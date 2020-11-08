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Ердоган привітав Азербайджан зі "звільненням Шуші"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ердоган привітав Азербайджан зі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у неділю привітав Азербайджан зі "звільненням" міста Шуша, про взяття якого заявили раніше в Баку.

Про це повідомляє агентство "Анадолу", передає Цензор.НЕТ.

"Звільнення Шуші - символ швидкого звільнення решти окупованих земель Азербайджану. Від свого імені, членів своєї сім'ї і всього народу Туреччини вітаю побратимів із цією значущою перемогою", - заявив у неділю Ердоган.

Раніше в неділю Алієв оголосив про взяття міста Шуша в Нагірному Карабасі азербайджанською армією. У Вірменії не підтверджують ці слова і заявляють, що бої тривають.

Читайте також: Вірменія зазнала поразки в битві за центральний район Карабаху: азербайджанська піхота перерізала ключову магістраль Лачин-Шуші, - Бутусов

Шуша (вірм. Шуші) є одним із ключових міст Карабаху. Воно розташоване за 11 км від столиці самопроголошеної Нагірно-Карабаської Республіки Степанакерта.
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Топ коментарі
+53
А Єрмак привітав Айзербайджанців?
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08.11.2020 14:48
+52
І я приєднуюсь до вітань Ердогана. Так тримати, ще не всі землі звільнені
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08.11.2020 14:48
+39
Молодцы!Так и Украина будет освобождать Крым/Донецк/Луганск.дело времени(но,не при зелЕ)
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08.11.2020 14:49
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Да это всё очевидно было изначально. Вернее, продолжение Арменией войны имело хоть какой-то смысл недели три назад. Тогда армяне ещё не оставляли попытки ввязать на свою сторону Россию. Но уже недели две назад стало очевидно, даже армянским оптимистам, что этого не произойдёт- кацы воевать за "армянский Карабах" не собираются! Тогда вопрос- Пашинян, на что ты рассчитывал? Тысячи погашенных жизней на твоих руках, ведь Армения(именно Армения) несопоставима никакими критериями с Азербайджаном в военном плане!?.
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08.11.2020 16:12 Відповісти
Тогда вопрос- Пашинян, на что ты рассчитывал?
1. Завершение конфликта, пусть даже потерей территорий которые были откровенно обузой для бюджета.
2. Вся оппозиция в Армении - карабахский клан. Клан останется без подпитки.
3. Усиление антироссийских настроений - это из-за них мы проиграли. Зачем нам нужен ОДКБ? Значит НАТО.
4. Подписание мирного договора с Азербайджаном - кроме Карабаха не причин для вражды. Доказательство тому Нахичивань.
5. Уход с поста Пашиняна и с нового листа вперёд.
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08.11.2020 17:44 Відповісти
Если этим руководствовался Пашинян, то всё у него получилось. Только вот получается, что он предатель армянских интересов.
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08.11.2020 17:57 Відповісти
Этим руководствовались люди совершившие революцию и приведшие к власти Пашияняна.
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08.11.2020 18:47 Відповісти
Ари, шуши весла аж у Єревані, а нині швидко вигрібайтесь.
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08.11.2020 16:15 Відповісти
Мои поздравления Азербайджану
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08.11.2020 16:21 Відповісти
недаремно пишуть що у путина хвороба голові
**********
Нємцова вбили саме через те, що він сказав правду про *****: "Путин, чтоб вы знали, - он ё...нутый!"
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08.11.2020 16:53 Відповісти
Победа исламского оружия над соросовским либерастом Пашиняном. Константинополь пал подобным же образом.
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08.11.2020 16:41 Відповісти
И Турция...и Азербайджан являются светскими государствами...с какого будуна вы приплели ислам к освобождению оккупированных территорий не понятно..
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08.11.2020 16:52 Відповісти
Бо кацапський провокатор.
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08.11.2020 16:54 Відповісти
Утешиш себя этой сказкой когда Эрдоган направит исламских переселенцев и в твоем микрорайоне запоет муэдзин.
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08.11.2020 17:56 Відповісти
Бояры попей...и тебя попустит..
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08.11.2020 18:29 Відповісти
Бояра до твоей степени отупения не доведет.
Ердоган привітав Азербайджан зі "звільненням Шуші" - Цензор.НЕТ 2614
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08.11.2020 19:07 Відповісти
точно як у москві
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08.11.2020 19:50 Відповісти
А ти не бачив такого у Москві, 1 вересня, коли там "ураза-байрам" відмічали? Там було кілька тисяч чоловік...
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09.11.2020 06:19 Відповісти
Жив у Криму, наймав житло в селі, на вулиці, де жила половина - кримські татари. Однак, "муедзина" не чув... А от "п"яний мат рассєянський", від "карєнних кримчан з рязанськими мордами" - постійно...
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09.11.2020 06:17 Відповісти
А чого ти хотів від кацапа з Горлівки? Його посадили перед компом, ткнули пальцем в методичку, і сказали: "Писать "от сих и до сих"!... Приду - проверю!...". От і пише...
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09.11.2020 06:14 Відповісти
Я заправлюсь тільки на Сокарі, а ви?
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08.11.2020 16:46 Відповісти
А я у только у Игоря Валерьича
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08.11.2020 16:51 Відповісти
А я только на WOG, это кто?
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09.11.2020 14:26 Відповісти
А я у баби Людки Чучихи на Чмижині, - вона у якості бонуса дає квашеного огірка на закуску...
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08.11.2020 16:57 Відповісти
Я раніше заправлявся у Бені, зараз вже ні.
Але між Мозирським заводом і Кременьчугським таки обираю останній.
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08.11.2020 17:06 Відповісти
Ну видео было б более реалистично чем просто официальная фотка Эрдогана
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08.11.2020 16:53 Відповісти
Фаши докасательстфа никакие не докасательстфа!
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08.11.2020 17:07 Відповісти
Вітаю і я Азербайджан.
Але ви, в більшій мірі радієте не за цю країну на Кавказі, а моделюєте ситуацію на Україну і наші перспективи щодо визволення Криму і частини Донецької та Луганської області.
Нажаль у нас противник на порядок сильніший. МОРДОР. З усіми його "скрєпами" дєдивлєвалами, калінкамалінками і ядерною зброєю.
Для початку слід запустити сталий екномічний розвиток. Скоротити кількість дармоїдів в різних держ-структурах і самі держструктури, що дублюють одне одного. Оптимізувати податковий тиск. 9 ВІДМОВИТИ в НЕВИПРАВДАНО високих виплатах(пенсіях) людям з заслугами, що НЕ мають відношення до ********. ртнкової економіки та демократичних цінностей Україні.
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08.11.2020 17:00 Відповісти
Если Украина заручится поддержкой Турции и Польши, а также сша (с точки зрения прикрытия от ядерного удара) можно смело херачить раху! ВОЕННЫЙ потенцил уже будет сопоставимый. А там и другие недруги рахи подтянутся (Грузия, Азербайджан, страны Балтии). Китай уже давно претендует на сибирь и ДВ). Япония.
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08.11.2020 19:23 Відповісти
Учитесь пацифисты.Врага можно бить-без оглядки на Россию. Ердоган привітав Азербайджан зі "звільненням Шуші" - Цензор.НЕТ 5162
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08.11.2020 17:02 Відповісти
Якщо з розумом підходити, а не з оцім от "Посмотрел в его глаза, и увидел стремление..."
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08.11.2020 17:09 Відповісти
Красная ковровая дорожка в аэропорту Баку перед ******. Вы правда считаете что не узнали мнение России перед началом боевых действий?
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08.11.2020 17:49 Відповісти
Смерть окупантам!
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08.11.2020 17:09 Відповісти
Не успевших сбежать в Армению армян Карабаха всех вырежут, или кого-то пощадят?
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08.11.2020 17:18 Відповісти
Скажи кацапе, а чого не вирізали до тепер тих, які живуть в Азербайджані?
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08.11.2020 19:10 Відповісти
Два сильнейших лидера.

Это не кравчук(кравчучка), кучма(отец олигархата), ющенко( тюха-матюха), янукович (предатель трусливый), порошенко(половинка, и в историю хочется и заработать), зеленский (пацефист, хочет увидеть что то в глазах пу и жить с ним дружно, рассчитывая ещё выступить в кремле на сцене в трусах).
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08.11.2020 17:31 Відповісти
кравчук и ющенко тема в скобках не раскрыта, по остальным - пойдет
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09.11.2020 14:27 Відповісти
Азербайджан опроверг тезис "война на Донбассе не имеет военного решения".
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08.11.2020 17:45 Відповісти
Любая война имеет только военное решение. Это ее суть.
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08.11.2020 17:57 Відповісти
вот так... вот что должен читать пердизент и министрище якобы обороны Украины...
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08.11.2020 17:58 Відповісти
Опыт Азербайджана показывает что есть лишь один способ решения проблемы донбаса и крыма - военный. Приведите мне хоть один пример когда территории деоккупировались путем переговоров?
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08.11.2020 18:44 Відповісти
Гонконг.
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08.11.2020 19:11 Відповісти
нельзя ровнять Британию и арду. англичане сделали его оазисом прогресса.
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08.11.2020 19:21 Відповісти
На автомате ответил, и как видите в точку. Могу ещё привести ГДР, к примеру. Никакой реальной войны (кроме журналисткого штампа - "холодная") не было, а Германия объединилась.
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08.11.2020 19:26 Відповісти
Гдр неудачный пример. Объединение Германии итог холодной войны! ВОЙНЫ!!!
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08.11.2020 19:29 Відповісти
Но Вы ведь понимаете, что никакой войны не было, правда? Или рассказывать про войну на пальцах, как для ребёнка? Ердоган привітав Азербайджан зі "звільненням Шуші" - Цензор.НЕТ 186
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08.11.2020 19:32 Відповісти
Гдр неудачный пример. Объединение Германии итог холодной войны! ВОЙНЫ!!!
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08.11.2020 19:30 Відповісти
Украине бы такую оккупацию...
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08.11.2020 19:26 Відповісти
Моей Украине никакая самая благостная оккупация не нужна. За вашу боритесь на следующих выборах.
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08.11.2020 19:30 Відповісти
автору статьи надобно научиться пользоваться кавычками...кавычек там быть должно.Исправь,нехорошо.
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08.11.2020 19:47 Відповісти
не должно.
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08.11.2020 19:49 Відповісти
Ердоган привітав Азербайджан зі "звільненням Шуші" - Цензор.НЕТ 8407
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08.11.2020 20:00 Відповісти
Крым - это Украина! Был, есть и будет! Всегда!
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08.11.2020 21:04 Відповісти
Карабах: свежий симбиоз беспилотника и боевого самолета с двойным ударом по одной цели. Первым подбили бункер в горе, вторым накрыли пришедших на помощь. Там видео из Ютуба:https://az.sputniknews.ru/karabakh/20201108/425415148/Na-Khodzhavendskom-napravlenii-unichtozheny-vysokopostavlennye-chiny-protivnika---video.html
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08.11.2020 21:18 Відповісти
Полагаю видео из Шуши нет по причине:
1) азербайджанцы придержали этот момент до завтрашнего дня, чтобы показать символично в День флага
2) самое символичное видео, которое можно представить из Шуши - это видео с флагом на Шушинской крепости, которая находится прямо у выезда в Степанакерт (Ханкенди) и может быть, азербайджанцы до нее еще не добрались, потому что если армяне отступают, они отступают как раз по направлению к Степанакерту, поэтому Шушинская крепость будет оставлена ими в последнюю очередь.
Ердоган привітав Азербайджан зі "звільненням Шуші" - Цензор.НЕТ 5807
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08.11.2020 21:44 Відповісти
Азербайджан вернул древнюю столицу Карабаха, город огромного символического значения - Шушу. Это событие для азербайджанцев, как для израильтян - выход к Стене Плача в 1967 году, как Мекка для мусульман - возвращение Родины, возвращение истории.(с)
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09.11.2020 01:08 Відповісти
Понимаю, что многие радуются поражению рашистских союзников. Но нет никакой радости от того, что два кавказских народа пускают друг другу кровь за кусок земли. Это не решит конфликт. Через определенный промежуток времени геополитический расклад изменится и уже проигравшая сторона пойдет в атаку. И так до бесконечности, пока они не найдут компромис.
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09.11.2020 12:18 Відповісти
нет, сейчас все должны поддержать деоккупацию карабаха так чтоб армяшки даже не думали больше туда лезть
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09.11.2020 14:32 Відповісти
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