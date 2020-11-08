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УЗИ легких лучше, чем рентген грудной клетки, для диагностики COVID-19, - Голубовская

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Исследователи сравнили диагностические возможности УЗИ легких у 143 пациентов с COVID-19, выполненного с помощью портативного устройства, с рентгеном грудной клетки.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила врач-инфекционист, член медсовета при Минздраве Ольга Голубовская, информирует Цензор.НЕТ.

"Окончательный диагноз был подтвержден с помощью компьютерной томографии. Показано, что УЗИ легких имеет чувствительность 97,6%, рентгенография - 69,9%. Специфичность составила 33,3% для УЗИ и 44,4% для рентгена", - отметила врач.

По словам Голубовской, на рентгенах часто очаги ковидного воспаления "не видны", часто рентгенологи их не описывают или описывают как "изменение сосудистого рисунка".

"Поэтому я вообще не считаю целесообразным проводить рентгенологическое исследование при легком и даже иногда среднетяжелом течении заболевания - диагноз не подтвердите, время потратите, да и доктора не должны опираться на эти данные. (Свежий пример на фото, в заключении пневмония не описывалась, а на КТ - около 25% поражения, разница в исследовании составила несколько часов). Хорошо видны на рентгене уже обширные участки поражения, тогда же и контроль эффективности лечения очень показателен данным методом.

Кстати, делать КТ при легком течении заболевания я тоже не вижу особой необходимости - даже если и есть пневмония - тактика ведения больных не меняется. Но легкое течение - это не только показатели температуры, конечно, а вся совокупность клинико-лабораторных данных", - добавила врач-инфекционист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После перенесенного COVID-19 человек может находиться на больничном до месяца, - Минздрав

УЗИ легких лучше, чем рентген грудной клетки, для диагностики COVID-19, - Голубовская 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Здорових немає, є недообстежені )
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08.11.2020 22:17
+5
ещё раз на кт и три раза к проктологу -тогда обязательно найдут.. Для діагностики COVID-19 УЗД легенів краще, ніж рентген грудної клітки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 857
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08.11.2020 22:52
+5
Да всегда были вирусные пневмонии, откуда мы знаем, какие именно - никто не парился.
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08.11.2020 23:51
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Звичайно краще бо дорожче значно
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08.11.2020 22:07 Ответить
Ну як-що по нормальному ,то повинні виділятися кошти на боротьбу с пандемією. А головне у лікуванні своєчасне і вірне діагностування.
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08.11.2020 22:13 Ответить
Так выделили, а зелень их в асфальт закопала и по карманам распихала.
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08.11.2020 22:17 Ответить
Еще и какимто киселем намажут.
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08.11.2020 22:14 Ответить
ты дебил?
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08.11.2020 22:24 Ответить
лишний метод не лишний. УЗИ разгрузит ренгенологические кабинеты и это гут
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08.11.2020 22:31 Ответить
узи -350 , кт-800 , де дорожче ?
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08.11.2020 22:37 Ответить
На 100 тис. населення один кт - 1200 грн., у вас певно конкуренція, якщо тільки 800 вартує...
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08.11.2020 23:11 Ответить
800 в робочі, 1200 в вихідні і вночі - черга лохів на три дні вперед Для діагностики COVID-19 УЗД легенів краще, ніж рентген грудної клітки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 6186
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08.11.2020 23:18 Ответить
дуже звиняюсь, ..вже кажуть на тиждень вперед...
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08.11.2020 23:25 Ответить
Вот на конец-то толковые вещщи говорит толковый врач!!! Ещё-бы её услышали там на верху!!!
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08.11.2020 22:10 Ответить
Её не услашат к сожалению, т.к. она 1е - это вылечила Порошенко и его жену, 2е - она Порохобот..
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08.11.2020 22:25 Ответить
уже услышали, выделяют два лярда на закупку китайских узи - аппаратов...
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08.11.2020 23:22 Ответить
так делать кт или узи сначало?? я не понял.
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08.11.2020 22:10 Ответить
КТ надо разгрузить, бо очереди. И как мы раньше жили?
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08.11.2020 22:13 Ответить
И заработать на портативных УЗ аппаратах.
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08.11.2020 22:16 Ответить
т.е на узи можно увидеть плюс минус то,что и на кт? нет особого смысла переплаты за кт?
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08.11.2020 22:14 Ответить
Я бы не стал такое утверждать. Просто кусок текста вырван из общего разговора.
Скажем так- степень достоверности рентгена-60/40 особенно при небольшом поражении и УЗИ на этом этапе более информативно. Хотя, не факт. Это всего лишь частное мнение врача.КТ при нарастании симптомов все равно придется делать.
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08.11.2020 22:37 Ответить
она инфекционист по гепатитам ... вот и двигает узи исследования в массы...
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08.11.2020 23:30 Ответить
Здорових немає, є недообстежені )
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08.11.2020 22:17 Ответить
А дообстежувать они умеют хорошо, обчистят похлеще цыган.🙂
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08.11.2020 22:20 Ответить
гы!!,,здоровые"один (не глупый)врач на мои утверждения что я здоров,сказал мне следующее:здоровый ,это тот кто ещё не знает насколько он болен!!(со временем пришлось ему верить даже на слово) Для діагностики COVID-19 УЗД легенів краще, ніж рентген грудної клітки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 9093 Для діагностики COVID-19 УЗД легенів краще, ніж рентген грудної клітки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 9017 Для діагностики COVID-19 УЗД легенів краще, ніж рентген грудної клітки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 5861
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08.11.2020 22:26 Ответить
Володимир Бондаренко, той шо з Батьківщини, сьогодні у себе на ФБ написав пост, що йому у лікарні мед. персонал дав копняка за вимогу спілкуватись з ним українською.
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08.11.2020 22:18 Ответить
В Словакии в больнице делают рентгены переносным аппаратом
ПОСКОЛЬКУ БОЛЬНЫЕ КОВИД ПОЛНОСТЬЮ ИЗОЛИРОВАНЫ
Приходит врач с аппаратом в палату в скафандре, подкладывается плёнка под спину и делается снимок . КАК ВРАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ ДЕЛАТЬ УЗИ ?
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08.11.2020 22:21 Ответить
Є мобільні УЗД апарати на колесиках
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08.11.2020 22:23 Ответить
Для діагностики COVID-19 УЗД легенів краще, ніж рентген грудної клітки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 1981
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08.11.2020 22:31 Ответить
К больным с Ковид подходит только врач и медсестры . Переносной ренгенаппарат НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ БЛИЗКОГО КОНТАКТА РЕНГЕНОЛОГУ.

Как Вы представляете себе ПЕРЕСМОТРЕТЬ всех больных в больнице врачу УЗИ ?
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08.11.2020 22:38 Ответить
А у нас больные сами подходят, к кому хотят.
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08.11.2020 22:42 Ответить
Вы не хотите понять главного - НЕ ЗРЯ ОДЕВАЮТ СКАФАНДР ПРИ РАБОТЕ С БОЛЬНЫМИ - высокая степень заразности
И Голубовская этого не понимает - бо врач УЗИ должен пройти из палаты в палату С УЗИ и сесть рядом с Каждым больным . А рентгенолог может стоять на расстоянии 2 метра
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08.11.2020 22:47 Ответить
Вот такого плана аппараты
Для діагностики COVID-19 УЗД легенів краще, ніж рентген грудної клітки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 9994
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08.11.2020 22:26 Ответить
Ещё такие видела у них аппараты
Для діагностики COVID-19 УЗД легенів краще, ніж рентген грудної клітки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 6771
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08.11.2020 22:33 Ответить
Поскольку все больные лежат в отдельных палатах и в них заходят в скафандрах , мобильные переносные аппараты широко используются
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08.11.2020 22:34 Ответить
А кто-то может показать статистику - сколько таких аппаратов в больницах Украины?
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08.11.2020 22:35 Ответить
огда нибудь события этих карантинов и « заботы об украинцах» будут рассматривать в судах и много чиновников посадят
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08.11.2020 22:28 Ответить
А лучше мрт, но деньги на закупку тамографов закатаны в асфальт.
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08.11.2020 22:37 Ответить
Ещё раз - МРТ И КТ - оборудование надо после каждого больного обрабатывать ( обрызгивать ) . Вы вообще представляете объём проблем?
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08.11.2020 22:41 Ответить
Помнится у нас после каждого больного кабинет КТ минут 20 обеззараживали. (стационарный рентген - нет). Для діагностики COVID-19 УЗД легенів краще, ніж рентген грудної клітки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 9342
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08.11.2020 22:49 Ответить
Ну да это такая работа, лучше деньги украсть.
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09.11.2020 07:51 Ответить
Как ищут коронавирусную пневмонию в РФ (у меня например).

Слушают лёгкие. Меряют сатурацию. Если очевидно снижена сатурация - сразу отправляют на КТ. Если нет снижения сатурации, но что то подозрительно в лёгких - отправляют на рентген. Если там признаки пневмонии - на КТ.

За год уже 6 раз попал на рентген и 3 раза на КТ. Делать УЗИ никто не пытался (а оно у нас в городе вообще есть?!)
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08.11.2020 22:46 Ответить
ещё раз на кт и три раза к проктологу -тогда обязательно найдут.. Для діагностики COVID-19 УЗД легенів краще, ніж рентген грудної клітки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 857
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08.11.2020 22:52 Ответить
Странно, у нас на КТ, кого знаю, у всех находят, хоть 5%. ><
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08.11.2020 23:01 Ответить
посмотри какую дозу облучения он получил за год - у него ж там всё згорило нах..)))
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08.11.2020 23:06 Ответить
А врачи ему на шо? Хотя, шо делать с такими упертыми? Для діагностики COVID-19 УЗД легенів краще, ніж рентген грудної клітки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 9837
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08.11.2020 23:08 Ответить
так он же кацап..не жалко
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08.11.2020 23:09 Ответить
Главное, шо и им своих тоже не жалко, как всегда.
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08.11.2020 23:14 Ответить
Мне сказали - цитирую: "не похоже на коронавирус, иди отсюда, пока не заразился!".
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08.11.2020 23:45 Ответить
Дерзай, ищи, тебе должно повезти.
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08.11.2020 23:02 Ответить
Так на работе - только попробуй чихни... А если температура будет - на скорой с проходной увезут в больницу. Для діагностики COVID-19 УЗД легенів краще, ніж рентген грудної клітки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 3488

4 раза с начала года отправили на больничный. Первые два раза тестов не делали, ссылаясь на дефицит. 2 раза сделали (отрицательные).

В этом то году я серьёзно не болел (пока). а вот в весной 19, сам заболел пневмонией, и попал в больницу. Мать навестила, заболела пневмонией и попала в больницу на месяц. Отец контактировал с матерью, заболел, в больницу не пошёл, выздоровел, но получил изменения в лёгких. А у его брата в тот же месяц умерла от пневмонии мать жены. А этот вирус точно появился только в декабре??? Для діагностики COVID-19 УЗД легенів краще, ніж рентген грудної клітки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 135
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08.11.2020 23:43 Ответить
Да всегда были вирусные пневмонии, откуда мы знаем, какие именно - никто не парился.
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08.11.2020 23:51 Ответить
Сатурацию меряют оксиметром ?
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09.11.2020 00:47 Ответить
А вы не пробовали поболеть обычной простудой, а не ковидом?
Теперь у вас даже чихнуть нельзя- сразу отправляют на рентген и КТ?
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09.11.2020 11:40 Ответить
напрасно старушка ждёт сына домой...
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08.11.2020 22:52 Ответить
И как понимать "...описывают как "изменение сосудистого рисунка"..."?
КТшник будет видеть участок "затемнения по типу "матового стекла"", а рентгенолог - участок "усиленного и обогащенного легочного рисунка". Есть, конечно, люди, которые видят "матовое стекло" на рентгенограммах - людям с такой фантазией можно только посоветовать книжки писать.
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08.11.2020 22:53 Ответить
для лохов шоб лохи лохам рассказали - узисты тоже люди жрать хотят..
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08.11.2020 22:55 Ответить
Ну и наконец: КТ - вредна для человека, УЗИ - нет!
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08.11.2020 23:23 Ответить
КТ и теперь УЗИ - последний шанс для нездавших положительный тест.
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08.11.2020 23:49 Ответить
Для зурбиены да
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09.11.2020 10:51 Ответить
"За год уже 6 раз попал на рентген и 3 раза на КТ" - от частого облучения можно получить
большие проблемы со здоровьем, но корочку и пенсию чернобыльца не дадут Для діагностики COVID-19 УЗД легенів краще, ніж рентген грудної клітки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 924
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09.11.2020 01:42 Ответить
У нас традиционно врачи не могут дыхунть без УЗИ и КТ и склонны назначать его абсолютно всем, дай волю и контактным кошкам с собакам тоже нзначали бы "на всякий слуай". Ковид же в 90% сейчас видно симптоматично, все до единого из знакомых кто сейчас болел болеет жалуются на обоняние, слабость и т.д. Вот даже если у них поражены легкие что изменит КТ или УЗИ, что есть препараты которые лечат вирусную пневмонию? Нет их не существует. Надо ли массово тягать по КТ и УЗИ больных, и разносить инфекцию, если по сути это ничего не меняет?
Хорошая новость: По Евроньюс недавно был сюжет, где рассказали, что ткани в легких полностью восстанавливаются после Ковидной пневмонии. Даже у тяжелых и пожилых пациентов, специалисты с удивлением обнаружили полное восстановление легочной ткани через три месяца, без всяких рубцов и следов.!
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09.11.2020 04:15 Ответить
Про хорошую новость- это может значить, что режиссеры пандемии будут уже потихоньку ее сворачивать и ковид перейдет в ранг остальных простуд и воспалений легких.
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09.11.2020 11:44 Ответить
Конечно УЗИ (изобретение Узиела Гала) неплохая альтернатива рентгену.... Для діагностики COVID-19 УЗД легенів краще, ніж рентген грудної клітки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 1120
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09.11.2020 04:23 Ответить
Занимайте очередь. В мае подоспеет. И кредит не забудьте взять на это
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09.11.2020 04:50 Ответить
Лікарі тут праві.
Лише КТ.
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09.11.2020 06:53 Ответить
 
 