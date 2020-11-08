Эрдоган поздравил Азербайджан с "освобождением Шуши"
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье поздравил Азербайджан с "освобождением" города Шуша, о взятии которого заявили ранее в Баку.
Об этом сообщает агентство "Анадолу", передает Цензор.НЕТ.
"Освобождение Шуши - символ скорейшего освобождения оставшихся оккупированных земель Азербайджана. От своего имени, членов своей семьи и всего народа Турции поздравляю собратьев с этой значимой победой", - заявил в воскресенье Эрдоган.
Ранее в воскресенье Алиев объявил о взятии города Шуша в Нагорном Карабахе азербайджанской армией. В Армении не подтверждают эти слова и заявляют, что бои продолжаются.
Шуша (арм. Шуши) является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерта.
Пожалуйста, подождите...
1. Завершение конфликта, пусть даже потерей территорий которые были откровенно обузой для бюджета.
2. Вся оппозиция в Армении - карабахский клан. Клан останется без подпитки.
3. Усиление антироссийских настроений - это из-за них мы проиграли. Зачем нам нужен ОДКБ? Значит НАТО.
4. Подписание мирного договора с Азербайджаном - кроме Карабаха не причин для вражды. Доказательство тому Нахичивань.
5. Уход с поста Пашиняна и с нового листа вперёд.
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Нємцова вбили саме через те, що він сказав правду про *****: "Путин, чтоб вы знали, - он ё...нутый!"
Але між Мозирським заводом і Кременьчугським таки обираю останній.
Але ви, в більшій мірі радієте не за цю країну на Кавказі, а моделюєте ситуацію на Україну і наші перспективи щодо визволення Криму і частини Донецької та Луганської області.
Нажаль у нас противник на порядок сильніший. МОРДОР. З усіми його "скрєпами" дєдивлєвалами, калінкамалінками і ядерною зброєю.
Для початку слід запустити сталий екномічний розвиток. Скоротити кількість дармоїдів в різних держ-структурах і самі держструктури, що дублюють одне одного. Оптимізувати податковий тиск. 9 ВІДМОВИТИ в НЕВИПРАВДАНО високих виплатах(пенсіях) людям з заслугами, що НЕ мають відношення до ********. ртнкової економіки та демократичних цінностей Україні.
Это не кравчук(кравчучка), кучма(отец олигархата), ющенко( тюха-матюха), янукович (предатель трусливый), порошенко(половинка, и в историю хочется и заработать), зеленский (пацефист, хочет увидеть что то в глазах пу и жить с ним дружно, рассчитывая ещё выступить в кремле на сцене в трусах).
1) азербайджанцы придержали этот момент до завтрашнего дня, чтобы показать символично в День флага
2) самое символичное видео, которое можно представить из Шуши - это видео с флагом на Шушинской крепости, которая находится прямо у выезда в Степанакерт (Ханкенди) и может быть, азербайджанцы до нее еще не добрались, потому что если армяне отступают, они отступают как раз по направлению к Степанакерту, поэтому Шушинская крепость будет оставлена ими в последнюю очередь.