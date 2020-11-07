"Стратегия президента 2030 не сработает", - Милованов
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Президент Киевской школы экономики, экс-министр экономики Тимофей Милованов рассказал, что нужно для реализации стратегии, предложенной президентом Владимиром Зеленским.
"Сработает ли стратегия 2030, которую представили правительство и президент? По моему мнению, нет. Потому что, стратегия - это только один элемент трансформации. Другие: это структура власти (в смысле силы - power) и культура общества (в смысле привычки и устоявшаяся поведение)", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение в Facebook.
Милованов пояснил: структура силы определяет, у кого есть сила и заинтересованность для изменений, кто будет оказывать сопротивление, а культура привычки - как люди будут реагировать на изменения, как будут или не будут менять свое поведение.
"Эти три элемента должны дополнять друг друга. Иначе стратегия не сработает. Например, типичная ошибка - написать стратегию, которая требует борьбы в лоб с теми, у кого есть власть/сила. Например, таких элементов много в антикоррупционной стратегии международных партнеров для Украины. Они требуют, чтобы правительство боролось с олигархами, а сила - у олигархов, а не правительства. Поэтому стратегии не внедряются, или внедряются частично или наполовину. Другая типичная ошибка - это написать стратегию, которая противоречит культуре привычек. Пример такой стратегии - пенсионная реформа. В Украине люди привыкли ожидать от государства социальной поддержки. И менять свое поведение - например, начинать накапливать - не хотят и большинство не будет. Поэтому пенсионная реформа буксует", - считает экс-министр.
Он отметил, что есть методики и механизмы, как решать такие проблемы: "Трансформация возможна. Можно и изменить структуру силы власти. Или культуру привычек. Пример успешного внедрения стратегии - это децентрализация или "Прозорро". Здесь реформы были продуманы или случайно были разработаны так, что не было лобовой атаки против тех, у кого есть сила, и не было ожиданий, что люди или организации моментально изменят свое поведение. В то же время, эти реформы изменили и структуру силы и культуру привычек. Например, мэры стали намного политически сильнее".
Напомним, 20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине должна быть разработана стратегия развития, в частности экономического, рассчитанная на длительный период - до 2030 года.
6 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в первом квартале 2021 года правительство представит Стратегию экономического развития Украины до 2030 года.
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Арахноло́гия (от др.-греч. ἀράχνη «паук» и λόγος - «слово») - раздел зоологии беспозвоночных, изучающий арахнид (паукообразных).
Вот это грамотно, и я об этом всегда пишу. Не согласен с Миловановым только в том, что он выделяет олигархов. Выделять надо нео-номенклатуру, все эти кланы судей, прокуроров, сбушников, чинуш. Олигархов там пара грызущихся между собой штук, а этих - сотни миллионов и с круговой порукой и поддержкой.
Hon. Judge Dredd@Dredd_Director 8 ч
До речі, про розмір дірки в бюджеті свідчить той факт, що суддям вже тиждень затримують зарплату, що (наскільки мені відомо) востаннє траплялося приблизно... ніколи. Ні під час руїни 90-х, ні в гарячу фазу війни.
ЗеКоманда вмудрилась зменшити державну скарбницю з 57 мільярдів до 15,5 мільярдів гривень.Так, всього за півтора року президенства Зеленського сума коштів на Єдиному казначейському рахунку впала аж на 42 МІЛЬЯРДИ гривень! Про це свідчать дані Держказначейства України.
мені б твої турботи
73% зебилов не помнят что им наообещали вчера, а что они будут помнить, что им наобещал клоун 10 лет назад..
В эфире "Радио Свобода" он сказал, что сам написал заявление об отставке давно и считает, что поступил честно
"Мне не нравится Арахамия. Я так и не понял, что это такое - болезнь, фамилия или явление? Так что ему теперь идти в отставку из-за этого?" - отметил судья.
Но Вы глубоко заблуждаетесь. Нет, не в том, что Милованов умный. А в том, что теоретик, пусть даже очень толковый, может чем-то управлять. Я знаю, что Вы этого не говорили, но скорей всего Вы в это верите. У нас между теорией и практикой - пропасть. Поэтому когда во власть идут молодые экономисты, юристы, политологи, социологи да и клоуны, ничего кроме раздражения лично у меня это не вызывает.
Но здесь в другом прикол. Если умный теоретик сам не осознает, что у него практических знаний ноль, то он далеко не умный.
Один очень толковый практикующий препод говорил: "Кто может работать головой, работает головой, кто не может работать головой, но может работать руками, работает руками, кто вообще не может работать, учит других". Это был хороший препод по матанализу. Преподавал в ВУЗе, взяток не брал, но жил не за счет работы в ВУЗе. А Милованов чистый теоретик. Он может быть отличным преподом, но на этом скорей всего все.
Почему, к примеру, вбухивают деньги в дороги? Зачем в условиях кризиса занимать деньги, чтобы их строить. Да потому, что проверить расход средств там очень сложно. 1 см асфальта не доложил - уже миллиарды "сэкономил". Кастрировал тендер - стоимость 1м выросла в полтора раза. Они просто тупо зарабатывают деньги, ну а мудрый нарид пусть верит дальше.
А який дурень буде накопичувати, якщо його з імовірністю 200% кинуть?
Кого они уговаривают -- зелёных, или шоколадных?
Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном?
І усе стане зрозумілим.
А по поводу программы... Они бюджет на месяц вперед спрогнозировать не могут! Какой 2030? Я почитал тот бред про гидро и лес, даже писать ничего не стал - банально лень. Умный не поверит, а дебилу ты ничего не докажешь. Так какой смысл распинаться?
Обидно то, что у Гройсмана была стратегия развития газодобычи. И я уверен, что она бы реализовывалась, если бы не пришли зеленые дебилы с новыми планами.