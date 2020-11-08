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Эрдоган поздравил Азербайджан с "освобождением Шуши"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Эрдоган поздравил Азербайджан с

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье поздравил Азербайджан с "освобождением" города Шуша, о взятии которого заявили ранее в Баку.

Об этом сообщает агентство "Анадолу", передает Цензор.НЕТ.

"Освобождение Шуши - символ скорейшего освобождения оставшихся оккупированных земель Азербайджана. От своего имени, членов своей семьи и всего народа Турции поздравляю собратьев с этой значимой победой", - заявил в воскресенье Эрдоган.

Ранее в воскресенье Алиев объявил о взятии города Шуша в Нагорном Карабахе азербайджанской армией. В Армении не подтверждают эти слова и заявляют, что бои продолжаются.

Читайте также: Армения потерпела поражение в битве за центральный район Карабаха: азербайджанская пехота перерезала ключевую магистраль Лачин-Шуши, - Бутусов

Шуша (арм. Шуши) является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерта.
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Топ комментарии
+53
А Єрмак привітав Айзербайджанців?
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08.11.2020 14:48
+52
І я приєднуюсь до вітань Ердогана. Так тримати, ще не всі землі звільнені
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08.11.2020 14:48
+39
Молодцы!Так и Украина будет освобождать Крым/Донецк/Луганск.дело времени(но,не при зелЕ)
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08.11.2020 14:49
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Страница 2 из 2
Да это всё очевидно было изначально. Вернее, продолжение Арменией войны имело хоть какой-то смысл недели три назад. Тогда армяне ещё не оставляли попытки ввязать на свою сторону Россию. Но уже недели две назад стало очевидно, даже армянским оптимистам, что этого не произойдёт- кацы воевать за "армянский Карабах" не собираются! Тогда вопрос- Пашинян, на что ты рассчитывал? Тысячи погашенных жизней на твоих руках, ведь Армения(именно Армения) несопоставима никакими критериями с Азербайджаном в военном плане!?.
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08.11.2020 16:12 Ответить
Тогда вопрос- Пашинян, на что ты рассчитывал?
1. Завершение конфликта, пусть даже потерей территорий которые были откровенно обузой для бюджета.
2. Вся оппозиция в Армении - карабахский клан. Клан останется без подпитки.
3. Усиление антироссийских настроений - это из-за них мы проиграли. Зачем нам нужен ОДКБ? Значит НАТО.
4. Подписание мирного договора с Азербайджаном - кроме Карабаха не причин для вражды. Доказательство тому Нахичивань.
5. Уход с поста Пашиняна и с нового листа вперёд.
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08.11.2020 17:44 Ответить
Если этим руководствовался Пашинян, то всё у него получилось. Только вот получается, что он предатель армянских интересов.
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08.11.2020 17:57 Ответить
Этим руководствовались люди совершившие революцию и приведшие к власти Пашияняна.
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08.11.2020 18:47 Ответить
Ари, шуши весла аж у Єревані, а нині швидко вигрібайтесь.
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08.11.2020 16:15 Ответить
Мои поздравления Азербайджану
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08.11.2020 16:21 Ответить
недаремно пишуть що у путина хвороба голові
**********
Нємцова вбили саме через те, що він сказав правду про *****: "Путин, чтоб вы знали, - он ё...нутый!"
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08.11.2020 16:53 Ответить
Победа исламского оружия над соросовским либерастом Пашиняном. Константинополь пал подобным же образом.
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08.11.2020 16:41 Ответить
И Турция...и Азербайджан являются светскими государствами...с какого будуна вы приплели ислам к освобождению оккупированных территорий не понятно..
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08.11.2020 16:52 Ответить
Бо кацапський провокатор.
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08.11.2020 16:54 Ответить
Утешиш себя этой сказкой когда Эрдоган направит исламских переселенцев и в твоем микрорайоне запоет муэдзин.
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08.11.2020 17:56 Ответить
Бояры попей...и тебя попустит..
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08.11.2020 18:29 Ответить
Бояра до твоей степени отупения не доведет.
Ердоган привітав Азербайджан зі "звільненням Шуші" - Цензор.НЕТ 2614
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08.11.2020 19:07 Ответить
точно як у москві
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08.11.2020 19:50 Ответить
А ти не бачив такого у Москві, 1 вересня, коли там "ураза-байрам" відмічали? Там було кілька тисяч чоловік...
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09.11.2020 06:19 Ответить
Жив у Криму, наймав житло в селі, на вулиці, де жила половина - кримські татари. Однак, "муедзина" не чув... А от "п"яний мат рассєянський", від "карєнних кримчан з рязанськими мордами" - постійно...
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09.11.2020 06:17 Ответить
А чого ти хотів від кацапа з Горлівки? Його посадили перед компом, ткнули пальцем в методичку, і сказали: "Писать "от сих и до сих"!... Приду - проверю!...". От і пише...
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09.11.2020 06:14 Ответить
Я заправлюсь тільки на Сокарі, а ви?
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08.11.2020 16:46 Ответить
А я у только у Игоря Валерьича
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08.11.2020 16:51 Ответить
А я только на WOG, это кто?
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09.11.2020 14:26 Ответить
А я у баби Людки Чучихи на Чмижині, - вона у якості бонуса дає квашеного огірка на закуску...
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08.11.2020 16:57 Ответить
Я раніше заправлявся у Бені, зараз вже ні.
Але між Мозирським заводом і Кременьчугським таки обираю останній.
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08.11.2020 17:06 Ответить
Ну видео было б более реалистично чем просто официальная фотка Эрдогана
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08.11.2020 16:53 Ответить
Фаши докасательстфа никакие не докасательстфа!
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08.11.2020 17:07 Ответить
Вітаю і я Азербайджан.
Але ви, в більшій мірі радієте не за цю країну на Кавказі, а моделюєте ситуацію на Україну і наші перспективи щодо визволення Криму і частини Донецької та Луганської області.
Нажаль у нас противник на порядок сильніший. МОРДОР. З усіми його "скрєпами" дєдивлєвалами, калінкамалінками і ядерною зброєю.
Для початку слід запустити сталий екномічний розвиток. Скоротити кількість дармоїдів в різних держ-структурах і самі держструктури, що дублюють одне одного. Оптимізувати податковий тиск. 9 ВІДМОВИТИ в НЕВИПРАВДАНО високих виплатах(пенсіях) людям з заслугами, що НЕ мають відношення до ********. ртнкової економіки та демократичних цінностей Україні.
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08.11.2020 17:00 Ответить
Если Украина заручится поддержкой Турции и Польши, а также сша (с точки зрения прикрытия от ядерного удара) можно смело херачить раху! ВОЕННЫЙ потенцил уже будет сопоставимый. А там и другие недруги рахи подтянутся (Грузия, Азербайджан, страны Балтии). Китай уже давно претендует на сибирь и ДВ). Япония.
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08.11.2020 19:23 Ответить
Учитесь пацифисты.Врага можно бить-без оглядки на Россию. Ердоган привітав Азербайджан зі "звільненням Шуші" - Цензор.НЕТ 5162
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08.11.2020 17:02 Ответить
Якщо з розумом підходити, а не з оцім от "Посмотрел в его глаза, и увидел стремление..."
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08.11.2020 17:09 Ответить
Красная ковровая дорожка в аэропорту Баку перед ******. Вы правда считаете что не узнали мнение России перед началом боевых действий?
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08.11.2020 17:49 Ответить
Смерть окупантам!
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08.11.2020 17:09 Ответить
Не успевших сбежать в Армению армян Карабаха всех вырежут, или кого-то пощадят?
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08.11.2020 17:18 Ответить
Скажи кацапе, а чого не вирізали до тепер тих, які живуть в Азербайджані?
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08.11.2020 19:10 Ответить
Два сильнейших лидера.

Это не кравчук(кравчучка), кучма(отец олигархата), ющенко( тюха-матюха), янукович (предатель трусливый), порошенко(половинка, и в историю хочется и заработать), зеленский (пацефист, хочет увидеть что то в глазах пу и жить с ним дружно, рассчитывая ещё выступить в кремле на сцене в трусах).
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08.11.2020 17:31 Ответить
кравчук и ющенко тема в скобках не раскрыта, по остальным - пойдет
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09.11.2020 14:27 Ответить
Азербайджан опроверг тезис "война на Донбассе не имеет военного решения".
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08.11.2020 17:45 Ответить
Любая война имеет только военное решение. Это ее суть.
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08.11.2020 17:57 Ответить
вот так... вот что должен читать пердизент и министрище якобы обороны Украины...
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08.11.2020 17:58 Ответить
Опыт Азербайджана показывает что есть лишь один способ решения проблемы донбаса и крыма - военный. Приведите мне хоть один пример когда территории деоккупировались путем переговоров?
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08.11.2020 18:44 Ответить
Гонконг.
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08.11.2020 19:11 Ответить
нельзя ровнять Британию и арду. англичане сделали его оазисом прогресса.
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08.11.2020 19:21 Ответить
На автомате ответил, и как видите в точку. Могу ещё привести ГДР, к примеру. Никакой реальной войны (кроме журналисткого штампа - "холодная") не было, а Германия объединилась.
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08.11.2020 19:26 Ответить
Гдр неудачный пример. Объединение Германии итог холодной войны! ВОЙНЫ!!!
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08.11.2020 19:29 Ответить
Но Вы ведь понимаете, что никакой войны не было, правда? Или рассказывать про войну на пальцах, как для ребёнка? Ердоган привітав Азербайджан зі "звільненням Шуші" - Цензор.НЕТ 186
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08.11.2020 19:32 Ответить
Гдр неудачный пример. Объединение Германии итог холодной войны! ВОЙНЫ!!!
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08.11.2020 19:30 Ответить
Украине бы такую оккупацию...
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08.11.2020 19:26 Ответить
Моей Украине никакая самая благостная оккупация не нужна. За вашу боритесь на следующих выборах.
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08.11.2020 19:30 Ответить
автору статьи надобно научиться пользоваться кавычками...кавычек там быть должно.Исправь,нехорошо.
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08.11.2020 19:47 Ответить
не должно.
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08.11.2020 19:49 Ответить
Ердоган привітав Азербайджан зі "звільненням Шуші" - Цензор.НЕТ 8407
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08.11.2020 20:00 Ответить
Крым - это Украина! Был, есть и будет! Всегда!
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08.11.2020 21:04 Ответить
Карабах: свежий симбиоз беспилотника и боевого самолета с двойным ударом по одной цели. Первым подбили бункер в горе, вторым накрыли пришедших на помощь. Там видео из Ютуба:https://az.sputniknews.ru/karabakh/20201108/425415148/Na-Khodzhavendskom-napravlenii-unichtozheny-vysokopostavlennye-chiny-protivnika---video.html
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08.11.2020 21:18 Ответить
Полагаю видео из Шуши нет по причине:
1) азербайджанцы придержали этот момент до завтрашнего дня, чтобы показать символично в День флага
2) самое символичное видео, которое можно представить из Шуши - это видео с флагом на Шушинской крепости, которая находится прямо у выезда в Степанакерт (Ханкенди) и может быть, азербайджанцы до нее еще не добрались, потому что если армяне отступают, они отступают как раз по направлению к Степанакерту, поэтому Шушинская крепость будет оставлена ими в последнюю очередь.
Ердоган привітав Азербайджан зі "звільненням Шуші" - Цензор.НЕТ 5807
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08.11.2020 21:44 Ответить
Азербайджан вернул древнюю столицу Карабаха, город огромного символического значения - Шушу. Это событие для азербайджанцев, как для израильтян - выход к Стене Плача в 1967 году, как Мекка для мусульман - возвращение Родины, возвращение истории.(с)
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09.11.2020 01:08 Ответить
Понимаю, что многие радуются поражению рашистских союзников. Но нет никакой радости от того, что два кавказских народа пускают друг другу кровь за кусок земли. Это не решит конфликт. Через определенный промежуток времени геополитический расклад изменится и уже проигравшая сторона пойдет в атаку. И так до бесконечности, пока они не найдут компромис.
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09.11.2020 12:18 Ответить
нет, сейчас все должны поддержать деоккупацию карабаха так чтоб армяшки даже не думали больше туда лезть
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09.11.2020 14:32 Ответить
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