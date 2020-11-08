Португалия из-за COVID-19 вводит комендантский час и локдаун выходного дня
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Правительство Португалии с 9 ноября вводит ночной комендантский час в 121 муниципалитете, чтобы сдержать распространение коронавируса, поскольку количество случаев достигло рекордного уровня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
"Мы не можем сомневаться в том, что необходимо сделать все, чтобы сдержать пандемию. Если мы этого не сделаем, мы будем вынуждены принимать все больше ограничительных мероприятий в декабре", - заявил глава правительства Португалии Антонио Коста в воскресенье.
Комендантский час, который будет введен с 23 часов вечера до 5 часов утра, вступит в силу в 121 из 308 муниципалитетов страны, в частности Лиссабоне и Порту, а вся страна будет жить в условиях чрезвычайного положения в течение 15 дней.
Кроме того жителям 121 муниципалитета, где живет около 70% населения, в следующие два уикэнда будет запрещено покидать собственные дома с часа дня до 5 часов утра.
Некоторые торговые заведения будут закрыты в это время, но ресторанам будет разрешено работать на вынос.
В Португалии с населением более 10 миллионов человек зарегистрировано сравнительно небольшое количество случаев COVID-19 - 173 540 и 2 848 смертей, но в субботу в стране зафиксировали 6 640 случаев, что является самым высоким суточным приростом с начала пандемии.
Пожалуйста, подождите...
Про сумну новину розповів сам п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 6 листопада, передає Obozrevatel.
"У моєї дружини Марини зараз від коронавірусу вмирає мама. Вона втратила свідомість. Ви підіть і Марині розкажіть всю цю дурню, яку ви тут зараз грузите телеглядачам. Ви статистику пропускаєте, скільки у вас - 40 або 50 тисяч помре? Мені байдуже, скільки людей зараз вмирає в Німеччині або в Буркіна Фасо", - сказав емоційно Порошенко.
Він також звернувся до присутніх у студії представників влади з питанням, чому за пів року вони не змогли закупити достатню кількість масок і обладнати лікарні.
"Дуже боляче, коли ти втрачаєш дуже близьку людину. Не підходьте, будь ласка, до важко хворих пацієнтів із позиції статистики. Терміново відновіть кошти коронавірусного фонду змінами до Бюджету. Додайте туди 38 млрд, і те, що ми мали зробити в березні, зробіть зараз. Не додзвонитися зараз на гарячу лінію, не виїжджає мобільна бригада до хворого. Люди мають величезні проблеми", - сказав п'ятий президент України.
Не будьте придурками.
Закривайте обличчя масками, інакше ніхто не гарантує вам життя.
Та і ліків на всіх не вистачає. Антибіотиків практично не докупитись.
Читайте протоколи.
Скажи вже це слово нарешті.
Дивіться. Навчайтесь.
Зазначу, що практично всі хворі на коронавірус можуть отримати пневмонію.
А їх лікують чим ?
Більше не дзяволи під моїми коментами.
Від тебе користі, як від мухи.
і трете , найголовніше Хто писав ці протоколи , лікарі ?
Офіційний документ перед вами.
А ви все сперечаєтесь....
До речі, антикоагулянтів теж немає.
Ходіть без масок далі.
1. Плавікс -1 табл. на ночь.
2.Витамин С -1500 мг в день.
3.Витамин Е -2000 мг в день.
Думаю антибиотики уже вам не нужны, если нет осложнения бактериальной инфекции...
кстати кислород в норме?
Віт Е в дозі 800 мг вже практично ПЕРЕДОЗ.
А ви 2000 написали.
ЖАХ.
выздоравливайте !
За кисень хоч вгадали.
Сатурацію треба перевіряти.
Аскорбіни теж якось забагато.
КТ бажано зробити, це радять всім з позитивним плр тестом.
Бо на рентгені не все видно, а там в проекції побачать, чи була у вас пневмонія.
Одужуйте )
І бережіться місяць. Бо пневмонія швидко може повернутись, навіть після переохолодження.
навіщо людині кт якщо він іде на поправку ? добити і так слабкий імунітет?
тепер я точно бачу вашу некомпетентність . Браво!
А рентген застосовує небезпечне іонізуюче випромінювання, яке, накопичуючись, може призвести до вроджених аномалій в дітей та зміни в ДНК.
По всіх параметрах.
Навіть доз не знаєте...Хотіли щоб в людини нирки відмовили.
Бо за такої температури, пневмонія точно була. Такий він ковід...
Я знаю, що ви тут намагаєтесь втюхати - ніби антибіотик на вірус не діє.
Це так. Але ви взагалі не розумієте як той вірус впливає на системи та органи.
Тому для вас новина про антибіотикотерапію.
У вас будуть інші варіанти ?
Чи ви протокол так і прочитали ?
По телефону встановлять ту індивідуальність чи коли при смерті в лікарню відвезуть ?
Ви молодець...
А КТ йому саме час робити. На 7-8 день.
ви навіть не смішна , ви просто не компетента .....
Торопитесь пркупать "антибиотики"!
]
А от у сусідній Туреччині працює 9300 бригад, які займаються відстежуванням контактів, їх почали створювати ще в березні, залучивши усіх непрофільних лікарів, наприклад дантистів.
Але попри відповідальність кожного, є ще й відповідальність конкретних посадовців за ту ситуацію, яка сьогодні утворилася з пандемією в країні. Без сумніву, одним із таких відповідальних є сам міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За час його головування у МОЗ так і не запрацювала система відстеження контактів хворих, негайне виявлення нових із подальшою ізоляцією. Натомість хворі на COVID-19 ходять до лікарень, стоять там у чергах і заражають інших.
Татьяна, [07.11.20 12:37]
А от у сусідній Туреччині працює 9300 бригад, які займаються відстежуванням контактів, їх почали створювати ще в березні, залучивши усіх непрофільних лікарів, наприклад дантистів.
Татьяна, [07.11.20 12:45]
Враховуючи недисциплінованість багатьох наших співгромадян, ці заходи не подолають пандемію, як-от у Тайвані, де завдяки контролю і відстеженню немає ні масових захворювань, ні локдаунів, але країна стримує поширення вірусу і дозволяє надавати допомогу усім хворим, без медичного сортування.
Якщо не можете самі цього зробити, кличте Уляну Супрун, можна відразу на прем'єр-міністра, або хоча б на віцепрем'єра із протидії пандемії, навіть із додатком "виконуюча обов'язки".
АБЗАЦ УРЯД КОВІД КОЛАПС ІНФОРГРАФІКА
и еще раз 2группа в риске осложнений в два раза больше чем 1 группа
и у китайцев 2 группа..вся информация в инете
В августе на всю Австралию за 700 случаев в день зашкаливало, а сейчас около 7 в день.
Melbourne step one - midnight 13 September to 28 September
Restriction level: Stage four.
Curfew: 9pm to 5am (previously 8pm to 5am).
Exercise limit: Two hours a day, within 5km of your home (up from one hour).
Reasons to leave home: Exercise, healthcare, shopping for essential goods (no more than one person a household is allowed to shop once a day), permitted work. Must stay within 5km of home, intrastate travel not allowed except for permitted purpose.
Visitors in the home: People living alone can have one person visit in a "social bubble" (previously, only intimate partners were allowed to visit).
Outdoor gatherings: Maximum two people from different households, or all the members of one household, for a maximum of two hours.
Schools: Remote learning except for the children of essential workers, when there is no adult at home.
Reopening: Playgrounds. Weddings (with a maximum of five people and allowed only for compassionate reasons). Funerals, capped at 10 people.
Regional Victoria step two* - from midnight 13 September
Restriction level: Stage three.
Reasons to leave home: Shopping for food and necessary goods or services; to provide care, for compassionate reasons, and for medical treatment; outdoor exercise; and work or education if you can't do it from home.
Visitors in the home: People who live alone can have one guest.
Outdoor gatherings: Up to five people from a maximum of two households.
Schools: Staged return to onsite learning for all students in term four. Childcare is open.
Reopening: Outdoor playgrounds and outdoor pools.
Особенно порадовало, что на свадьбах только 5 человек, а на похоронах аж 10. Видать в Австралии любят хоронить.
А в результате вирус все равно есть. Стоит ослабить этот кошмар и все опять закрутится.
А в результате вирус все равно есть. А в результате за два месяца они снизили дневную заболеваемость в 100 раз. Сейчас в Австралии большинство ограничений отменено и даже разрешены концерты со зрителями. И никакого роста заболеваемости нет, ибо внутри вирус задавили, а границы строго кониролируют.
и да тем умникам которые перенесли ковид 19 легко!это вторая волна..а после вашего пофигизма будет третья и 4. счас все трещит..для тех кто в танке..израиль ввел локдаун при 10.000больных..счас они тестируют 200-300и как сказал израильский доктор Бриль..дело не в вирусе..а в сознание людей...
а я вижу вам похер..или вы получаете наслаждение чем больше людей умрет тем вам лучше
вы останавливаете цепочку передачи вируса другим людям! все! и у вас есть время для оказания помощи заболевшим!
а счас вы в ковидное отделение попадете только ...температура 38.5..пцр плюс обязательно...вы задыхаетесь..сатурация 92..все
остальные лечатся дома!
и никто не знает в какую категорию больных человек попадет....мужчина 77 лет вылечился..а его родственница по скорой на 4 день умерла в больнице..и да ее харонили в черном пакете!
а вы и дальше обзывайте людей!