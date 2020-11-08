Португалия из-за COVID-19 вводит комендантский час и локдаун выходного дня

Правительство Португалии с 9 ноября вводит ночной комендантский час в 121 муниципалитете, чтобы сдержать распространение коронавируса, поскольку количество случаев достигло рекордного уровня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Мы не можем сомневаться в том, что необходимо сделать все, чтобы сдержать пандемию. Если мы этого не сделаем, мы будем вынуждены принимать все больше ограничительных мероприятий в декабре", - заявил глава правительства Португалии Антонио Коста в воскресенье.

Комендантский час, который будет введен с 23 часов вечера до 5 часов утра, вступит в силу в 121 из 308 муниципалитетов страны, в частности Лиссабоне и Порту, а вся страна будет жить в условиях чрезвычайного положения в течение 15 дней.

Кроме того жителям 121 муниципалитета, где живет около 70% населения, в следующие два уикэнда будет запрещено покидать собственные дома с часа дня до 5 часов утра.

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Некоторые торговые заведения будут закрыты в это время, но ресторанам будет разрешено работать на вынос.

В Португалии с населением более 10 миллионов человек зарегистрировано сравнительно небольшое количество случаев COVID-19 - 173 540 и 2 848 смертей, но в субботу в стране зафиксировали 6 640 случаев, что является самым высоким суточным приростом с начала пандемии.