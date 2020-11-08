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Португалія через COVID-19 вводить комендантську годину і локдаун вихідного дня

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Португалія через COVID-19 вводить комендантську годину і локдаун вихідного дня

Уряд Португалії з 9 листопада вводить нічну комендантську годину в 121 муніципалітеті, щоб стримати поширення коронавірусу, оскільки кількість випадків досягла рекордного рівня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Ми не можемо сумніватися в тому, що необхідно зробити все, щоб стримати пандемію. Якщо ми цього не зробимо, ми будемо змушені приймати все більше обмежувальних заходів у грудні", - заявив глава уряду Португалії Антоніо Коста в неділю.

Комендантська година, яка буде введена з 23 годин вечора до 5 години ранку, набуде чинності в 121 з 308 муніципалітетів країни, зокрема Лісабоні і Порту, а вся країна буде жити в умовах надзвичайного стану протягом 15 днів.

Крім того жителям 121 муніципалітету, де живе близько 70% населення, в наступні два уїк-енди буде заборонено залишати власні будинки з першо\ години дня до 5 години ранку.

Також читайте: Від ускладнень COVID-19 помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Мартинюк. ФОТО

Деякі торговельні заклади будуть закриті в цей час, але ресторанам буде дозволено працювати на винос.

У Португалії з населенням понад 10 мільйонів осіб зареєстровано порівняно невелику кількість випадків COVID-19 - 173 540 і 2 848 смертей, але в суботу в країні зафіксували 6 640 випадків, що є найвищим добовим приростом від початку пандемії.
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Топ коментарі
+7
Теща п'ятого президента України Петра Порошенка, Людмила Переведенцева, вмирає від COVID-19.
Про сумну новину розповів сам п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 6 листопада, передає Obozrevatel.
"У моєї дружини Марини зараз від коронавірусу вмирає мама. Вона втратила свідомість. Ви підіть і Марині розкажіть всю цю дурню, яку ви тут зараз грузите телеглядачам. Ви статистику пропускаєте, скільки у вас - 40 або 50 тисяч помре? Мені байдуже, скільки людей зараз вмирає в Німеччині або в Буркіна Фасо", - сказав емоційно Порошенко.
Він також звернувся до присутніх у студії представників влади з питанням, чому за пів року вони не змогли закупити достатню кількість масок і обладнати лікарні.
"Дуже боляче, коли ти втрачаєш дуже близьку людину. Не підходьте, будь ласка, до важко хворих пацієнтів із позиції статистики. Терміново відновіть кошти коронавірусного фонду змінами до Бюджету. Додайте туди 38 млрд, і те, що ми мали зробити в березні, зробіть зараз. Не додзвонитися зараз на гарячу лінію, не виїжджає мобільна бригада до хворого. Люди мають величезні проблеми", - сказав п'ятий президент України.
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08.11.2020 16:07
+6
Думайте люди.
Не будьте придурками.
Закривайте обличчя масками, інакше ніхто не гарантує вам життя.
Та і ліків на всіх не вистачає. Антибіотиків практично не докупитись.
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08.11.2020 16:08
+5
Ксения, не мечите бисер перед свынями, им всё об стенку горох. Штраф+палкой по башке.
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08.11.2020 16:20
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Кадысь ***** обещалось, шо Параша по уровню жизни догонит Португалию -- уже перегнала не догоняя...
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08.11.2020 16:04 Відповісти
Теща п'ятого президента України Петра Порошенка, Людмила Переведенцева, вмирає від COVID-19.
Про сумну новину розповів сам п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 6 листопада, передає Obozrevatel.
"У моєї дружини Марини зараз від коронавірусу вмирає мама. Вона втратила свідомість. Ви підіть і Марині розкажіть всю цю дурню, яку ви тут зараз грузите телеглядачам. Ви статистику пропускаєте, скільки у вас - 40 або 50 тисяч помре? Мені байдуже, скільки людей зараз вмирає в Німеччині або в Буркіна Фасо", - сказав емоційно Порошенко.
Він також звернувся до присутніх у студії представників влади з питанням, чому за пів року вони не змогли закупити достатню кількість масок і обладнати лікарні.
"Дуже боляче, коли ти втрачаєш дуже близьку людину. Не підходьте, будь ласка, до важко хворих пацієнтів із позиції статистики. Терміново відновіть кошти коронавірусного фонду змінами до Бюджету. Додайте туди 38 млрд, і те, що ми мали зробити в березні, зробіть зараз. Не додзвонитися зараз на гарячу лінію, не виїжджає мобільна бригада до хворого. Люди мають величезні проблеми", - сказав п'ятий президент України.
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08.11.2020 16:07 Відповісти
Думайте люди.
Не будьте придурками.
Закривайте обличчя масками, інакше ніхто не гарантує вам життя.
Та і ліків на всіх не вистачає. Антибіотиків практично не докупитись.
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08.11.2020 16:08 Відповісти
Ксения, не мечите бисер перед свынями, им всё об стенку горох. Штраф+палкой по башке.
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08.11.2020 16:20 Відповісти
Так. Розмовами та проханнями нічого не досягти.
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08.11.2020 16:23 Відповісти
Главное, чтобы тебе хватило антибиотиков.
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08.11.2020 16:27 Відповісти
Дурень. Про себе дбай.
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08.11.2020 16:35 Відповісти
У нас новообраний голова ОТГ пообіцяв що ніякого карантину у нас не буде. Просто весною він двічі штрафи платив, за те що його магазини працювали. А перший заступник пообіцяв що буде боротися з ;бандеровцамі;. Він бувший донецький мєнт.
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08.11.2020 16:54 Відповісти
Клієнти ресторану у британському місті Гоув 2 листопада вечеряють у прозорих напівкулях, які ізолюють їх від інших відвідувачів

Португалія через COVID-19 вводить комендантську годину і локдаун вихідного дня - Цензор.НЕТ 4744
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08.11.2020 18:00 Відповісти
Прикольна ідея.
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08.11.2020 19:46 Відповісти
Вы ошиблись, так лечат только самолайкеров, вроде Вас.
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08.11.2020 17:26 Відповісти
Нах вам ті антибіотики ...антибіотики від ковіду не рятують , а навпаки...
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08.11.2020 16:27 Відповісти
А чим по вашому його лікують ?
Читайте протоколи.
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08.11.2020 16:35 Відповісти
Які? Адмінпротоколи? Вірус лікують антибіотиками?
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08.11.2020 16:37 Відповісти
Наслідки перебування вірусу в організмі лікують антибіотиками.
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08.11.2020 16:40 Відповісти
Маячня!! не лікують віруси і наслідки антибіотиками !
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08.11.2020 16:45 Відповісти
А пневмонію чим лікують ?
Скажи вже це слово нарешті.
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08.11.2020 16:46 Відповісти
яку пневмонію, уточнюй ?
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08.11.2020 17:05 Відповісти
Будь яку.
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08.11.2020 17:19 Відповісти
які протоколи ? ану пруф хоч одного дай де є антибіотик ...
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08.11.2020 16:38 Відповісти
https://moz.gov.ua/uploads/5/26129-dn_2106_17_09_2020_dod_1.pdf

Дивіться. Навчайтесь.
Зазначу, що практично всі хворі на коронавірус можуть отримати пневмонію.
А їх лікують чим ?
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08.11.2020 16:44 Відповісти
То ж я тобі надала офіційні документи.
Більше не дзяволи під моїми коментами.
Від тебе користі, як від мухи.
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08.11.2020 16:50 Відповісти
порви і викинь ...фабула лише тому шо в них є ліки яких і близько ще нема в Україні -це по-перше, по-друге на практиці лікують кожен випадок середньо-тяжкого випадку окремо...
і трете , найголовніше Хто писав ці протоколи , лікарі ?
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08.11.2020 17:13 Відповісти
Мда..
Офіційний документ перед вами.
А ви все сперечаєтесь....
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08.11.2020 17:21 Відповісти
ну і де хоч один антибіотик в протоколі ??
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08.11.2020 16:53 Відповісти
А ви гортайте сторінки. Я все мушу за вас робити ?
До речі, антикоагулянтів теж немає.
Ходіть без масок далі.
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08.11.2020 16:58 Відповісти
і ще одне питання : -ви лікар?
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08.11.2020 16:39 Відповісти
Мы сейчас лечимся от короны !!! 7 дней кололи антибиотики !!! Вчера был 7 как раз !!! Единого протокола НЕТ ! Все зависит от заболевшего общего состояния до заражения !!!
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08.11.2020 17:13 Відповісти
Дочка кстати переносит достаточно легко !!! Даже вкус и запах у нее сохранился ))) Я ничего ни вкуса не запаха не чувствую . Горло и нос как выжгло !!!
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08.11.2020 17:16 Відповісти
дети вообще выскакивают быстро... КТ хоть не делали ?
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08.11.2020 17:37 Відповісти
НЕТ ! В среду цифровой ренген легкие проверять.
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08.11.2020 17:40 Відповісти
температура ?
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08.11.2020 17:42 Відповісти
НЕТ сейчас ! 3 дня под 38 была.
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08.11.2020 17:44 Відповісти
совет, но посоветуйтесь с лечащим врачом :
1. Плавікс -1 табл. на ночь.
2.Витамин С -1500 мг в день.
3.Витамин Е -2000 мг в день.
Думаю антибиотики уже вам не нужны, если нет осложнения бактериальной инфекции...
кстати кислород в норме?
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08.11.2020 17:47 Відповісти
Хочете вбити людину ?
Віт Е в дозі 800 мг вже практично ПЕРЕДОЗ.
А ви 2000 написали.
ЖАХ.
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08.11.2020 17:50 Відповісти
Кислород слава богу в норме ! Купили пульсоксиметр называется !!!
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08.11.2020 17:50 Відповісти
Как бы у нас Слава Богу легко !!! У наших друзей они постарше затянули лечились сами сбивали температуру все гораздо хуже !!! Утром и вечером капельницы дотянули вообщем до воспаления (((
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08.11.2020 17:53 Відповісти
Зараза редкая сам с нее ржал пока не заболели !!! Хорошо есть работа деньги а не было бы капец. Позвонили семейному так целая история помощи ноль . типа обращайтесь когда уже помирать будете )))
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08.11.2020 17:56 Відповісти
в курсе ...а ещё повторные тесты только за свой счёт ...
выздоравливайте !
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08.11.2020 18:02 Відповісти
СПАСИБО БОЛЬШОЕ Португалія через COVID-19 вводить комендантську годину і локдаун вихідного дня - Цензор.НЕТ 9938
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08.11.2020 18:02 Відповісти
А замість плавіксу рекомендують серцевий аспірин.
За кисень хоч вгадали.
Сатурацію треба перевіряти.
Аскорбіни теж якось забагато.
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08.11.2020 17:51 Відповісти
Да едим аспирин кардио и еще кучу всяких таблеток !!! Декстометазон цинк витамин Д витамин С вообщем ка кто так !!! Реально уже более менее норм. Знать бы что будут антитела было бы вообще хорошо )))
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08.11.2020 17:59 Відповісти
ифа в помощь , но уже после болезни..
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08.11.2020 18:03 Відповісти
Одужуйте.
КТ бажано зробити, це радять всім з позитивним плр тестом.
Бо на рентгені не все видно, а там в проекції побачать, чи була у вас пневмонія.
Одужуйте )
І бережіться місяць. Бо пневмонія швидко може повернутись, навіть після переохолодження.
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08.11.2020 18:07 Відповісти
СПАСИБО Португалія через COVID-19 вводить комендантську годину і локдаун вихідного дня - Цензор.НЕТ 6902 Португалія через COVID-19 вводить комендантську годину і локдаун вихідного дня - Цензор.НЕТ 6902 Португалія через COVID-19 вводить комендантську годину і локдаун вихідного дня - Цензор.НЕТ 6902
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08.11.2020 18:13 Відповісти
КТ? ви хоч маєте уявлення яка доза випромінювання на кт ?
навіщо людині кт якщо він іде на поправку ? добити і так слабкий імунітет?
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08.11.2020 18:14 Відповісти
Менша ніж в рентгену.
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08.11.2020 18:30 Відповісти
не соромно писати таку "єресь" ?
тепер я точно бачу вашу некомпетентність . Браво! Португалія через COVID-19 вводить комендантську годину і локдаун вихідного дня - Цензор.НЕТ 6564
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08.11.2020 18:47 Відповісти
Та я лише передала слова лікаря.
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08.11.2020 18:53 Відповісти
Доза опромінювання в КТ приблизно відповідає дозі фонової радіації, яку людина отримує за 3-5 років життя.
А рентген застосовує небезпечне іонізуюче випромінювання, яке, накопичуючись, може призвести до вроджених аномалій в дітей та зміни в ДНК.
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08.11.2020 18:58 Відповісти
ксенія , ви в цій темі "обісрались" мінімум два рази . Можєт хватіт...)))
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08.11.2020 19:09 Відповісти
Обісрались саме ВИ.
По всіх параметрах.
Навіть доз не знаєте...Хотіли щоб в людини нирки відмовили.
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08.11.2020 19:16 Відповісти
А більше нічого не хочете спитати, дохтор ?
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08.11.2020 17:46 Відповісти
хамити своїй мамі будеш .
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08.11.2020 17:48 Відповісти
зачем кололи антибиотики? у вас анализы показали бактериальную пневмонию?
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08.11.2020 17:33 Відповісти
Назначили что бы не было осложнений ! Я не врачь не шарю )))
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08.11.2020 17:41 Відповісти
Правильно зробили.
Бо за такої температури, пневмонія точно була. Такий він ковід...
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08.11.2020 17:47 Відповісти
Не лікар.
Я знаю, що ви тут намагаєтесь втюхати - ніби антибіотик на вірус не діє.
Це так. Але ви взагалі не розумієте як той вірус впливає на системи та органи.
Тому для вас новина про антибіотикотерапію.
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08.11.2020 16:46 Відповісти
антибіотик на вірус не діє...
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08.11.2020 17:30 Відповісти
І що далі ?
У вас будуть інші варіанти ?
Чи ви протокол так і прочитали ?
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08.11.2020 17:30 Відповісти
та в мене інші варіанти ! але ж я не буду про них писати на цензорі.. лише додам кожен випадок лікування ковіда індивідуальний ...
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08.11.2020 17:41 Відповісти
Ви смішний...
По телефону встановлять ту індивідуальність чи коли при смерті в лікарню відвезуть ?
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08.11.2020 17:45 Відповісти
То ви там вище радили хворому на амбулаторному лікуванні їздити по лікарнях аналізи здавати ?
Ви молодець...
А КТ йому саме час робити. На 7-8 день.
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08.11.2020 17:48 Відповісти
дуже гарно пересмикнула .. де я радив їздити і здавати аналізи на 7-8 день ? де порада робити кт ?
ви навіть не смішна , ви просто не компетента .....
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08.11.2020 17:56 Відповісти
Це ви перекрутили...дохторе ))
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08.11.2020 18:09 Відповісти
Ага, колего )))))))
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08.11.2020 18:21 Відповісти
Ви мені не колега.
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08.11.2020 18:29 Відповісти
воно троль-провокатор тутешній.
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08.11.2020 18:59 Відповісти
Скоро им те "антибиотики" в закладках будут продавать! А они будут лазить по мусорниках и подворотнях рыться - искать спасение от ковид! Ещё наши "учёные" за президентский миллион "накрутят" такой вакцины - Спутник V отдыхает! Малюськи введут штрафы, если на кабину не одето три маски, чтобы "попугать", как с прогулками в парках!
Торопитесь пркупать "антибиотики"!
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08.11.2020 16:36 Відповісти
Але попри відповідальність кожного, є ще й відповідальність конкретних посадовців за ту ситуацію, яка сьогодні утворилася з пандемією в країні. Без сумніву, одним із таких відповідальних є сам міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За час його головування у МОЗ так і не запрацювала система відстеження контактів хворих, негайне виявлення нових із подальшою ізоляцією. Натомість хворі на COVID-19 ходять до лікарень, стоять там у чергах і заражають інших.
]
А от у сусідній Туреччині працює 9300 бригад, які займаються відстежуванням контактів, їх почали створювати ще в березні, залучивши усіх непрофільних лікарів, наприклад дантистів.
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08.11.2020 16:29 Відповісти
до яких там лікарень, хворі на ковід вільно ходять по магазинам , на роботу, з родинами ,ніхто їх не контролює і нах вони нікому не потрібні, більшість захворівших і до лікаря не звертаються навіть...
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08.11.2020 16:35 Відповісти
Степановым/ляшкам/малюськам надо не отставать, быть в тренде! Ответим на локдаун в цивилизованной Европе лохдауном в Украине! Даёшь комендантский час а-ля ДНР и сплошную "чёрную" зону вместо вырезанных на металлолом колоний!
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08.11.2020 16:30 Відповісти
Самолайкер, совсем плохо?
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08.11.2020 18:29 Відповісти
Так він самим своїм ніком натякає всім, що він в Позі Рака.
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08.11.2020 23:42 Відповісти
Татьяна, [07.11.20 12:35]
Але попри відповідальність кожного, є ще й відповідальність конкретних посадовців за ту ситуацію, яка сьогодні утворилася з пандемією в країні. Без сумніву, одним із таких відповідальних є сам міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За час його головування у МОЗ так і не запрацювала система відстеження контактів хворих, негайне виявлення нових із подальшою ізоляцією. Натомість хворі на COVID-19 ходять до лікарень, стоять там у чергах і заражають інших.
Татьяна, [07.11.20 12:37]
А от у сусідній Туреччині працює 9300 бригад, які займаються відстежуванням контактів, їх почали створювати ще в березні, залучивши усіх непрофільних лікарів, наприклад дантистів.
Татьяна, [07.11.20 12:45]
Враховуючи недисциплінованість багатьох наших співгромадян, ці заходи не подолають пандемію, як-от у Тайвані, де завдяки контролю і відстеженню немає ні масових захворювань, ні локдаунів, але країна стримує поширення вірусу і дозволяє надавати допомогу усім хворим, без медичного сортування.
Якщо не можете самі цього зробити, кличте Уляну Супрун, можна відразу на прем'єр-міністра, або хоча б на віцепрем'єра із протидії пандемії, навіть із додатком "виконуюча обов'язки".
АБЗАЦ УРЯД КОВІД КОЛАПС ІНФОРГРАФІКА
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08.11.2020 16:31 Відповісти
значит этим беспечным повезло!надолго ли?и у них легкая степень протекания болезни..но они являются убийцами для других..вы почитайте как в германии...ну да что нам германия..у нас территория...котораю сдаддут рашке...
и еще раз 2группа в риске осложнений в два раза больше чем 1 группа
и у китайцев 2 группа..вся информация в инете
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08.11.2020 16:42 Відповісти
Еще надо танки и БТРы вывести, на улицы, чтобы запугать вирус. Как поможет комендантский час в борьбе с болезнью?
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08.11.2020 16:46 Відповісти
Тут аквариус из Австралии рыдал аки Ярославна об ужасах карантина в Австралии и особенно в штате Виктория. Комендантский час там тоже был.
В августе на всю Австралию за 700 случаев в день зашкаливало, а сейчас около 7 в день.
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08.11.2020 17:42 Відповісти
Перечислите, пожалуйста, все меры, которые принимала Австралия. Посмотрим, было там то-то умное или только бред, вроде комендантского часа!
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08.11.2020 19:31 Відповісти
Это уже ослабленные

Melbourne step one - midnight 13 September to 28 September
Restriction level: Stage four.
Curfew: 9pm to 5am (previously 8pm to 5am).
Exercise limit: Two hours a day, within 5km of your home (up from one hour).
Reasons to leave home: Exercise, healthcare, shopping for essential goods (no more than one person a household is allowed to shop once a day), permitted work. Must stay within 5km of home, intrastate travel not allowed except for permitted purpose.
Visitors in the home: People living alone can have one person visit in a "social bubble" (previously, only intimate partners were allowed to visit).
Outdoor gatherings: Maximum two people from different households, or all the members of one household, for a maximum of two hours.
Schools: Remote learning except for the children of essential workers, when there is no adult at home.
Reopening: Playgrounds. Weddings (with a maximum of five people and allowed only for compassionate reasons). Funerals, capped at 10 people.
Regional Victoria step two* - from midnight 13 September
Restriction level: Stage three.
Reasons to leave home: Shopping for food and necessary goods or services; to provide care, for compassionate reasons, and for medical treatment; outdoor exercise; and work or education if you can't do it from home.
Visitors in the home: People who live alone can have one guest.
Outdoor gatherings: Up to five people from a maximum of two households.
Schools: Staged return to onsite learning for all students in term four. Childcare is open.
Reopening: Outdoor playgrounds and outdoor pools.
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08.11.2020 20:02 Відповісти
Вот видите, они просто бьют по площадям, используя все меры, которые приходят в голову. Понятно, что некоторые помогают. Из дома почти не выходить, почти ни с кем не встречаться, школы почти закрыты. Наверное и общественный транспорт не работает и самое главное - тестируют при первом подозрении (не знаю, но наверное жеж так) и отслеживают контакты. Это помогает, конечно. А комендантский час приплели по чиновничьей привычке "лучше переборщить". Ну а еще, приятно же людей подчинять! Почувствовать власть!

Особенно порадовало, что на свадьбах только 5 человек, а на похоронах аж 10. Видать в Австралии любят хоронить.

А в результате вирус все равно есть. Стоит ослабить этот кошмар и все опять закрутится.
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08.11.2020 20:17 Відповісти
А в результате вирус все равно есть. А в результате за два месяца они снизили дневную заболеваемость в 100 раз. Сейчас в Австралии большинство ограничений отменено и даже разрешены концерты со зрителями. И никакого роста заболеваемости нет, ибо внутри вирус задавили, а границы строго кониролируют.
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08.11.2020 23:58 Відповісти
Ст 63. Процесуалная дозволяет молчать. Через три часа отпустят по закону. Морочить голову продлевать задержание не будут. Без документов оштрафовать очень затратно овчинка выделки не стоит. Мочание это деньги которые не дастанутся зелени. Итальянская забастовка приведет до демаскизации.
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08.11.2020 16:56 Відповісти
про панику расскажи родственникам хоронивших своих близких в черном пакете!и близким у которых родственники лечатся дома!
и да тем умникам которые перенесли ковид 19 легко!это вторая волна..а после вашего пофигизма будет третья и 4. счас все трещит..для тех кто в танке..израиль ввел локдаун при 10.000больных..счас они тестируют 200-300и как сказал израильский доктор Бриль..дело не в вирусе..а в сознание людей...
а я вижу вам похер..или вы получаете наслаждение чем больше людей умрет тем вам лучше
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08.11.2020 16:56 Відповісти
вообще то счас 21 век..и вы владетте азбукой
вы останавливаете цепочку передачи вируса другим людям! все! и у вас есть время для оказания помощи заболевшим!
а счас вы в ковидное отделение попадете только ...температура 38.5..пцр плюс обязательно...вы задыхаетесь..сатурация 92..все
остальные лечатся дома!
и никто не знает в какую категорию больных человек попадет....мужчина 77 лет вылечился..а его родственница по скорой на 4 день умерла в больнице..и да ее харонили в черном пакете!
а вы и дальше обзывайте людей!
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08.11.2020 17:02 Відповісти
 
 