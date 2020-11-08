УЗИ легких лучше, чем рентген грудной клетки, для диагностики COVID-19, - Голубовская

Исследователи сравнили диагностические возможности УЗИ легких у 143 пациентов с COVID-19, выполненного с помощью портативного устройства, с рентгеном грудной клетки.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила врач-инфекционист, член медсовета при Минздраве Ольга Голубовская, информирует Цензор.НЕТ.

"Окончательный диагноз был подтвержден с помощью компьютерной томографии. Показано, что УЗИ легких имеет чувствительность 97,6%, рентгенография - 69,9%. Специфичность составила 33,3% для УЗИ и 44,4% для рентгена", - отметила врач.

По словам Голубовской, на рентгенах часто очаги ковидного воспаления "не видны", часто рентгенологи их не описывают или описывают как "изменение сосудистого рисунка".

"Поэтому я вообще не считаю целесообразным проводить рентгенологическое исследование при легком и даже иногда среднетяжелом течении заболевания - диагноз не подтвердите, время потратите, да и доктора не должны опираться на эти данные. (Свежий пример на фото, в заключении пневмония не описывалась, а на КТ - около 25% поражения, разница в исследовании составила несколько часов). Хорошо видны на рентгене уже обширные участки поражения, тогда же и контроль эффективности лечения очень показателен данным методом.

Кстати, делать КТ при легком течении заболевания я тоже не вижу особой необходимости - даже если и есть пневмония - тактика ведения больных не меняется. Но легкое течение - это не только показатели температуры, конечно, а вся совокупность клинико-лабораторных данных", - добавила врач-инфекционист.

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