УЗИ легких лучше, чем рентген грудной клетки, для диагностики COVID-19, - Голубовская
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Исследователи сравнили диагностические возможности УЗИ легких у 143 пациентов с COVID-19, выполненного с помощью портативного устройства, с рентгеном грудной клетки.
Об этом на странице в сети Facebook сообщила врач-инфекционист, член медсовета при Минздраве Ольга Голубовская, информирует Цензор.НЕТ.
"Окончательный диагноз был подтвержден с помощью компьютерной томографии. Показано, что УЗИ легких имеет чувствительность 97,6%, рентгенография - 69,9%. Специфичность составила 33,3% для УЗИ и 44,4% для рентгена", - отметила врач.
По словам Голубовской, на рентгенах часто очаги ковидного воспаления "не видны", часто рентгенологи их не описывают или описывают как "изменение сосудистого рисунка".
"Поэтому я вообще не считаю целесообразным проводить рентгенологическое исследование при легком и даже иногда среднетяжелом течении заболевания - диагноз не подтвердите, время потратите, да и доктора не должны опираться на эти данные. (Свежий пример на фото, в заключении пневмония не описывалась, а на КТ - около 25% поражения, разница в исследовании составила несколько часов). Хорошо видны на рентгене уже обширные участки поражения, тогда же и контроль эффективности лечения очень показателен данным методом.
Кстати, делать КТ при легком течении заболевания я тоже не вижу особой необходимости - даже если и есть пневмония - тактика ведения больных не меняется. Но легкое течение - это не только показатели температуры, конечно, а вся совокупность клинико-лабораторных данных", - добавила врач-инфекционист.
Пожалуйста, подождите...
Скажем так- степень достоверности рентгена-60/40 особенно при небольшом поражении и УЗИ на этом этапе более информативно. Хотя, не факт. Это всего лишь частное мнение врача.КТ при нарастании симптомов все равно придется делать.
ПОСКОЛЬКУ БОЛЬНЫЕ КОВИД ПОЛНОСТЬЮ ИЗОЛИРОВАНЫ
Приходит врач с аппаратом в палату в скафандре, подкладывается плёнка под спину и делается снимок . КАК ВРАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ ДЕЛАТЬ УЗИ ?
Как Вы представляете себе ПЕРЕСМОТРЕТЬ всех больных в больнице врачу УЗИ ?
И Голубовская этого не понимает - бо врач УЗИ должен пройти из палаты в палату С УЗИ и сесть рядом с Каждым больным . А рентгенолог может стоять на расстоянии 2 метра
Слушают лёгкие. Меряют сатурацию. Если очевидно снижена сатурация - сразу отправляют на КТ. Если нет снижения сатурации, но что то подозрительно в лёгких - отправляют на рентген. Если там признаки пневмонии - на КТ.
За год уже 6 раз попал на рентген и 3 раза на КТ. Делать УЗИ никто не пытался (а оно у нас в городе вообще есть?!)
4 раза с начала года отправили на больничный. Первые два раза тестов не делали, ссылаясь на дефицит. 2 раза сделали (отрицательные).
В этом то году я серьёзно не болел (пока). а вот в весной 19, сам заболел пневмонией, и попал в больницу. Мать навестила, заболела пневмонией и попала в больницу на месяц. Отец контактировал с матерью, заболел, в больницу не пошёл, выздоровел, но получил изменения в лёгких. А у его брата в тот же месяц умерла от пневмонии мать жены. А этот вирус точно появился только в декабре???
Теперь у вас даже чихнуть нельзя- сразу отправляют на рентген и КТ?
КТшник будет видеть участок "затемнения по типу "матового стекла"", а рентгенолог - участок "усиленного и обогащенного легочного рисунка". Есть, конечно, люди, которые видят "матовое стекло" на рентгенограммах - людям с такой фантазией можно только посоветовать книжки писать.
большие проблемы со здоровьем, но корочку и пенсию чернобыльца не дадут
Хорошая новость: По Евроньюс недавно был сюжет, где рассказали, что ткани в легких полностью восстанавливаются после Ковидной пневмонии. Даже у тяжелых и пожилых пациентов, специалисты с удивлением обнаружили полное восстановление легочной ткани через три месяца, без всяких рубцов и следов.!
Лише КТ.