"сам дурак" мудрые такие ответы у тебя))) ладно, пшел вон, ты мне не интересен как человек
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08.11.2020 12:09 Ответить
Я тебе больше скажу, примат ватный:- Ты мне даже как примат не интресен. И вообще, хвост не пружинь, тут приличные люди собрались.
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08.11.2020 13:12 Ответить
Вы не поняли его мысли, в двух словах, человек сказал что какой бы хороший управляющий не пришел , власти и ресурсов ему не хватит для реализации своих планов, так как все ресурсы (а где ресурсы там и власть) принадлежат олигархам. беня доказал что любого человека можно сделать президентом сняв всего один сериал. люди у нас на очень низком уровне понимания что такое экономика и как существует государство. самый яркий пример когда учителя (имея высшее образование) повелись на обещанную з.п в 4 тыс у.е. в здоровом обществе популизм не проходит, а наше общество популизм поддерживает. это называется, сам себе вру и сам себе верю))
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08.11.2020 09:32 Ответить
Почему не понял? Я его прекрасно понял. Он просто замечательный теоретик. Настолько теоретик, что всерьез называет клоунское сочинение на свободную тему "стратегией". Нет там стратегии, но лохи схавают, а кто-то даже пытается проводить экспертизу.
Почему, к примеру, вбухивают деньги в дороги? Зачем в условиях кризиса занимать деньги, чтобы их строить. Да потому, что проверить расход средств там очень сложно. 1 см асфальта не доложил - уже миллиарды "сэкономил". Кастрировал тендер - стоимость 1м выросла в полтора раза. Они просто тупо зарабатывают деньги, ну а мудрый нарид пусть верит дальше.
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08.11.2020 11:31 Ответить
по твоему дороги вообще строить не нужно?)) а на тендерах воруют все, и в сша и в европе. я не защищаю зелю, только вот твой подход тоже странный. давай отменим деньги, потому что их воруют чиновники?)) без хорошей инфраструктуры никакого экономического роста не будет. вот почему дороги у нас строят турки, китайцы, азербайджанцы, это другой вопрос. а насчет сэкономили покажет простая проверка. виновны, в тюрьму.
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08.11.2020 12:07 Ответить
Нужно. Но не в нынешней ситуации и не на последние деньги. Не проверишь ты дороги. Потом от этого не будет толку, а сейчас они сами себя проверять не будут.
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08.11.2020 12:11 Ответить
я не специалист в дорогах но при желании можно все доказать. да и деньги не последние. скажу одно, трасса киев- чернигов начал ремонтировать при гройсмане, срывали старый асфальт, разогревали, мешали с новым и укладывали, дорога пока стоит, при зеле делают подушку сантиметров 20, насколько я понял из асфальтобетона, дорога как взлетная полоса, скорости на машине вообще не ощущаешь. вот кто правильно строит я не знаю
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08.11.2020 12:23 Ответить
Ты шо уже, клоун, в "трактователей" мысли записался?
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08.11.2020 13:13 Ответить
Ага, для кого и кобыла -невеста.
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08.11.2020 00:23 Ответить
Небажання накопичувати пенсію?
А який дурень буде накопичувати, якщо його з імовірністю 200% кинуть?
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07.11.2020 23:32 Ответить
А шо это самокатная падлота снова повылазила с-под всех плинтусов?
Кого они уговаривают -- зелёных, или шоколадных?
Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном?
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07.11.2020 23:54 Ответить
"В Украине люди привыкли ожидать от государства социальной поддержки. И менять свое поведение - например, начинать накапливать". У меня 20 процентов снимают на подоходный. Часть его идет в пенсионный - это и есть мое накопление на пенсию. Фактически я даю деньги государству на хранение, чтобы оно мне их потом выплачивало в виде пенсии. Государство несет ответственность за эти мои сбережения. И я не собираюсь накапливать в каких-то фондах, которые на следующий день лопнут вместе с моими деньгами. Не этому малохольному тупому экономисту указывать мне про накапливание. Пусть лучше заставит государство выполнять свои обязательства по отношению к людям, которые платят налоги, а не уравнивать всех - и тех, кто по сорок лет работал, и тех, кто по сорок лет баклуши бил или работал по конвертам.
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08.11.2020 00:11 Ответить
Люди привикли чекати, коли їх держава в черговий раз "кине".
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08.11.2020 07:57 Ответить
Сер, порахуйте у абсолютному виразі, скільки Ви перераховуєте на майбутню пенсію, яку будете отримувати. І скільки Ваш сусід.
І усе стане зрозумілим.
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08.11.2020 11:26 Ответить
По-перше, держава бере мої гроші і частку вкладає у виробництво, тобто отримує додатковий дохід. Чи Ви гадаєте, що пенсійний фонд це такий собі лише накопичувальний фонд, з якого гроші нікуди не вкладають? По-друге, маю стаж близько 35 років і зарплатню на рівні 12 тисяч. Підрахуйте самі, скільки мало б відкластись. Але, зауважте, що після виходу на пенсію мало хто живе довше 10 років, тобто, користуватись цими грошима буде не довго. По-третє, в гаманець сусіду я не заглядаю.
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08.11.2020 13:30 Ответить
Комментировать какую-либо иммитацию стрегии от нынешних "мальчиков с пальчиками"-себя не уважать. Когда Милованов с умным видом произносит банальщину как "критику" какой то там программы до "2030 года", пересташь удивлятся тому, что он органическая часть зеленых недоумков.
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08.11.2020 00:22 Ответить
Конечно органическая часть! "Стратегія президента 2030 не спрацює", - Милованов - Цензор.НЕТ 9537 Он же обучал в Трускавце этих дебилов кнопки нажимать! Скажите спасибо, что им не Вассерман какой-нибудь лекции читал...
А по поводу программы... Они бюджет на месяц вперед спрогнозировать не могут! Какой 2030? Я почитал тот бред про гидро и лес, даже писать ничего не стал - банально лень. Умный не поверит, а дебилу ты ничего не докажешь. Так какой смысл распинаться?
Обидно то, что у Гройсмана была стратегия развития газодобычи. И я уверен, что она бы реализовывалась, если бы не пришли зеленые дебилы с новыми планами.
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08.11.2020 01:10 Ответить
Грося - не дурак!
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08.11.2020 10:01 Ответить
Грося - один из лучших премьеров за всю историю Украины. Конечно, не дурак
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08.11.2020 11:17 Ответить
Вони не прийшли - їх привели до влади за ручку.
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08.11.2020 11:28 Ответить
 
 