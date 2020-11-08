Ердоган привітав Азербайджан зі "звільненням Шуші"
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у неділю привітав Азербайджан зі "звільненням" міста Шуша, про взяття якого заявили раніше в Баку.
Про це повідомляє агентство "Анадолу", передає Цензор.НЕТ.
"Звільнення Шуші - символ швидкого звільнення решти окупованих земель Азербайджану. Від свого імені, членів своєї сім'ї і всього народу Туреччини вітаю побратимів із цією значущою перемогою", - заявив у неділю Ердоган.
Раніше в неділю Алієв оголосив про взяття міста Шуша в Нагірному Карабасі азербайджанською армією. У Вірменії не підтверджують ці слова і заявляють, що бої тривають.
Шуша (вірм. Шуші) є одним із ключових міст Карабаху. Воно розташоване за 11 км від столиці самопроголошеної Нагірно-Карабаської Республіки Степанакерта.
Будь ласка, зачекайте...
1. Завершение конфликта, пусть даже потерей территорий которые были откровенно обузой для бюджета.
2. Вся оппозиция в Армении - карабахский клан. Клан останется без подпитки.
3. Усиление антироссийских настроений - это из-за них мы проиграли. Зачем нам нужен ОДКБ? Значит НАТО.
4. Подписание мирного договора с Азербайджаном - кроме Карабаха не причин для вражды. Доказательство тому Нахичивань.
5. Уход с поста Пашиняна и с нового листа вперёд.
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Нємцова вбили саме через те, що він сказав правду про *****: "Путин, чтоб вы знали, - он ё...нутый!"
Але між Мозирським заводом і Кременьчугським таки обираю останній.
Але ви, в більшій мірі радієте не за цю країну на Кавказі, а моделюєте ситуацію на Україну і наші перспективи щодо визволення Криму і частини Донецької та Луганської області.
Нажаль у нас противник на порядок сильніший. МОРДОР. З усіми його "скрєпами" дєдивлєвалами, калінкамалінками і ядерною зброєю.
Для початку слід запустити сталий екномічний розвиток. Скоротити кількість дармоїдів в різних держ-структурах і самі держструктури, що дублюють одне одного. Оптимізувати податковий тиск. 9 ВІДМОВИТИ в НЕВИПРАВДАНО високих виплатах(пенсіях) людям з заслугами, що НЕ мають відношення до ********. ртнкової економіки та демократичних цінностей Україні.
Это не кравчук(кравчучка), кучма(отец олигархата), ющенко( тюха-матюха), янукович (предатель трусливый), порошенко(половинка, и в историю хочется и заработать), зеленский (пацефист, хочет увидеть что то в глазах пу и жить с ним дружно, рассчитывая ещё выступить в кремле на сцене в трусах).
1) азербайджанцы придержали этот момент до завтрашнего дня, чтобы показать символично в День флага
2) самое символичное видео, которое можно представить из Шуши - это видео с флагом на Шушинской крепости, которая находится прямо у выезда в Степанакерт (Ханкенди) и может быть, азербайджанцы до нее еще не добрались, потому что если армяне отступают, они отступают как раз по направлению к Степанакерту, поэтому Шушинская крепость будет оставлена ими в последнюю очередь.