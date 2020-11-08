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Португалия из-за COVID-19 вводит комендантский час и локдаун выходного дня

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Португалия из-за COVID-19 вводит комендантский час и локдаун выходного дня

Правительство Португалии с 9 ноября вводит ночной комендантский час в 121 муниципалитете, чтобы сдержать распространение коронавируса, поскольку количество случаев достигло рекордного уровня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Мы не можем сомневаться в том, что необходимо сделать все, чтобы сдержать пандемию. Если мы этого не сделаем, мы будем вынуждены принимать все больше ограничительных мероприятий в декабре", - заявил глава правительства Португалии Антонио Коста в воскресенье.

Комендантский час, который будет введен с 23 часов вечера до 5 часов утра, вступит в силу в 121 из 308 муниципалитетов страны, в частности Лиссабоне и Порту, а вся страна будет жить в условиях чрезвычайного положения в течение 15 дней.

Кроме того жителям 121 муниципалитета, где живет около 70% населения, в следующие два уикэнда будет запрещено покидать собственные дома с часа дня до 5 часов утра.

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Некоторые торговые заведения будут закрыты в это время, но ресторанам будет разрешено работать на вынос.

В Португалии с населением более 10 миллионов человек зарегистрировано сравнительно небольшое количество случаев COVID-19 - 173 540 и 2 848 смертей, но в субботу в стране зафиксировали 6 640 случаев, что является самым высоким суточным приростом с начала пандемии.
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Топ комментарии
+7
Теща п'ятого президента України Петра Порошенка, Людмила Переведенцева, вмирає від COVID-19.
Про сумну новину розповів сам п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 6 листопада, передає Obozrevatel.
"У моєї дружини Марини зараз від коронавірусу вмирає мама. Вона втратила свідомість. Ви підіть і Марині розкажіть всю цю дурню, яку ви тут зараз грузите телеглядачам. Ви статистику пропускаєте, скільки у вас - 40 або 50 тисяч помре? Мені байдуже, скільки людей зараз вмирає в Німеччині або в Буркіна Фасо", - сказав емоційно Порошенко.
Він також звернувся до присутніх у студії представників влади з питанням, чому за пів року вони не змогли закупити достатню кількість масок і обладнати лікарні.
"Дуже боляче, коли ти втрачаєш дуже близьку людину. Не підходьте, будь ласка, до важко хворих пацієнтів із позиції статистики. Терміново відновіть кошти коронавірусного фонду змінами до Бюджету. Додайте туди 38 млрд, і те, що ми мали зробити в березні, зробіть зараз. Не додзвонитися зараз на гарячу лінію, не виїжджає мобільна бригада до хворого. Люди мають величезні проблеми", - сказав п'ятий президент України.
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08.11.2020 16:07
+6
Думайте люди.
Не будьте придурками.
Закривайте обличчя масками, інакше ніхто не гарантує вам життя.
Та і ліків на всіх не вистачає. Антибіотиків практично не докупитись.
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08.11.2020 16:08
+5
Ксения, не мечите бисер перед свынями, им всё об стенку горох. Штраф+палкой по башке.
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08.11.2020 16:20
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Правила форума Совет форумчан
Кадысь ***** обещалось, шо Параша по уровню жизни догонит Португалию -- уже перегнала не догоняя...
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08.11.2020 16:04 Ответить
Теща п'ятого президента України Петра Порошенка, Людмила Переведенцева, вмирає від COVID-19.
Про сумну новину розповів сам п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 6 листопада, передає Obozrevatel.
"У моєї дружини Марини зараз від коронавірусу вмирає мама. Вона втратила свідомість. Ви підіть і Марині розкажіть всю цю дурню, яку ви тут зараз грузите телеглядачам. Ви статистику пропускаєте, скільки у вас - 40 або 50 тисяч помре? Мені байдуже, скільки людей зараз вмирає в Німеччині або в Буркіна Фасо", - сказав емоційно Порошенко.
Він також звернувся до присутніх у студії представників влади з питанням, чому за пів року вони не змогли закупити достатню кількість масок і обладнати лікарні.
"Дуже боляче, коли ти втрачаєш дуже близьку людину. Не підходьте, будь ласка, до важко хворих пацієнтів із позиції статистики. Терміново відновіть кошти коронавірусного фонду змінами до Бюджету. Додайте туди 38 млрд, і те, що ми мали зробити в березні, зробіть зараз. Не додзвонитися зараз на гарячу лінію, не виїжджає мобільна бригада до хворого. Люди мають величезні проблеми", - сказав п'ятий президент України.
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08.11.2020 16:07 Ответить
Думайте люди.
Не будьте придурками.
Закривайте обличчя масками, інакше ніхто не гарантує вам життя.
Та і ліків на всіх не вистачає. Антибіотиків практично не докупитись.
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08.11.2020 16:08 Ответить
Ксения, не мечите бисер перед свынями, им всё об стенку горох. Штраф+палкой по башке.
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08.11.2020 16:20 Ответить
Так. Розмовами та проханнями нічого не досягти.
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08.11.2020 16:23 Ответить
Главное, чтобы тебе хватило антибиотиков.
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08.11.2020 16:27 Ответить
Дурень. Про себе дбай.
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08.11.2020 16:35 Ответить
У нас новообраний голова ОТГ пообіцяв що ніякого карантину у нас не буде. Просто весною він двічі штрафи платив, за те що його магазини працювали. А перший заступник пообіцяв що буде боротися з ;бандеровцамі;. Він бувший донецький мєнт.
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08.11.2020 16:54 Ответить
Клієнти ресторану у британському місті Гоув 2 листопада вечеряють у прозорих напівкулях, які ізолюють їх від інших відвідувачів

Португалія через COVID-19 вводить комендантську годину і локдаун вихідного дня - Цензор.НЕТ 4744
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08.11.2020 18:00 Ответить
Прикольна ідея.
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08.11.2020 19:46 Ответить
Вы ошиблись, так лечат только самолайкеров, вроде Вас.
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08.11.2020 17:26 Ответить
Нах вам ті антибіотики ...антибіотики від ковіду не рятують , а навпаки...
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08.11.2020 16:27 Ответить
А чим по вашому його лікують ?
Читайте протоколи.
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08.11.2020 16:35 Ответить
Які? Адмінпротоколи? Вірус лікують антибіотиками?
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08.11.2020 16:37 Ответить
Наслідки перебування вірусу в організмі лікують антибіотиками.
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08.11.2020 16:40 Ответить
Маячня!! не лікують віруси і наслідки антибіотиками !
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08.11.2020 16:45 Ответить
А пневмонію чим лікують ?
Скажи вже це слово нарешті.
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08.11.2020 16:46 Ответить
яку пневмонію, уточнюй ?
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08.11.2020 17:05 Ответить
Будь яку.
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08.11.2020 17:19 Ответить
які протоколи ? ану пруф хоч одного дай де є антибіотик ...
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08.11.2020 16:38 Ответить
https://moz.gov.ua/uploads/5/26129-dn_2106_17_09_2020_dod_1.pdf

Дивіться. Навчайтесь.
Зазначу, що практично всі хворі на коронавірус можуть отримати пневмонію.
А їх лікують чим ?
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08.11.2020 16:44 Ответить
То ж я тобі надала офіційні документи.
Більше не дзяволи під моїми коментами.
Від тебе користі, як від мухи.
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08.11.2020 16:50 Ответить
порви і викинь ...фабула лише тому шо в них є ліки яких і близько ще нема в Україні -це по-перше, по-друге на практиці лікують кожен випадок середньо-тяжкого випадку окремо...
і трете , найголовніше Хто писав ці протоколи , лікарі ?
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08.11.2020 17:13 Ответить
Мда..
Офіційний документ перед вами.
А ви все сперечаєтесь....
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08.11.2020 17:21 Ответить
ну і де хоч один антибіотик в протоколі ??
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08.11.2020 16:53 Ответить
А ви гортайте сторінки. Я все мушу за вас робити ?
До речі, антикоагулянтів теж немає.
Ходіть без масок далі.
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08.11.2020 16:58 Ответить
і ще одне питання : -ви лікар?
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08.11.2020 16:39 Ответить
Мы сейчас лечимся от короны !!! 7 дней кололи антибиотики !!! Вчера был 7 как раз !!! Единого протокола НЕТ ! Все зависит от заболевшего общего состояния до заражения !!!
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08.11.2020 17:13 Ответить
Дочка кстати переносит достаточно легко !!! Даже вкус и запах у нее сохранился ))) Я ничего ни вкуса не запаха не чувствую . Горло и нос как выжгло !!!
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08.11.2020 17:16 Ответить
дети вообще выскакивают быстро... КТ хоть не делали ?
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08.11.2020 17:37 Ответить
НЕТ ! В среду цифровой ренген легкие проверять.
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08.11.2020 17:40 Ответить
температура ?
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08.11.2020 17:42 Ответить
НЕТ сейчас ! 3 дня под 38 была.
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08.11.2020 17:44 Ответить
совет, но посоветуйтесь с лечащим врачом :
1. Плавікс -1 табл. на ночь.
2.Витамин С -1500 мг в день.
3.Витамин Е -2000 мг в день.
Думаю антибиотики уже вам не нужны, если нет осложнения бактериальной инфекции...
кстати кислород в норме?
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08.11.2020 17:47 Ответить
Хочете вбити людину ?
Віт Е в дозі 800 мг вже практично ПЕРЕДОЗ.
А ви 2000 написали.
ЖАХ.
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08.11.2020 17:50 Ответить
Кислород слава богу в норме ! Купили пульсоксиметр называется !!!
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08.11.2020 17:50 Ответить
Как бы у нас Слава Богу легко !!! У наших друзей они постарше затянули лечились сами сбивали температуру все гораздо хуже !!! Утром и вечером капельницы дотянули вообщем до воспаления (((
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08.11.2020 17:53 Ответить
Зараза редкая сам с нее ржал пока не заболели !!! Хорошо есть работа деньги а не было бы капец. Позвонили семейному так целая история помощи ноль . типа обращайтесь когда уже помирать будете )))
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08.11.2020 17:56 Ответить
в курсе ...а ещё повторные тесты только за свой счёт ...
выздоравливайте !
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08.11.2020 18:02 Ответить
СПАСИБО БОЛЬШОЕ Португалія через COVID-19 вводить комендантську годину і локдаун вихідного дня - Цензор.НЕТ 9938
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08.11.2020 18:02 Ответить
А замість плавіксу рекомендують серцевий аспірин.
За кисень хоч вгадали.
Сатурацію треба перевіряти.
Аскорбіни теж якось забагато.
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08.11.2020 17:51 Ответить
Да едим аспирин кардио и еще кучу всяких таблеток !!! Декстометазон цинк витамин Д витамин С вообщем ка кто так !!! Реально уже более менее норм. Знать бы что будут антитела было бы вообще хорошо )))
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08.11.2020 17:59 Ответить
ифа в помощь , но уже после болезни..
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08.11.2020 18:03 Ответить
Одужуйте.
КТ бажано зробити, це радять всім з позитивним плр тестом.
Бо на рентгені не все видно, а там в проекції побачать, чи була у вас пневмонія.
Одужуйте )
І бережіться місяць. Бо пневмонія швидко може повернутись, навіть після переохолодження.
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08.11.2020 18:07 Ответить
СПАСИБО Португалія через COVID-19 вводить комендантську годину і локдаун вихідного дня - Цензор.НЕТ 6902 Португалія через COVID-19 вводить комендантську годину і локдаун вихідного дня - Цензор.НЕТ 6902 Португалія через COVID-19 вводить комендантську годину і локдаун вихідного дня - Цензор.НЕТ 6902
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08.11.2020 18:13 Ответить
КТ? ви хоч маєте уявлення яка доза випромінювання на кт ?
навіщо людині кт якщо він іде на поправку ? добити і так слабкий імунітет?
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08.11.2020 18:14 Ответить
Менша ніж в рентгену.
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08.11.2020 18:30 Ответить
не соромно писати таку "єресь" ?
тепер я точно бачу вашу некомпетентність . Браво! Португалія через COVID-19 вводить комендантську годину і локдаун вихідного дня - Цензор.НЕТ 6564
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08.11.2020 18:47 Ответить
Та я лише передала слова лікаря.
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08.11.2020 18:53 Ответить
Доза опромінювання в КТ приблизно відповідає дозі фонової радіації, яку людина отримує за 3-5 років життя.
А рентген застосовує небезпечне іонізуюче випромінювання, яке, накопичуючись, може призвести до вроджених аномалій в дітей та зміни в ДНК.
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08.11.2020 18:58 Ответить
ксенія , ви в цій темі "обісрались" мінімум два рази . Можєт хватіт...)))
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08.11.2020 19:09 Ответить
Обісрались саме ВИ.
По всіх параметрах.
Навіть доз не знаєте...Хотіли щоб в людини нирки відмовили.
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08.11.2020 19:16 Ответить
А більше нічого не хочете спитати, дохтор ?
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08.11.2020 17:46 Ответить
хамити своїй мамі будеш .
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08.11.2020 17:48 Ответить
зачем кололи антибиотики? у вас анализы показали бактериальную пневмонию?
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08.11.2020 17:33 Ответить
Назначили что бы не было осложнений ! Я не врачь не шарю )))
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08.11.2020 17:41 Ответить
Правильно зробили.
Бо за такої температури, пневмонія точно була. Такий він ковід...
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08.11.2020 17:47 Ответить
Не лікар.
Я знаю, що ви тут намагаєтесь втюхати - ніби антибіотик на вірус не діє.
Це так. Але ви взагалі не розумієте як той вірус впливає на системи та органи.
Тому для вас новина про антибіотикотерапію.
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08.11.2020 16:46 Ответить
антибіотик на вірус не діє...
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08.11.2020 17:30 Ответить
І що далі ?
У вас будуть інші варіанти ?
Чи ви протокол так і прочитали ?
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08.11.2020 17:30 Ответить
та в мене інші варіанти ! але ж я не буду про них писати на цензорі.. лише додам кожен випадок лікування ковіда індивідуальний ...
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08.11.2020 17:41 Ответить
Ви смішний...
По телефону встановлять ту індивідуальність чи коли при смерті в лікарню відвезуть ?
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08.11.2020 17:45 Ответить
То ви там вище радили хворому на амбулаторному лікуванні їздити по лікарнях аналізи здавати ?
Ви молодець...
А КТ йому саме час робити. На 7-8 день.
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08.11.2020 17:48 Ответить
дуже гарно пересмикнула .. де я радив їздити і здавати аналізи на 7-8 день ? де порада робити кт ?
ви навіть не смішна , ви просто не компетента .....
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08.11.2020 17:56 Ответить
Це ви перекрутили...дохторе ))
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08.11.2020 18:09 Ответить
Ага, колего )))))))
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08.11.2020 18:21 Ответить
Ви мені не колега.
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08.11.2020 18:29 Ответить
воно троль-провокатор тутешній.
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08.11.2020 18:59 Ответить
Скоро им те "антибиотики" в закладках будут продавать! А они будут лазить по мусорниках и подворотнях рыться - искать спасение от ковид! Ещё наши "учёные" за президентский миллион "накрутят" такой вакцины - Спутник V отдыхает! Малюськи введут штрафы, если на кабину не одето три маски, чтобы "попугать", как с прогулками в парках!
Торопитесь пркупать "антибиотики"!
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08.11.2020 16:36 Ответить
Але попри відповідальність кожного, є ще й відповідальність конкретних посадовців за ту ситуацію, яка сьогодні утворилася з пандемією в країні. Без сумніву, одним із таких відповідальних є сам міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За час його головування у МОЗ так і не запрацювала система відстеження контактів хворих, негайне виявлення нових із подальшою ізоляцією. Натомість хворі на COVID-19 ходять до лікарень, стоять там у чергах і заражають інших.
]
А от у сусідній Туреччині працює 9300 бригад, які займаються відстежуванням контактів, їх почали створювати ще в березні, залучивши усіх непрофільних лікарів, наприклад дантистів.
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08.11.2020 16:29 Ответить
до яких там лікарень, хворі на ковід вільно ходять по магазинам , на роботу, з родинами ,ніхто їх не контролює і нах вони нікому не потрібні, більшість захворівших і до лікаря не звертаються навіть...
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08.11.2020 16:35 Ответить
Степановым/ляшкам/малюськам надо не отставать, быть в тренде! Ответим на локдаун в цивилизованной Европе лохдауном в Украине! Даёшь комендантский час а-ля ДНР и сплошную "чёрную" зону вместо вырезанных на металлолом колоний!
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08.11.2020 16:30 Ответить
Самолайкер, совсем плохо?
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08.11.2020 18:29 Ответить
Так він самим своїм ніком натякає всім, що він в Позі Рака.
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08.11.2020 23:42 Ответить
Татьяна, [07.11.20 12:35]
Але попри відповідальність кожного, є ще й відповідальність конкретних посадовців за ту ситуацію, яка сьогодні утворилася з пандемією в країні. Без сумніву, одним із таких відповідальних є сам міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За час його головування у МОЗ так і не запрацювала система відстеження контактів хворих, негайне виявлення нових із подальшою ізоляцією. Натомість хворі на COVID-19 ходять до лікарень, стоять там у чергах і заражають інших.
Татьяна, [07.11.20 12:37]
А от у сусідній Туреччині працює 9300 бригад, які займаються відстежуванням контактів, їх почали створювати ще в березні, залучивши усіх непрофільних лікарів, наприклад дантистів.
Татьяна, [07.11.20 12:45]
Враховуючи недисциплінованість багатьох наших співгромадян, ці заходи не подолають пандемію, як-от у Тайвані, де завдяки контролю і відстеженню немає ні масових захворювань, ні локдаунів, але країна стримує поширення вірусу і дозволяє надавати допомогу усім хворим, без медичного сортування.
Якщо не можете самі цього зробити, кличте Уляну Супрун, можна відразу на прем'єр-міністра, або хоча б на віцепрем'єра із протидії пандемії, навіть із додатком "виконуюча обов'язки".
АБЗАЦ УРЯД КОВІД КОЛАПС ІНФОРГРАФІКА
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08.11.2020 16:31 Ответить
значит этим беспечным повезло!надолго ли?и у них легкая степень протекания болезни..но они являются убийцами для других..вы почитайте как в германии...ну да что нам германия..у нас территория...котораю сдаддут рашке...
и еще раз 2группа в риске осложнений в два раза больше чем 1 группа
и у китайцев 2 группа..вся информация в инете
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08.11.2020 16:42 Ответить
Еще надо танки и БТРы вывести, на улицы, чтобы запугать вирус. Как поможет комендантский час в борьбе с болезнью?
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08.11.2020 16:46 Ответить
Тут аквариус из Австралии рыдал аки Ярославна об ужасах карантина в Австралии и особенно в штате Виктория. Комендантский час там тоже был.
В августе на всю Австралию за 700 случаев в день зашкаливало, а сейчас около 7 в день.
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08.11.2020 17:42 Ответить
Перечислите, пожалуйста, все меры, которые принимала Австралия. Посмотрим, было там то-то умное или только бред, вроде комендантского часа!
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08.11.2020 19:31 Ответить
Это уже ослабленные

Melbourne step one - midnight 13 September to 28 September
Restriction level: Stage four.
Curfew: 9pm to 5am (previously 8pm to 5am).
Exercise limit: Two hours a day, within 5km of your home (up from one hour).
Reasons to leave home: Exercise, healthcare, shopping for essential goods (no more than one person a household is allowed to shop once a day), permitted work. Must stay within 5km of home, intrastate travel not allowed except for permitted purpose.
Visitors in the home: People living alone can have one person visit in a "social bubble" (previously, only intimate partners were allowed to visit).
Outdoor gatherings: Maximum two people from different households, or all the members of one household, for a maximum of two hours.
Schools: Remote learning except for the children of essential workers, when there is no adult at home.
Reopening: Playgrounds. Weddings (with a maximum of five people and allowed only for compassionate reasons). Funerals, capped at 10 people.
Regional Victoria step two* - from midnight 13 September
Restriction level: Stage three.
Reasons to leave home: Shopping for food and necessary goods or services; to provide care, for compassionate reasons, and for medical treatment; outdoor exercise; and work or education if you can't do it from home.
Visitors in the home: People who live alone can have one guest.
Outdoor gatherings: Up to five people from a maximum of two households.
Schools: Staged return to onsite learning for all students in term four. Childcare is open.
Reopening: Outdoor playgrounds and outdoor pools.
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08.11.2020 20:02 Ответить
Вот видите, они просто бьют по площадям, используя все меры, которые приходят в голову. Понятно, что некоторые помогают. Из дома почти не выходить, почти ни с кем не встречаться, школы почти закрыты. Наверное и общественный транспорт не работает и самое главное - тестируют при первом подозрении (не знаю, но наверное жеж так) и отслеживают контакты. Это помогает, конечно. А комендантский час приплели по чиновничьей привычке "лучше переборщить". Ну а еще, приятно же людей подчинять! Почувствовать власть!

Особенно порадовало, что на свадьбах только 5 человек, а на похоронах аж 10. Видать в Австралии любят хоронить.

А в результате вирус все равно есть. Стоит ослабить этот кошмар и все опять закрутится.
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08.11.2020 20:17 Ответить
А в результате вирус все равно есть. А в результате за два месяца они снизили дневную заболеваемость в 100 раз. Сейчас в Австралии большинство ограничений отменено и даже разрешены концерты со зрителями. И никакого роста заболеваемости нет, ибо внутри вирус задавили, а границы строго кониролируют.
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08.11.2020 23:58 Ответить
Ст 63. Процесуалная дозволяет молчать. Через три часа отпустят по закону. Морочить голову продлевать задержание не будут. Без документов оштрафовать очень затратно овчинка выделки не стоит. Мочание это деньги которые не дастанутся зелени. Итальянская забастовка приведет до демаскизации.
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08.11.2020 16:56 Ответить
про панику расскажи родственникам хоронивших своих близких в черном пакете!и близким у которых родственники лечатся дома!
и да тем умникам которые перенесли ковид 19 легко!это вторая волна..а после вашего пофигизма будет третья и 4. счас все трещит..для тех кто в танке..израиль ввел локдаун при 10.000больных..счас они тестируют 200-300и как сказал израильский доктор Бриль..дело не в вирусе..а в сознание людей...
а я вижу вам похер..или вы получаете наслаждение чем больше людей умрет тем вам лучше
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08.11.2020 16:56 Ответить
вообще то счас 21 век..и вы владетте азбукой
вы останавливаете цепочку передачи вируса другим людям! все! и у вас есть время для оказания помощи заболевшим!
а счас вы в ковидное отделение попадете только ...температура 38.5..пцр плюс обязательно...вы задыхаетесь..сатурация 92..все
остальные лечатся дома!
и никто не знает в какую категорию больных человек попадет....мужчина 77 лет вылечился..а его родственница по скорой на 4 день умерла в больнице..и да ее харонили в черном пакете!
а вы и дальше обзывайте людей!
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08.11.2020 17:02 Ответить
 
 